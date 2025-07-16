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Se viver em Lisboa se tornou um desafio, com isso surgem também novos espaços que ampliam os limites tradicionais e criam novas oportunidades de habitação que conjugam localização, conforto e estilo de vida. O projeto imobiliário Clarissas, da Thomai & Pirron, mistura todos estes fatores, vai transformá-los em realidade, com um planeamento faseado ao longo de 11 anos, e aqui são 11 anos desde a aquisição do terreno, Sacavém será a morada de um empreendimento de 93 mil metros quadrados. São cerca de 760 apartamentos, três áreas de comércio e espaços verdes que vão transformar a paisagem por completo, vão prometer e prometem criar uma zona residencial inovadora, em perfeita harmonia com a identidade histórica deste local. Vamos entrar no universo Clarissas, numa conversa aqui no Observador, que junta quem conhece este projeto a fundo. Eu sou a Ana Filipa Rosa e comigo estão o David Carreira, o diretor-geral da Thomai & Pirron, a promotora deste projeto, o arquiteto Miguel Saraiva, da Saraiva & Associados, o ateliê que assina este projeto, o Clarissas. Também a Patrícia Clima, que é especialista em imobiliário e é a ex-CEO da Castelhana, e o Nuno Dias, o vereador da Câmara de Loures. Muito obrigada por estarem conosco. Obrigada pela vossa disponibilidade. Nuno, vamos começar por si, está aqui tão perto de mim. Vamos começar por si esta nossa conversa, porque pensamos em Sacavém, pensamos em tempos na porta de Lisboa. Nós hoje em dia olhamos para estas zonas como periféricas, como é que Sacavém, e neste caso o município de Loures, concretamente, olham para estas novas tendências de alargamento destas áreas de habitação, do centro da cidade para outros locais? É uma oportunidade.

Antes de mais, uma boa tarde. Obrigado pelo convite. Loures, neste caso, Sacavém, não é bem uma periferia já. A periferia de Lisboa já desapareceu, aquela que conhecíamos na década de 70, 80, já não é a mesma coisa. Sacavém é, de facto, uma cidade que é uma cidade antiga, é uma cidade que requer rejuvenescimento, é uma cidade que requer, efetivamente, uma grande dinamização e uma própria reocupação e reafetação de espaços. É isto que este projeto nos vai trazer, com os benefícios notórios que já estão a ser desenvolvidos, nomeadamente a reabilitação da Praça da República, um desejo antigo dos nossos munícipes. Mas é importante que esta parte da cidade seja reentregue à população. Nós estamos a falar de uma zona, são 10 hectares, sensivelmente, que estavam vedados à utilização da população e estamos a falar no centro da cidade de Sacavém. Aquilo que nós valorizamos neste projeto é não só a entrega de uma grande parte à comunidade, ao espaço público, e o desenvolvimento e a nova criação de cidade, efetivamente, criação de cidade, comunidade, e conseguirmos albergar os vários usos que vão ser necessários para criar esse movimento e essa dinâmica, para deixarmos, de uma vez por todas, de pertencermos à periferia e sermos parte da grande cidade, da grande metrópole que também é Lisboa. E é isso que nós defendemos. Daí nós dizermos, quando entramos para a administração do município, aquilo que nós quisemos dizer foi que Loures está no centro.

David Carreira, queria perguntar-lhe também este lugar, já percebemos aqui que é atrativo, obviamente, o que é que motivou este investimento da Thomai & Pirron?

Antes de mais, boa tarde a todos igualmente e muito obrigado pelo convite para estar aqui também. O que nos atraiu? A localização, obviamente, o facto de estarmos às portas de Lisboa, a proximidade a zonas já plenamente desenvolvidas, como é o Parque das Nações, com tudo o que são as infraestruturas que já aí existem. Não vou esconder algumas conversas que fomos tendo com a edilidade também, que nos disse quais são os projetos futuros para aquela zona e para o concelho de Loures. E depois a forte presença naquele local de tudo o que são transportes públicos. Eu digo que a maior parte das pessoas provavelmente não têm noção, mas pela Praça da República passam 22 carreiras da Carris Metropolitana. São 22 destinos diferentes que passam por ali, entram e saem todos os dias dali. Isto aliado ao facto também de estarmos a cerca de menos de 10 minutos a pé da estação de comboio de Sacavém e, obviamente, aliado aos 93 mil metros quadrados de capacidade construtiva. Tudo isto foi aquilo que nos atraiu a avançar para este investimento.

