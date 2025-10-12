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Contamos agora com a presença de representantes dos três maiores partidos. Temos conosco Pedro Alves do PSD, Filipe Costa do PS e Vanessa Barata do CHEGA. Pedro Alves, vou começar por si. Para o PSD e daquilo que sabemos a esta hora, que não é muito em relação às maiores cidades ou às cidades com mais eleitores, é uma noite que está a correr bem para o PSD, diria?

Antes de mais, boa noite e agradeço o convite para estar aqui a comentar a noite eleitoral. É uma noite que está, naturalmente, a abrir aqui expectativas de resultados positivos, mas só mesmo depois de contados os votos é que saberemos como é que será o desfecho. Embora todos os indicadores também nos pareçam acompanhar algumas das boas expectativas que criamos com um conjunto de candidatos e de projetos políticos que foram em conta daquilo que era, ao que nos parece, a maioria das expectativas dos nossos eleitores. Estamos com essa expectativa, mas com isso vamos aguardar. Não vale a pena estarmos aqui a fazer qualquer tipo de prognóstico, porque já estão os dados lançados, agora é fazer a contabilidade.

Deixe-me conferir também que balanço faz Filipe Costa, do Partido Socialista, a esta hora e perante os resultados que estão já apurados e das projeções com as quais temos estado a trabalhar ao longo das últimas duas horas. Filipe Costa, que balanço faz desta noite eleitoral, do que sabemos até agora? E já agora, deixe-me já fazer aqui uma segunda pergunta nesta: está a correr mal para o PS?

Boa noite. Eu acho que o Partido Socialista está a demonstrar que é um grande partido com implantação em todo o país. Naturalmente, sabemos que em 308 municípios, os grandes partidos perdem algumas câmaras e ganham algumas câmaras. O Partido Socialista está com indicações muito fortes de ter uma votação muito expressiva em número de votos, muito semelhante ao que esteve em 2021, quando ganhou quase metade das câmaras. O Partido Socialista está com indicações de voto muito fortes nos municípios mais populosos, incluindo aqui as principais câmaras do país, e está com a perspetiva de evolução do número de capitais de distrito. E eu não acho que o Partido Socialista esteja, de todo, a ter uma má noite. Acho que o Partido Socialista está a ter uma excelente noite e que o Partido Socialista está de volta ao centro da arena política nacional.

E se falhar Lisboa e Porto, é ou não é uma derrota para o Partido Socialista? José Luís Carneiro estabeleceu, de alguma forma, essa fasquia ao querer vencer as duas maiores cidades.

A fasquia do Partido Socialista é muito elevada. Como eu dizia, o Partido Socialista parte de ter quase metade das câmaras municipais do país. E temos agora até mais partidos políticos a disputar as câmaras municipais do que tínhamos. Temos um crescimento dos movimentos independentes. Temos uma série de fatores que façam com que, naturalmente, o número de câmaras do PS e do PSD possam não ser o mesmo que foram sendo ao longo dos anos tradicionalmente. Isso é um fenômeno natural e saudamos, obviamente, as vitórias, nomeadamente de alguns movimentos independentes e a pluralidade. Eu recordo que nem a Câmara de Lisboa, nem a Câmara do Porto são do PS, são câmaras governadas pela direita. E o PS não as pode perder porque não as tinha. E portanto, no fantástico resultado que o PS está a alcançar...

Mas não ganhando também não é um bom resultado, não é? Tendo em conta aquilo que disse José Luís Carneiro, que estabeleceu essa fasquia.

Naturalmente, durante a campanha eleitoral, temos que ter a ambição de ganhar todas as câmaras. E quando visitamos os municípios, damos toda a força aos nossos candidatos, até porque achamos que são os melhores e que têm os melhores projetos. E acho que nós estamos a falar aqui de uma expectativa desfasada da realidade. O Partido Socialista está a recuperar a confiança dos portugueses e está a recuperar muito voto urbano. Eu acho que eu posso também colocar a questão que, se calhar, há algumas semanas ou pelo menos há alguns meses, não acharíamos que o Partido Socialista estaria em condições de disputar as câmaras de Lisboa e do Porto como está agora. Agora, se me pergunta se seria uma boa notícia para o Partido Socialista ganhar a Câmara de Lisboa ou a Câmara do Porto, claro que seria uma grande vitória ganhar uma dessas duas câmaras à atual governação de direita.

