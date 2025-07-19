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Rádio Observador, a partir de Alcobaça, onde estamos a acompanhar a 10ª convenção da Iniciativa Liberal. É nosso entrevistado a esta hora Miguel Rangel, deputado na Assembleia da República, líder interino da Iniciativa Liberal, pelo menos até ao final do dia. Miguel Rangel, bem-vindo à Rádio Observador.

Muito obrigado.

Deixe-me começar por fazer perguntas sobre o anúncio que João Cotrim Figueiredo fez aqui na Rádio Observador, de estar a ponderar uma candidatura presidencial, participar na corrida a Belém. Já sabia desta intenção do antigo líder da Iniciativa Liberal, antes de o eurodeputado ter apresentado?

Antes de mais, neste momento, na corrida presidencial, não temos qualquer candidato liberal, portanto, com João Cotrim Figueiredo a considerar, creio que ficam sanadas as dúvidas se vamos ter ou não candidato liberal. Certamente, João Cotrim Figueiredo cumpriria essas características.

É o melhor candidato possível que a Iniciativa Liberal teria para apresentar a estas eleições?

Eu acho que, como costumo sempre dizer, o primeiro requisito de um candidato é querer sê-lo, mas a Iniciativa Liberal tem, naturalmente, cada vez mais quadros capazes. Eu já trabalhei com João Cotrim Figueiredo, já trabalhamos tanto no partido como em outro tipo de eleições e o João Cotrim Figueiredo é um excelente candidato, é do melhor que a Iniciativa Liberal tem, isso eu tenho a certeza.

Mas já sabia desta intenção de João Cotrim Figueiredo ou ficou surpreendido com estas declarações?

Eu conheço o João Cotrim Figueiredo, está sempre preparado para ajudar o país, o partido, está sempre preparado para as batalhas eleitorais e é uma pessoa que tem dado muito ao partido. Se João Cotrim Figueiredo considera mais este desafio, eu acho que os liberais têm muito a ganhar com essa candidatura.

E até o final do dia deveria ouvir Mariana Leitão, tal como aconteceu na última convenção, neste caso Rui Rocha a anunciar Mariana Leitão, deveria ouvir Mariana Leitão no discurso de encerramento a dizer que João Cotrim Figueiredo será o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal a estas eleições?

Pois, isso já não sei, será uma decisão da futura direção, mas deixe-me dizer também que as candidaturas presidenciais são candidaturas pessoais.

Ele próprio disse que não queria que fosse uma candidatura demasiado partidária.

Não é. As candidaturas presidenciais são candidaturas pessoais. Agora, naturalmente, se o partido propuser o apoio a João Cotrim Figueiredo, eu estarei convictamente do lado de quem diz sim a essa candidatura, a esse apoio.

O João Cotrim Figueiredo disse lá fora que falou com Mariana Leitão antes desta manifestação de interesse, chamemos assim, para Belém. O Miguel Rangel também sabia? Dá a ideia que um número pequeno de pessoas sabia e foi informado ou acabou por ser surpreendido.

O João Cotrim Figueiredo é um cavalheiro acima de tudo e se o fez, fez bem em falar antes com a Mariana e não me surpreende de todo.

Mas com o Miguel não falou?

O João falou já de-

Dessa possibilidade de uma forma mais...

Não de uma forma concreta, mas sempre disse que está naturalmente disponível para as batalhas da luta pelo espaço liberal.

Ele fala sempre de uma forma muito despudorada, às vezes até daquilo que os partidos estão habituados, nem sempre pode parecer a forma até mais leal. E ele disse aqui também na Rádio Observador que por ele não tinha assinado, ou que se fosse ele o líder, o acordo em Gaia por causa de Luís Filipe Menezes. É legítimo isto e já agora concorda com ele que já não vai ter esse peso de fazer parte da Comissão Executiva, mas é deputado. Obviamente que é leal ao líder, mas pergunto-lhe se em Gaia também não assinaria, tal como João Cotrim Figueiredo.

