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Há mais de 15 anos que a EDP apoia o surf e contribui para o crescimento da modalidade. Com o intuito de levar a cada vez mais apaixonados pelo desporto, nasceu o EDP Surf for Tomorrow, um projeto que junta jovens surfistas ibéricos num programa de formação intensiva. Atravessando as principais capitais do surf, esta iniciativa aposta no talento das novas gerações, com treinos dedicados, acompanhamento técnico e uma visão clara: formar os campeões de amanhã. Este ano já arrancou a quinta edição do EDP Surf for Tomorrow e é sobre esta iniciativa, bem como as novidades, que nos próximos minutos vou conversar com Catarina Barradas, diretora global de marca da EDP, e Tiago Sá Pires, surfista e um dos treinadores da equipa. Bem-vindos, obrigada por se juntarem a nós.

Obrigada.

Catarina, começo por si. O que é o EDP Surf for Tomorrow e por que a EDP criou esta iniciativa ligada ao surf?

Nós sabemos que a água foi um dos primeiros elementos a marcar a história da EDP, através da produção hídrica, há várias décadas em Portugal, Espanha e Brasil. Nós apoiamos o surf desde 2009, portanto, temos acompanhado muito de perto o crescimento e o desenvolvimento desta modalidade em Portugal, que era uma coisa muito pequena, de nicho, para uma coisa muito mais mainstream e com muitas pessoas a fazerem surf. Nós vamos para as nossas praias.

Cada vez mais.

Cada vez mais. E vemos as praias cheias de gente, é mesmo um foco de atração turística do nosso país. Nós temos uma estratégia assente em três pilares. Temos a formação, depois falarei mais à frente, que é o EDP Surf for Tomorrow. Temos o impacto social. Sempre que nós apoiamos as nossas competições, nós temos sempre iniciativas de ou doação de material de surf para as pessoas reutilizarem, integração de crianças institucionalizadas na modalidade com o EDP Open Sessions. Temos tido ações de responsabilidade social e ambiental, com limpezas de praias, replantação de florestas, etc. E depois temos o apoio às competições na presença que temos na Ericeira, na prova que temos na Ericeira, e também estamos normalmente em Peniche, com ações nas praias, etc.

Portanto, é uma coisa que não se cinge só à modalidade, ao surf em si, a estar na água. Tiago, o que representa pra ti formar esta equipa? Como é que funcionam estes treinos e estes estágios?

É uma honra poder levar a cabo um projeto destes. Acho que Portugal, mais uma vez, consegue ser o exemplo naquilo que toca alguma ousadia, no que toca a marketing e a projetos. Saber não só projetá-los, mas executá-los também é muito importante. E, portanto, este projeto nasce em 2021. Estamos no quinto ano, como já referido, e é um projeto completamente inovador, arriscado.

Por que arriscado?

Porque não há garantias de sucesso no desporto. Embora nós já tenhamos aqui muitos selos de resultados nos últimos quatro anos: campeões do mundo juniores, miúdos muito novos a darem muito nas vistas.

Isso também dá alento para mais edições.

Claro, e é para isso que nós criamos este projeto. Não só para isso, mas também para criar campeões na vida.

Exatamente.

Saber formar os jovens para estarem preparados para uma vida cheia de desafios, obstáculos. Serem bons perdedores, às vezes, também é muito importante.

É importante saber perder.

E incutir-lhes os valores certos. Ao fim e ao cabo, eu tive uma carreira de 20 anos, estive no surf ao mais alto nível mundial. E o que nós sentimos há uns anos atrás foi que na Europa havia algum mau aconselhamento dos atletas e isso traduzia-se em maus resultados para o surf europeu. E nós quisemos mudar um pouquinho a história, arrumar a história e super feliz.

E o sorriso diz tudo.

Ter a EDP on board conosco, acreditar nos valores deste projeto e crescermos juntos, acho que é incrível.

Catarina, estão satisfeitos com a evolução que a equipa tem mostrado até agora? Como é que têm feito o processo de seleção destes jovens surfistas e que critérios ou etapas tiveram de cumprir para fazerem parte do projeto? Isto também para quem se quiser juntar numa próxima edição, saber o que tem de fazer.

A forma como nós escolhemos os jovens é hipercriteriosa. E nós, EDP, somos tipo o júri final, porque eles são escolhidos pelos olhos de uma equipa técnica especializada em surf, e nós não somos especialistas em surf. E, portanto, acreditamos muito na escolha e na seleção destes jovens, que têm tido evolução ao longo do tempo, porque não é só o talento para o surf, mas é a forma como eles se comportam dentro e fora d'água. O comportamento deles para quererem fazer melhor, mais, o espírito de equipa que eles incutem, a forma como eles relacionam entre eles, a forma como eles transmitem os valores da EDP, sendo os ditos embaixadores da EDP. Eles têm uma grande responsabilidade, muito jovens, não só pela carreira deles, como eles são a cara de uma marca como a EDP. E portanto, aqui o critério de seleção é pela equipa técnica e depois nós desafiamos, em determinados momentos do processo, para democratizar e podermos ter algumas alterações nas equipas que foram necessárias ao longo do tempo, um scouting camp e um proving camp. No fundo, também para eles perceberem que nada é garantido, que eles próprios têm que competir entre eles e com o talento nacional e internacional que está fora e que quer integrar a equipa. Não há lugar pra todos. Isto é um processo seletivo.

