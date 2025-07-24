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Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, boa tarde. Obrigado por se juntar a nós. Mário, como é que reage a esta indigitação de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal?

Olá, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Cumprimento também os telespectadores e ouvintes da Rádio Observador. Alguns pontos que merecem destaque aqui. Em primeiro lugar, nós teríamos preferido um modelo de concurso público internacional. Se fizessemos parte do governo, seria mesmo por concurso público internacional. E por quê? Porque os reguladores devem ser órgãos independentes e para serem entidades independentes, não basta colocar nos estatutos que são independentes. Depois, na ação diária, também têm que ter pessoas que não tenham ligações, sejam partidárias, sejam a outras entidades, em que dali possa resultar qualquer tipo de conflito de interesses. Portanto, nós achamos que esta é a única forma de salvaguardar esta verdadeira independência: é um concurso público, no limite internacional, porque aí sim, há menos dependência e Portugal é um país pequeno. Dito isto, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós saudamos a não recondução do agora ex-governador Mário Centeno. Não estamos a fazer nenhum tipo de juízo sobre a pessoa Mário Centeno, estamos apenas a analisar o processo, e o processo estava ferido desde o início, porque foi uma porta giratória do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal. Ou seja, toda a ideia de isenção, de distanciamento e de independência estava ferida logo desde o início. E além disso, é sabido que, de facto, o Mário Centeno teve algumas ações algo inusitadas, como criar um boletim do governador onde expressava opinião política, que extravasava aquela que deve ser a competência de um governador do Banco de Portugal. Portanto, parece-nos positivo. Uma vez mais, não é uma avaliação pessoal, nada contra a pessoa Mário Centeno, é sim contra o político Mário Centeno e pela forma como chegou ao Banco de Portugal e portanto parece-nos que não tinha quaisquer condições para continuar como governador do Banco de Portugal. Em terceiro lugar, a pessoa de Álvaro Santos Pereira. Nós reconhecemos nele Álvaro Santos Pereira é uma pessoa efetivamente competente, que tem currículo para ocupar agora este cargo que está a ocupar. Apesar da sua proximidade, esteve num governo do PSD, isso foi há 10 anos. Ou seja, houve de facto aqui um período de nojo em que ele voltou à universidade, depois entretanto por mérito próprio chegou à OCDE, fez o seu caminho até com um distanciamento, que é saudável, do poder político e sobretudo do poder partidário. E portanto embora seja uma nomeação que nós veríamos que tivesse sido ganha através de um concurso público internacional, e eu creio que Álvaro Santos Pereira estaria em boas condições até para o ganhar, a verdade é que tudo considerado, é uma pessoa válida, independente e competente, que nós cremos que tem aqui boas condições para fazer um bom mandato enquanto governador do Banco de Portugal, mas também estaremos vigilantes.

Há pouco, aqui em direto, o Carlos Pereira do PS dizia que isto não foi uma nomeação, foi um afastamento político no caso de Mário Centeno. Como é que diferencia o caso de Mário Centeno, que percebemos que vai praticamente diretamente do ministro das Finanças para governador, e o caso de Álvaro Santos Pereira, que como dizia, já há uma década que não tinha funções governativas, mas esteve num governo. Podemos estar a criar um precedente de termos um cargo com menos independência dos governos?

Ora bem, o Carlos Pereira disse que era um afastamento. É verdade, mas é um afastamento de uma aproximação que nunca deveria ter ocorrido. Aquilo que o governo de António Costa fez, e António Costa à cabeça enquanto primeiro-ministro, de fazer uma nomeação diretamente do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal, que deve ser uma entidade independente, isso sim, foi o erro capital e esse erro capital tinha de ser corrigido. E portanto não fez qualquer sentido a nomeação de Mário Centeno, nem faria qualquer sentido a sua continuidade, tendo em conta a forma como entrou no Banco de Portugal e já para não falar deste caso recente, que ainda temos de perceber melhor qual é a sua razão de ser. Dito isto, uma vez mais, a nossa posição é de um concurso público internacional, porque assim tem mais condições para salvaguardar a verdadeira independência, o que não impede que depois alguém até com proximidades partidárias possa ganhar esse concurso. Pode continuar a acontecer. Agora, passa por um crivo, que é um crivo muito mais exigente e é um crivo competitivo à concorrência com outros potenciais candidatos. Mas dito isto, eu não creio que a situação seja minimamente comparável. Não pode ser comparado alguém que exerceu cargos governativos há 10 anos e portanto tem aqui um extenso período de nojo. Foram 10 anos em que, aliás, esteve fora de Portugal, esteve fora dos poderes, longe dos poderes em Portugal e portanto tem um distanciamento que Mário Centeno nunca teve. Mário Centeno era um emissário do Partido Socialista no Banco de Portugal e portanto isso tinha de ser naturalmente corrigido. Não é minimamente comparável a situação e a circunstância e o erro originário está precisamente na nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal e a situação tinha que ser corrigida.