Naturalmente que o Luís Filipe Menezes foi um dos candidatos que levantou mais questões e internamente foi dos mais debatidos. E aqui temos que realçar, acima de tudo, o trabalho que foi feito a nível local. Foi feito um trabalho de grande detalhe, de grande luta pelas condições a que iríamos coligados e essa luta assentou-se em dois grandes princípios. Primeiro, as propostas que estarão inseridas no programa eleitoral e na missão que será o executivo, caso vençam. E segundo, que a Iniciativa Liberal seja o fiel da balança, seja o garante de todo o equilíbrio e que com esse poder, se quiseres dizer, poder manter todo o mandato de acordo com as condições que negociaram.

Para fechar o assunto João Cotrim Figueiredo e presidenciais, pelo menos para já, já podemos voltar a ele de novo, mas há condições para ele ter um resultado ainda melhor do que nas europeias, como candidato?

Nas presidenciais? Se há condições para ter?

Para ele ter um resultado melhor do que o que teve nas europeias.

Eu julgo que pode sempre ambicionar essa meta, não tenho a mínima dúvida. Não conhecemos ainda todos os candidatos, não conhecemos ainda todas as circunstâncias em que vão decorrer as eleições presidenciais, mas eu considero João Cotrim Figueiredo um dos melhores políticos da atualidade em Portugal e, portanto, tem condições com os apoios que depois poderá reunir. E aqui os apoios, repare, estava a me perguntar há pouco se a Iniciativa Liberal apoiaria ou se o líder iria dar esse apoio. Eu acredito que João Cotrim Figueiredo consiga reunir muitos apoios fora da Iniciativa Liberal. O espectro liberal e dentro de tudo o que o João Cotrim defende, vai muito para além da Iniciativa Liberal, atinge muito a sociedade civil, atinge outros partidos e acredito que possa reunir apoios de todo o espectro partidário.

Deixe-me fazer-lhe perguntas sobre outros discursos nesta convenção. Rui Rocha contesta a ideia de que a IL, sob a sua liderança, tenha sido um partido mais moderado. Já Mariana Leitão diz precisamente o contrário, diz que agora a Iniciativa Liberal deve ser cada vez mais radical nas coisas que importam. Afinal, a Iniciativa Liberal já era suficientemente radical com Rui Rocha ou não?

Eu acho que aqui há uma confusão de momentos. As circunstâncias, obviamente, definem também a luta partidária. E houve uma mudança clara de circunstâncias a 18 de maio. Eu acredito que a Iniciativa Rural nunca perdeu a sua irreverência. Eu entendo que, à medida que vamos aprofundando, que vamos criando, ultrapassando vários níveis na explicação das nossas propostas, da nossa visão, possa criar essa percepção. Mas a verdade é que a Iniciativa Rural nunca perdeu a sua irreverência. O que Mariana Leitão agora diz é que estamos no momento em que temos que defender de forma afincada a nossa visão liberal. Por quê? Porque somos os únicos neste momento. Uma pessoa olha para a esquerda, para a direita, no Parlamento, e o que vemos são apenas vozes estatistas, vozes que mantêm propostas que não trazem nenhuma visão, entregam medidas avulso que não estão incorporadas em nenhuma reforma profunda e, por isso, a Iniciativa Liberal, neste momento, é o único partido que pode falar para as pessoas que veem nas reformas profundas a única solução para o país.

Rui Rocha, neste discurso que marcou esta manhã, deixou também alguns recados internos para uns sebastianistas. Disse que nunca mais representaria um órgão dentro do partido. Também já ouvimos João Cotrim Figueiredo a dizer que não voltaria a ser líder da Iniciativa Liberal. Há este anseio sebastianista por parte de membros da Iniciativa Liberal de olhar para o passado e querer que estes antigos líderes voltem?