Deixe-me chamar também aqui à nossa conversa, estamos com Pedro Alves do PSD, Filipe Costa do PS, a Vanessa Barata do CHEGA. Bem-vinda a esta emissão da Rádio Observador. Há já uma câmara confirmada para o CHEGA de São Vicente, na Madeira. É pouco para as expectativas que o CHEGA tinha para esta noite eleitoral, Vanessa Barata?

Antes de mais, boa noite e obrigada pelo convite. Não, de fato, ainda temos que apurar resultados. A contabilidade ainda está em execução e a ser feita. E de fato, o grande objetivo do CHEGA era tornar-se num partido que estivesse implementado a nível autárquico. Eu lembro que o CHEGA tem apenas seis anos e o objetivo que foi veiculado e vem sendo veiculado pelo líder do partido, era de fato a implementação do partido em todo o país. Não tínhamos nenhuma câmara municipal. Para já, segundo os números, já temos uma vitória. E portanto, também lembro, e é uma nota importante, que o CHEGA foi o único partido que não se coligou com nenhum outro, em nenhum dos 308 conselhos do país. Penso que o CHEGA irá ganhar hoje uma base local sólida de vereadores e com isso vai ter implementação autárquica, que era o grande objetivo do partido.

E poderá agora o CHEGA ser inevitável ao PSD no governo de algumas câmaras? Acha que isto pode abrir esse caminho?

Penso que sim. Penso que abre-se aqui caminho com os mais variados resultados que vamos apurar ao longo da noite. Abre-se caminho para o fim do não é não e para a cerca sanitária que vem sendo estabelecida ao Chega também nas autarquias. O fim dessa cerca sanitária já existiu na Assembleia da República e penso que estará prestes também a deixar de existir, porque agora o país está tripartido ao nível autárquico e o Chega também pretende dar esse contributo autárquico e local, que é onde poderemos ter mais influência na vida das pessoas. E isso é muito importante para nós.

Pedro Alves, podem ter caído aqui as linhas vermelhas ou começar a ruir alguma dessa posição do PSD em relação ao Chega? A necessidade autárquica pode levar a isso?

Eu penso que haverá da nossa parte total disponibilidade para governar as câmaras municipais em função daquilo que são os projetos políticos que apresentamos. E certamente que, tal como tem acontecido no Parlamento, iremos negociar com todos, e com todos é com todos, e falar com todos. Os processos em política são dinâmicos e nesse sentido haverá sempre condições para ouvir qualquer um dos eleitos. Respeitamos os resultados eleitorais. Não há cercas sanitárias do ponto de vista daquilo que é a representatividade que cada um tem depois de eleito.

Uma coisa é negociar um diploma no Parlamento, que está dependente da votação dos deputados. Outra coisa é o entendimento entre vereadores no executivo camarário. Não sei se podemos estabelecer um paralelo entre as duas realidades. Ou seja, pode ser necessário ao PSD ou a um executivo do PSD chamar um vereador do Chega para esse governo. E o que está a dizer, segundo percebi bem, é que admite essa possibilidade como viável.

Não, o que estamos aqui a falar é se há entendimento-

E não a negociar. Deixe-me pôr as coisas assim, se calhar um pouquinho terra a terra. Não estamos aqui a falar de negociar o canteiro, o muro ou a rotunda. Estou, obviamente, a simplificar as coisas. Estou a falar do governo do município.

O que acontece no Parlamento é o que vai acontecer nos municípios onde não houver maiorias. Naturalmente que caberá a cada um dos partidos, em função daquilo-

Em cada momento, é isso?

Em cada momento, a cada um dos partidos, seja o Partido Socialista, seja o PSD, seja o Chega ou outros partidos eleitos, nos executivos municipais ou na assembleia municipal, a cada momento, nomeadamente naqueles que são mais relevantes do ponto de vista da aprovação da estratégia, como o orçamento, caberá falar com todos e perceber quando não há maiorias e perceber o que é que há de condições para poder trabalhar. Isso não quer dizer que se façam coligações de governo. Fazem-se é auscultações para fazer a gestão municipal conforme se faz a auscultação. Não há uma maioria parlamentar, mas existe a estabilidade suficiente e tem que haver responsabilidade da parte de cada um dos partidos de contribuir para que a estabilidade também aconteça na gestão municipal. Seja o PSD a liderar, seja outro partido que não o PSD a liderar, caberá a cada momento refletir sobre as opções em cima da mesa para podermos apresentar os documentos e as ferramentas suficientes e necessárias para poder fazer a gestão municipal. Não estamos aqui a falar de acordos políticos, coligações, estamos a falar de governabilidade, estabilidade e sentido de responsabilidade. E é isso que é exigido a todos aqueles que são eleitos, seja quem lidera, seja quem faz oposição. E é isso que cumprirá depois ser avaliado também por parte dos eleitores. Se nos dão a nós a responsabilidade de liderar, temos que ter aqui a magnanimidade de poder também ir ao encontro daquele que foi o mandato de cada um dos outros que estiverem na oposição.

