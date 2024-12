Marcelo Rebelo de Sousa condecora Gouveia e Melo. "Ultrapassa o mero proforma"

Marcelo condecorou Gouveia e Melo que "ultrapassa o mero proforma". PR justifica o sucesso deste percurso com "as circunstâncias". Jorge Nobre Sousa é o novo Chefe do Estado-Maior da Armada.