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Pelo menos pagar o que promete aos portugueses que ia pagar. Passaram alguns meses das tempestades e do comboio das tempestades que veio hoje aqui referir. O Governo optou por apresentar um plano que não tinha nenhuma concretização, nem nenhuma calendarização, dizendo que para abril faria essa concretização. Chegados aqui, é isto que temos: 20 mil pessoas continuam sem comunicações ao dia de hoje. Isto, no tal país moderno e desenvolvido é, pelo menos, uma coisa estranha, que haja 20 mil que continuem sem comunicações. 30% dos apoios foram pagos aos agricultores, falharam os outros 70% que tinham sido prometidos aos agricultores. Pagaram 30 de 100 e, portanto, 70 ficaram por pagar. Dois terços dos apoios que tinham sido prometidos na sequência destas tempestades ficaram ainda por pagar. Não vou ao resto porque não interessa. O apagão, aquilo que aconteceu nos incêndios do ano anterior, é pouco importante, porque não somos nós que o dizemos, são as associações de empresas, são as empresas que ontem viram terminar as moratórias. E sabem qual foi a solução do Governo para o fim das moratórias? A solução foi mais endividamento e façam seguros, como se não estivessem no país. O segundo país da OCDE onde mais pagam impostos e onde as segundas casas mais pagam impostos e onde as pessoas talvez pudessem perguntar: "Mas espera aí, então pra que eu pago esta taxa de IMI, de IRS, IVA a 23%, ISP e IVA sobre os combustíveis a este nível, e quando chega o infortúnio de a tempestade afetar a minha casa, o Governo manda pra seguradora. Então não é preciso ter governo, então basta a seguradora, porque o Governo não nos serve pra muito. Basta a seguradora". Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me dizer-lhe isto aqui, cara a cara, todos os planos estruturais que apresentou até hoje foram um fracasso. E tem que ser dito assim. Tomou posse a dizer que ia ter um grande plano de emergência pra saúde. Um enorme fracasso. Apresentou um plano chamado Construir, que iria resolver os problemas da habitação. Estamos com uma das habitações mais caras da Europa. Agora apresenta-nos o PRR e depois o PTRR e continuamos sem eficácia nenhuma. Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei que país falou quando estava ali em cima, talvez fosse à Suécia ou Noruega que estava a referir. Não é este, com certeza, onde as pessoas pra pôr telhas têm que pagar do seu bolso, onde as pessoas pra ter o centro de saúde aberto têm que fazer manifestações, onde as pessoas pra conseguir ter o reembolso, imigrantes que vivem lá fora, que veem os imigrantes chegar e ter casas pra pagar a sua, o Estado não lhes paga nada e deixa-os sozinhos à sua sorte. Então, nós não queremos um governo, queremos uma companhia de seguros. Saiam todos, saiam todos, metam aí a Fidelidade, se calhar fará melhor que vocês, porque se calhar resolverá melhor os assuntos dos portugueses.

