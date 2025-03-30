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Todas as semanas na Rádio Observador há um encontro com a beleza que é trazido pelo Martim Sousa Tavares. Olá, Martim.

É verdade, bem-vindo. Este está no bolso há anos.

Tu fizeste esse disclaimer a semana passada. O programa que eu queria fazer há montes de tempo.

É verdade. Se me dissessem assim: "Olha, estás despedido, vai-te embora do Observador", eu dizia: "Mas esperem, antes"-

Antes tenho que fazer isto.

Sim, há uma emissão que eu tenho que fazer. E resolvi fazê-lo agora. Não aconteceu nada, não há nenhum if, merit, mas vou vos contar uma história mirabolante do Arco da Velha ou, neste caso, do Arco do Velho. Por quê? Porque vamos falar de um tipo que viveu em três séculos diferentes. Três séculos. E antes de falar dele, eu quero dizer que isto inspira-me imenso, porque eu também acredito na possibilidade de eu também viver em três séculos. Por quê? Isto depende do momento em que tu nasces. Se tu nasceres em 1920, é muito difícil viveres em três séculos. Significa que tens que viver pelo menos 181 anos. Mas se nasceres no fim de um século, eu nasci em 1991, portanto, vivi o século XX, o século XXI, já ninguém tira.

Eu nasci em 99.

Pronto. Se nós conseguirmos chegar a 2100.

O João está mais perto.

Nós conseguimos. Tu vê bem. Tu tens francas hipóteses de viver em três séculos também.

É verdade.

Não se pode dizer que vais ter memórias do século XX. Eu essas ainda tenho. Lembro de ir à Expo, lembro do escudo e tudo isso.

Eu não, já nasci depois disso.

Pronto. Isto é um exemplo que me inspira. Então de quem é que vamos falar? De um tipo chamado Leo Ornstein, que nasce no Império Russo. A data do nascimento dele é debatida. Há fontes que indicam 1892, outras indicam 1893 e outras 95. Mas o que é certo é que nasce no Império Russo e vai morrer em Green Bay, Wisconsin, em 2002, com a provecta idade de 106 anos. Qualquer vida que comece no Império Russo, no século XIX, e vai até o Wisconsin em 2002, tem histórias para contar. É impossível. Viu a Revolução de Outubro e viu o World Trade Center, a mesma pessoa. Quem é este tipo? É que ainda por cima, o percurso dele é extraordinário. Eu vou tentar avançar rapidamente, mas não deixando cair o mais importante. Ele nasce numa família judia, de origens forçadas, e é um tipo com imenso talento, é um talento muito precoce, e vai passando pelos principais conservatórios imperiais, sempre com músicos importantes que o ouviam e diziam: "Não, você tem que ir estudar para São Petersburgo, você tem que ir para Moscovo". Mas depois as dificuldades da família obrigavam a voltar para casa, não havia dinheiro para os estudos. Nisto, a Rússia, se calhar, há muita gente que quando pensa em antissemitismo no século XX, pensamos logo contexto germânico, Holocausto. Mas na verdade, o antissemitismo existia em muitos mais lugares, e a Rússia até era um dos piores deles. É na Rússia que se inventa o termo pogrom, estas limpezas que se faziam nos bairros judaicos. E se lerem, por exemplo, os livros da Irene Nemirovsky, ou até mesmo a pintura de Chagall, falam muito disto, do que era serem passados a ferro pela polícia imperial, destruíam-lhes as lojas, tudo isso. E portanto, perante este antissemitismo rampante que havia na Rússia, a família dele vai emigrar para os Estados Unidos em 1906. Há uma vaga contínua.

Exatamente no mesmo dia em que ele viria a morrer.

Exatamente.

A 24 de fevereiro.

Nem mais, porém, muitos anos depois.

E sabes para onde é que eles foram? Para o Lower East Side.

Exatamente, do qual falámos a semana passada, não foi? Fui-te falar nisso e eu pensei que ainda iríamos. Só que o Lower East Side, na altura, ainda não era aquilo que veio a ser nos anos 50, 60, dos lofts dos artistas. O que é certo é que ele vai, nos Estados Unidos, finalmente completar os seus estudos, na escola que virá a ser a Juilliard, mais tarde. E nisto, estamos nos anos 10, e ele tem 20 e poucos anos, está fresquinho, vai apanhar o barco do futurismo, desta estética muito apaixonada pelas máquinas. O Álvaro de Campos, estão a ver? Tem um poema sobre um carro na Estrada de Sintra, nem mais. O Chevrolet, lá o que é.

Já falámos disto aqui uma altura.

