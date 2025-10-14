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Olá e seja bem-vindo. Neste episódio vamos falar sobre os direitos sociais no trabalho, explorar o futuro do emprego, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e a importância de adquirir novas competências. Estas discussões estiveram no centro da iniciativa da Comissão Europeia, Dos Direitos aos Feitos, que esteve presente em Braga durante o Green Fest, de 26 a 28 de setembro. Eu sou o João Costa e Silva e nos próximos minutos vou conversar com Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal. Muito bem-vinda, Sofia.

Muito obrigada. Olá, João.

Olá. Vamos falar, como já disse nesta pequena introdução, sobre direitos sociais no trabalho, também explorar o futuro do emprego. São questões muito importantes e nós sabemos que em Portugal e noutros países da União Europeia, existe uma preocupação com a precariedade, os salários baixos e também as condições de trabalho. Perguntar-lhe, Sofia, que passos é que estão a ser dados para melhorar esta realidade e aproximar-nos daquilo a que nós chamamos de emprego digno?

Sem dúvida, existe uma grande preocupação sentida por muitas pessoas nesta temática. E a preocupação das pessoas é a preocupação das instituições europeias e da Comissão Europeia. E aquilo que a Comissão Europeia tem como missão é procurar dar respostas e solucionar muitos dos desafios e preocupações das pessoas. E algo que tem sido muito premente, tem sido toda esta questão do emprego digno. Na campanha e na atividade desta iniciativa da Comissão Europeia, como o João mencionou, Dos Direitos aos Feitos, a questão do emprego digno, a questão das condições de trabalho, desde o salário, mas passando também pelo equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, pela saúde mental, pelas condições de higiene, pelas condições gerais de formação que são proporcionadas no ambiente laboral, estiveram e estão no centro de estudos, de discussões e de desenho de políticas para precisamente dar resposta a esta preocupação. Nós tivemos o Green Fest, que aconteceu em Braga agora há dias, em que tivemos mais de 600 pessoas a visitarem o stand da Comissão Europeia, muitas conversas, e foi uma boa oportunidade para realmente confirmar que tanto a precariedade como os baixos salários são preocupações reais de pessoas que nos relataram as longas jornadas, empregadores inflexíveis, salários que não refletem as responsabilidades que assumem, imigrantes que contaram histórias de discriminação ou trabalhos abaixo das suas qualificações, com salários também muito abaixo dessas mesmas qualificações. Enfim, foi um ponto de encontro em que todos estes diálogos e conversas ficaram registados e que servem para continuar o trabalho da Comissão Europeia nesta área. E aqui, se calhar, João, gostava de elencar algumas medidas muito concretas que foram já tomadas para promover o emprego digno. Nós temos a diretiva sobre as condições de trabalho transparente e previsíveis, que visa que todos os trabalhadores na União Europeia tenham direito a informações bem claras sobre o seu contrato. Isto deve incluir o horário, salário, mas também o período experimental e as férias. Temos a diretiva sobre salários mínimos adequados, desde 2022, que estabelece que todos os Estados-membros têm que garantir que os salários mínimos permitem uma vida digna, ao mesmo tempo que reforçam a negociação coletiva. Temos feito também normas muito claras na área da segurança e saúde do trabalho, exigindo ambientes de trabalho seguros e saudáveis para prevenir riscos e doenças profissionais que podem ser acauteladas. Isso é essencial, não só porque o trabalho digno não é apenas salário, mas também é bem-estar e as condições de saúde e de higiene que permitam que o trabalho possa ser desenvolvido de uma forma segura. A proteção social mínima, aqui também em articulação estreita com os Estados-membros, a Comissão Europeia tem vindo a promover o acesso a rendimentos mínimos adequados para que ninguém fique para trás, nomeadamente em períodos de desemprego ou de transição de carreira. E a Comissão Europeia tem vindo também a promover um grande investimento em competências e reconversão profissional, porque muitas vezes o problema não é só a falta de emprego, mas sim o desajuste que existe entre as competências das pessoas e as necessidades dos empregadores. E a nova união das competências, lançada este ano, é sem dúvida um exemplo claro deste esforço. Nós tivemos há dias, também a acontecer no Porto, o fórum social dedicado, o título foi mesmo "Empregos de qualidade numa Europa social competitiva" E aqui também foram dois dias de debates com muitos atores, não só empregadores, como representantes trabalhadores, como vários comitês sociais. Vários países, vários ministros do Trabalho de vários países da União Europeia e não só, estiveram presentes. A nossa vice-presidente da Comissão, Mintza Urru, também, para discutir, elaborar e pensar com os dados que temos, como é que nós podemos desenvolver o roteiro para um emprego de qualidade, com medidas concretas, continuando a trabalhar naquelas que já existem, e aprofundar outras medidas que serão seguramente necessárias, mas apoiando as entidades empregadoras para que tomem os passos necessários para realmente conseguirmos ter emprego digno, pois esta é, sem dúvida, uma prioridade europeia.

