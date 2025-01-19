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E já cá estamos para mais um encontro com a beleza. Acontece aqui na Rádio Observador, sempre com o Martim Sousa Tavares. Eu sou o Nelson Ferreira, está por cá também o André Maia.

Olá.

Olá, Martim.

Bom dia, meus caros.

Como é que estamos?

Estamos bem.

Estamos bem?

Estamos bem. Hoje vou fazer aqui um statement.

Ui, força.

Que acho que vai colocar a fasquia num ponto alto, mas eu não tenho medo, eu vou a isso. A música que eu trago hoje foi a música mais ouvida do meu Spotify em 2022. Sabem quando no fim do ano faz aquelas estatísticas? Esta foi a que eu mais ouvi no ano de 2022. E por quê? Porque isto faz parte de uma ópera de John Adams, que eu ia dirigir no Teatro São Luiz. Ela chegou a estar anunciada com bilhetes à venda, mas tivemos que mudá-la para uma ópera de Philip Glass, porque foi impossível conseguir o elenco específico para esta ópera. Mas isto para dizer que a música tem um caráter viciante. Ela é muito boa. Portanto, com isto dito, este primeiro.

Expectativas em alta.

O homem bem disse que janeiro ia ser melhor que dezembro. Eu tentei. Obrigado, André. Bom, vamos então a 1994. Não sei se se lembram, isto vem em alguns filmes, recentemente até vi uma série que inclui este momento. Em 94 há um grande terremoto em Los Angeles, que tem 6.7 na escala de Richter, morreram 57 pessoas, 9 mil ficaram feridas. Mas a coisa muito marcante deste terremoto é que ele teve 3 mil réplicas. Portanto, durante muito tempo, a terra tremia e as pessoas habituaram-se, de certa maneira, a continuar a sua vida sem o pânico, porque 3 mil réplicas são muitas réplicas. Imagina-se esta cidade enorme, muito destruída na zona de Northridge, mas com a vida a continuar. Em 1995, o compositor John Adams, que é um grande compositor norte-americano, vencedor de imensos prêmios, eu estou a dizer isto porque pode não parecer com a música que vão ouvir, pode parecer que isto nem sequer é música clássica. Mas ele fica fascinado com a ideia da quantidade de vidas cruzadas que havia naquela zona de Los Angeles, que são impactadas todas da mesma forma. E como estas tragédias fazem um pouquinho tábula rasa sobre todos, quer sejas rico ou pobre, jovem ou velho, isto apanha todos de igual forma e portanto as pessoas ficam todas elas na mesma situação de fragilidade. Ele vai escrever uma ópera chamada "I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky", que é literalmente uma citação, que diz uma pessoa que viveu o terremoto e que conta que estava deitado na cama a olhar para o teto e de repente vê o céu. Portanto, o teto da sua casa abriu-se e ele achou esta frase fascinante e vai atrás de um texto, um libreto, entretanto, que é escrito para esta ópera e chega a esta ideia, que eu acho fascinante, de trazer para a ópera, que é imaginar Los Angeles como esta cidade onde de facto se cruzam muitas culturas e muitas pessoas. Parece que debaixo da epiderme da cidade há realmente muitas realidades e no mesmo bairro convivem pessoas de diferentes backgrounds que estão a lidar com diferentes situações e desafios na sua vida. Então o tema é precisamente as vidas cruzadas. E vamos ter aqui um advogado de ascendência vietnamita, portanto vietnamericano ou americano-vietnamita, não sei. Vamos ter várias pessoas da comunidade afro-americana, um que acabou de sair da prisão e provavelmente vai lá parar, porque é apanhado a roubar umas garrafas de cerveja. Temos um polícia branco, que é o cara que apanha esse tipo. Temos uma pivô de notícias que é mandada para cobrir a notícia e que se apaixona pelo polícia. Temos um tipo, um preacher. Um pregador. Um pastor, exatamente. Um pastor batista, que podem casar, podem ter família, que é um mulherengo e que leva aqui um sermão da Leila, que é a sua namorada/mulher que ele está a confessar. Ela, ao mesmo tempo, é uma ativista, tem uma clínica de aborto em Los Angeles. Portanto, uma quantidade de vidas, sim, muitas vidas cruzadas. E a razão pela qual nós não conseguimos o elenco era porque não conseguimos um cantor de ascendência vietnamita, e é daquelas coisas em que a identidade do personagem faz parte de tudo. Não dá para pôr o Zé da esquina a fingir que tem ascendência vietnamita. Para evitar questões de representação erradas, tiramos a ópera do cartaz. Mas também por isso trago-a hoje aqui, porque vamos ouvir este sermão, "Sermon on Romance", um sermão sobre o romance entre o David e a Leila, que é precisamente este pastor, e a Leila, que é a miúda que tem a clínica de aborto, e ela está a fazer uma lista de todas as miúdas a quem este pastor anda a dar aulas de catequese particulares fora do horário de expediente. E ele está a tentar falar, mas ao mesmo tempo está muito perturbado com a última miúda. Vamos ouvir em alguns momentos, ele está a tentar justificar-se e pelo meio para de cantar e diz: "Concentrate, concentrate", pelo meio. Agora, a coisa gira disto é que para cada uma destas histórias, temos a mulher branca, o homem branco, o cara do Vietnã, o pastor, tudo isso, o John Adams vai escrever música em um idioma diferente que os representa. E aqui, para o David e a Leila, vai buscar uma espécie de um blues rock muito divertido e é muito difícil não só arranjar as pessoas certas, mas também as vozes. Eu peço a vossa atenção para-

Mas a ópera tem outros momentos em que vai para gêneros completamente diferentes?

