“Sabemos que o SNS vai precisar de mais do que tínhamos pensado. Por isso, o que o Governo propõe agora não chega", critica Catarina Martins

A coordenadora do Bloco de Esquerda alerta que "o SNS está exaurido” e por isso pede reforço imediato. "Deixar para 2023 é não fazer o que estava no programa do Governo", diz.