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Temos sempre um encontro com a beleza e com o Martim Sousa Tavares todas as semanas aqui na Rádio Observador. Ele guia-nos por viagens onde a beleza é o norte e a música é a autoestrada até lá.

Uau!

Obrigado, Martim.

Isto foi de improviso.

Claro que sim. Achas que eu escrevo alguma coisa do que digo aqui? Enfim. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o João Costa e Silva. Olá, Martim, como estás?

Ainda estou a pensar nessa frase: "Onde a beleza é o norte e a música é a autoestrada que nos leva até lá".

Eu surpreendo, eu sou de impulsos. O artista desta semana também é de impulsos ou é alguém mais cerebral?

Não, é alguém com um coração que transborda.

Então já gosto dele.

Transborda.

Deixamos Espanha, onde fomos nos dois últimos episódios.

Deixamos sim, por um episódio.

E agora vamos para o frio.

É como se as comportas de Guarabaça se abrissem. Jorra a beleza do coração deste homem. Hoje temos mel. Há vezes em que eu apetece me trazer aqui música só porque ela é mesmo muito bonita, para fazer jus ao título do episódio. E hoje é um desses casos. Vamos falar de Sergei Rachmaninoff, russo. Não sei se é a primeira vez que o trago, creio que não.

Se calhar, que eu não me recordo.

Por acaso não sei. É capaz de já ter passado, sou capaz de ter falado nele em passant. Quem é Sergei Rachmaninoff? É um daqueles russos que nascem no fim do século XIX e, portanto, vão passar ali do Império Russo para a União Soviética. Há os que ficaram e há os que disseram: "Isto não é para mim".

"Tchau, vou para a América".

Exatamente. Nem mais, foi o caso. Portanto, ele nasce em 1873, quando se dá a Revolução de Outubro, ele já não é propriamente uma criança, é um homem já com nome feito, com carreira, muito respeitado. Ele é um compositor e um pianista gigante. E eu digo aqui gigante no sentido literal da palavra, porque o Rachmaninoff sofria de uma doença rara chamada acromegalia, que é quando as extremidades do corpo crescem de maneira pouco natural. Portanto, os dedos das mãos, os pés, mas também o maxilar, por exemplo. E ele tinha, de facto, umas manábulas, uma coisa gigante. E para um pianista, isso pode dar um jeitão.

Devia ser o mau do James Bond.

Completamente. Ele era o Jaws, mas dedos. Os dedos dele eram o Jaws. Ele matava tubarões com os dedos. Portanto, ele escrevia peças para piano muito difíceis, que ele conseguia tocar porque tinha aquelas mãos.

Mas para os outros...

Muitos pianistas não conseguem. A própria Maria João Pires já disse que há compositores que com a mão dela, por exemplo, não dá para tocar. Rachmaninoff é logo o primeiríssimo deles. E há muitos memes na internet que mostram, por exemplo, uma partitura de Rachmaninoff e um acorde que ele escreve, e vê-se a mão de um pianista normal a tocar aquelas notas, mas no dedo mindinho tem um lápis preso com fita-cola para conseguir chegar. A pessoa pergunta como é possível uma mão tão grande. Mas não era só a questão da mão. Ele era muito bom músico, muito bom compositor e muito bom pianista. Só que tem ali um breakdown nervoso por causa de um flop, o seu primeiro concerto para piano e orquestra, que ele não corre bem, é um desastre. E isto manda uma pessoa abaixo. Já vimos com o Bizet, com a "Carmen". Isto manda um tipo abaixo, pode matá-lo.

E os músicos são sensíveis.

São, tu pões tudo aquilo que tens e és no produto que fazes. E quando o produto não é bem recebido, tu consideras que não é o produto que é mau, és tu que és mau, tu é que não tens valor. Portanto, ele acaba por recuperar graças à psicoterapia. E é engraçado porque escreve depois um comeback, um segundo concerto para piano e orquestra, que é um sucesso enorme e que ele dedica ao seu psicoterapeuta. E a partir dali é só somar sucessos. E quando eu digo sucessos, é mesmo a sério. Esse comeback dele é tão bom. Estão a ver o "All by Myself" do Eric Carmen? A melodia é tirada desse concerto.

A sério?