Vamos fazer oito anos, algo assim do gênero, portanto, nem sequer existe tanto saudosismo quanto isso. Os líderes da Iniciativa Liberal, aliás, se calhar caso único, mantêm-se até no grupo.

Sebastião era chefe de Estado, afinal, vai para presidente da República. O sebastianismo é aplicado, mas é para Belém.

Exatamente. Aliás, nós temos dentro do grupo parlamentar ex-presidentes. Eu nem sei se há um histórico nisso noutros partidos, mas isso tem a ver também com a nossa história curta. Naturalmente que, não passando muito tempo, é normal que as pessoas, principalmente as pessoas que se juntam ao partido num determinado mandato, que sintam proximidade com o líder desse momento e que naturalmente vão falando. Portanto, penso que o que o Rui Rocha disse faz todo sentido. O que é importante é ir olhando para o futuro e somando, porque todos os presidentes trouxeram algo de novo para o partido, somaram algo para o partido e vão continuar a defender as ideias liberais, vão continuar a defender a visão que o partido tem para o país. Isso é que é importante, porque o combate não se faz apenas nos atos eleitorais, faz-se no dia a dia, é um combate cultural e todos os dias temos que falar das ideias liberais para todo o eleitorado.

Há algumas pessoas, não estou a falar da oposição interna, porque por norma estão sempre contra, porque é assim que são as oposições, mas depois há ali uma certa ala, os mileistas, o Jorge Pires, etc. Se bem que agora parece que mileistas são todos. Mas dizer que o partido não está muito bem, não é que eu seja grande fã da Mariana Leitão, mas tem o meu apoio. Este mas é por quê? Porque ela não entusiasma suficientemente os liberais, uma ala do partido, como outros líderes entusiasmaram no passado.

A questão do Milei, eu acho que o Mário Lopes explicou isso de forma brilhante na sua intervenção. Isto não tem a ver com Javier Milei ou com qualquer outro líder. Isto tem a ver com as ideias liberais. E a verdade é que conseguiu-se provar, no caso prático, o resultado da implementação de uma visão e de ideias liberais

Mas isso não há os Estados Unidos há 100 anos?

Não, não creio que não. Primeiro, nós estamos a falar de um país que estava profundamente desgastado de uma gestão altamente socialista que levou o país ao estado em que estava. E creio que as ideias, que são ideias liberais, aplicadas na Argentina, acabaram por ter os resultados que estão aí, são factuais, nós todos conhecemos e portanto acho que isso é incontornável.

Mas na última convenção havia alguma resistência pelas pessoas da direção, talvez para não contaminar o debate, em fazer alguns elogios a Javier Milei. Portanto, mesmo quando chegavam aqui ao palco do Observador, aqui ao nosso platô do Observador e fazíamos questões à direção, fugiam sempre. Sim, algumas ideias, mas não concordamos com outras coisas.

Sim, mas pelo culto da personalidade.

Houve uma evolução no sentido de agora aceitar melhor e ser mais claro que a Iniciativa Liberal está a gostar dessa experiência-piloto que está a acontecer na Argentina?

Eu julgo que as reservas eram mais pelo culto da personalidade e esse culto da personalidade nós não praticamos. Eu creio que, entretanto, aquilo que fica de todo esse processo que estava aqui a referir, que vem desde janeiro, como disse, é que aquilo que nós queremos realçar de todo esse processo são as ideias e estas propostas que estão a ser aplicadas.

O Miguel Rangel só é deputado há um mês e meio, mas já ganhou as manhas, porque eu falei-lhe do Milei, mas a pergunta era sobre a Mariana Leitão e era para lhe perguntar precisamente porque é que havia sempre esse manjo. Nem sequer é a minha pessoa favorita, mas apoio. Não consegue galvanizar o partido ou vamos ter aqui um resultado norte-coreano?

