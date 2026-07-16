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Estamos ouvindo Luís Montenegro.

Senhoras e senhores deputados. O Governo está a cumprir o compromisso de trabalhar sempre mais para que em cada debate do Estado da Nação, o país esteja melhor do que estava no ano anterior. Foi o que aconteceu em 2024, foi o que aconteceu em 2025, é o que está a acontecer em 2026 e é o que vai acontecer nos próximos anos. Para prestarmos contas, é útil recordar o ponto de onde partimos, porque neste caso, há quem não tenha direito ao esquecimento. Não tem direito ao esquecimento quem agora exige aos outros, e pra ontem, o que ele próprio não foi capaz de fazer em oito anos. E também não tem direito ao esquecimento quem criticou as políticas do passado e agora vive de alianças descaradas nesta assembleia com os protagonistas desse passado.

Primeira farpa pro PS e pro Chega neste arranque de debate.

Desejando que no essencial, nada mude e tudo fique na mesma. Mas, apesar do oportunismo político desses esquecidos, o país está a mudar e não quer nem vai voltar ao que era antes. Portugal não quer e não vai voltar a ser o país estagnado, cativado, avesso às reformas e capturado por agendas ideológicas, imobilistas e estatizantes. Portugal e os portugueses não querem voltar a ter um país em que o desinvestimento era a palavra de ordem. Desinvestimento nas carreiras dos profissionais da educação, da saúde, da justiça ou das forças de segurança. Desinvestimento nos serviços públicos que encontrámos em situação de pré-colapso. Desinvestimento nas infraestruturas muitas vezes adiadas. Portugal e os portugueses não querem o regresso de um Estado lento e burocrático. Portugal e os portugueses não querem que se repita a sangria de jovens pro estrangeiro, sem que o país invista para os reter, assim como também não querem que os nossos idosos fiquem mais fragilizados e tenham de escolher entre a mercearia e a farmácia. Portugal e os portugueses não querem com toda a clareza o regresso da imigração descontrolada, desumanizada e sem preocupação de integração. E definitivamente, Portugal e os portugueses não querem o regresso do aumento dos impostos que comprimiram o rendimento das famílias e das empresas. Este país que encontrámos há dois anos e três meses estava muito longe de ser o país que nos diziam. O INE publicou as estatísticas da população residente, revendo os anos de 2021 a 2024 e apurando o ano de 2025. Os números destaparam verdades escondidas dos governos do Partido Socialista e permitem-nos tirar conclusões politicamente muito relevantes. O descontrole migratório foi muito maior do que estava refletido nas estatísticas oficiais. Entre 2021 e 2024, a população estrangeira residente aumentou em cerca de 800 mil pessoas. Em apenas três anos, mais do que duplicou. Cresceu muito, cresceu muito depressa e cresceu sem controle. E pior do que isso, os governos do Partido Socialista não prepararam o país, os serviços e as infraestruturas pra servirem uma população que, neste momento, é de 11 milhões e 400 mil pessoas. É também por isso, não é só por isso, mas é também por isso que o aumento de 354 mil utentes com médico de família não é suficiente. Que o aumento em 5300 profissionais que entraram no SNS também não é suficiente. Que os mais de 5 mil professores que entraram no sistema de ensino público pela primeira vez também não é suficiente. Que os mais de 300 mediadores culturais que colocámos nas escolas pra integração das crianças imigrantes também não são suficientes. Que as 20 mil habitações públicas que já entregámos também não são suficientes. A pressão acrescida que sentimos nas áreas da saúde, da habitação e da escola pública, só pra citar estes três exemplos, é fruto da irresponsabilidade da governação que nos antecedeu. E senhor deputado José Luís Carneiro, impõe-se perguntar: o senhor deputado sabia ou não sabia desta realidade?

Luís Montenegro ao ataque, a atirar ao Partido Socialista e ainda aos oito anos de governação de António Costa.

