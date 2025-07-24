Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Juntam-se a nós ao telefone para analisar esta escolha Hugo Carneiro do PSD, Rui Afonso do Chega e também Carlos Pereira do PS. Boa tarde aos três, obrigado por se juntarem a nós ao telefone nesta altura. Começava se calhar por si, Rui Afonso. Como é que olha para esta escolha de Álvaro Santos Pereira?

Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Observador. Olhamos com expectativa. Neste momento acreditamos que seja uma pessoa com credenciais para assumir o cargo. Parece-nos uma pessoa com independência e esperamos, acima de tudo, que seja uma pessoa que saiba analisar e escrutinar erros passados, nomeadamente os erros que foram cometidos pelo antigo governador, ou que estão neste momento em suspeita pelo antigo governador, nomeadamente a construção da nova sede do Banco de Portugal em Entrecampos, a situação de promoções e renovações de mandato que foram feitas já no término do seu mandato. E portanto, que seja um governador que saiba garantir a transparência e isenção que é necessária numa instituição tão importante como o Banco de Portugal. Que seja uma pessoa que saiba garantir, acima de tudo, a imparcialidade e que consiga guiar os caminhos e o futuro do Banco de Portugal para uma história de sucesso. Mário Centeno deixou-nos algumas situações por esclarecer. Esperemos que essas situações sejam rapidamente esclarecidas e que o novo governador assuma um papel preponderante na resolução das mesmas. Esses sobretudo serão os nossos anseios prioritários. Mas sem sombra de dúvida que é uma pessoa credenciada. Foi um antigo ministro da Economia no tempo de Passos Coelho, era economista-chefe na OCDE, uma importante instituição a nível internacional e portanto acreditamos que tem a credenciação. Vamos dar o benefício da dúvida e vamos acreditar que realmente poderá fazer e conseguir ser um bom elemento para o futuro.

Carlos Pereira, partilha desta expectativa de Rui Afonso?

Boa tarde a todos que nos estão a ouvir, também cumprimentos ao painel, aos meus colegas. Em primeiro lugar, lamento que o governo não tenha resistido à tentação de fazer mais uma nomeação política. Foi isso que aconteceu hoje, que foi sendo mais ou menos avisado ao longo das últimas semanas, mas que acabou por se concretizar hoje. Estamos a falar, de facto, de uma nomeação política, apesar de todas as tentativas do senhor ministro Leitão Amaro de até usar o seu doutoramento para justificar uma clara nomeação política, o que não deixa de ser um bocadinho caricato. Mas a verdade é que é disso que se trata. Mário Centeno foi um bom governador do Banco de Portugal, foi aliás reconhecido pelos seus pares no quadro europeu quando foi presidente do Eurogrupo. Tem um currículo absolutamente inabalável, não é possível estar a criticar, do ponto de vista do mérito curricular, Mário Centeno. Mas além disso, junta a esse mérito curricular, como eu já disse várias vezes, a sua experiência como Ministro das Finanças, com resultados bastante bons, que porventura são esses mesmos resultados que de alguma forma incomodam a AD e o governo. E portanto, eu acho que a grande questão nesta nomeação é menos a nomeação de Álvaro Santos Pereira e bastante mais o afastamento político, com intenções políticas, de Mário Centeno. Mário Centeno, parece-me evidente, fez um mandato imaculado e a tentativa, no fim do mandato, de encontrar situações que possam de alguma maneira justificar o seu afastamento, diz bastante sobre aquilo que se está a passar hoje em Portugal.

Hugo Carneiro, há incómodo ou houve incómodo com Mário Centeno, como diz Carlos Pereira, e este afastamento é um afastamento político?