De galvanizar o partido, não tenho a mínima dúvida. Acima de tudo, isso sente-se. Eu creio que as pessoas estão desgastadas um pouco desta mudança permanente de liderança e isso afetou, de alguma forma, o ânimo da Iniciativa Liberal. E isso é normal, é humano, creio que nada contra isso. E naturalmente que algumas pessoas, pelo menos, precisam de mais algum tempo para se reconciliarem com todo este processo. Mas aquilo que eu sinto é um grande apoio pela Mariana. A Mariana fez um percurso completo no partido, começou como membro base, trabalhou no núcleo arduamente, foi coordenadora, esteve no Conselho Nacional, liderou o Conselho Nacional, esteve como chefe de gabinete, foi deputada e agora está a horas de ser eleita líder do partido. Fez este percurso com mérito, fez este percurso com muitas certezas naquilo que ela acredita, na defesa das ideias liberais, fez este percurso também com muito humanismo. É uma pessoa agregadora, aliás, como tem dito a sua candidatura, eu tenho a certeza que a Mariana veio para unir o partido.

O slogan disse: "Se é para unir, é porque está desunido." Há alguma falta de coesão interna.

Os liberais estão sempre em desacordo uns com os outros.

Já faz parte do ADN. Já estamos a chegar ao fim desta entrevista, já vou passar ali ao João, que também tem outras questões para lhe fazer, mas é ainda líder interino. Certamente é uma experiência que não estava a contar, se calhar, provavelmente ter há alguns meses lhe falasse. Qual foi o momento mais caricato ou mais marcante dessa experiência? Não sei se chegou a representar em algumas daquelas coisas de hierarquia e do protocolo do Estado a Iniciativa Liberal, mas houve algum momento que destaque desta sua curta liderança interina?

Eu já respeitava muito. Eu tenho um grande respeito pelos presidentes, todas as pessoas que assumem a liderança, eu acho que as pessoas não fazem a mínima ideia do que é o peso desse cargo. Passei a respeitar ainda mais, porque de facto, há todas essas solicitações de representação protocolar que tenho que encaixar na desusada agenda. Acabou por me calhar no Leader Summit do Renew Group, a representação, foi um momento interessante, acabou por haver a oportunidade de partilhar com todos os líderes europeus do Renew e acabou por ser uma reunião interessante, que levo como uma experiência.

Umas perguntas sobre as próximas eleições autárquicas. O Miguel Rangel esteve na Estufa Fria. Apesar da autonomia dos núcleos, acredito que conheça o acordo de coligação em Lisboa com Carlos Moedas. A IL vai ou não ficar à frente do CDS na lista de vereadores?

Na lista de vereadores? O mais importante, eu acho que vamos ficar à frente do CDS na exigência programática. Essa é a primeira que eu quero dar. Aliás, posso aproveitar para dizer aqui, de forma pública, o grande trabalho que o núcleo de Lisboa fez.

Neste, para negociar este acordo.

Uma coisa incrível.

Então o acordo é um bom acordo para a Iniciativa Liberal.

Mostrou um conhecimento profundo de todos os temas autárquicos em Lisboa. Passou de forma detalhada, quase exaustiva, para ambas as partes.

Vai permitir ter membros da Iniciativa Liberal, por exemplo, em juntas de freguesia também?

Vai permitir ter membros da Iniciativa Liberal nas juntas de freguesia.

Não a presidir.

Também teremos candidatos a presidente da junta. Mas essencialmente, a forma como o núcleo, aqui liderado pelo Rodrigo Miguel Gonçalves, mas as negociações pelo Pedro Vogarim, passou por todos os detalhes, todos os processos da gestão autárquica e minuciosamente detalharam todas as medidas que queriam ver implementadas do lado da Iniciativa Liberal. Naturalmente umas foram mais bem aceites, outras menos, mas de facto há ali um processo de negociação de ideias, de propostas que ocuparam, garanto-lhes, 80 a 90% do tempo das conversações.

Agradeço. Miguel Rangel, convidado da Rádio Observador, esteve conosco aqui em Alcobaça, na 10ª convenção da Iniciativa Liberal.