É que durante os dois últimos anos, o Partido Socialista escondeu o jogo e veio aqui exigir resultados que tinha a noção que eram muito difíceis de atingir. Eu volto a perguntar: os Srs. Deputados todos da bancada do Partido Socialista sabiam ou não sabiam? É que estes números do INE destaparam uma outra realidade sobre os verdadeiros resultados econômicos dos governos que nos antecederam. Afinal, nem a riqueza per capita cresceu tanto como nos diziam, nem as narrativas da recuperação pós-pandemia e da convergência com a Europa correspondiam totalmente à realidade e à verdade dos factos. Esta realidade escondida torna ainda mais estranha a cooperação da coligação negativa do Partido Socialista com o Chega neste Parlamento. O Chega, que tanto criticava a vertigem socialista, lança-se agora — sem que se perceba se é por convicção, por imaturidade ou irresponsabilidade, ou se tudo isto em simultâneo — lança-se agora para os braços do Partido Socialista e com ele decide coligar-se para governar a partir da Assembleia da República em matérias como o IRS, as portagens, as propinas, o prêmio salarial, as pensões, o IVA da eletricidade. E ainda tentam fazê-lo invadindo o poder executivo na área da segurança e da defesa. Srs. Deputados, os Deputados José Luís Carneiro e André Ventura bem podem rivalizar na irresponsabilidade, mas seguem juntos também na velha tática socrática, segundo a qual, mais do que avaliar a substância, é preciso criar uma narrativa. Vai daí, incapazes de contrapor políticas coerentes e consistentes, quais seguidores dessa escola, querem impor uma narrativa de forma repetida e estafada. O Governo e o Primeiro-Ministro são insensíveis, são desumanos, não têm empatia. E esperam que a repetição, por mais infantil que seja, lhes dê vencimento de causa. Mas não percebem, tal como sucedeu com o autor desta tática, que chumbam categoricamente no teste da realidade. Onde estava o Deputado José Luís Carneiro quando os governos do Partido Socialista limitavam o acesso ao complemento solidário para idosos àqueles que tinham de contar com o rendimento dos seus filhos para poderem aceder a uma prestação dessa natureza? Onde estavam os deputados do Partido Socialista quando o IRS Jovem era apenas para licenciados e para quem tinha mestrados? Onde estavam os deputados do Partido Socialista quando o passe social para andar nos transportes públicos era apenas para jovens estudantes, não era para jovens que trabalham? E onde estava a empatia do Deputado André Ventura quando queria cortar prestações sociais não contributivas a viúvos ou a crianças só porque eram estrangeiros? Ou quando queria descer a idade da reforma para alguns agora, quando isso podia significar cortar as pensões para todos no futuro? Ou quando pôs todos os contribuintes portugueses a pagar as portagens daqueles que passam de forma indiscriminada nas autoestradas para onde decidiram isenções, em particular os contribuintes portugueses a pagar os automóveis estrangeiros e de cidadãos estrangeiros.

Referência à Via do Infante, no Algarve, uma das autoestradas que ficou sem portagem, que passou a SCUT.

E onde está a sensibilidade social e a justiça social dos dois quando, em vez de nos acompanharem no reforço da ação social dos estudantes do ensino superior e em vez de defenderem conosco o alargamento do IRS Jovem para todos, querem duplicar o apoio para aqueles jovens que já depois de terem a ação social e o IRS Jovem, também possam ter a devolução daquilo que pagaram das propinas. Srs. Deputados, querem estas duas forças políticas mesmo discutir a sensibilidade social com quem, como nós, atribuiu a comparticipação de medicamentos a 100% para todos os idosos que têm dificuldade? Para quem aumentou três vezes o complemento solidário para idosos? Para quem decidiu a isenção de IMT e de imposto de selo para jovens até os 35 anos na compra da primeira habitação? Para quem criou o passe ferroviário verde por vinte euros mensais? Para quem devolveu justiça no IRS Jovem ou nos passes sociais, só para citar alguns exemplos? Srs. Deputados, em matéria de sensibilidade social Humanidade e empatia, os resultados já foram publicados. PSD e CDS não apregoam, praticam. O Chega e o PS enchem a boca de proclamações, mas praticam a injustiça, a irresponsabilidade e a insensibilidade social.

