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A toda a equipa que esteve desde a primeira hora neste projeto, todos eles. Aos que estão aqui, aos que não estão, porque ainda alguns estão nas mesas de voto, mas a todos que palmilharam todo este concelho de Faro, que andaram por todo este concelho de Faro e que andaram ao meu lado e acreditaram que podíamos ganhar.

Pedro Pinto, que é adotado em Faro.

Confesso que eu próprio acreditei que podíamos ganhar. Tinha até uma certeza que o nosso resultado seria muito superior àquele que é hoje. No entanto, deixem-me dizer uma coisa que me parece importante. O Chega teve três vezes mais votos do que teve há quatro anos. O Chega sobe de 5% para praticamente 20%, pelo menos é aquilo que tudo indica, que vamos ter à volta dos 20%, o que significa uma subida não de três, mas de quatro vezes mais do nosso resultado. Isso significa que o partido cresceu muito aqui em Faro. Significa que elegemos para todos os órgãos. E deixem-me que vos diga, com muito orgulho, ganhámos também uma freguesia, a freguesia da Transição...