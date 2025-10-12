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Muito boa noite a todos. Que bom estarmos juntos, sempre juntos. Acho que foi esse exatamente o nosso caminho, este caminho que fomos fazendo ao longo destes meses todos. O meu primeiro agradecimento tem que ser mesmo para a minha família. A minha família nunca quer agradecimentos, mas eu tenho que agradecer ao meu marido, aos meus filhos, que durante meses deixaram de me ter a mim para me dedicar completamente a este caminho que fizemos em conjunto. Muito obrigado. Mas também um agradecimento a toda a minha equipa, uma equipa completamente extraordinária, que fez esta missão em conjunto, acreditando sempre neste projeto que apresentamos para o Conselho de Sintra. Muito obrigada a todos, todos que fizeram parte. Naturalmente ao João Soares, que também aceitou esta missão extraordinária. Obrigada, João. Agradeço também o apoio, sempre incondicional, do secretário-geral José Luís Carneiro, do Partido Socialista, do Livre, que fez parte desta coligação de uma forma também tão fantástica. Querido João, querido Jorge Rodrigues. Agradecer também à minha equipa incansável, que não parou nunca e esteve sempre em missão, o meu diretor de campanha, Carlos Vieira. Muito obrigada, Carlos. Mas a todos mesmo, todos que fizeram parte, também todos os candidatos que se apresentaram aqui às Juntas de Freguesia com uma permanente dedicação e um permanente entusiasmo. Mas também, acima de tudo, agradecer ao presidente Basílio Horta, pela forma como foi sempre, estando sempre ao nosso lado e também por toda a sua missão ao longo destes anos no município de Sintra. Naturalmente, tenho que agradecer a todas as pessoas do Conselho de Sintra, que foram a nossa inspiração, o nosso oxigênio diário e que nos deram sempre uma energia inesgotável para procurar todos os dias superar-nos e fazer mais. Naturalmente, foi um orgulho e tem sido um orgulho enorme fazer parte desta caminhada, desta missão ao serviço das pessoas. As pessoas sempre, foi sempre, aliás, a nossa missão, neste caminho em que acreditamos tanto, porque acreditamos mesmo que este é um projeto e as pessoas que servimos têm tudo para garantir que Sintra tem tudo mesmo para ser um dos grandes motores de Portugal. E tem sido sempre essa a nossa missão, foi essa a missão que assumimos e é sempre essa missão que assumiremos aqui no Conselho de Sintra. Naturalmente, felicito o doutor Marco Almeida pela sua eleição e desejo o melhor, porque o que nós queremos todos é mesmo o melhor para o Conselho de Sintra e, portanto, cá estaremos sempre ao serviço das pessoas. Sintra pode sempre contar comigo, com enorme orgulho deste caminho extraordinário que fizemos em conjunto. E em que eu acredito mesmo ser também uma forma de colocar Sintra no lugar que merece, no lugar de destaque que garanta que as 400 mil pessoas que vivem em Sintra têm voz e têm a capacidade de ter a resposta às necessidades reais que têm, mas também com o sonho e a ambição de futuro. Muito obrigada a todos do fundo do coração e contam sempre comigo, connosco, nesta missão em que acreditamos. Viva o Conselho de Sintra! Viva o PS! Viva o Livre!