Sim, é criterioso.

É criterioso. E portanto, esta equipa que nós temos ao dia de hoje é aquela que tem apresentado um comportamento que nós achamos que é alinhado com aquilo que são os valores que eles têm que ter enquanto profissionais de surf, enquanto embaixadores da EDP, falando dos pilares de sustentabilidade, da inovação, da transição energética, tendo curiosidade também pra aprender mais sobre esta marca que os está a apoiar e servindo como exemplo, não só pra eles, entre eles equipa, como pra todos os jovens que queiram fazer parte de um projeto alta competição como este.

Tiago, uma das grandes novidades deste ano é a inovação tecnológica. De que forma é que esta nova metodologia de treino pode otimizar a evolução dos atletas? Há também o reforço do suporte à componente mental, através de um redesenho do acompanhamento psicológico, mas como é que vai funcionar e de que forma podem depois medir os resultados?

Nós temos muita experiência em treino, em mentoria, mas não podemos ficar quietos e acompanhar as novas tendências, as novas tecnologias e usá-las para bem do nosso trabalho e dos nossos resultados. É algo que não estamos nada adormecidos, queremos acompanhar e queremos estar também na vanguarda desse tipo de utilizações.

Sempre a desafiar até a vós próprios.

Exatamente. E, no entanto, criamos uma espécie de um programa este ano mais Eu diria mais exigente. O tipo de treino com os miúdos vai ser mais exigente. Vamos estar a reunir muita data nos treinos, ou seja, traduzir aquilo que é uma ação no mar para resultados, percentagens e repetições. Um pouco, se calhar, coisas que já se fazem no ténis e no futebol, mas no surf são totalmente inovadoras e desconhecidas. Portanto, vão exigir mais dos miúdos. Vamos pedir mais deles também durante o ano, mas a maneira como aquilo se traduzirá em resultados e na própria leitura que eles farão, a análise que eles farão daquilo que é uma época de treinos, porque o surf é um desporto ainda muito livre. É um desporto individual, mas cada vez mais temos que saber estar na vanguarda, estarmos acompanhados e conseguirmos traduzir esta filosofia livre do surf para uma folha, para um Excel, para provar que-

Se fizeres isto, tens este resultado.

Exatamente. Mostrar-lhes com dados científicos, que eles têm que treinar mais aqui e ali e nas várias necessidades que têm, cada um deles são diferentes. Vai ser um ano desafiador para nós também, mas acreditamos muito neste tipo de trabalho. E a EDP também nos desafia muito a andarmos na vanguarda.

Isso é ótimo.

Já começámos com um estágio numa piscina de ondas em Abu Dhabi. Foi o primeiro grande teste deste tipo de treino e acho que vai dar resultados muito bons.

E logo uma viagem grande. Catarina, ainda há pouco falava uma das vossas prioridades da EDP, é garantir que a equipa tenha o tal papel ativo na sensibilização para a sustentabilidade. Estes jovens surfistas assumem também uma espécie de papel de embaixadores da EDP. De que forma é que eles contribuem para essa missão fora da água?

Este projeto é um projeto extraordinário da EDP, lá está, arriscado. É um projeto que tem uma estratégia de longo prazo, nesta aposta das novas gerações, novos talentos. No fundo, muito alinhado com aquilo que nós fazemos também na EDP, com o talento que atraímos e que queremos desenvolver e fazê-lo crescer dentro da EDP. Estamos muito contentes com os resultados. O que nós fazemos aqui também é trazermos estes jovens, darmos a conhecer não só aquilo que é a prática do surf, que é responsabilidade do Tiago e do Zé Seabra, o que fazemos também é trazê-los, eles são no fundo embaixadores da EDP. Eles vão àquilo que são-

Eles vestem a camisola.

Eles vestem a camisola. Eles estão presentes nas sessões que nós fazemos com as crianças institucionalizadas. São eles que muitas vezes dão treino. Eles vão àquilo que nós chamamos os nossos ativos, aprender um bocado também sobre a transição energética, sobre sustentabilidade do planeta. Eles já estiveram no nosso Wind Float, que é o nosso parque eólico offshore, ao largo de Viana do Castelo. Tiveram no projeto que nós temos, que é o EDP Art Reef, no sul, ao largo do Algarve, um projeto que nós temos extraordinário sobre o WILS, que conta também a nossa história da descarbonização e do encerramento das centrais a carvão em Portugal. E eles já foram mergulhar.