E Patrícia, nós estamos aqui a viver um momento de profunda alteração do tecido urbano. Já percebemos que Lisboa tem esta questão de ser inacessível no centro e começamos a ver esta expansão, que é uma tendência que vai, com certeza, continuar. Como é que nos pode explicar também aquilo que Sacavém representa também, que dizia aqui o Nuno, não é uma zona já periférica, já não a podemos considerar assim dessa forma.

É verdade, o desequilíbrio entre a oferta da procura no centro das cidades e o aumento dos preços obriga-nos a alargar o conceito de centralidade. Viver bem hoje não é sinônimo de viver no centro histórico ou no centro de Lisboa. A qualidade de vida, os acessos, a segurança, os serviços que Sacavém já oferece, e estas novas zonas como Sacavém, fazem com que um projeto como Clarissas seja uma extensão natural da cidade de Lisboa e uma extensão natural do Parque das Nações. E estamos a alargar este conceito de centralidade.

Miguel, eu gostava de poder mostrar imagens do projeto e vou pedir a sua ajuda para quem nos está a acompanhar poder perceber. Nós temos aqui um projeto que junta história e inovação. Eu imagino que isto pra um arquiteto seja algo muito estimulante. Como é que foi abraçar este projeto, entrar neste desafio do Clarisses?

Isto é um projeto de uma escala de referência. Dificilmente encontra-se um território livre de construção e com tanta história dentro da área metropolitana de Lisboa, que permita fazer uma intervenção estruturada, que ao mesmo tempo cria uma nova centralidade, que reabilita patrimônio existente. Nós estamos perante o Convento de Nossa Senhora dos Mártires e a Igreja de Nossa Senhora da Purificação. Estamos a falar de imóveis concluídos aproximadamente em 1570 e juntar uma nova centralidade à reabilitação do edificado existente e poder reabilitar, em termos urbanos, toda aquela zona, que teve um crescimento muito orgânico e que esta oportunidade vem possibilitar criar uma estrutura muito mais programada e que vai responder muito melhor às necessidades da vida das pessoas, e a somar isso, por inerência, uma qualidade ao espaço urbano, é uma oportunidade única. Dificilmente, nestes meus 30 anos de carreira, eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção tão alargada, tão abrangente e tão exigente.

Qual é o ponto de partida, aqui neste caso do Clarisses, qual foi o ponto de partida para começar a construir tudo aquilo que nós vamos ver ao longo deste projeto?

O ponto de partida foi o bem-estar das pessoas. Isso foi o que nos motivou em primeiro lugar.

E o conforto.

E o conforto. O bem-estar vem pela via do conforto, tem toda a razão. Mas tínhamos fortíssimas referências do território. Não era um território inóspito, sem história. Por isso, estes projetos começam com muito crer, mas também com muita inspiração. E a inspiração estava lá no terreno. Nós estamos a falar de um convento de 1570, aproximadamente, que foi um convento, pertencia a uma ordem religiosa, que depois foi um quartel militar, vedado, com motor de chão, e que agora esta oportunidade dá a esse território abrir-se aos munícipes. Mas as referências estavam lá todas. O terreno é muito bonito, debruça-se sobre uma Praça da República que está a ser requalificada e soma-lhe a própria morfologia e localização com os seus sistemas de vistas. E por isso, estas abordagens são complexas tecnicamente, mas conceptualmente são desafios extraordinários.

Claro, imagino que sim. Já aqui falámos, dizíamos há pouco a questão dos transportes, que tem uma rede muito rica. O enquadramento econômico daquela zona também é muito interessante. Havia essa necessidade de explorar também, de desenvolver. E tudo isso é um atrativo de investimento, obviamente, e pra vocês é um belíssimo cartão de visita.

