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Este é o Encontro com a Bleza, com o Martim Sousa Tavares. Todas as semanas um novo episódio aqui na Rádio Observador e sempre disponíveis nas plataformas de podcast, onde podem ouvir tudo de rajada. Este março está a correr bem. Hoje vamos fazer aqui uma homenagem de Poulenc a Édith Piaf.

É verdade.

Ele fez isto? Ele meteu-se nisto.

Imagina.

Corajoso.

Isto é porque tivemos aqui em janeiro, a propósito da tomada de posse de Donald Trump, um episódio em que ouvimos música de Poulenc.

Muito elogiado esse episódio e muito partilhado.

Eu acho que foi mesmo, porque recebi tanto feedback.

O da compaixão, não é?

Sim, exatamente.

É ótimo esse episódio.

Recebi tanto feedback dele que pensei: "Caramba". Era um fragmento muito pequenino de música que ouvimos, acho que era mesmo só 60 segundos. Pensei: "Bom, vamos então ter mais Poulenc". E portanto, para fazer a vontade aos nossos ávidos ouvintes e pegando onde deixámos a semana passada, que foi ali cultura francesa, falámos dos flâneurs e dessa cultura, a propósito de Reinaldo quem? Reinaldo Hahn. Agora já sabemos. Vamos agora falar qual é o capítulo seguinte. Portanto, interrompemos esta história na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, e vamos agora situar-nos neste Francis Poulenc, de quem também falei quando eu falei dos artistas que foram pra Primeira Guerra Mundial fazer tarefas não propriamente bélicas. O Poulenc foi um deles, foi stenógrafo. Na Segunda Guerra Mundial, ele é novamente recrutado e aqui é mesmo enviado pra uma unidade antiaérea. Ele era mais jovem, nasce em 1899, portanto ainda estava fresquinho. Mas vamos pegar aqui neste período entre guerras, que é mais ou menos quando a carreira do Reinaldo Hahn também começa a desaparecer. Anos 30, 40, 50. O gosto musical está numa mudança enorme. No tempo do Hahn, no tempo anterior, aquela peça que nós ouvimos e tudo isso, chamava-se aquilo as mélodie. Portanto, juntava-se uma tertúlia e dizia-se um poema, e alguém dizia: "Mas eu faço-te uma música para este poema", e tu dizias isto a cantar, e aquilo era uma mélodie. E o conceito da mélodie, que chega ainda do século XIX, nestes anos vai transformar-se na chanson, que eu acho que toda a gente conhece. E a chanson francesa tem uma cara, que é a cara da Édith Piaf, evidentemente. E o que é a chanson? Literalmente, não é uma coisa diferente, é só a evolução dessa música anterior. É um bocadinho menos elitista.

Sai dos salões.

Exatamente, estava numa cultura palaciana e tem que passar na rádio, ou seja, chega às massas e, portanto, vai ser mais popular, mas sem ser menos sofisticada. Não tem que ser necessariamente pior, não tem que ser menos bonita. Vai simplificar-se, mais orelhuda, se quisermos, que é uma expressão que eu acho engraçada, que é cabe nas orelhas. E a Édith Piaf, eu acho que toda a gente está mais ou menos situado em relação a quem foi, é uma cantora que tem imenso em comum, até com a Amália e com a nossa expressão do fado, porque ela cantou a saudade francesa, cantou a nostalgia, a melancolia. A vida dela foi aquilo que ela cantou, portanto, foi matéria pra sua própria música. E nisto entra o Poulenc. Não se sabe, eles foram contemporâneos um do outro, não se sabe se foram apresentados, mas o mais provável é que sim. Tinham grandes amigos em comum, como o Cocteau.

Eles são da mesma idade? É porque se ele fosse mais novo, teria tido mais hipótese com a Édith Piaf.