Isto é uma escola imensa.

É uma escola imensa sobre os nossos valores, o nosso posicionamento, aquilo que nós fazemos na sustentabilidade, na transição energética, na inovação e no impacto social. Nós queremos mesmo que eles tenham a mensagem certa e correta e depois que transmitam para o mundo. Nós já vamos no quarto ano, quinto ano deste projeto. Fazemos a divulgação nas nossas redes sociais, nos nossos canais e no nosso site. É um projeto que ganha aqui um âmbito global na forma como nós contamos esta história e a história da EDP através destes jovens talentos.

É muito interessante.

E que têm tido resultados também extraordinários na carreira deles. Eu acho que para nós também foi um passo muito importante o ano passado, quando integrámos o Afonso Faria. O Afonso Faria traz neste lado também de inclusão e diversidade. É um miúdo, um jovem, que teve um acidente, que tem algumas limitações físicas e que concorre numas provas à parte, mas também com resultados extraordinários. E também acho que ensina estes jovens a lidarem com a diferença.

E com a adversidade.

E com a resiliência e com a força de vontade que este miúdo extraordinário tem. Também outra vez muito ligado àquilo que são os princípios da EDP.

Estamos quase a terminar. Por que é tão importante para os jovens fazerem parte do EDP Surf for Tomorrow? Do que tem visto nos últimos anos, eles saem diferentes depois de estarem envolvidos num projeto destes. Eu só de ouvir já me sinto imbuída do espírito. É uma experiência incrível, não é?

É uma experiência incrível, é uma oportunidade única.

Enriquecedora, não é?

Muito enriquecedora. Têm a mentoria de duas pessoas com muita experiência, têm uma oportunidade que a EDP proporciona de ter um tipo de treino que é muito avançado, muito disruptivo, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento físico, com um projeto de comunicação muito bem montado à volta deles. Eles muito jovens, geralmente nunca têm este tipo de oportunidades.

Claro.

E lá está, como disse a Catarina, o critério-

De acompanhamento, na disposição.

O critério para integrarem esta equipa é altíssimo, e também a exigência que nós temos, a expectativa também são altas. Nós temos que ir julgando, à medida que o projeto vai avançando, quem é que está a fazer um bom trabalho, quem é que tem o potencial, quem é que está desenquadrado com o projeto. Há entradas e saídas. Mas acho que se eles estiverem muito alinhados, quer com os critérios de valores que nós queremos incutir, quer com o critério de esforço, determinação e compromisso para com o projeto e para com os valores da EDP também, acho que isso dá-lhes uma garantia que eles possam permanecer. Os resultados, claro, são importantes, mas não são o mais importante neste projeto. Para já, nós queremos criar Campeões na vida também, não só no desporto. Portanto, lá está, esta simbiose de valores e de resultados é muito importante para nós.

Catarina, para terminar, que balanço faz destas cinco edições? Ou destas quatro, não é? Vamos para a quinta, portanto, da quinta não dá para fazer um balanço, é uma expectativa.

Eu julgo que o resultado tem sido extraordinário. Acho que o balanço tem sido surpreendente. Primeiro, por todos os desafios que este projeto nos coloca enquanto marca, da forma como nós temos conseguido trazer e integrar o projeto de formação naquilo que é ser embaixador da marca EDP e contar a nossa história também de uma forma simples e através destes miúdos, que no fundo, é a nossa aposta nas gerações futuras, jovens conscientes, comprometidos, resilientes. No fundo, eles servem também de exemplo àquilo que é o talento que nós atraímos para a EDP, como eu já referi. Eles têm tido resultados extraordinários em termos de competições de surf. Para nós é uma fonte de orgulho, mas como o Tiago dizia, não é isso que nos move.

Não é tudo.

Não é tudo. Não chega ser só campeão. É campeão na vida.

E em valores, em princípios.

Em valores, na forma. Queremos que eles sejam conscientes.

Como tratam os outros.

Com o futuro do planeta também, pela sustentabilidade. Nós estamos muito focados nesta transição energética, que é fundamental para o nosso futuro enquanto humanidade e planeta. E, portanto, se eles também souberem contar esta história, terem práticas sustentáveis quando praticam um desporto tão ligado à natureza como é o surf, para nós já é um fator de sucesso grande.

Catarina Barradas, Tiago Sacatiros, muito obrigada por terem vindo à Rádio Observador. Obrigada e parabéns pela iniciativa.

Muito obrigada.

A quinta edição do EDP Surf for Tomorrow já começou. Pode acompanhar tudo na página do YouTube da EDP, no site da EDP e nas redes sociais, como a página de Instagram da EDP Global.