Lá está, o potencial econômico é algo que deve vir agregado ao projeto, não deve ser esse o único objetivo, deve vir agregado ao projeto, deve ser mais um fator pra podermos dimensionar aquilo que queremos pra aquele território. E o que queremos pra aquele território é muito simples, é o desenvolvimento pleno das áreas que temos, dando melhores condições a todos os que usufruem. O David estava a falar há pouco na questão dos transportes públicos. Estamos também a programar o Leoz, em BRT, que também irá passar por lá, que fará a ligação. É mais um meio de transporte a circular também na Praça da República.

Tudo isto é exemplo, precisamente, como um investimento destes, habitacional, depois muda toda a dinâmica de uma cidade.

Exatamente. É isso que nós queremos.

Com as ideias que vão surgindo.

É isso que nós queremos, é transformar, renovar, não esquecer o peso histórico que temos na cidade, mas criar nova cidade e criar novas comunidades e fazer uma cidade melhor, uma comunidade melhor. É isso que nós queremos.

David, não lhe vou perguntar quais são os objetivos quando se investe num espaço deste tipo, mas quando vocês fizeram este investimento a pensar também na classe média, que se vê aqui bastante reduzida nas possibilidades que tem de encontrar habitação noutros locais, foi essa a linha guia?

Sim, o objetivo principal foi esse, aliás, foi e continua a ser e ter como alvo primeiro a classe média. Aliás, esse é o core business da Tom & Pierre, seja em Portugal, seja na Bélgica, França, Suíça, Marrocos, onde estamos presentes. Em Portugal, curiosamente, começámos por fazer um projeto que teve como alvo a classe média alta, que aliás também foi assinado pelo Miguel, ali no centro de Lisboa. Mas depois começámos a ver a tendência de que aquilo que fazia falta a Portugal era precisamente habitação para a classe média. A Tom & Pierre constrói anualmente cerca de 1500 fogos. Isto nestas localizações todas. Portugal ainda não entra pra esta estatística, pra já ainda só conseguimos entregar 41, e todos eles, eu diria, dos 1500, sem correr o risco de errar, 95% são destinados à classe média. É esse o nosso core business desde a criação da empresa.

O Miguel falava há pouco da questão do conforto ter sido importante neste projeto. Patrícia, quais são os fatores primordiais hoje em dia que as pessoas valorizam quando procuram casa? Nós dizíamos no início que há aqui uma alteração do tecido habitacional. E os fatores que vão privilegiando?

Os três fatores fundamentais continuam a ser localização, qualidade de vida e preço, naturalmente. Tem que ser um preço acessível às famílias e ao mesmo tempo, e aqui eu acho que já começamos a ver as pessoas a pensar de outra maneira, que seja também um bom investimento. Não é só eu poder comprar, é eu estar a comprar bem e com uma visão a longo prazo. Agora, em relação ao conceito de localização, este conceito está a alterar-se e, portanto, os potenciais compradores estão muito atentos a novos bairros bem conectados com serviços e valorizam cada vez mais "amenities" como piscinas, "rooftops", ginásios, espaços de "coworking", "pet care", jardins, zonas verdes e, claro, design e toda a parte de eficiência energética. E eu acho que o Clarissas é um bom exemplo desta nova geração de projetos.

Miguel, vamos voltar ao projeto, ao Clarissas, a esta questão da visão que espelhou neste projeto. Criaram bairros, isso é muito interessante neste projeto. Bairros como este.