Deixe-se ouvir daqui e acolá alguns apartes das bancadas do PS e do Chega.

Srs. Deputados, o Governo trabalha todos os dias com os portugueses para realizar o nosso potencial enquanto nação. Apesar da conjuntura internacional, temos hoje uma economia mais robusta, que cresce acima da média da União Europeia e da zona euro. Temos dois anos com excedente orçamental, temos a dívida pública a descer abaixo de 90% do nosso Produto, o que acontece pela primeira vez em 16 anos, e temos o rating da República a melhorar a cada semestre. Temos taxas de emprego historicamente altas e desemprego historicamente baixas. Os salários líquidos cresceram em dois anos quase 15%, mais concretamente 14,9%. O risco de pobreza, embora elevado, é o mais baixo em 20 anos. Temos preservado a estabilidade económica, financeira e social, mesmo num mundo marcado pela instabilidade, pelos conflitos e pelas convulsões. Temos uma imigração regulada e humanista. Temos empresas mais internacionalizadas, temos universidades que formam talento reconhecido, temos capacidade científica, tecnológica e empresarial para competir com os melhores. Tivemos, em 2025, um volume de captação de investimento estrangeiro equivalente àquele que tivemos há 30 anos com a instalação da Autoeuropa em Palmela. Temos gerações altamente qualificadas, sobretudo a dos jovens que agora se estão a lançar no mercado de trabalho. O grande desafio do nosso tempo é, pois, transformar todo este potencial em prosperidade, em qualidade de vida para cada cidadão e para o país como um todo. E é por isso que estamos a transformar Portugal. Estamos a transformar Portugal para aliviar a carga fiscal sobre as famílias e as empresas. Pela primeira vez em democracia, com equilíbrio e com redução da dívida, decidimos quatro reduções de IRS em dois anos, mais de 2 mil milhões de euros devolvidos aos contribuintes e às famílias portuguesas. Decidimos a descida gradual do IRC até 2028 e aprovámos dois orçamentos do Estado sem aumentar nem criar um único imposto. Transformar Portugal para libertar os portugueses do peso burocrático que lhes complica a vida e limita a sua capacidade empreendedora, tornando a sua relação com o Estado mais simples e mais próxima. É uma jornada quotidiana, permanente, mas que já tem alguns resultados. A transformação digital na Segurança Social, para dar um exemplo, já retirou 3 milhões de atendimentos às filas nas respetivas repartições. A carteira digital da empresa, o Amália, o nosso modelo de inteligência artificial em português, a nova lei do Tribunal de Contas, a revisão do Código dos Contratos Públicos, tudo medidas para simplificarem e melhorarem a relação das pessoas, das famílias e das empresas com a administração pública. Transformar para criar condições para uma maior produtividade, crescimento económico e criação de riqueza, para que se possa pagar efetivamente melhores salários. Já conseguimos um dos maiores aumentos de rendimento líquido real das famílias em toda a OCDE. O aumento do salário mínimo para 920 € em 2026, rumo aos 1100 € no final da legislatura. E a assinatura de 47, é mesmo 47, talvez hoje o 48º está a caminho, acordos de valorização salarial no âmbito da administração pública. Transformar o país para termos uma nação segura, onde a justiça funciona, com autonomia estratégica na defesa, na energia, nas comunicações, nas infraestruturas críticas, mas também com segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. A agenda anticorrupção, o mecanismo de perda alargada de bens, a revisão do Código de Processo Penal, o reforço do policiamento de proximidade, videovigilância, o investimento em 2% do nosso Produto na área da defesa, assumindo finalmente o cumprimento de um compromisso que datava de 2014. O programa A Água que Une, com as suas barragens e chacras, e registo, a esse propósito, sim, mais de 400 chacras que servem o interesse dos territórios, das famílias que lutam em cada região para se manterem, para manterem a economia viva. É, Srs. Deputados. Não descuram, Srs. Deputados. Ainda ontem foi publicado o concurso pra barragem de Girabolhos para resolver um problema estrutural da região Centro e do Rio Mondego. O reforço da transição energética e das redes de comunicação. É, Srs. Deputados, transformar Portugal para termos um país moderno, competitivo, conectado pelas vias digitais, mas também pela ferrovia, pela rodovia e pelas nossas capacidades portuárias e aeroportuárias. O lançamento do novo aeroporto, da terceira travessia sobre o Tejo, a aquisição de 195 novos comboios, a linha de alta velocidade, o passe ferroviário verde e a privatização parcial da TAP. É tudo aquilo que está a acontecer neste momento em Portugal. Mas, Srs. Deputados, transformar também para termos um país mais solidário e mais justo, que combate a pobreza e a exclusão. Por isso aumentamos o complemento solidário para idosos três vezes. Por isso, a comparticipação a 100% dos medicamentos. Por isso, os suplementos extraordinários de pensões. Por isso, a aprovação da prestação social única. E também, Srs. Deputados, é verdade, transformar para garantir serviços essenciais com qualidade. Na saúde, com mais de 5 mil novos profissionais no SNS, com o aumento da oferta por via da complementaridade daqueles que são os equipamentos públicos, com os equipamentos da área social e do setor privado, com a criação das urgências regionais, com a reforma e o reforço dos recursos do INEM, com o aumento das respostas assistenciais e com mais prevenção. E na educação, na valorização e atração de professores pra escola pública. Mais de 84 mil docentes, mais de 84 mil docentes, neste momento, tiveram condições para progredir nas carreiras, coisa que não estava salvaguardada no início dos nossos governos.