Também é possível que sim. Mas este fascínio pelos motores e as letalidades, e o barulho, os ruídos. E há mesmo o manifesto futurista nesta altura, há um compositor que é o Luigi Russolo, a escrever música com máquinas chamados Intonarumori, os produtores de ruídos, e as peças que ele escreve têm títulos incríveis. Estamos a falar nos anos 10. Ele tem uma peça que podia ser o nome de um disco de heavy metal, podia ser o nome de uma banda de grunge, podia ser o nome de um hit, chama-se Suicide in an Airplane. 1910, uma peça para piano, música clássica. Pessoal aqui, a pôr o pé. Tem outra chamada Wild Man's Dance, e são peças muito violentas, barbáricas mesmo, em que se toca, dá-se murros no piano, é uma explosão, uma catarse, é música manifesto. E a crítica reage àquilo como se tivesse sido agredida. Há pessoas que consideram-se agredidas fisicamente e querem chamar a polícia. Depois do tipo tocar desta forma, é preciso interná-lo, camisa de força, uma escandaleira. Mas ele vai dando o que falar e, de facto, consegue estar ali na pole position dos modernistas em Nova Iorque e em 1918, ele ainda é superjovem, já se escreve um livro sobre ele a dizer: "Leo Ornstein, the man, his ideas, his work". Quem é esta pessoa, este visionário da música? O que acontece é que nos anos 20, ele próprio vai ter um burnout, não era uma overdose, que era o que seria se ele tivesse vivido 50 anos depois, era um artista de rock progressivo. Tinha uma overdose. Na altura, como ele é da música clássica, tem só um burnout. E na verdade, o modernismo também está a arrefecer um bocadinho, vêm outras estéticas e ele vai se retirando dos palcos devagar, ele era pianista, e vai sendo esquecido e assina um contrato, ele tem que ganhar a vida, fazer alguma coisa, com uma empresa que é a Ampico, que fazia piano rolls. Estão a ver o que é as pianolas? Vocês leram o Lucky Luke?

Qual deles?

Todos. Quando eles estão no saloon e há uns pianos, eles dão tiros no saloon e aquilo começa uma coisa a rodar. Pronto, isso são os piano rolls, que são uns cilindros que estão dentados e o cilindro vai rodando e as teclas tocam e um pianista gravava o cilindro.

É quase o mesmo sistema da caixinha de música.

Sim, exatamente. Só que no piano.

Com aquelas saliências.

Exato. E para fazer esse rolo, algum pianista tinha que tocar as peças para gravar os furinhos no sítio certo. E ele vai ser esse pianista, ele vai ganhar a vida a gravar peças de Chopin e coisas assim, bastante clássicas, para as pianolas. De modernista, Suicide in an Airplane, para anônimo completo, fazer esta função. A certa altura, vai fundar uma escola de música em Filadélfia e vai ser professor, sabem de quem? Do John Coltrane. Isto é inacreditável. Incrível, de um muito jovem John Coltrane e também do Jimmy Smith. Ele e a mulher fundam a escola e nos anos 50 ambos reformam-se e a escola fecha e podia ser o fim da história. Já foi uma vida interessante. Mas não. Por quê? Porque o homem teima em não morrer. Nos anos 70, já ninguém sabe o que é feito dele. O homem está no meio dos seus 80. Há uma acadêmica que o localiza. Ele ainda está vivo, devia estar a fazer uma investigação sobre ele. E onde é que ele está a viver? Está a viver num trailer park, numa rolote, no Texas, e vai falar com ele, descobre que ele continuou a compor estes anos todos, só que não tem paciência para escrever a sua música. Ele tem 30 anos de música na sua cabeça e ela diz: "Isto não pode ser, o homem morre, dá-lhe uma coisa qualquer e esta música desaparece". Então começa a ajudá-lo a transcrever, a publicar. Ele vai viver ainda muito tempo, vai morrer em 2002, com uma idade entre os 106 e os 108, depende do ano em que nasce. Pode-se dizer que morre de causas naturais com essa idade. E o engraçado é que a música que ele escreveu nesse período, em que era para ninguém, é uma música deliciosa. E eu queria que nós ouvíssemos um bocadinho de uma valsa escrita dessa altura, algures quando ele tinha 80, 90 ou 100, não sabemos bem. Não é incrível pensar que alguém que escreve "Suicide in an Airplane", passados 80 anos, está a fazer isto? Eu acho que isto é muito incrível. Esta história desconhecia. Leo Ornstein. É o Manuel Oliveira da música clássica, basicamente. Até acho que morrem com a mesma idade. Adoro essa história também de estar num trailer park. Eu acho isto tudo incrível. Tu nasceres no Império Russo e às tantas estares a viver num trailer park no Texas, são dois mundos que não deviam cruzar-se, em teoria. Ou vives num ou vives no outro. Cruzou-se porque ele viveu muito tempo, 106 anos. Espero que tu possas ainda ver o século XXII. Será. O João é o mais bem colocado. É verdade. Mas tens mais memórias. Mas Nelson, nós podemos ir lá também. Como é que dizem os polícias? Enquanto for matematicamente possível. Vamos acreditar. Fechamos o "Encontro com a Beleza" deste mês. Pronto, agora despeço-me. Com o programa que o Martins Sousa Tavares queria fazer há muito tempo. Bela história de Leo Ornstein, aqui trazida pelo Martins Sousa Tavares. De hoje a uma semana estamos de regresso. Continue a acompanhar o "Encontro com a Beleza", sempre nas plataformas de podcast. Um abraço, Martins. Até lá.