E Sofia, os jovens talvez sejam a faixa etária mais exigente quando falamos aqui da questão de precariedade no trabalho, de condições de trabalho. Na sua opinião, os jovens sentem que podem hoje sonhar com carreiras estáveis e motivadoras na Europa de hoje, naquela que conhecemos?

Nós, na representação da Comissão Europeia, temos vindo a trabalhar muito e temos feito uma série de iniciativas que nos aproximam dos jovens. Temos trabalhado muito com jovens em todo o país.

São o futuro, não é?

Sim, são o presente. São o presente e o futuro. E penso que esta questão dava aqui pano pra mangas. Primeiro, era bastante interessante ouvir os jovens.

Claro.

Mas a nossa experiência tem demonstrado que há um misto de esperança, um misto de ansiedade, mas que nós, a geração menos jovem, aqui falo por mim, somos um bocadinho, às vezes, parte do problema, porque estamos sempre a falar que as coisas estão muito mais difíceis hoje e são mais complexas e que é mais difícil ter carreiras estáveis. Não deixa de ser verdade, sem dúvida, mas muitas vezes esquecemo-nos de elencar que hoje existem instrumentos que permitem dar resposta a muitos dos desafios que há uns anos atrás não existiam. Portanto, todas as oportunidades da inteligência artificial, do mundo virtual, da abertura que a Europa nos traz em termos de mobilidade, formação e de novas oportunidades, que há uns anos atrás não existiam. Hoje em dia, é muito interessante, porque obviamente que o objetivo, ou melhor, trabalhamos para um objetivo claro, que é que as pessoas e os jovens não devem sair do seu país, se não o quiserem fazer e que não deveriam sentir-se obrigados a ter que sair para poderem ter empregos dignos e de qualidade. Por outro lado, também temos que reconhecer que é um privilégio poder sair. Em muitas latitudes, isto não é possível, ou porque as pessoas não tiveram formação que permitam que depois possam ter as qualificações necessárias para obter um bom emprego num outro sítio, ou porque não têm um passaporte que lhes permitem poder sair, ou porque não têm as condições de mobilidade que lhes permitam realmente depois uma capacidade de inclusão num sítio para onde querem ir. E, portanto, também temos que olhar para isto pelos dois lados. Que há uma série de oportunidades que existem hoje, que obviamente queremos que sejam oportunidades e não condicionantes, ou seja, que possam ser algo de escolha, queremos que as pessoas tenham direito de escolha, que é algo que está tanto na base da criação da União Europeia, que é esta liberdade de podermos escolher. E, portanto, o ideal é que os jovens possam escolher que tipo de carreiras querem ter, que possam escolher onde querem trabalhar, que possam escolher com quem querem trabalhar. E é este o objetivo de trabalharmos para que esta liberdade de escolha, de fato, se materialize e seja possível. Mas existe uma série, como eu referi, de elementos e de oportunidades, que é preciso também que os jovens e que a população esteja consciente da sua existência, porque senão depois também não podem aproveitar. E, por exemplo, a nível da Comissão Europeia, novamente, temos já medidas muito concretas com a criação da Garantia Jovem, por exemplo, que assegura que todos os jovens até aos 30 anos recebem uma oferta de qualidade, seja de emprego, estágio, formação ou aprendizagem, que podem recorrer a esta oportunidade no prazo de quatro meses após concluírem os estudos ou após ficarem desempregados. Já há muita consciência desta oportunidade, mas mesmo assim gostaria de aproveitar esta nossa conversa para divulgar a Garantia Jovem. Temos os programas de Erasmus+, que reitero, não abrangem apenas os estudantes, mas também jovens profissionais e há uma série de programas que permitem um primeiro emprego fora, uma primeira experiência fora. Portanto, quer o Erasmus+, quer o Europass, que é um mecanismo que permite uma formação para elaborar o primeiro currículo, uma primeira carta de motivação, com os standards, digamos assim, da maior parte dos empregadores na Europa. Estes são programas que não só financiam a mobilidade e intercâmbio, mas ajudam a valorizar as competências que são adquiridas durante essa mobilidade e durante esse intercâmbio perante os empregadores. Temos o quadro de qualidade para estágios, que define regras claras para que os estágios sejam uma ponte para o mercado de trabalho, com direitos e perspectivas reais, e não apenas um mecanismo de mão de obra barata, porque não é este o objetivo dos estágios. E depois, já tinha referido a União das Competências, que é uma nova estratégia europeia que visa capacitar os cidadãos para as competências digitais, para as competências verdes e para as competências, aquilo que nós Dizemos sendo transversais, que são competências bastante procuradas e que visam ligar a formação às necessidades reais das empresas, aumentando a empregabilidade. É verdade que o tipo de emprego que existe hoje e o tipo de talentos que é procurado, muitas vezes não se coadunam com aquilo que nós víamos como as carreiras estáveis do passado. Por outro lado, há oportunidades que são muito mais motivadoras e que instigam desafios que podem, sim, responder também àquilo que os jovens procuram. O que nós precisamos é ter a certeza que esta procura da Europa e esta procura das pessoas tem respostas e que conseguimos casar os instrumentos que estão disponíveis com a vontade e com a procura das pessoas desses mesmos instrumentos.