Mais muito boa tarde, cumprimentar-vos e também os meus colegas de painel e quem nos ouve. Eu gostava de lamentar estas palavras do meu colega deputado Carlos Pereira, porque dizer que esta é uma nomeação política, sabendo nós que Mário Centeno quando foi nomeado, indigitado pelo Partido Socialista, saltou diretamente de ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal. Quer dizer, eu vou ali e já venho. Isso parece quase anedótico. O que é importante no dia de hoje realçar, e isso sim é aquilo em que nos devemos... Eu sei que incomoda. Eu ouvi com atenção, Carlos, pedia também que ouvisse com atenção o que o João Pedro diz. Álvaro Santos Pereira foi governante no passado, é verdade. Antes de ser governante, já tinha uma carreira e depois de deixar de ser governante, isso aconteceu há muitos anos, foi continuar a sua carreira ao ponto de ter chegado a economista-chefe da OCDE. E portanto, isso é um facto notório, que até supera provavelmente em muitos aspetos o currículo do anterior governador, mas eu já nem vou entrar em comparações dessa natureza, porque cada um faz o caminho profissional que muito bem entende. Agora, nós não podemos desconsiderar o percurso que Álvaro Santos Pereira teve, a sua independência e aquilo que é mais relevante hoje assegurar é que o Banco de Portugal é uma instituição independente e portanto, esta indigitação assegura-nos que no futuro o Banco de Portugal será independente, não há dúvidas nenhumas sobre isso. É um economista reconhecido, é doutorado, tem uma carreira internacional, é conhecedor, como o ministro Leitão Amaro

Leitão Amaro ainda há pouco referia dos assuntos da economia portuguesa, das dificuldades que muitas das vezes o país tem, os desafios. Aquilo que nós esperamos é que Álvaro Santos Pereira venha garantir que o Banco de Portugal é uma instituição independente, que valorize os seus recursos humanos e técnicos e que a instituição tão relevante como é esta do Banco de Portugal, continue a prestar os serviços à República Portuguesa que são tão reconhecidos ao longo de décadas. Isso para nós é aquilo que é mais importante. Deixe-me também dar uma nota relativamente ao governador que cessa funções. Desejamos, naturalmente, os maiores sucessos no seu futuro profissional e agradecemos os serviços que ele prestou. Ao contrário do meu colega Carlos Pereira, eu não vou aqui entrar numa lógica de desvalorização das pessoas, porque isso não seria correto nem adequado, como ainda agora tentou fazer relativamente a Álvaro Santos Pereira. Mas também devo realçar, para terminar, uma outra notícia que o governo nos trouxe hoje relativamente a estas nomeações, que foi a nomeação de Gabriel Bernardino para a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. Também uma pessoa absolutamente independente, com uma carreira internacional, foi presidente da EIOPA, que é a autoridade equivalente ao nível europeu e da CMVM. O governo hoje traz-nos isto, ou seja, não são nomeações partidárias, não são nomeações que suscitem perplexidade pela falta de isenção, bem pelo contrário, são pessoas com um percurso bem firmado nos setores onde se inserem e nomeadamente no setor econômico e segurador, e garantem a independência às instituições que vão coordenar, e isso para nós é fundamental.

Rui Afonso, há aqui um afastamento político. Como é que olha para a saída de Mário Centeno e como é que olha para a questão da independência ou não de Álvaro Santos Pereira para ser governador do Banco de Portugal?

Aquilo que eu lhe posso garantir é que efetivamente, em termos de independência e pelo histórico que houve entre um e outro, compreende-se que Álvaro Santos Pereira terá condições para ser muito mais independente do que propriamente Mário Centeno. Mário Centeno foi um ministro das Finanças que saltou para o Banco de Portugal e acabou por ser quase um instrumento de captação de boys do PS para uma instituição que deveria ser totalmente independente. Foi alguém que nunca conseguiu, enquanto governador do Banco de Portugal, manter a independência e a credenciação necessária de uma instituição daquela envergadura. Esperemos que Álvaro Santos Pereira não caia nesses erros, pelo menos em termos do passado, do currículo, não parece que isso vá acontecer, mesmo em termos de postura, mas veremos no futuro como é que será o seu desempenho enquanto futuro governador. Esperemos realmente que não seja um instrumento, que eu acredito que não seja, de captação de boys, de tachos. Acredito sinceramente que é uma pessoa com uma postura muito profissional, uma pessoa com uma credenciação muito grande em termos históricos, com um currículo bastante preenchido, bastante denso, e acredito que poderá fazer um bom trabalho no Banco de Portugal. Estamos a falar de duas situações completamente diferentes. Estamos a falar de uma pessoa que passou diretamente de ministro das Finanças do Partido Socialista para o Banco de Portugal, não é? E que por aí também acabou por ser quase um condutor de captação de boys, face a uma pessoa que neste momento tem um currículo mais ou menos caracterizado pela independência face ao poder político e que realmente tem condições para poder desempenhar um excelente papel enquanto governador. Vamos acreditar no futuro, vamos dar o benefício da dúvida. Nós não fomos tiros rinchaços nesta nomeação, mas vamos acreditar que realmente possa ser a escolha certa para avançar. Vamos aguardar então o que é que nos reserva o futuro.

