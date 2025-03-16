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Seja bem-vindo ao "Encontro com a Beleza". Acontece todas as semanas aqui na Rádio Observador com o Martim Sousa Tavares. Olá, Martim.

Olá.

Olá.

Olá.

Hoje vamos a Caracas.

A sério?

Sim. "Re-Encontro com la Belleza".

Sim, eu gostei do título deste episódio, que é Reynaldo quem?

Reynaldo quem? Exatamente.

Que Reynaldo?

Como assim? Reynaldo quem? Reynaldo com Y.

Reynaldo é nome de jogador da bola, não é?

Estás a pensar no Reinaldo Teles do mundo do futebol. Esse é um grande jogador.

Vamos a uma pessoa com um pouquinho mais de elevação intelectual do que o Reinaldo Teles. Não estou dizendo, mas acho que é possível. Vou vos dizer o que é um verdadeiro coquetel genético. Vamos falar aqui de um tipo, Reynaldo Hahn, que nasce em Caracas em 1874. Estamos na Venezuela. Porém, o pai é alemão, vem de Hamburgo. A mãe é venezuelana, mas é filha de um pai espanhol e de uma mãe, que por sua vez, é filha de um inglês e de um holandês, e de uma holandesa. Já estão perdidos.

Já me perdi um pouco.

Metemos tudo isso em um saco e esta criança nasce em Caracas, mas aos cinco ou seis anos vai para Paris. Para todos os efeitos, estamos a falar tecnicamente de um francês, mas que traz uma bagagem de genes, ele é um cidadão do mundo.

Então foi para o sítio certo. Também na altura certa.

Completamente.

Tantos amigos que depois teve.

E ele nasce muito bem. A família super endinheirada, eram amigos de presidentes, de príncipes, uma gente tudo, umas relações incríveis. Só se dava com os artistas da boa sociedade. Não quer cá pelintras, boêmios que passam fome, nada disso. Aqui de Rothschild trabalhou muito, sim, trabalhou muita coisa, mas flanou. Estão familiarizados com o verbo flanar?

Não.

Não?

Vais ter de explicar, Martim.

Flanar, a beleza da vida, aproveitar as coisas, não trabalhar demasiado, ir para o café com tempo.

Uma espécie de carpe diem?

Não, flanar é passar pela vida a planar. Não sei bem explicar. De certeza, isto é um termo francês.

Em termos de podcast, é o "Encontro com a Beleza". É um podcast que faz isso.

Um flâneur é uma pessoa que também não se esforça demasiado. A vida é-lhe fácil. Tu não podes ser um flâneur e estar com dificuldades, estressado.

É um italiano, então. Podia ser um italiano.

Em italiano há uma palavra também que é sprezzatura, que é uma forma de levar a vida assim, é mais despreocupada. Agora, para tu poderes ser um flâneur, de facto tem que haver dinheiro na conta, tem que estar comida no prato.

Old money, de preferência.

Senão, como lavas a tua roupa, etc. Portanto, ele tinha imenso talento e foi um pouco de tudo. Quis ser maestro e foi maestro, também foi compositor, mas depois também queria escrever, mas tudo sem lhe dar imenso trabalho, porque a vida é feita para ser vivida, não é para ser trabalhada só. E ele desenvolve a sua carreira. Falar de carreira até é um bocado cômico, porque ele nunca quis ter propriamente uma carreira, ele estava era a curti-las. Mas desenvolve-se nesta cultura de salão, final do século XIX, princípio do século XX, em que a arte, nestes circuitos, circulava muito na esfera privada, em tertúlias.

Nos salões.

Nos salões, exatamente, a cultura de salão, em que temos casas formidáveis com famílias que são verdadeiros patronos das artes e juntavam, vem os poetas e os músicos e dizem uns poemas. E quem são os amigos dele? É o Proust, por exemplo, que ele inspira até para um dos personagens do "Em Busca do Tempo Perdido", e o próprio Proust escreve textos para ele pôr em música. É o Verlaine, é o Mallarmé, é a Sarah Bernhardt, é uma gente em bem. Não fica nada mal.

A nata.