Isso aí. Vamos voltar aqui ao Green Fest. Um dos temas abordados no stand que tiveram no Green Fest é o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. É um tema cada vez mais atual e discutido, até porque o trabalho não pode prejudicar a vida fora dele. Como é que a Comissão Europeia olha para este equilíbrio?

É muito interessante, porque esta questão do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal foi, sem dúvida, o tema mais falado no Green Fest em Braga. É algo que preocupa as pessoas, principalmente notamos essa preocupação mais a nível das famílias, dos pais e também muito das mulheres, que muitas vezes veem e sentem as dificuldades de conciliar a vida familiar com as exigências do trabalho. Tivemos muitos testemunhos de pessoas que tiveram que reduzir os seus horários de trabalho ou até mesmo recusar promoções para tentarem manter esse equilíbrio. Outras pessoas que são vítimas de estresse por tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo. E não deixa de ser, de alguma forma, irônico, num mundo tão interligado, em que temos realmente tantos instrumentos que nos facilitam a vida, o fato de podermos estar sempre online, que acaba por nos dificultar e por nos retirar muito tempo do nosso tempo familiar, do nosso tempo pessoal, do nosso tempo que deveria ser dedicado a outras coisas e que não trabalho. Portanto, a Comissão Europeia olha para esta questão como um direito fundamental dos cidadãos europeus. Desde já, porque a saúde mental é essencial e é fundamental. Se não tivermos saúde mental, podemos esquecer os talentos e a adequação dos talentos às necessidades de um mercado competitivo. E esta questão tem sido central em muita da legislação e das propostas legislativas da União Europeia. Temos, inclusive, um Work-Life Balance Directive, ou seja, uma diretiva que prevê este equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e que visa, por exemplo, o direito ao trabalho flexível, com horários adaptados, teletrabalho, o tempo parcial, para que seja possível cuidar da família sem se perder a carreira. Instiga o aumento das licenças parentais, de haver aqui algum tipo de harmonização nos 27 Estados-membros. Não é fácil, mas é um objetivo a médio e longo prazo, desde já com as 14 semanas de maternidade, com os 10 dias de paternidade e os quatro meses de licença parental para cada progenitor, que podem ser usados de forma flexível. Aliás, no Fórum Social do Porto, há dias, até se discutia aquilo que têm sido as lições do enquadramento legal em muitos países. Por exemplo, que muitas vezes, até quando esta licença parental para cada progenitor é obrigatória para cada um, é aproveitada de uma forma diferente de quando é posta à discricionariedade, em que ainda existe alguma pressão social para que um progenitor adote esta licença mais do que o outro. Portanto, é algo que está a ser debatido e está a ser estudado, mas também a proteção para trabalhadores independentes e empregos não tradicionais, que continuem a ter direito a apoios sociais, incluindo saúde e prestações de maternidade e paternidade, é essencial. E a diretiva do tempo de trabalho, que garante períodos mínimos de descanso, férias anuais pagas e limites às horas de trabalho para que as pessoas tenham realmente tempo real para a sua vida pessoal. Mas não é só legislação. Nós temos também que ter aqui uma mudança cultural e promover o acesso a serviços de cuidados de qualidade e acessíveis. Temos, por exemplo, a Estratégia Europeia de Cuidados, para que possa libertar alguns deveres que muitas pessoas sentem de prestar estes cuidados a familiares. E temos a garantia europeia para a infância, que apoia as famílias a garantir educação e refeições para crianças, principalmente aquelas que estão em situações de vulnerabilidade. Ou seja, não podemos falar apenas de conciliar trabalho e vida pessoal do ponto de vista das condições só de trabalho, mas é preciso também mecanismos concretos de ofertas de serviços para que seja possível, na prática, realmente esta conciliação de trabalho e vida pessoal. E tudo isto se liga àquilo que ouvimos no Green Fest, que as pessoas querem salários justos, sim, mas também querem e precisam de tempo de qualidade com a família, com os seus amigos, consigo próprio, que precisam de saúde mental e que precisam de flexibilidade. E é este um dos objetivos da ação da Comissão Europeia nesta matéria.

