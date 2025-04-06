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Todas as semanas na Rádio Observador temos "Encontro com a Beleza", com o Martim Sousa Tavares. Olá, Martim.

Olá.

Olè.

Hoje é olè.

Vamos a Espanha. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está também o João Costa e Silva. Martim, hoje vamos a Espanha. O título deste episódio, que inaugura abril no "Encontro com a Beleza", chama-se "Quando o Sabor de Espanha Tomou a Europa". Aí estás a falar, obviamente, de tortilha, de pinchos, de cebola frita.

Tapas.

Tapas.

Exatamente. Já abriu aqui o apetite.

Quando é que isto aconteceu?

Isto aconteceu no século XIX. Para muitas pessoas, acontece aos 15 anos. Acho que dá uma coisa de-

Quando vão de férias

..."Benidorm". Sim, exatamente. E a partir daí nunca mais se volta atrás. Por acaso não foi isso que aconteceu com os autores que trago hoje, porque nenhum deles foi à Espanha. Vamos falar de Georges Bizet, um francês, que escreve uma ópera, que é Carmen, que nos vai aqui hoje ocupar. Ele escreve a música, os dois libretistas que fazem o texto, a letra da Carmen, também dois franceses.

Quem?

Nunca ninguém-

Os dois?

Sim, os dois tipos que colaboraram com ele.

Como é que eles se chamam?

Três franceses, um é Méilhac e o outro-

Não, dá-se-lhe um nome.

Libretistas. Exatamente, faziam o libreto, que é a letra da ópera.

Era isso que eu queria saber.

Portanto, temos três tipos parisienses a imaginar Espanha. Imaginar sul de Espanha, touradas, não sei o quê. E faz assim, faz assado, tudo à volta do clichê. E constroem esta ópera.

Isto não é apropriação cultural, pois não?

É um bocadinho. É mais imaginação cultural, se quisermos. E eu acho que é engraçado, como é que isto acontece? Como é que três tipos conseguem projetar-se para um sítio do mundo onde nunca foram e acertar? Os próprios espanhóis não vieram dizer: "Está tudo errado". Não, pelo contrário. Isto é porque no século XIX havia este fascínio com o gosto espanhol, com a cultura ibérica.

Era bem?

Sim, em pintura, em música, nas paisagens, em imensa coisa. E isso é muito interessante. E portanto, vamos aqui a uma música.

Éramos a Tailândia da altura?

O interesse não chegava a Portugal, isso é que é triste.

A Ibérica incluía Espanha.

Sim, até há uma peça de um compositor francês chamada mesmo "Ibéria", que não tem nada sobre Portugal. Tudo só coisas espanholas. Acabava ali em Espanha. Exatamente. Isto acontece com o tal Georges Bizet, que é o compositor que eu quero aqui hoje abordar, porque este é um caso interessantíssimo, de uma das peças mais famosas da história da humanidade, a ópera Carmen, mas que pra ele não foi esse sucesso e na verdade, quase que o matou. Então a história é a seguinte: o Bizet, em 1874, recebe a encomenda de um teatro para fazer uma ópera passada em Espanha, que o compositor que tinha recebido essa encomenda desistiu, achou que a ideia não era boa o suficiente. O teatro não queria desistir daquilo e diz ao Bizet: "Você não quer pegar nisso?" E ele: "Está bem, eu pego nisso, dê cá". E era a Carmen. Portanto, o tipo que saltou fora, depois deve ter chorado amargamente até o fim da sua vida. Ele escreve a ópera rapidamente, entrega aquilo e há uma resistência enorme. O coro da ópera não quer cantar aquilo, porque ele previa ações individuais para membros do coro. Portanto, em vez de eles estarem ali todos feitos soldadinhos de chumbo, havia um que tinha que acender um cigarro e o outro tinha que se pegar à porrada com não sei quem. Portanto, havia ali um bocadinho de acting, não queriam. A orquestra também dizia: "Isto não se consegue tocar". Mas o elenco, os cantores principais, disseram: "Não, isto é uma peça genial. Ou vocês se calam todos ou nós saímos em bloco". Eles lá conseguem fazer isto, a estreia vai sendo adiada por causa de tudo isto e acaba sendo no dia 3 de março de 1875, que curiosamente, pra calar as vozes dissidentes, é o mesmo dia em que o governo francês anuncia que o Bizet ia receber a Legião de Honra. A ópera estreia e a crítica ataca de forma feroz esta ópera com coisas absurdas. Dizem que tem falta de melodia. Nós vamos ver que não é assim. Passados 150 anos, conhecemos isto de trás pra frente.