Carlos Pereira, como é que analisa também este fato de Mário Centeno ter sido diretamente quase de um governo para governador e agora termos uma pessoa que já há vários anos que saiu de funções governativas e que é aqui apelidado por António Leitão Amaro como alguém que serve melhor os objetivos por ser independente, não vir nem de dentro do banco, nem de um governo.

Eu queria notar antes disso algo que me parece até muito útil neste debate que estamos a ter. E é muito útil para os portugueses que nos estão a ouvir, que é a total convergência que se verifica entre o Chega e o PSD/AD em relação a estas matérias e outras que temos assistido. Não deixa de ser caricato ver Rui Afonso, do Chega, sublinhar as palavras elogiosas da AD relativamente a uma nomeação. Não deixa de ser até caricato face àquilo que André Ventura anda a dizer por aí sobre aquilo que são as direções políticas, em primeiro lugar Em segundo lugar, eu quero dizer ao senhor deputado Carneiro que não percebeu nada daquilo que eu disse no início e nem sequer fiz nenhuma observação sobre Álvaro Santos Pereira na minha primeira intervenção. Portanto, aquilo que diz o Carneiro que eu fiz isto e aquilo, eu disse isto e aquilo sobre Álvaro Santos Pereira, deve ter sido uma ficção que eu vi algures que não foi a minha conversa. A minha conversa foi só uma: foi de lamentar a tentação que a AD teve, não resistiu, de não reconduzir o governador do Banco de Portugal, que é uma coisa absolutamente inédita e por isso é que eu disse e interrompi-o para lembrar que no passado não era uma recondução, era de facto uma demissão que tinha que acontecer. Portanto, são coisas bastante distintas. Isto como nota. Por outro lado, se é para dizer alguma coisa sobre o currículo de Álvaro Santos Pereira, há alguma coisa que de facto podemos dizer e que talvez esteja na origem desta escolha. É que Álvaro Santos Pereira fez parte de um governo no período da troika, que de facto é um governo de más recordações para os portugueses. É de facto um governo de más recordações para os portugueses. Isso é o currículo de Álvaro Santos Pereira, no que diz respeito à passagem pelo governo. E isso é, do meu ponto de vista, preocupante. Por outro lado, aquilo que eu entendo que de facto incomoda bastante, aquilo que leva a AD a não reconduzir Mário Centeno tem a ver precisamente com a diferença absolutamente crucial que Álvaro Santos Pereira e Mário Centeno tinham a encarar a recuperação do país de uma crise. Nomeadamente, com Álvaro Santos Pereira a veicular a ideia de que é preciso mais austeridade, mais austeridade até além daquilo que a troika pedia, e Mário Centeno a demonstrar que o país podia sair da crise com menos austeridade, com crescimento económico e sem prejudicar as pessoas como estavam a ser prejudicadas na altura da troika. Portanto, nós estamos perante duas personalidades, do ponto de vista daquilo que foi o seu comportamento no governo, bastante distintas. E sim, isto marca uma diferença significativa e leva a que haja, de facto, expectativas sobre aquilo que Álvaro Santos Pereira fará no Banco de Portugal. Não quero aqui antecipar aquilo que vai ser o mandato de Álvaro Santos Pereira, não farei isso, mas não posso deixar de constatar que Álvaro Santos Pereira é, de facto, uma personalidade intimamente ligada ao PSD, bastante ligada ao grupo de pessoas que hoje estão no governo e, portanto, de alguma maneira, sublinhar aquilo que disse inicialmente, a tentação do governo em colocar um boi no Banco de Portugal e não reconduzir, e isto sim é a questão fundamental, não reconduzir um governador que estava a fazer um bom trabalho. Eu discordo completamente daquilo que disse Rui Afonso, não sei onde é que foi buscar argumentos para isso e onde é que está sustentado que-

As opiniões políticas.