Não, para já o Poulenc gostava mais de homens e tinha 16 anos a mais do que a Édith Piaf. Uma coisa e a outra, os odds estavam mal pra ele. Mas o que é verdade é que morreram ambos no mesmo ano, portanto, a vida deu nisso, essa união. E provavelmente conheceram-se, mas travaram conhecimento um com o outro, não colaboraram. E o Poulenc, em 1959, já no fim da sua carreira e também no fim da carreira da Édith Piaf, escreveu uma música em homenagem à Édith Piaf. Isto numa altura, a carreira da Édith Piaf terminou de uma forma não muito bonita, com ela a perder-se em abusos, em excessos. A voz também já não estava lá. Portanto, foi ver aquela parte triste de uma lenda sair pela porta pequena. E nessa fase, o Poulenc faz esta homenagem que vamos ouvir, que não é uma imitação da Édith Piaf. Há muita gente que ouve esta peça e diz: "Ah, sim, isso parece a melodia das 'Foi a Morte', que era uma canção que ela cantou". Não, isto é uma homenagem à pessoa, ao legado, ao estilo, à sua história, à sua forma de cantar. E por que ele faz isto também? Isto também é um statement, porque o Poulenc é um compositor que, quando ele se torna adulto, os heróis, os tipos que estavam na vanguarda estilística, começam todos a morrer. O Debussy morre em 1918 ou 1916, uma coisa assim. E há uma geração que se apaga. E os que vêm a seguir, os jovens, dizem: "Bom, é preciso fazer novo, porque o antigo já os velhos fizeram". E esses tornam-se os modernistas, tornam-se os vanguardistas que vão fazer a modernidade. E o Poulenc é um tipo que diz: "Não, mas era tão boa essa música. Eu quero continuar essa escola". Portanto, ele encontrou-se numa encruzilhada e foi alvo dos jovens iconoclastas, sobretudo no pós-guerra.

Estava contra a corrente.

Exatamente, ele era chamado reacionário, porque no tempo da vanguarda, ele fazia música orelhuda também. E aliás, ele até disse: "Eu não sou um reacionário, eu faço música boa. Vão ver que daqui 100 anos a minha ainda se ouve, a vossa não, porque a vossa música é o quê? É um deserto, é uma sopa de pedras. Não uma sopa de pedra, mas uma sopa feita de pedras". E disse: "São vitaminas poéticas", que eu não sei o que ele quis dizer com isso. A vossa música são vitaminas poéticas. Até parece um jingle. Mas ele disse isto. Não sei. Já não dá para lhe perguntar. O que é certo é que fazer esta música, que vamos ouvir, em 59, era um statement, era uma afronta estética, era ser do passado e dizer: "Isto é bom". E portanto, eu não só escrevo esta música, como vou fazer uma homenagem a esta grande senhora que está a ser espezinhada.

Era isso também a altura da vida dela em que ele faz isso.

Exatamente, é isso mesmo. E portanto, eu acho que é uma bonita homenagem. Portanto, depois de ouvirmos Radiohead a inspirar Brad Mehldau, vamos ouvir Édith Piaf a inspirar o compositor Francis Poulenc. "Hommage à Edith Piaf", é assim que se chama esta peça.

Estava a ver que o Francis Poulenc fazia parte do grupo dos seis.

Sim, Les Six.

Les Six.

Exatamente.

Muito bem. Está aqui um quadro com ele.

É verdade. Eram cinco homens e uma mulher.

E depois eram todos franceses e um suíço. Acho que eram cinco.

Arthur Honegger, exatamente.

E eram conhecidos porque viviam e trabalhavam em Montparnasse. Eram do bairro. Era a malta da graça, a malta da Mouraria.

Era o Jenny From the Block, mas naquela altura.

Montparnasse é o grupo dos Six. Por acaso nos Estados Unidos também é isso com Nova Iorque, que é o pessoal do East Side.

Sim, completamente.

East Side Village e tem até músicas sobre isso. Muito giro, Les Six.

Os Village People tinham alguma coisa a ver com isso?

Não sei, não faço ideia. Muito bem, ouvimos música de Francis Poulenc, que já tinha passado aqui pelo "Encontro com a Beleza".

É verdade, mas agora veio com outro fole. E agora era sobre ele.

E de facto ouve-se Piaf ali no início. É bastante francês. Depois tem aquela coisa que é muito parisiense.

Eventualmente ela vai entrar.

Mas não.

Completamente. Mas eu gosto de imaginá-la a receber esta homenagem e sentir-se tocada.

Eu acho é que na altura da vida ela já devia estar muito chateada com o mundo.

Mas eu sinto que ela ficaria touchê com uma coisinha destas.

Imagino que sim.

Espero que sim.

É uma personagem incrível e os filmes, alguns não lhe fazem grande jus.

Pois não. E ela tem um repertório incrível. As pessoas só a conhecem de "La Vie en Rose" e "Non, je ne regrette rien", mas tem coisas incríveis.

A alcunha dela, o pardal. O pequeno pardal. Por causa de ser muito pequenina, muito magrinha e depois ter aquela voz, era como um pardal. Muito bem, está feito um encontro com a beleza que andou por França, por Paris nesta semana, de hoje há uma semana.

Posso dar um spoiler para a semana que vem?

O que se passa?

Para a semana que vem vamos ter o episódio que eu quero fazer há para aí dois anos.

Então liguem-se. "Encontros com a Beleza", com Martins Sousa Tavares, sempre aqui na Rádio Observador. Um abraço, Martin.

Um abraço.

Até lá.