"Nada como o 25 de Abril para pensar o passado quando o presente é tão duro", diz Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa discursa na Sessão Solene Comemorativa do 47.º Aniversário do 25 de Abril de 1974. Ouça aqui, na íntegra, o discurso do Presidente da República.