André Ventura a criticar uma das mensagens de ontem do PTRR, da obrigatoriedade de seguros para habitações. E aqui Aguiar Branco a dizer passa publicidade com esta referência de André Ventura a uma grande empresa de seguros. Vamos à resposta de Luís Montenegro.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Nós já sabemos que o Sr. Deputado André Ventura não gosta de planear, não gosta de ponderar, não gosta de decidir com base em critério. O Sr. Deputado é mais do estilo dispara primeiro e vai pensar a seguir. É isso que o Sr. Deputado faz sempre. E é por isso que o Sr. Deputado não tem características pra ter responsabilidades governativas em Portugal, Sr. Deputado. Como acabou, de resto, de demonstrar, Sr. Deputado. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, aquilo que compete ao Governo, o Governo está a fazer. Eu não vou, naturalmente, dizer que o Governo faz tudo bem, não vou dizer que tudo aquilo que nós antecipamos se concretiza de imediato. Mas Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado diz que há apoios por chegar, e há, a famílias e a empresas, o Sr. Deputado tem de pensar, ponderar, estudar e aprofundar aquilo que está a dizer. Porque se o Sr. Deputado o tivesse feito, já teria concluído que, por exemplo, para o apoio às habitações, o dinheiro está disponível nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. E por que é que não chegou ainda a muitas famílias? Porque os respectivos processos, ainda que simplificados, estão a ser avaliados. Claro que o Sr. Deputado André Ventura tinha a receita pra isso. Era dar indiscriminadamente. Quem levantar o braço, faz favor, pega o cheque. Esse é o princípio de Chega, mas não é o nosso princípio, Sr. Deputado. E vou lhe dizer, esse princípio nenhuma companhia de seguros faz também, mesmo que o Sr. Deputado quisesse transformar o Governo numa companhia de seguros, o que diz também muito sobre aquilo que é a sua conceção de exercício da governação. Sr. Deputado, é preciso, naturalmente, aferir critério e rigor naquilo que são os apoios que estão disponibilizados. Agora, o Sr. Deputado foi capaz de dizer: "O Governo atribuiu até 10 mil euros pra recuperar uma casa". Foi mal. Não, não foi capaz de dizer. O Governo atribuiu uma linha de crédito à tesouraria e à recuperação das empresas. O Governo fez malMais ou menos, disse o senhor deputado. Sabe por quê? Porque o senhor deputado diz assim: "Não, as empresas que estão à espera do seguro, o governo o que fez foi levá-las para o endividamento". O senhor deputado foi estudar? Não foi. Se fosse, teria concluído o seguinte: a linha da tesouraria é uma linha precisamente para antecipar a receita às empresas, mormente aquelas que estão à espera dos processos de seguro. Mais, com carência de pagamento, isto é, pra aguentarem até serem ressarcidas pelo pagamento do seguro. O senhor deputado não sabe o que está a dizer, ou então sabe e quer dizer ao país que lá está, há tudo para todos, sem critério e a todo tempo. Mas esse, oh senhor deputado, esse não é o tempo deste governo. E aí é que o senhor deputado faz uma santa aliança com o Partido Socialista. Eu diria mais, com esse discurso, o senhor deputado arrisca-se mesmo a ser o chegano mais socialista dessa bancada ou mesmo do Chega em Portugal. Mas, senhor deputado, é o caminho que o senhor deputado escolhe. Apoio às empresas, a moratória que esteve em vigor e está em vigor até o fim deste mês e que vai agora ser estendida mais 12 meses, é uma solução para poder dar às empresas a capacidade de ultrapassarem a situação. Eu não sei o que é que o senhor deputado preconiza, mas diga, e diga ao país. O que é que o senhor deputado fazia em substituição da possibilidade das empresas acederem a crédito para terem mais tesouraria e mais potencial de investimento no seu processo produtivo? O que é que o senhor deputado faria? Entregava dinheiro? Dinheiro oferecido às empresas? É esse o seu conceito de governação, senhor deputado? Já agora aproveita o debate e clarifique Portugal, porque é importante também sabermos qual é o seu pensamento e não apenas atirar fogacho pro ar, disparar pra todo lado e no fim do dia não saber ou saber bem que a consequência disso seria mais uma vez o desequilíbrio pago por quem? Pelas pessoas e pelas empresas.

Luís Montenegro a responder a André Ventura, mais uma vez a colar o Chega ao Partido Socialista, a dizer que André Ventura se arrisca a ser o chegano mais socialista daquela bancada, a bancada do Chega, mas também de Portugal. Vamos à resposta de André Ventura.

Eu acho que talvez possamos chegar aqui a uma visão, que será mais ou menos a meio da ponte, que é esta. O senhor primeiro-ministro diz pra eu estudar mais. Pode ter a certeza que o farei quando tiver que fazer. Se calhar até estudei um pouco mais que o primeiro-ministro ao longo da vida. Mas há uma coisa que eu acho, senhor primeiro-ministro, que aqui é um pouco mais importante do que estudar, que é ir ter com as pessoas e falar com elas. E, portanto, talvez um líder do governo, em vez de mandar o líder da oposição estudar, devesse ouvir este conselho do líder da oposição. Em vez de estar aí sentado ao lado do governo, saia do seu gabinete, vá ter com as pessoas, veja o que estão a passar e veja as dificuldades que estão a passar. Por isso, eu vou lhe ler, pra não ser do Chega. Comunidade Regional de Leiria, não é nossa, de certeza, diz que os apoios não estão a chegar após a tempestade Kristen. Três meses após a tempestade Kristen, vinte mil pessoas continuam sem comunicações de internet, televisão e telefone. Não é estudar, senhor primeiro-ministro, é ir lá, é preocupar-nos com os portugueses, é não querermos saber de gabinete, é querer saber das pessoas. Três meses após a tempestade, vinte mil continuam sem serviços e mais de dez mil ainda não tiveram nenhum apoio. O governo lançou um plano pra reduzir o impacto de catástrofes na sequência dos danos causados pela tempestade Kristen, mas quase todo o país se queixa que chega a conta-gotas. Não é o André Ventura, não é o Chega, não são os socialistas, nem os comunistas, nem os liberais, são mesmo os portugueses. E se o senhor não está bem a governar pra os portugueses, talvez não deva estar bem a governar de todo nessa bancada.

