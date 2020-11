O discurso de Jerónimo de Sousa na abertura do congresso do PCP. "É possível derrotar a política de direita"

O líder do PCP não poupa críticas ao Partido Socialista e afirma que o PCP continua a ser uma peça importante do lado da oposição. Defende que o PS, CDS e PSD agravaram os problemas do país. Ouça aqui