É verdade, há uma tendência normal e tradicional, que foi rompida aqui no Clarissas, que é quando se desenvolve estes projetos, tem-se uma tendência em repetir os edifícios de uma forma massiva. Isso tem dois contras, na minha perspetiva. Um é porque tem alguma conotação, muitas vezes, com a habitação de custos controlados, a dita habitação social, e isso iria, com certeza, tirar valor àquele território. Em segundo lugar, houve uma preocupação enorme que houvesse uma identificação num território tão vasto. Quer dizer, termos edifícios diferenciados entre eles, cria-nos bairros dentro do próprio bairro. A arquitetura aí tem um papel essencial. Por isso nós quisermos identificar a nossa casa, identificamos através da arquitetura do nosso edifício. E num território tão alargado e com um número de focos tão grande, era importante criar dentro da própria intervenção uma personalização própria aos edifícios. E nisso eu tenho que tirar o chapéu ao meu cliente, à Thomaz & Pirron, ao David, que acreditou desde o primeiro dia que era essencial para aquele território ter uma identidade arquitetónica que não fosse pela via da repetição, mas que fosse pela via da qualidade e de identificação de cada um dos objetos que nós estávamos a colocar em cima daquele terreno. E isso tem sido muito interessante. E tem sido interessante, nós estamos a desenvolver edifícios há um ano e meio e esses edifícios, durante este ano e meio, têm somado intenções e sentimentos que se refletem na arquitetura e no desenho de formas diferenciadas. Por isso este ano e meio tem sido muito meu amigo, meu e da minha equipa. Costumo dizer que, neste caso, o escultor deste projeto tem sido o tempo. Nós temos tido tempo para amadurecer, para testar, e para desenvolver e para implementar.

Que é uma coisa rara também, Miguel.

É muito raro e isso tem a ver com o programa acordado entre o promotor e a própria Câmara. A Câmara quis salvaguardar o espaço público e a intervenção em primeiro lugar da Praça da República e não fazê-la em último lugar. Isso é o que acontece muitas vezes, porque o promotor tem a necessidade natural de fazer o seu investimento, tem que ter o seu retorno e depois é que investe no espaço público. E aqui houve uma inversão imposta pela Câmara, na minha perspetiva até corretamente, e era essencial para receber esta massa construída e este número de habitantes que vai acrescentar à cidade de Sacavém, requalificar a Praça da República. E foi esse o primeiro passo a dar. Isto não é um bairro de habitação tradicional dos anos 90, isolado, que vem acrescentar mais habitação à habitação existente. Isto é uma intervenção que, em primeiro lugar, valorizou a vida das pessoas que já vivem em Sacavém e, em segundo lugar, programar aquilo que vai ser a cidade de Sacavém com a Clarissas lá dentro. Gostaria de acrescentar aqui uma coisa que a Patrícia disse à questão da valorização na aquisição. Eu acho que hoje em dia, inevitavelmente, o preço tem imensa influência em quem quer dizer, as pessoas compram, não têm dinheiro, inverteram-se as posições, mas também procuram o espaço público qualificado. As pessoas gostam de estar em sua casa e ter a possibilidade de ter uma praça, ter um território verde, um jardim, um equipamento onde possam, de sua casa, visualizar os seus filhos, os ambientes em redor do seu habitat, que é o seu apartamento. E por isso eu acho que esta questão do espaço público também começa a ter alguma influência na decisão de quem quer escolher. E hoje, neste alargar do perímetro urbano da grande metrópole que é Lisboa, na margem sul há mais território para se intervir do que há na margem norte e por isso é mais fácil fazer isto, porque apesar de haver uma grande pressão urbanística na margem sul, ela está muito concentrada na margem norte e estes movimentos migratórios das segundas e terceiras gerações do centro da cidade de Lisboa para estes segundos e terceiros anéis, trazem determinados graus de exigência que não haviam antigamente.

Eu acrescentaria aí um ponto que acho que é importante, que é: havia a preocupação, eu pelo menos senti isso, da população de Sacavém sentir que tivemos aqui um território de 10 hectares que esteve fechado durante sete décadas, quase oito

E que, de repente, vai aparecer um promotor, mas vai fazer ali um bairro fechado, vai fazer ali uma coisa muito fechada, vai ser só para a chamada sociedade.

Só para eles.

E não é de todo isso. Aquilo é um território que vai ser, obviamente, para as Clarissas, para os futuros habitantes das Clarissas, mas que desde cedo vai ser aberto à população que já lá está. E que vai oferecer muito daquilo que a população atual de Sacavém deixou de ter, por inerência daquilo que são os espaços verdes, etc.