André Ventura, aqui a insistir no tema dos apoios às catástrofes e também na demora no restabelecimento de serviços, por exemplo, as telecomunicações tem sido o mais apontado pelo líder do Chega.

Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado André Ventura, continua sem contrariar aquelas que são as decisões do governo. Mas deixe-me dizer-lhe, senhor deputado, que a propósito do contato com a realidade e com os portugueses, o senhor deputado também diz tudo e o seu contrário, porque quando aqui discutimos pela primeira vez aquilo que o governo estava a fazer em reação precisamente ao comboio de tempestades, em particular à depressão Kristen, eu tive a ocasião de lhe dizer que o governo foi no próprio dia da ocorrência com três secretários de Estado pro terreno. E eu próprio fui no dia seguinte. Sabe o que é que o senhor deputado disse? Que fomos tarde. Quer dizer, o senhor deputado queixou-se que nós fomos ao terreno, disse, entretanto, com injustiça, é verdade, mas enfim, é o debate democrático, que tínhamos ido tarde e agora diz que não fomos. Ó senhor deputado, entenda-se. Senhor deputado, nós estamos em contato com as pessoas, com as famílias, com os autarcas. Não desconhecemos aquilo que está a acontecer na execução de muitas das nossas decisões. Mas, senhor deputado, é preciso compreender por que isso acontece. Acontece por falta de recursos humanos, nomeadamente nas câmaras municipais, embora também aí o governo já tenha feito a sua parte. Há uma bolsa de mais de setecentos técnicos que estão disponíveis para poderem ser recrutados por essas autarquias pra acelerarem os processos de avaliação. Agora, há uma coisa que todos nós queremos: é também combater a fraude. E eu pensava que essa era uma bandeira do Chega, mas não. O Chega defende o combate à fraude nos discursos mais inflamados. Quando tem a responsabilidade de optar e decidir, diz: "Dê tudo a toda gente, sem critério, venha, levanta a mão, que está aqui o cheque pra poder levar pra casa".

Resposta de Luís Montenegro, a insistir nessa necessidade da fiscalização dos processos que está a ser feita por técnicos das autarquias?

A senhora considera que o dar tudo a todos? Eu vou lhe dizer pra não se esquecer. A senhora Alzira Luís tem oitenta e um anos. Não digam oh! A senhora Alzira Luís tem oitenta e um anos e teve a casa destruída num incêndio em Pedrógão. Ainda era o governo daqueles senhores que também prometeram dar esse sim, tudo a todos. Em todo caso, passou o governo de António Costa, passou o governo de Luís Montenegro primeiro, passou o governo de Luís Montenegro segundo, a senhora Alzira continua sem casa e a pagar IMI sobre a sua própria casa, que ardeu. Quer um exemplo do que é competência? É quem tem a casa ardida não pagar IMI. Acho que isso é uma questão de competência e de justiça. E de justiça, nem é preciso muito. Está a ver, senhor prime ministro? Está a ver o que é, em vez dessa bazófia toda de conversa, fazer coisas pras pessoas, pra elas, pensar neles em primeiro. Mas vamos aos seus fatos. O governo anuncia apoios e linhas de crédito em que um terço delas são privadas. Um terço delas são privadas, uma outra parte é seguros, como o senhor ministro mandou quem perdesse a casa ter seguro, quem não tem, paciência. Vivesse noutro país um cadinho melhor do que aquele em que nós vivemos. E mais, promete fundos europeus que, entretanto, já soubemos que nem definidos nem calendarizados estão ainda. Portanto, desculpe lá, isto não é uma questão nem de estudar mais, nem menos, nem demais. Isto é uma questão simples. É ou enganar ou não enganar, ou ter planos pra as pessoas ou não ter. O senhor prime ministro apresentou ontem, tem um nome. Desculpe lá, é uma fraude política.

A insistir ainda no PTRR, pra já tema único deste frente a frente, e a dizer que o que foi anunciado ontem já era conhecido de intervenções anteriores de Luís Montenegro.