Não sei onde é que está sustentado que no plano internacional-

A resposta da ESF ao Banco de Portugal.

Mário Centeno foi um mau governador. Mário Centeno foi escolhido pelos seus pares para ser presidente do Eurogrupo. Mário Centeno foi-

Pelos meus pares não foi, de certeza.

Mário Centeno foi de facto um bom governador do Banco de Portugal, conforme é possível demonstrar e portanto nem percebo muito bem, era bom que justificasse, demonstrasse.

A promoção da diretora de Mourinho. A promoção a um cargo de direção, depois a de um secretário de Estado do PS. A renovação do mandato do chefe de gabinete antes de sair.

Permita-me responder.

As suspeitas que recaem sobre a Nova SBE. Estamos a falar de milhões e milhões de euros que podem ter sido canalizados só em Portugal.

Isto não é sustentável, mas é verdadeiramente aquilo que eu discuto. E agora está completamente alinhado com o discurso da AD, e isso é, do meu ponto de vista, lamentável. Mas é uma boa notícia, conforme comecei por dizer no início, porque assim Portugal fica a conhecer como é que estas nomeações estão a ser feitas em estreita ligação com o Chega.

Já lhe dou a palavra, Rui Afonso. Já lhe dou a palavra. Deixe-me só passar primeiro pelo Carneiro para continuarmos a seguirmos aqui a ordem, que também certamente terá alguma coisa a dizer em relação ao que disse o Carlos Pereira. Mas queria também perguntar-lhe se o facto de haver uma nomeação para governador do Banco de Portugal, novamente, de alguém que já esteve num governo, independentemente de ter sido há mais ou menos tempo, é algo que pode vir a passar a ser tradição e colocar um pouco em causa a independência deste órgão.

Eu antes de responder à sua pergunta, gostava de dizer ao meu colega Carlos Pereira, senhor deputado Carlos Pereira, que de facto é surpreendente aquilo que ele acaba daqui de referir. Primeiro começou por dizer, corrigindo-me, foi assim que ele referiu, que não tinha dito mal ou não tinha insinuado nada de negativo com Álvaro Santos Pereira. Depois perdeu cinco ou 10 minutos a dizer mal de Álvaro Santos Pereira, que teve que chegar à troika. Não deixa de ser caricato que o senhor deputado Carlos Pereira não tenha resistido à tentação de dizer mal de Álvaro Santos Pereira. Foi o que fez desde o início, insinuou e depois na segunda parte da sua intervenção acentuou essa crítica e essa, às tantas até difamação. Mas deixem-me dizer-nos também que nós não nos esquecemos quem é que trouxe a troika para Portugal e o país com muita dificuldade viveu por causa do Partido Socialista ter levado o país à falência. Mas deixem-me também dizer-vos o seguinte: esta posição do senhor deputado Carlos Pereira é uma posição que me surpreende porque demonstra bem, e os portugueses têm que perceber isto, e têm que estar atentos a isto e identificar estes sinais que vêm do Partido Socialista, é que o Partido Socialista não percebeu o resultado das eleições. E eu espero que o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, que é uma pessoa moderada, por quem eu tenho respeito e consideração, que de facto consiga controlar estes ímpetos extremistas e radicais da crítica pela crítica, do bota abaixo, que nós continuamos a identificar no Partido Socialista. E eu devo lamentar. Eu espero mesmo que o secretário-geral, que eu sei que é uma pessoa moderada, o secretário-geral do Partido Socialista, consiga controlar e moderar estes ímpetos que vêm do Partido Socialista e que nós temos visto nesta matéria ainda agora, mas também noutras áreas, como por exemplo Estas que têm sido discutidas nos últimos dias na imprensa de forma muito ampla. Agora, sobre a sua pergunta, eu gostava de dizer o seguinte: o Dr. Álvaro Santos Pereira é economista-chefe da OCDE, que é uma das maiores organizações internacionais, com altíssima credibilidade, e chegou lá não por indicação de ninguém, mas pelo seu esforço, pelo seu trabalho, candidatando-se quando se tinha que candidatar e superando as provas que tinha que superar para poder atingir esses altos patamares da economia internacional. Desconsiderar isso deve suscitar a nossa perplexidade. O Dr. Álvaro Santos Pereira não saltou diretamente, ao contrário de Mário Centeno, do governo para governador. Ele está há uma década afastado de qualquer função governativa. Tendo em conta que a AD saiu do governo em 2015 e nós estamos em 2025, há pelo menos uma década que está afastado de qualquer função governativa em Portugal. E partidária não tem. Não é dirigente de nenhuma estrutura do PSD a nenhum nível. O Dr. Álvaro Santos Pereira, e é isto que suscita este fantasma junto do Partido Socialista, é caracterizado efetivamente pela sua independência e pela sua qualidade técnica. É isso que nós precisamos no Banco de Portugal, é isso que o governo conseguiu encontrar com este nome, com esta pessoa, juntamente também com o Dr. Gabriel Bernardo, que ainda há pouco referi para a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, foram as duas pessoas indigitadas hoje, e é isso que eu devo louvar. Quanto ao mais, isto é ruído da política que o Partido Socialista, pelos vistos, pretende continuar a promover. Eu espero que o secretário-geral do Partido Socialista consiga moderar esses comportamentos.