Vai entrar agora no tema quente do dia, mas pra já ainda sem referência aos problemas.

Hoje, 63% dos professores estão ou no sétimo ou acima do sétimo escalão. É quase o dobro daquilo que era há dois anos. E apoiamos pela primeira vez os professores com uma verba quando estão deslocados da sua área de residência. Apostámos ainda na revisão dos conteúdos da disciplina de cidadania e na proibição do uso de telemóveis nas escolas, no novo regime jurídico das instituições de ensino superior, na criação da Universidade de Leiria e do Oeste e da Universidade Técnica do Porto, na criação da Agência pra Investigação e Inovação. E na habitação, com o aumento da oferta pública. Já há 20 mil habitações entregues no âmbito do programa Construir Portugal, com o aumento da oferta, por via de uma política fiscal amiga do investimento, a redução do IVA pra 6% na construção, a redução do IRS no arrendamento e também o aumento da dedução à coleta dos inquilinos. Nos jovens, através da isenção do IMT imposto de selo na compra da primeira casa e na garantia pública e no reforço do programa Porta 65. Srs. Deputados, eu bem sei, esta é uma lista longa e eu estou apenas a ser exemplificativo. Os Srs. Deputados reagem, mas isto foi aquilo que fizemos nestes dois anos. Apenas nestes dois anos. Dois anos, de resto, onde tivemos eleições pelo meio, com fenômenos climáticos extremos, com instabilidade internacional e com a estagnação dos principais motores econômicos da Europa. E dois anos, onde temos encontrado muitas vezes obstáculos daqueles que são imobilistas ou populistas, que muitas vezes se aliam para travar este ímpeto reformista. É que, Srs. Deputados, muitos falam de reformas, mas poucos têm coragem de reformar. Este comportamento ficou bem patente a propósito da agenda para o trabalho, chumbada por falta de coragem nesta Câmara. Disse e repito as vezes que forem necessárias. Para o governo, as pensões são mesmo sagradas e tudo o que as puser em causa é inegociável. Srs. Deputados, não posso deixar de referir um conjunto de circunstâncias e acontecimentos que impactaram e, em alguns casos, ainda impactam a sociedade portuguesa, a ação do governo e a magnitude daquilo que aconteceu face àquilo que nos devemos preparar para ter no futuro. No ano passado, um esperado apagão com origem em Espanha alastrou-se a Portugal. Após um verão de incêndios persistentes e violentos, em janeiro e fevereiro deste ano, tempestades com ventos de velocidades históricas assolaram o país, causando danos sem precedentes. E fomos, como todo mundo foi, afetados pela crise dos preços causada pelo conflito do Médio Oriente. A todos estes embates respondemos com sentido de urgência, mas sempre com uma gestão prudente, com equilíbrio e, sobretudo, com sensibilidade social. No caso das tempestades, respondemos com urgência e serenidade, acorrendo de imediato às empresas e às famílias afetadas. Criámos apoios para os setores da agricultura, das florestas, das pescas, da cultura. Mas o Governo não quer que o país volte novamente à estaca zero e por isso lançou o PTRR, Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, constituído por investimentos que melhoram a resiliência e a competitividade do país no futuro, numa parceria muito estreita com os territórios, os municípios e as comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Quanto à crise geopolítica no Médio Oriente, Portugal foi dos primeiros países a tomar medidas, logo