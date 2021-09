Intervalo. Sporting vence o Porto por 1-0. "Sporting justificou a vantagem depois do golo"

Sporting vence em Alvalade, com golo de Nuno Santos. Um jogo com as emoções à flor da pele, que conta já com 7 cartões amarelos. Para Luís Francisco, há um "duelo entre Nuno Santos e Diogo Costa".