Rui Afonso.

Sim.

Quer responder também àquilo que foram as declarações do Carlos Pereira?

Queria. Repare, Mário Centeno pode ter deixado uma bomba para o futuro no Banco de Portugal. Mário Centeno celebrou um contrato de promessa de compra e venda de terrenos numa operação da construção da nova sede do Banco de Portugal, que está avaliada à volta de € 200 milhões contra oito pareceres técnicos e jurídicos que afirmavam claramente que se tratava de uma operação que implicava contingências de alto risco. Contra pareceres técnicos e jurídicos, Mário Centeno avançou com a compra de terrenos e com a celebração de contratos para a construção da nova sede do Banco de Portugal. Mário Centeno, sabendo que ia terminar o seu mandato, promoveu à última da hora a mulher de Marinho Félix para um cargo de direção no Banco de Portugal. Marinho Félix foi antigo secretário do Partido Socialista, renovou o mandato do seu chefe de gabinete. Isso mostra claramente que havia intenções aqui muito mais além das intenções puramente do cargo de governador do Banco de Portugal. Há aqui notoriamente questões partidárias e espero bem que, no futuro, o governador não olhe só para o futuro desempenho das suas funções, mas que também veja essencialmente esta operação, que é uma operação de alto risco para o Banco de Portugal e pode pôr em causa as próprias contas do Banco de Portugal, que veja com atenção essas promoções que foram feitas à última hora por Mário Centeno, porque isto realmente revela muito daquilo que o Partido Socialista sempre fez ao longo dos anos nas instituições que teoricamente deveriam ser instituições independentes. Aquilo que eu neste momento lhe posso afirmar é que nós precisamos de escrutinar ao máximo os cargos que são desempenhados em órgãos independentes. Espero sinceramente que agora numa futura governação, que o futuro governador do Banco de Portugal realmente consiga não só limpar o que está no passado, mas sobretudo aprender para o futuro e consiga garantir que o Banco de Portugal se torne uma verdadeira instituição isenta, transparente e que realmente transmita a confiança necessária ao mercado para podermos continuar com o trabalho sério e que Portugal nunca saia prejudicado por decisões que eventualmente possam pôr em causa o seu desenvolvimento. Isso para nós será sempre o mais importante.

Carlos Pereira, já percebemos que existe aqui algum desagrado relativamente a esta nomeação, ou pelo menos ao afastamento de Mário Centeno. Aquilo que lhe pergunto é qual é que vai ser o posicionamento também do Partido Socialista, nomeadamente no Parlamento, que sinal é que vai dar relativamente àquilo que também tem que ser a palavra do Parlamento perante esta indigitação?