Mas foi o próprio partido que estabeleceu a questão das linhas vermelhas.

Mas as linhas vermelhas foram claras, foi relativamente a fazer coligações. Não foi ouvir. E aqui o que estamos a falar é: haverá alguma coligação para o efeito? Não estamos a falar de coligações, estamos a falar de respeitar o mandato que o povo deu a cada um dos senhores vereadores ou dos membros das assembleias municipais ou das assembleias de freguesia e perante cada circunstância, avaliá-la, discutir de modo democrático, ouvir as assembleias, ouvir os executivos municipais e cada um, como disse, seja quem está a liderar, que tem essa obrigação de apresentar um documento para poder receber contributos, seja quem está na oposição, dar os contributos para que o documento seja melhorado e que possa ser aprovado e que dê estabilidade à gestão municipal. É disso que estamos a falar, não é de outra coisa que não aquilo que acontece também já hoje no Parlamento. Não há uma maioria, como disse, por parte do PSD, mas existe, como nós percebemos também, aqui uma abertura para negociar caso a caso, circunstâncias que são diferentes.

Deixe-me ouvir também o Filipe Costa, do Partido Socialista, sobre aquele que poderá ser, a confirmar-se o resultado de Ricardo Leão em Loures, o mandato que nesta fase final causou grande polêmica também interna no Partido Socialista. Como é que o Partido Socialista vai, se é que vai, retirar ilações desta vitória de Ricardo Leão em Loures? Acha que essa reflexão vai ser feita no partido, Filipe Costa?

Estamos muito contentes com a vitória do Ricardo Leão em Loures e eu não acho que seja rigoroso que nesta fase final, ou pelo menos com a atual direção do Partido Socialista, tenha havido qualquer tensão entre a direção nacional, a direção distrital e a direção local quanto à candidatura do Partido Socialista a Loures. Quanto aos entendimentos com o Chega, obviamente que essa questão não se coloca ao Partido Socialista, mas vemos isso com alguma naturalidade noutro campo. Se pensarmos que o Chega, apesar de se apresentar como um projeto novo e fresco, é essencialmente composto por dissidentes e rejeitados dos partidos da AD, vemos com alguma naturalidade, à semelhança do que aconteceu com uma série de eleitos do Chega a desvincularem-se do Chega, que haja um regresso de alguns desses eleitos à órbita dos partidos da AD. O que vemos com mais preocupação é, a nível nacional, uma aproximação da AD ao Chega e às ideias do Chega e àquilo que o Chega tem vindo a liderar em termos da direita parlamentar na Assembleia da República.

E Vanessa Barata, André Ventura chegou a falar numa fasquia de 30 câmaras para esta noite eleitoral. Para já, uma, mas ainda falta contar muitos votos, como é lógico, sobretudo nos grandes centros urbanos. Esta fasquia não é o problema a partir do momento em que o Chega consegue a primeira câmara e isso poderá amenizar essa fasquia que foi imposta pelo próprio André Ventura, se não chegarem às 30?

Não, eu penso que aquilo que está em causa é, de facto, um crescimento. E nós também, no Chega, queremos que o crescimento seja ele próprio sustentável. Aquilo que nós almejamos é solidificar a nossa base autarcas e isso pode ser feito tanto com vitórias nas câmaras municipais, mas também com o trabalho de vereação, com o trabalho de freguesia.

Mas, por exemplo, em Lisboa, se ficarem atrás de João Ferreira da CDU, isto não é uma grande derrota para o Chega?

Não, de todo. É normal e aquilo que nós temos que fazer é mostrar a todos os portugueses e a todas as pessoas que votam nas autarquias locais, continuar a fazer a nossa política de proximidade. Nós sabemos perfeitamente que umas eleições autárquicas não são iguais a umas eleições legislativas, todos os partidos entendem isso bem e, portanto, é algo que não mexe com os nossos objetivos.

E aqui André Ventura esteve nos principais cartazes das candidaturas, mas obviamente não se pode candidatar em todos os concelhos. E muito se discutiu durante esta campanha, esta questão, precisamente, a ausência de André Ventura no boletim de voto. O Chega não transmitiu esta ideia de que isto seria bom e vamos conseguir, mas o que estamos a ver para já, com os resultados que temos em cima da mesa, é que não está a ser tão incrível.