Vamos falar também da formação e da aquisição de competências. Falávamos aqui de temas muito importantes, mas realmente a formação pode ser uma das chaves para a qualidade do emprego e até para o equilíbrio na vida pessoal de que falávamos ainda há pouco. Que competências podem ser consideradas mais urgentes e como é que os cidadãos podem aceder a estas oportunidades de aprendizagem ao longo da vida? Porque é muito importante esta parte da formação, não é?

Sem dúvida. E a formação que tem que ser contínua, porque as competências mais urgentes, pecando na sua questão, João, as competências mais urgentes são aquelas que estão ligadas às grandes transformações que vivemos atualmente: é a transição digital e a transição verde. E a inteligência artificial e as competências futuras foram também os temas centrais no stand da Comissão Europeia no Green Fest. Falamos muito sobre quais são os talentos que a próxima geração necessita e também que os adultos de hoje necessitam para poderem estar mais preparados para as necessidades do mercado de trabalho. E sem dúvida que a questão da transformação digital é central. Nós, quando vemos a forma como a economia se está a desenvolver, precisamos de ter estas competências, desde o mais básico até à parte mais complexa, e é algo que é preciso trabalhar todos os dias e que é preciso ir adquirindo. Portanto, neste sentido, e olhando para a estratégia da União de competências, que é uma estratégia, como eu referi, que foi apresentada em março deste ano e que visa capacitar as pessoas com as competências essenciais para a vida educativa e profissional. Um dos objetivos é também abordar as desigualdades de gênero e as desigualdades geracionais, porque muitas vezes há uma geração mais jovem que tem estas competências digitais e que as conseguem adquirir, desenvolver de uma forma muito mais acelerada do que aqueles que são menos jovens. Portanto, aquilo que nós pretendemos é que haja uma aprendizagem contínua ao longo da vida e, ao mesmo tempo, também fomentar a atração de talento, de várias partes do mundo, para aquelas profissões e trabalhos que são mais exigentes nesta matéria e, desta forma, ajudar as empresas a recrutar em toda a União Europeia. Nós temos ferramentas concretas, desde já muitas oportunidades de estudo que são cofinanciadas ou financiadas até mesmo na íntegra pelo orçamento europeu, formação, aprendizagem, mobilidade na Europa, precisamente para esta aprendizagem também. Eu já referi o Europass, que é a plataforma europeia que ajuda a planear a aprendizagem e a encontrar oportunidades e demonstrar as competências adquiridas a potenciais empregadores. O programa Europa Digital, que oferece cursos em inteligência artificial e cibersegurança, tão importante nos tempos de hoje. A União Europeia tem vindo também a apoiar os Estados-membros na modernização da educação, no seu currículo de formação profissional, garantindo acesso a oportunidades de aprendizagem de qualidade para todas as idades. O quadro de qualidade para estágios da União Europeia, em que pretendemos realmente haver uma transição bem-sucedida da educação para o mercado de trabalho. E para quem nos está a ouvir, que tenha menos de 30 anos, também pode encontrar a formação necessária para adquirir competências em falta através da Garantia Jovem. Tudo isto são vários instrumentos à disposição, mas realço aqui que realmente a aquisição de competências tem que ser vista como algo de formação contínua, em que todos os dias temos que estar atentos e fomentar a literacia digital.