Sr. Deputado André Ventura, o senhor deputado continua a confundir tudo, tem mesmo que estudar. Sr. Deputado, eu ontem não apresentei linhas de crédito nenhumas. As linhas de crédito que eu falei há pouco é a linha de crédito à tesouraria e à recuperação das empresas, que está disponível pra todos aqueles que foram atingidos pelos efeitos das tempestades. Está disponível e está a ter um bom acesso, senhor deputado. Nesse caso, é verdade, não são sequer linhas públicas, são linhas que são geridas pelo Banco Português de Fomento e que depois são executadas pela banca comercial. O Estado atua aqui como garante, mas ao servir aqui como garante, possibilita que as empresas tenham acesso a crédito que noutras condições não tinham. E acesso que está, por assim dizer, pré-aprovado. Está facilitado, senhor deputado. O senhor deputado tem que perceber minimamente isto, senão não conseguimos ter uma discussão minimamente enquadrada e séria. O que o senhor deputado falou a seguir foi de outra coisa. O senhor deputado a seguir falou do PTRR, que é um plano para recuperarmos, para criarmos mais resiliência, para transformarmos o país, para podermos enfrentar estas e outras adversidades no futuro com mais capacidade, sem prejudicar as famílias e sem prejudicar as empresas. E aí contamos com todos. Contamos com o investimento público do Orçamento do Estado, contamos com o investimento dos fundos europeus, que já agora são fundos pra os quais nós, Portugal, também contribuímos, e não falta muito que sejamos contribuintes líquidos, mas fica pra outra discussão da União Europeia. São fundos que são públicos, mas vêm por via da União Europeia e privados, sim, privados, senhor deputado. Nós estamos a falar de reforço de capacidade na energia, de reforço de capacidade hídrica, de gestão florestal, onde há parcerias público-privadas, onde há concessões, onde há a necessidade de alavancar investimentos pelos próprios empreendedores. Não deixam de ser investimentos, muitas vezes, no perímetro público e não deixam de ser investimentos de interesse público, e por isso é que estão neste plano, senhor deputado. Mas o senhor deputado, qual é a divergência que tem? Acha que devemos evitar criar mais resistência na rede elétrica? É isso que o senhor deputado preconiza? Acha que devemos parar a construção de mais quatro barragens e mais quatrocentas chácaras e pequenas albufeiras? É isso que o senhor deputado defende? Acha que não devemos chamar os privados pra gestão florestal, pra rentabilização da floresta, pra podermos ter uma verdadeira política florestal que não só ocupe o território, como dê mais atividade econômica e como evite fenômenos extremos, como por exemplo, o dos incêndios e da sua propagação e dimensão, senhor deputado? Qual é a sua política, senhor deputado? É que o senhor deputado, não basta apenas confundir as nossas políticas. Também dava algum interesse à discussão que o senhor deputado tivesse uma posição sobre estas opções.

Continuar a troca de argumentos sobre a eficácia e a rapidez dos apoios ao executivo, ainda com André Ventura.

Sabe por uma razão: fomos nós que propusemos e o PSD votou contra elas. Por isso nós não podemos dizer que estamos contra. Foi o PSD que votou contra elas, senhor prime ministro. Portanto, ao menos copie-nos no que nós propusemos, o que já não é mau. Agora, não diga que as propostas são nossas e temos que as estudar. No máximo, os senhores têm que deixar de copiar, que é outra coisa, é deixar de copiar as nossas propostas. Nem os satélites, que o senhor prime ministro sabe bem que nesta bancada e nestas reuniões, foi o Chega que o propôs. Sabe o que é que nós estamos mesmo contra? É quem está à espera há um ano continue sem ter apoios nos estados onde mais paga impostos. É isso que nós estamos contra. O que nós continuamos sem compreender é como é que morrem pessoas a colocar as telhas da sua casa. É isto que nós estamos contra. O que nós estamos contra é que as empresas que viram a sua estrutura produtiva toda destruída, o governo lhes deu uma linha de crédito e mais endividamento. É isso que nós não compreendemos. E já agora, senhor prime ministro, eu não sei se eu devia perceber mais do assunto. O senhor prime ministro devia ser mais honesto sobre este assunto. Sabe por quê? Porque não somos nós que o dizemos. As confederações, até aqueles que querem aprovar a sua reforma laboral, dizem que estão a ganhar com a crise, a encaixar dinheiro com a inflação. Todos dizem que está a ganhar dinheiro com os combustíveis, que está a ganhar dinheiro com a inflação. Não somos nós, são aqueles que querem aprovar a vossa reforma laboral. São aqueles que querem aprovar a vossa reforma laboral. Por isso, ó senhor prime ministro, eu acho que nós devemos partir aqui distoEu acredito que esteja a dar o seu melhor, que não é muito, já agora deixe-me dizer assim, mas acredito que esteja a dar o seu melhor. Mas deixe-me dizer-lhe isto: quando o melhor que tem é continuar a deixar as empresas à espera de apoios, as pessoas à espera de apoios, as pessoas a pagar mais impostos e a única coisa que faz é copiar as propostas do Chega, as mais baixinhas, então também é um governo muito mau e muito baixinho.