Eu acho que a pergunta está mesmo muito bem feita, que é algum desagrado relativamente ao afastamento. Relativamente ao perfil de Álvaro Santos Pereira, do ponto de vista técnico, eu continuo a sublinhar que não fiz nenhum comentário negativo sobre isso. Fiz comentário sobre aquilo que acredito é Álvaro Santos Pereira. O que acredito é Álvaro Santos Pereira ficou demonstrado quando foi ministro e isso, do meu ponto de vista, não é algo de bom para o país. O país conheceu aquilo que era o perfil de Álvaro Santos Pereira no que diz respeito à forma que ele considera adequada para que o país saia de uma crise como aquela que tivemos. Considera que a austeridade é de fato um caminho, e nós achamos que esse não é o caminho e esse foi um caminho que prejudicou Portugal. Esse foi o meu sentido de crítica, que sublinho agora. E sublinho dizendo uma outra coisa que eu acho que é relevante neste debate, que é questionar esta atitude pidesca do deputado Hugo Carneiro, de que espera que o secretário-geral do Partido Socialista ponha sim a isto ou aquilo. Eu confesso que não consigo compreender o alcance deste tipo de comentários do deputado Hugo Carneiro. Parecem-me, de fato, maus do ponto de vista daquilo que deve ser o comentário de um deputado e além disso não parece sequer que venham ao encontro daquilo que seja uma resposta adequada de um partido como o PSD. Mas enfim, essa é uma responsabilidade apenas sua e não de mais ninguém.

Já viu que sentiu o venenador disso. Diga aí.

Voltar a dizer aquilo que acho que está a acontecer. O Chega mantém o seu perfil de intervenção pública, anudrenando sempre que há alguma coisa que queira resolver a seu bem e a seu proveito. O medo faz sempre parte do discurso e este lançar a ideia de que no mandato de Mário Centeno houve isto, aquilo e aquilo outro, e que vai acontecer aquilo e aquilo outro, é o habitual no governo do Chega.

É factual.

E isso mantém-se. Não é factual, até porque neste momento houve uma investigação que foi feita, o senhor ministro das Finanças, que já tinha conhecimento dos dados, resolveu pedir uma investigação à EGF. Enfim, não se conhece o contrato de promessa compra e venda, e penso que o senhor deputado saberá que esse due diligence que foi feito, esses alertas vermelhos que foram submetidos, faz parte dos factos de quem avança e analisa.

Mas é processo negativo.

É uma obrigatoriedade esse due diligence e não sabemos se esse due diligence não foi de alguma forma corrigida no quadro do contrato de promessa compra e venda.

Foi um processo negativo.

Eu não sei se o senhor deputado já conhece o contrato de promessa compra e venda, eu não conheço. Mas de qualquer maneira, eu acho que isso é o estilo do Chega, o de forma precoce levantar os medos para dizer que é assim, que é nós é que fazemos, corrigimos, etc. Enfim, nem sequer vou lembrar as dezenas de problemas que o Chega e os seus dirigentes tiveram ou têm em alguns casos. Isso não vale a pena, mas eu acho que devia mais olhar para a sua casa do que estar a olhar para a dos outros. Mas isso é um problema já do Chega.

Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Carlos Pereira. Estamos a falar de coisas diferentes.

Não são coisas diferentes.

Usarem como arma de arremesso não serve para nada. Não deixa de existir aquilo que acontece. As coisas são factuais, é o que é.

Eu vou explicar porque é que é importante. O senhor dizer determinadas coisas enquanto tem alguma legitimidade. E o Chega não tem nenhuma, senhor deputado. Esse é o problema. O Chega não tem nenhuma.

Então diga-me porquê. Segundo a força política.

Eu acho que o que importa nesta fase, e eu acho que isso revela muito a forma como esta não recondução de Mário Centeno foi feita, era que o Governo pudesse explicar de forma clara aquilo que Mário Centeno fez mal para não ser reconduzido. Porque na verdade, o país estava num processo de recuperação, há um momento difícil que o mundo vive. É importante a estabilidade e a credibilidade do Banco de Portugal. Eu acho que Mário Centeno tinha emprestado essa credibilidade e essa competência ao Banco de Portugal, e era importante que o Governo, de alguma forma, justificasse as razões claras pelo qual não reconduz um quadro como Mário Centeno, tendo em conta o trabalho que fez. Eu acho que essa explicação faltou, essa clareza faltou. Não basta dizer que não era independente, é preciso que diga em que sentido é que essa suposta não independência afetou a credibilidade do Banco de Portugal, afetou o registo daquilo que era a performance do Banco de Portugal e por essa via, a performance do país. Isso era muito relevante que fosse feito. Eu acho que o AD não fez isso, e não fez isso por razões que eu já abundantemente expliquei ao longo destas intervenções. Eu acho que ficou mal para a AD e eu acho que essa não justificação e afastar Mário Centeno é de facto uma má decisão.