Mesmo que haja aqui um custo até pelas empresas, que muitas vezes não olham para isto como um investimento?

Eu acho que há aqui uma alteração de mentalidade por parte das empresas, que começam a ver que, na verdade, se não fizerem este investimento, acabam por depois ter que gastar muito mais em processos contínuos de recrutamento ou em terem que procurar os serviços que necessitam por prestação de serviços ou muitas vezes fora, dentro dos seus próprios quadros. Já existe esta conscientização. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, com dados europeus, quatro em cada cinco pequenas e médias empresas na União Europeia não conseguem encontrar os talentos que necessitam. E, portanto, faz sem dúvida sentido que as empresas procurem mecanismos, que são quase sempre cofinanciados pela União Europeia, para permitirem esta formação contínua de talentos e de competências dos seus próprios quadros. Há um progresso, nós notamos que há um progresso neste investimento. Se calhar ainda não estamos onde gostaríamos de estar, mas que há uma consciência, como eu referi, que há uma redução de rotatividade E que há uma maior inovação e adaptação tecnológica quando há capacidade de incentivar os trabalhadores a terem esta formação. Por outro lado, as empresas que oferecem esta formação conseguem reter talento ou conseguem reter muito mais talento. Aqui é uma questão, novamente, de incentivo a que as entidades empregadoras consigam fornecer esta formação contínua e que haja também o interesse por parte dos trabalhadores de procurarem esta formação contínua e de o verem como algo que os dotam de mais competências profissionais e muitas vezes pessoais também, que são necessárias para o dia a dia.

Nós há bocadinho falávamos aqui dos jovens, mas agora queria lhe perguntar também, Sofia, como é que se motivam aqueles adultos que estão há muitos anos no mercado de trabalho a voltarem a aprender, no fundo, e a investir em novas competências? É uma tarefa difícil.

É uma tarefa difícil. Desde já, começa por uma questão de mentalidade. Nós ouvimos muito no Green Fest, no nosso stand: "Será que ainda vou a tempo de aprender coisas novas? Será que vale a pena? Isso é muito complicado". Primeiro, nunca é tarde para aprender e nunca é tarde para investir em novas competências. E aqui falamos novamente, não só nas competências profissionais, mas mesmo nas competências que nos permitem navegar os instrumentos que temos à nossa disposição do dia a dia. A aprendizagem, por outro lado, é uma oportunidade, não é uma obrigação, não deve ser visto como uma obrigação. E aqui este equilíbrio também requer algum tacto e os instrumentos que estão à disposição das pessoas têm que ter esta visão em conta. Uma das formas de motivar os trabalhadores é mostrar-lhes que as novas competências não só não apagam o que já sabem, mas pelo contrário, valorizam a sua experiência de vida e tornam-nos ainda mais essenciais às empresas. As pessoas têm uma experiência de trabalho, uma experiência de vida, que sabem gerir o seu orçamento em casa, que sabem resolver situações com que foram deparando mesmo na sua vida pessoal e nos desafios profissionais ao longo de décadas. Toda esta experiência é importantíssima, porque é através desta experiência que realmente nós temos a capacidade de abordar questões e problemas já com um know-how totalmente diferente de jovens que terminam o estudo e que aprenderam todas as técnicas e têm várias competências a nível digital ou as competências verdes, mas não têm a experiência. E portanto, a experiência é extremamente importante e tem que ser sempre reconhecida quando estamos a adquirir novas competências. E portanto, o primeiro ponto é que a aprendizagem deve valorizar estas experiências, capitalizar estas experiências e depois, é um investimento, na verdade, como falávamos há bocadinho, não só para as empresas, como para os próprios trabalhadores e como para as pessoas que com novas competências conseguem tirar mais proveito das novas oportunidades que existem, como referi, a nível digital, a nível das ferramentas dos computadores, da inteligência artificial, enfim, todas aquelas novas ferramentas que temos à disposição. E, portanto, não estamos aqui muitas vezes a falar de voltar à escola, ou só de voltar à escola, mas acima de tudo adquirir ferramentas úteis para que seja possível continuar ativo no mercado que está em constante mudança. A motivação para as pessoas de abarcar esta aprendizagem vem de perceber que estas novas competências trazem benefícios reais, que aumentam não só as possibilidades de progressão na carreira, mas que também dão mais segurança contra a precariedade e ajudam que as pessoas se sintam mais confiantes e mais realizadas no seu dia a dia. Portanto, diria que o segredo está em mostrar aos adultos que não partem do zero, partem, sim, da sua experiência e que a União Europeia está a criar condições para que seja possível acrescentar novas competências e que isto seja feito como um passo natural, simples, mas acima de tudo, que seja recompensador.

