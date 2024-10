Pedro Nuno Santos ao ataque: "PM é incapaz de herdar a folga orçamental conseguida pelo PS"

Líder do PS atira que "PM é incapaz". Questiona Governo sobre o tema da Saúde e LM desfaz as dúvidas. Primeiro-ministro diz que "confia na palavra dada" de "honra política" do líder do PS no OE.