Fez inimigos.

Sim, que é música escura, quando isto é a música mais solar que existe, mas sobretudo o que lhes doeu foi o seguinte: isto é uma ópera que tem uma mulher no papel principal, que é uma mulher emancipada, é uma heroína pecadora, a Carmen. Que é uma trabalhadora, trabalha numa fábrica de cigarros, ganha o seu próprio dinheiro.

Atentava à moral e aos bons costumes da altura.

Escolhe com quem é que se deita, apaixona-se por mais do que um homem e é assassinada numa famosa rixa à navalhada entre dois invejosos, um deles toureiro, e ela morre. E tudo isto acharam que era um escândalo, é imoral. Enfim, é um flop. A crítica não permite o sucesso. O Bizet entra num estado depressivo por causa disto, fica doente. Ele tinha uma doença muito frágil e retira-se pro campo, onde a certa altura ele acha que melhorou um bocadinho e resolve ir dar um mergulho no rio Sena, o que vai mesmo ser o seu fim. No dia seguinte está cheio de febre, está cheio de dores e já não recupera. Dia 3 de junho, ele morre, no dia do aniversário do seu casamento, e tinha só 36 anos. Isto é tristíssimo, porque assim que ele morre, pra já o choque foi enorme, toda gente o reconhecia como um gênio.

Estava muito poluída a água? Era o Sena da altura e o Sena de agora. Teve um choque.

Nas Olimpíadas em Paris também não puderam nadar no Sena. Tiveram que ir pra outros sítios. Pra verem o choque que foi, o tipo que ia fazer o discurso, o elogio fúnebre, que era um compositor também, desatou a chorar, não conseguiu falar até o fim. O organista da missa, em vez de tocar temas religiosos, estava a fazer improvisos com temas da Carmen. O teatro nessa noite estava a representar a Carmen, cancelaram. Portanto, uma grande comoção. E o que é a Bizet post mortem experience? Pra quem conhece aqui a coisa de que estou a falar. É uma Carmen cada vez mais popular no mundo inteiro, até que volta a dominar Paris. Ela entretanto sai dos teatros, fica muito popular, volta e desde então, desde que ela volta a Paris em 1883, nunca mais ela saiu de cena dos teatros do mundo inteiro nonstop. Portanto, se o Bizet tivesse vivido, em vez de morrer aos 36, morresse aos 80, tinha morrido bilionário com os royalties de tudo isto. E é triste, porque foi a crítica, aquele pequeno falhanço, uma coisa momentânea, que o matou.

Se o homem tem vida.

E se o Sena.

Exatamente. E se o Ayrton Senna. Obrigado. Estavas a falar do rio Sena? Achei que estavas a falar de mortes injustas. Portanto, para provar que a crítica estava errada e que o Bizet merecia ter ficado milionário, vamos ouvir um bocadinho desta "Carmen", que eu sei que toda a gente tem nos ouvidos, mesmo que não saiba.

Gosto do drama. Tem aqui um drama sempre.

Incrível, dá a história toda. Estão as navalhas, está o Escamillo.

Tem tudo.

É engraçado como esta cultura hispânica, e por exemplo, depois há um movimento engraçado que é o "Como a América" também, e que muitos artistas americanos depois foram influenciados pelas coisas do México e pela proximidade à fronteira mexicana. Muito engraçado.

Completamente.

Mesmo na pop.

Sim. E como é que a crítica pode dizer que isso não tem melodia? Eu nem escolhi o greatest hits do "Toreador", ou seja, nem fomos por aí. Como é que alguém pode dizer isto? Coitado do Bizet.

Malvados. Eu acho que ele tinha alguma coisa, esse crítico, contra Bizet.

Certeza.

Não gostava de pessoas com nariz proeminente, e então disse: "Não gosto dele, não vai acontecer, este também não vai ter sucesso". Mas é engraçado que falavas que a estreia é em março e ele morre em junho.

Coitado, foi logo em seguida.

Foi muito pouco tempo depois.

Foi 3 de março para 3 de junho. Coitado do homem.

Georges Bizet e a "Carmen" no "Encontro com a Beleza" desta semana com o Martim Sousa Tavares. Já sabe que todos os episódios estão sempre disponíveis no nosso site.

Para a semana continuamos em Espanha.

É?

É.

Ok, estás mesmo nas férias da Páscoa. Até lá.

Até lá.

Até lá, Martim.