E Sofia, nós estamos aqui a chegar ao final desta nossa conversa. Para quem nos ouve, este fim de semana a Comissão Europeia convidou as pessoas a visitar o stand Dos Direitos aos Feitos, para saberem mais sobre os seus direitos sociais. Foi aquilo que estivemos aqui a falar ao longo desta conversa. Queria lhe perguntar, para terminar, quais foram as principais preocupações ou os interesses que o público partilhou e o que é que gostaria de destacar?

As principais preocupações e interesses foram, sem dúvida, como reforçar o equilíbrio da vida profissional e pessoal. Também se falou muito sobre a inteligência artificial e o tipo de talentos e competências necessárias para o futuro, como navegar o mundo moldado pela tecnologia. Sem dúvida que os mais novos viam imensas oportunidades, os menos novos mostravam alguma preocupação e receio de poder ficar para trás, o que demonstra, sem dúvida, que a transformação digital cria desafios, cria novas possibilidades, mas que precisamos investir para que ninguém sinta que fica para trás. Um outro tema também muito falado foi o propósito no trabalho, muito ligado precisamente a esta questão do ambiente de trabalho, da saúde mental, como fatores que contam tanto como o salário. Ouvimos muitas pessoas que nos disseram que mudaram de carreira para poder ter uma vida mais equilibrada. Ouvimos muito falar sobre a importância da saúde mental, da necessidade de haver acesso a formação, que foi aquilo que falámos. E os menos jovens, digamos assim, referiram a necessidade de estabilidade, enquanto que os mais jovens falaram muito de flexibilidade e oportunidades de crescimento profissional. E é aqui que a União Europeia faz a diferença, através de políticas que fomentem empregos de qualidade, de programas que estimulem que todos os atores no mercado de trabalho procurem a oferta e a possibilidade de participar em formação digital, mas que também seja possível termos medidas que permitam verdadeiramente conciliar a vida profissional e o pessoal. E, portanto, agora o nosso papel é de continuar a transformar estas preocupações em respostas concretas. Como eu disse há bocadinho, o objetivo e a razão pela qual as instituições europeias existem e o mandato da União Europeia é de dar resposta à preocupação e às necessidades das pessoas, dos europeus. E em Braga vimos claramente que as pessoas sabem que a União Europeia está presente, mas que esperam que a União Europeia possa realmente ajudá-las a encontrar soluções a estas preocupações. E é exatamente por isso que estamos aqui, para mostrar que a Europa não é distante, que a Europa é feita do dia a dia das pessoas e que juntos podemos transformar direitos em realidade, podemos transformar preocupações em oportunidades e, portanto, vamos continuar a ouvir as pessoas e elevar estas preocupações de forma que sejam transformadas em ações muito concretas e conjuntamente com os Estados-membros, que sejam tomadas medidas para que estas preocupações vejam uma solução concreta e que as pessoas sintam que conseguem melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, que consigam ter uma saúde mental adequada e que consigam ter empregos dignos, com salários dignos, para que possam realmente continuar a crescer.

E foram mais de 600 pessoas que visitaram o stand dos Direitos aos Feitos no Greenfest, em Braga, para saber mais sobre aquilo que estivemos aqui a conversa, Sofia. Direitos sociais no trabalho, descobrir como podemos construir empregos de qualidade, uma vida mais equilibrada e um futuro com mais competências. Foi uma oportunidade também para partilhar ideias, trocar experiências, inspirar a ação e para quem quiser continuar a aprender, a Comissão Europeia continua a disponibilizar recursos e iniciativas para apoiar estes objetivos, que estão disponíveis no site europa.eu/make-it-work. É simples. E agradecer-lhe, Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal. Falámos muito aqui de desafios no presente e no futuro, no mercado de trabalho e de possíveis soluções. Muito obrigado e até breve.

Obrigada.