Exatamente. E esta é uma sociedade, estes flâneur todos, que perdura até a Primeira Guerra Mundial, que vai dar uma machadada nesta cultura. E depois, nessa Primeira Guerra Mundial, até há uma coisa engraçada, que é muitos artistas sentem: "bom, mas nós agora temos que nos pôr ao serviço". E portanto, o Maurice Ravel, por exemplo, voluntaria-se, mas não vão dar-lhe uma arma, então vai conduzir uma ambulância. O pintor Fernand Léger também voluntaria-se. Vai carregar macas, este. O Poulenc, de quem vamos falar para a semana, vai escrever à máquina, vai ser estenógrafo. E o Hahn também se voluntariou, uma coisa quase de: "este está aqui uma coisa que eu nunca experimentei na vida, também quero pôr um uniforme, deem-me uma experiência". Então dizem a ele: "Muito bem, então o senhor vai ser secretário, vai transcrever mensagens". E pronto, não lhe acontece nada, mas consegue receber a Cruz de Guerra e a Legião de Honra. A vida é-lhe fácil até nas dificuldades. Há uma crítica a uma ópera dele que estreia em Paris a certa altura, que eu acho que diz tudo, em que o crítico diz assim: "Isto era opereta? Não. Então era ópera cômica? Também não. Então era vaudeville? Não, nem pensar. Então era o quê? Não sei, mas não era muito pretensioso e tinha imenso charme. E, na verdade, o autor, com todo o seu talento, não deu aqui o seu melhor, mas digamos que as migalhas que ele deixa cair de forma tão nonchalant, até isto tem a sua graça e dessas migalhas dá para fazer uma refeição agradável". E eu acho que é isto mesmo, é alguém que produziu poucas coisas, muito agradáveis, a vida foi-lhe fácil. Depois vem a Segunda Guerra Mundial, ele pensa: "ai, não estou para isto outra vez". Portanto, vai para Mônaco, onde tem uma aventura porque arrebenta um míssil transviado.

A Segunda Guerra Mundial foi pior para ele, por causa de ele ser judeu.

É. E aí já lhe cheirou a pólvora, porque ele estava no seu quarto de hotel em cima do mar, no Mônaco, e acho que há um míssil ar, aliás, água-terra, uma coisa assim, que vai transviado e arrebenta ao pé do hotel e ele apanha um susto. Mas estamos a falar aqui do momento mais dramático do seu dia. Ele morreu em 47 e foi enterrado mesmo ao lado do Proust. Portanto, se algum dia forem visitar a campa do Proust, ao lado dele está o Reynaldo Hahn. E portanto, a propósito deste flâneur que ninguém conhece, Reynaldo Hahn, ninguém sabe quem é, mas teve uma vida deliciosa, ao quanto parece. Vamos ouvir uma valsa dele para nos levar a esta vida flâneuse.

Eu percebi a crítica que foi feita a essa ópera por esse crítico, Kapoulias. É isso?

Até esta valsa tem um tema muito bonito. Mas é isto, anda à volta disto. Está aqui uma boa ideia. Organizem-se, façam o que quiserem com ela.

Há uma frase antiga que é o fazer serviços mínimos com máxima qualidade. É um bocadinho isso.

Nunca tinha pensado nisso.

É melhor fazer serviços mínimos com máxima qualidade.

Mas é melhor fazer serviços máximos com qualidade mínima.

Exatamente. De resto, nesse cemitério está Jim Morrison, não é? É nesse, não?

Não sei se é no Père Lachaise, por acaso.

Tenho essa dúvida. Porque a Sarah Bernhardt também está nesse, com o Proust.

Tu és pessoa de visitar cemitérios?

Não, por acaso, não.

Por acaso há alguns que já fui visitar, para ver campas específicas.

Nunca me aconteceu.

E até vos digo uma coisa: já tive uma das experiências mais-

Mas é um tipo de turismo. E a do Jim Morrison mesmo. Os cantores têm muito essa coisa.

Sim. Uma das mais frustrantes experiências que tive foi estar no cemitério onde está enterrado o Leonard Bernstein, que é o meu ídolo de toda a vida, e não conseguir encontrar a campa dele. Fica, creio, que em Brooklyn.

Ok.

E a campa dele fica numa zona que não está loteada, portanto, tem umas colinas e tens que saber onde ela está, porque não tem corredores.

E o Google Maps não funciona lá dentro.

Eu pensei: "Que pena terem uma pessoa do calibre do Bernstein aqui e não haver forma de lá chegar". Porque é um sítio muito grande e não dava para ver as campas todas. Então fui lá de propósito e não consegui encontrar. Sei o que é pior.

Muito bem. Foi uma valsa, não foi assim uma valsa, foi uma valsa.

Foi uma boa valsa.

Mas foi uma boa valsa. Expôs super bem. Como é que lhe disseste? Fulana?

É um flâneur. Reinaldo Rahm era um flâneur.

Ótimo programa para conhecermos também Reinaldo quem? Reinaldo Anne. Muito boa esta história do Reinaldo, trazida aqui a mais um "Encontro com a Beleza", que de hoje a uma semana está de regresso com o Martim Sousa Tavares. Já sabe que pode ouvir todos os episódios no nosso site e nas plataformas de podcast aos domingos, João, depois das...?

Depois das 10h.

E pode ouvi-lo num cemitério, se quiser. Num cemitério também, por que não? Até para a semana.

Até para a semana. Até para a semana, Martim.