seis dias após o início do conflito. Mantivemos o desconto temporário do ISP que existia e acrescentámos a devolução em ISP do adicional correspondente da receita do IVA para que o Estado não lucrasse um cêntimo com o aumento dos preços. Relançámos o programa da Botija Solidária, aumentando o apoio de quinze para vinte e cinco euros por garrafa de gás. Avançamos com o mecanismo extraordinário de gasóleo profissional nos transportes públicos, de mercadorias e do agroalimentar e diferimos o pagamento das contribuições à Segurança Social a operadores de transporte. Atribuímos ainda apoios extraordinários às IPSS, às associações humanitárias de bombeiros e aos táxis. Srs. Deputados, este é, como sabem também, o contexto internacional mais desafiante desde o fim da Guerra Fria. Enfrentamos desafios externos que nos trazem ameaças e incertezas. Guerra na Europa, instabilidade no Médio Oriente, conflitos comerciais, ingerências externas através da desinformação e de ataques cibernéticos, ameaças às infraestruturas críticas, criminalidade organizada, tráfico de droga. São muitos desafios que impõem uma nação unida nas suas convicções, nos seus princípios e nos seus valores. Uma nação coerente, confiável e consistente, que está onde sempre esteve, credora da sua vocação atlântica, europeísta e universalista. Uma nação atuante na Europa, na NATO, na CPLP ou nas Nações Unidas, na defesa do multilateralismo, da competitividade económica, mas também dos direitos humanos e da preservação do nosso planeta. A justa posição de Portugal ficou bem patente na sua eleição como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Temos novecentos anos de história e de memória. Sabemos quais são os nossos interesses estratégicos. Sabemos quem são os nossos aliados. Sabemos quais são os vetores da nossa política externa. Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados. O diálogo político também faz parte da identidade deste Governo. E é essa capacidade de diálogo que permite que haja reformismo com estabilidade política. Quando as oposições se conseguem desprender dos seus umbigos políticos e da arrogância e intransigência das suas posições, é possível estarmos juntos a bem de Portugal, sem ninguém perder a sua identidade nem o valor da diferença democrática. Aconteceu com o Partido Socialista nos orçamentos, no novo aeroporto, na reforma do Tribunal de Contas ou na prestação social única. Aconteceu com o Chega no IRC, na imigração, nos incentivos fiscais ao arrendamento. Isto é democracia a funcionar. Isto é o exercício da responsabilidade política. Isto é a salvaguarda do interesse nacional que devia nortear sempre todos os partidos políticos com representação nesta Câmara. É certo que a nós nos cabe a tarefa de governar. Fomos escolhidos pelo povo para governar e escolhemos em nome do povo cumprir o nosso compromisso. Governar significa olhar para além do momento. Governar significa avançar sem intrigas, sem equívocos, sem distrações, sem politiquices. Governar significa pensar nas consequências das decisões de hoje, no curto, no médio e no longo prazo. Governar significa reformar sem medo, mas com a moderação e o sentido de responsabilidade que a mudança exige. Governar significa proteger o interesse nacional, mesmo quando a decisão não agrada a todos, mas constitui a melhor opção para o futuro. É para governar pelos interesses do futuro de Portugal e dos portugueses que vamos continuar a trabalhar.