Vai, completamente diferentes. Vai à balada, há um momento lindíssimo em que o tipo sai da prisão e é uma coisa só com piano. Ela é muito eclética.

Mas é uma ópera.

É uma ópera, exatamente. E eu tenho a certeza que ouvindo isto, ninguém diria. Por isso é que eu fiz este longo disclaimer e peço a vossa atenção à voz, sobretudo dele, do homem, que é uma voz que vai cantar em um registo muito agudo, sem nunca ser uma coisa oprática, sem ser aquele falsetto fininho. Ou seja, é uma coisa quase de rock, nem sei, Freddie Mercury e os castrati juntam-se, os cometas chocam e nasce esta música. Vamos ouvir então, sem mais delongas, "Sermon on Romance" de John Adams.

Let me tell you the gospel according to this girl. Make me lose my religion. Hallelujah, hallelujah. Make me tremble, make me shimmer. Make me, Lord God Almighty. Make me tremble, make me shimmer. Make me, Good Father. Make me feel the spirit. Sweet, sweet juice. Make me slap my hands and make me move my feet. Make me slap my hands and make me beg, beg for mercy. Make me praise thy name. Make me forsake all other names and tear out the pages. Forswear the numbers.

Gloria, Aisha, Rosalyn, Patricia. Which little girl you screaming for? The one you took home yesterday. The one you met this afternoon. The one you talk to when I'm not around. And God knows how many more. Holy hallelujah. Hey, she's gone so I can play. Gloria, Aisha, Rosalyn, Patricia. Which little girl you screaming for?

Close my eyes and concentrate. Devoted, concentrate. Close my eyes and concentrate. I can't wait. I can't wait to see this girl again. This serious child of God. This stunning holy sister. This paragon of personality. A face, a form beyond description. Beyond the willing worship of my open arms.

Gloria, Aisha, Rosalyn, Patricia. Which little girl you screaming for? The one you took home yesterday. The one you met this afternoon. The one you talk to when I'm not around. And God knows how many more. Holy hallelujah. Hey, she's gone so I can play. Gloria, Aisha, Rosalyn, Patricia. Which little girl you screaming for?

Oh, I can't wait. I concentrate. I feel the spirit overtake my sinner's body over. Concentrate. Overtake my sinner's body over. Feel the spirit. Hallelujah, hallelujah. Makes me tremble. Lord God Almighty, makes me shiver. Good Father, makes me feel the spirit. Makes me feel the spirit. Lord God Almighty, feel the spirit. Glory, glory.

Glory, Gloria. Gloria, Aisha, Rosalyn, Patricia. Which little girl you screaming for? The one you took home yesterday. And God knows how many more.

Espetáculo.

Incrível.

Isto é ópera.

Imaginas o gajo vestido com roupa de preacher, ao mesmo tempo a dizer: "Aleluia". É muito giro.

Às vezes vem o concentrate ali no meio.

Sim, ele a tentar concentrar-se.

Estava a reparar que tem uma guitarra elétrica.

Tem a guitarra ritmo.

Está ali a fazer quase a mesma coisa, quase no ritmo.

Sim.

Parece que soa a guitarra.

Sabes que está tudo escrito na partitura. Tudo isto.

Incrível. Estava aqui a ver as obras do John Adams. Parece-me ter uma predileção sempre por diferentes geografias. Há sempre qualquer coisa.

"Nixon in China".

China. Muitas coisas engraçadas que nos remetem para sítios.

Ele é um compositor incrível.

"Guide to Strange Places", "Big Shore".

Um dia trazer aqui uma outra peça dele.

Estou a gostar de descobrir, só pelos títulos fiquei curioso de ouvir algumas das coisas. Tem uma coisa chamada "Grand Pianola Music".

Olha.

Não é bom? Muito bem.

É um tipo divertido.

É um tipo divertido. A música que trouxeste é super divertida. Título deste episódio: "Se isto é ópera, eu sou um fã". E de facto, os sons urbanos entram neste teatro de ópera que aqui trouxeste. Muito obrigado por isto.

Gostaram?

Gostei muito. O meu dia vai correr melhor.

Missão cumprida, então.

Obrigado. E até para a semana, Martim.

Até para a semana.

Até para a semana.