Agora, com Hugo Soares vai ali trocando algumas palavras com Luís Montenegro, à distância. Vamos à resposta do primeiro-ministro ao líder do Chega.

Sr. Deputado André Ventura, o senhor deputado continua confuso. O senhor deputado diz assim: "O seu plano é uma fraude." Eu respondo-lhe: o plano é esta, aquela e aquela medida. E o senhor deputado diz: "Mas essas medidas são minhas, portanto a fraude é sua", é o que o senhor deputado quer dizer. Sr. Deputado, é uma confusão total. O senhor deputado diz uma coisa e o seu contrário com uma facilidade enorme. É por isso que o senhor deputado não é credível. Agora deixe-me dizer-lhe, relativamente ao clipping de notícias, que é normalmente também o grande estudo que o traz a estes debates, eu tenho registado sempre, todas as suas opiniões são a repercussão das notícias que o senhor lê e que fotocopia para trazer. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, senhor deputado: ainda assim, não obstante as dificuldades, das mais de 8,4 mil candidaturas que houve às linhas de crédito das empresas, já estão em operação mais de 7,7 mil, senhor deputado. Das 35 mil candidaturas que foram apresentadas no âmbito das recuperações das habitações, há já cerca de 7 mil que foram aprovadas.

A ficar sem tempo, Luís Montenegro, e por isso com estes dados também a ficarem a meio, numa altura em que Luís Montenegro ia responder a André Ventura com estes dados mais recentes.

Quando vê a realidade do país em que está. Quer dizer, e quando traz planos atrás de planos, cada um mais inútil que o outro, cada um mais incompetente que o outro, e as pessoas continuam, na verdade, a perder cada vez mais. Mas olhe, eu vou lhe mostrar aquilo que eu acho que devia talvez saber para a próxima semana. Sabe, nos Açores, o gasóleo vai aumentar 36,3 cêntimos na próxima semana e a gasolina 21,7. Hoje soubemos que na próxima semana vamos ter também aumentos brutais em Portugal continental. Até agora o gasóleo disparou 22% e a gasolina 14%. Esta é a realidade do país em que vivemos. Quer baixar o IVA dos combustíveis ou não? Diga de uma vez! Não ande a dizer pra trás e pra frente, quer, pode, o país real, quer ou não? Quer ou não fazer ou vai dizer: "Ah, não temos que seguir Bruxelas". Quer dizer, quando Bruxelas diz pra fazer algumas coisas boas, não querem fazer. Mas quando Bruxelas diz pra baixar ou não permite baixar impostos, os senhores não querem fazer. Não, nós temos que garantir que as pessoas pagam menos quando vão a uma bomba de gasolina. O senhor primeiro-ministro ou quer fazer isso ou não quer. Não é só uma questão de estudar, é uma questão de conhecer as dificuldades do país real em que está a viver. Dois, deixe-me falar-lhe sobre isto, senhor primeiro-ministro: a reforma laboral. O senhor primeiro-ministro pode reconhecer, ao dia de hoje, que fez tudo mal na reforma laboral. Quis avançar uma negociação sozinho, quis avançar numa negociação que não era uma reforma laboral, no fundo era ameaçar tirar direitos a quem sustenta o país, que é quem trabalha, em vez de tirar aos que andam a viver à conta de quem trabalha, quer tirar a quem trabalha. E a reforma que faz agora, sem o óbvio apoio dos sindicatos e sem o apoio de ninguém, vem pra o Chega e diz: "Por favor, aprovem uma reforma laboral". Não, senhor primeiro-ministro, nós não aprovamos reformas que tirem direitos às mães que trabalham. Nós não aprovamos reformas que tiram direitos a quem trabalha por turnos e a quem trabalha em horas extraordinárias. E sim, senhor primeiro-ministro, oiça-me bem, se quer fazer isto, vai ter que baixar a idade da reforma em Portugal, porque nós sabemos que isto é mesmo uma coisa importantíssima e decisiva.