A sério, sim. E ele admite: "Isto nem sequer é plágio, porque eu próprio, no disco, digo lá que isto é do Sergei Rachmaninoff, do segundo concerto para piano e orquestra", que foi sampleado em muitas outras coisas. O que ele faz então? Ele vai emigrar para os Estados Unidos, mas consegue uma coisa muito engraçada, porque quando um russo fugia para o capitalismo, ele era proscrito na União Soviética, tornava-se persona non grata. Mas o Rachmaninoff já tinha tanto estatuto, e era já estudado nas escolas e os jovens pianistas tocavam aquilo, que ele conseguiu a proeza de ir para os Estados Unidos, ir viver para Beverly Hills e não ser proscrito na União Soviética. Portanto, continuava-se a tocar. A União Soviética pensou: "É melhor dizer que este tipo é nosso, e é russo, e representa a excelência da nossa cultura e da nossa educação, do que bani-lo, porque ele é demasiado popular".

Demasiado bom.

Exatamente, é um pássaro que cresceu demasiado, voou para fora da gaiola, mas eles continuaram a dizer que são donos dele. Bom, todo ele era música, orquestrava como um deus, escrevia também sinfonias, coisas só para orquestra. Atinge o sucesso financeiro que lhe era reconhecido e nos verões, por exemplo, ele ia para a Suíça, onde tinha um chalé junto ao lago e era ali em ambiente bucólico que escrevia música. E em 1934, ele morre em 43, coitadinho, a três dias de fazer 70 anos. Já na última década da sua vida, ele escreve uma peça chamada "Rapsódia sobre um tema de Paganini", que é para piano e orquestra, que ele próprio tocava, ele é que estreava, era uma antiga tradição, o Mozart escrevia as peças e depois ele próprio tocava, o Beethoven também, o Chopin também. É uma tradição que morreu, hoje em dia é muito raro o compositor tocar as suas próprias peças. Há o intérprete e há o criador. Na altura, ainda eram os dois a mesma pessoa e ele próprio conseguia ter royalties a duplicar. Porque recebe enquanto intérprete e recebe enquanto criador. Também isto é muito inteligente. Bom, estas peças finais da última década.

Já feitas na Suíça.

Na Suíça porque estava de férias de verão, mas ele vivia em Beverly Hills. Anos 30, anos 40, há aqui um sabor um bocadinho americano que começa a entrar na sua música e esta peça é um conjunto de variações. Uma delas, a 18ª, é verdadeiro mel. Parece que ele aqui deu mesmo o máximo que tinha para fazer derreter os ouvidos das pessoas. Esta é daquelas músicas que quem não gosta disto não tem coração, lamento imenso. É uma boa forma de fazer já aqui um checkup se o vosso coração está em condições. Tem milhões de visualizações, milhões de escutas, mas ouvir isto ao vivo, quando começa esta variação, parece que a cadeira se transforma numa banheira de água quente com pétalas e nós estamos ali num banho de imersão de beleza. Querem ver?

Estou revigorado.

Temos coração?

Temos coração.

Checkup está feito, está no sítio certo.

O meu coração está a bater pela Villa Senar, que era a casinha dele na Suíça, onde escreveu esta obra e uma outra chamada Terceira Sinfonia.

Acho que se dizia Villa Rachmaninov, com umas letras na diagonal.

Não, mas ele construiu-a para que tivesse algumas parecenças com a casa da família em Ivánovka.

Exatamente, onde ele já nunca mais voltou.

E essa casa acolheu depois outros imigrantes russos que tentavam fugir da Rússia, pianistas e escritores que passaram por lá. Desde 2023 podem visitá-la.

Está musealizada?

Está musealizada. Foi para celebrar também os 150 anos de Rachmaninov. Foi aberta ao público e podem visitá-la. Fica junto ao Lago Locarno, em Erstein, na Suíça.

Tudo ótimas ideias, mas cuidado que a Suíça é cara.

É, mas é lindíssima.

Há muito queijo, Nelson.

Não interessa. Queijo é ótimo. Tem outras coisas maravilhosas.

Há chocolate também, há canivetes, há relógios.

Está aí a chegar nesta altura o Festival de Jazz de Montreux, que tem sempre um cartel espetacular.

Já lá fui, gosto muito. Com aquela estátua do Freddie Mercury.

É verdade.

E que inspirou o "Smoke on the Water".

É verdade. Do casino. Ainda tenho o cartão do casino. De vez em quando recebo um SMS do Casino de Montreux a dizer se não quero ir lá.

Descontar umas fichas. Façam tudo isso.

Façam tudo isso ao som de Sergei Rachmaninov. Foi sugestão do Martim Sousa Tavares no "Encontro com a Beleza" desta semana. Um abraço, Martim.

Abraço. Semana mais.