Não podíamos estar 10 minutos num monólogo. Desculpa.

Eu estou a tentar passar a palavra a todos e vou passar a palavra ao Carneiro a seguir precisamente para podermos precisamente concluir este debate, passar a palavra ao Carneiro precisamente para responder.

Eu já concluí, só para concluir.

Já ficou clara a sua posição, Carlos Pereira.

Eu não respondi à sua pergunta, mas não sei o que eu respondi à sua pergunta.

Diga, então rapidamente, por favor.

Eu não respondi à sua pergunta, porque a pergunta era exatamente como é que o PS se comportará na audição do Álvaro Santos Pereira. Bom, nós faremos aquilo que fazemos sempre, com sentido de responsabilidade e com sentido de utilidade para o país. Faremos com essa forma de estar que o PS tem e obviamente não faremos disto um caso como os outros.

Hugo Carneiro.

Sim, eu agradeço, porque isto estava a ser um monólogo, era aquilo que estávamos a assistir.

Temos que falar um de cada vez, senão os ouvintes também não entendem. E como já percebeu, eu passei a palavra a todos. E deixei o Carneiro precisamente para responder àquilo que são as declarações que foram feitas anteriormente.

Aquilo que eu antes mais gostava de dizer ao senhor deputado Carlos Pereira, é que de facto a estratégia do Partido Socialista antes das eleições é aquela que nós conhecemos e que originou o resultado que originou para o Partido Socialista. E parece que o Partido Socialista quer insistir colocando em causa as decisões do Governo, colocando em causa esta decisão outra vez.

Estamos a escutar o Hugo Carneiro.

Ao ponto de ter dito ainda há pouco, como todos os ouvintes tiveram a oportunidade de escutar, que o AD e o Chega andavam juntos ou isto ou aquilo. A estratégia do Partido Socialista parece que quer continuar a seguir essa linha e aquilo que é a minha expectativa e a minha esperança é que a estratégia de José Luís Carneiro, o novo secretário-geral do Partido Socialista, seja diferente do anterior líder. É isso que eu espero e consiga moderar de facto esses radicalismos, extremismos que vimos no passado recente do Partido Socialista. Agora, deixem-me dizer-vos o seguinte: como sabem, há um partido que apresentou requerimentos na Comissão de Orçamento e Finanças relativamente a estas polémicas que ainda agora criaram aqui um diálogo entre os meus dois colegas, e esses requerimentos vão ser apreciados em setembro na Comissão de Orçamento e Finanças, que têm que ver com decisões do Governador do Banco de Portugal, e logo veremos o que é que daí sai. Não é hoje que vamos fazer essa discussão, certamente, e portanto devemos dar tempo ao tempo. Agora não posso deixar de notar que o senhor deputado Carlos Pereira está muito incomodado por uma circunstância, e isto é o elemento mais central: é que uma pessoa que foi indigitada por eles no passado, o governador Mário Centeno, que agora cessa funções, vai deixar de o ser depois de ter passado diretamente do Ministério das Finanças para governador do Banco de Portugal. E essa é a grande preocupação do Partido Socialista. A preocupação do Governo foi encontrar uma pessoa independente, altamente qualificada e internacionalmente reconhecida. Conseguiu fazê-lo. E eu esperava que o Partido Socialista pelo menos tivesse mais humildade e moderação. Pelos vistos, para já ainda não tem.

Mas não o reconduzir significa que foi radical, então.

Carlos Pereira, não vamos continuar este debate, temos mesmo que terminar, até porque há quem tenha compromissos a esta hora. Carlos Pereira, Hugo Carneiro e Rui Afonso, muito obrigado por terem juntado a nós nesta emissão especial da Rádio Observador, em que estamos a olhar para a indigitação de Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal, indigitado hoje pelo Governo no final da reunião do Conselho de Ministros