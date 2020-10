PAN critica nomeação no Tribunal de Contas. "Foi tudo tratado nos bastidores do bloco central com a conivência do Presidente da República"

Inês Sousa Real diz que acompanhou com “preocupação” a não recondução de Vítor Caldeira no Tribunal de Contas. Costa ironiza com elogios ao presidente do TdC escolhido por si.