Eu penso que é prematuro estarmos a fazer algum tipo de julgamento em relação àqueles que serão os resultados finais, porque ainda existem muitos votos por apurar e penso que é prematuro estarmos a fazer esse tipo de análise. Contudo, sim, é verdade que André Ventura andou pelo país todo, não só nos cartazes, mas também ele próprio a dar essa força ao partido, que é o presidente do partido, e é perfeitamente normal que assim o faça. E com a vitória das câmaras municipais, obviamente que isso começará a materializar-se a força do partido nos próprios autarcas. E isso é uma coisa que será gradual, certamente, mas ao ser gradual, também será solidificada e essa implementação era o nosso principal objetivo. Claro que quantas câmaras municipais, quantas mais ganharmos, maior será a vitória.

Maior será o lucro.

Certamente.

Vanessa Barata, vou começar por si uma ronda final, desde já agradecendo a vossa participação nesta noite eleitoral da Rádio Observador. Quais são as suas expectativas para esta noite? Quais são os concelhos que está a fazer refresh no computador para ver se corre bem?

Não é fácil. Eu, por acaso, também sou uma pessoa cautelosa e não gosto de falar antes de as coisas acontecerem. Mas, de facto, a vitória primária para nós foi a Câmara Municipal de São Vicente, na Madeira, em que tivemos um resultado muito expressivo e quero salientar isso, porque não foi uma vitória curta, foi uma vitória bastante expressiva e contamos que possa haver outras câmaras, nomeadamente Albufeira, quem sabe a Câmara Municipal da Moita. Eu podia falar aqui de algumas, mas também, como disse, gosto de ser cautelosa, não quero adiantar muito. Mas penso que teremos mais do que a Câmara Municipal de São Vicente, penso que ganharemos mais câmaras e dessa forma vamos implementar o partido cada vez mais e vamos pretender solidificar esse laço com o poder local.

Deixe-me conferir também as expectativas do Filipe Costa, do Partido Socialista. Quais são as suas expectativas ainda para esta noite, Filipe Costa?

Estamos a ver com muita atenção algumas das câmaras mais importantes, obviamente, câmaras, capitais de distrito, além, obviamente, nunca esquecendo Lisboa e Porto. Estamos a acompanhar algumas capitais de distrito com muito interesse. Estamos a acompanhar Faro, Coimbra, Bragança, obviamente Braga, onde a direção nacional do PSD está muito investida. E vamos ver se conseguimos ter um bom resultado em termos de número de presidências de câmaras, câmaras mais populosas, que representam mais eleitores Sem desprimor, obviamente, para nenhuma câmara municipal, mas sobretudo sempre com a certeza que os partidos políticos tendem a ganhar as câmaras onde têm os melhores candidatos e os melhores projetos e a vontade dos portugueses é sempre para respeitar e louvar quem melhor sabe quem quer para governar o seu município, que são os munícipes dessa localidade.

Obrigado, Filipe Costa. Pedro Alves, do PSD, faço-lhe a mesma pergunta: quais são os concelhos que tem debaixo de olho e as suas expectativas?

Não temos nenhuns em particular, mas estamos também a olhar para aqueles que são os de maior dimensão do ponto de vista populacional e também a olhar para aqueles que são as grandes áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, onde o PSD, desde 2013, tinha vindo a ter fracos resultados eleitorais. A confirmarem-se algumas das perspectivas que hoje estão aqui apresentadas, naturalmente que é para nós também um reconhecimento de que estamos a recuperar aquilo que era a nossa implantação nestas áreas, que para nós era importante, fruto também daquilo que tem de melhor em termos de impacto eleitoral para todas as eleições. Depois, estamos também a olhar para as capitais de distrito. Nós também sabíamos que nas várias capitais de distrito havia transição nalgumas delas e vamos até ao final, mas creio que ainda há condições de sermos o maior partido do poder local, recuperar o maior número de presidências de câmaras municipais, é esse o nosso objetivo, e o mesmo acontecerá também para as juntas de freguesia. Vamos aguardar pelo resultado final, mas para já, daquilo que são os pequenos resultados que vão surgindo, há a expectativa de podermos vir a ganhar a Associação Nacional de Municípios.

Obrigado Pedro Alves do PSD, Vanessa Barata do CHEGA e também Filipe Costa do Partido Socialista. Muito obrigado aos três por terem estado nesta noite eleitoral da Rádio Observador.