O equipamento.

Nós estamos a falar de um território de 100 mil m² que vai ter, eu diria sem exagerar, 40 mil m² de espaços verdes.

É curioso, David, eu já percebi que isso está no vosso ADN, essa preocupação da Tomé & Pirrondo, de ter estes projetos que incluam as pessoas também dos locais onde fazem esse investimento. Nuno, falávamos desta questão dos serviços, desta oferta que vai existir com o Clarissas. O que quer acrescentar àquilo que o Miguel partilhou aqui conosco? Qual é a sua visão?

Eu acrescentava muita coisa.

Então vamos a isto, temos tempo.

Dar e fazer aqui também uns breves comentários, que também é preciso enquadrar. Nós sempre olhamos, pelo menos desde que estou na administração municipal, para o desenvolvimento do nosso território, de forma coordenada e em parceria. É difícil, é impossível o município conseguir fazer essa coordenação sozinho. E o Miguel há pouco disse muito bem, os melhoramentos que nós queremos no espaço público, os problemas que nós temos, e em Sacavém tínhamos um problema gravíssimo. Tínhamos um problema de uma Praça da República que não funcionava seguramente há seis décadas. A circulação não funcionava.

A parte viária. Mas depois também tinha uma ilha no meio que também não era utilizada pela população.

Depois também não tinham ligação à população. Isto tudo, e o David, nas inúmeras reuniões que tivemos, sempre soube que o nosso objetivo primeiro, e isto foi discutido até à ínfima linha, que o nosso objetivo primeiro, antes de qualquer desenvolvimento nos 10 hectares do quartel, aquele problema tinha de ser sanado. Só assim é que nós temos a credibilidade para depois avançarmos com projeto no interior, porque as pessoas estavam habituadas, durante décadas, em que os promotores apareciam com projetos muito bonitos.

Ou não.

Tudo muito bonito, no papel, porque é como eu costumo dizer, o papel aceita tudo. Com projetos e desenhos muito bonitos, em que as obras de urbanização iniciais iam sendo empurradas sempre para o fim dessas urbanizações. E isso foi sempre ponto assente, e o David sabe bem, isto não vai acontecer, nós queremos a Praça da República resolvida antes de se iniciar o processo.

Até porque é o ponto de partida para aquilo que nós comentávamos há pouco. Das pessoas perceberem que não é um lugar isolado e que elas estarão de fora.

Exatamente. Isso é logo meio caminho andado para quebrarmos ali aquele sentimento e aquelas vozes dos velhos do Restelo a dizer que isto vai ser outra. Não, de facto, não. Tanto que começámos o projeto, o David, não é pelo município, não é pelo licenciamento, nós temos estado a trabalhar muito bem.

É verdade.

Da parte do município, está tudo a rolar.

Agora fica mais descansado, eu agora pensei, vou ter aqui que moderar um little.

Não. Tal como o Miguel dizia, e bem, por vezes as coisas têm o seu tempo. E o tempo de amadurecimento, até de alguns projetos, de algumas coisas, são necessários para um melhor desenvolvimento e até para uma melhor ideia do projeto. Aquilo que nós queremos, e sempre o dissemos, é que aquela zona seja uma zona que acrescenta à cidade, que acrescenta a Sacavem, que acrescenta ao município, não que se isole sobre si. E isso acho que o projeto representa muito bem, representa de forma muito fiável. Agora, a nível de investimentos, naturalmente, existem áreas que são para ceder a domínio público, equipamentos, por exemplo, o convento, é uma zona de equipamento, seja ele por privado, por público. Nós queremos é dar serviços à população. O estacionamento, que é uma pecha numa cidade que não foi construída há 10 anos.

Não foi construída para o carro.

Foi construída há décadas, em que o peso do estacionamento hoje em dia é brutal. Nós temos que criar soluções para isso. Nós não podemos estalar os dedos e dizer, era ótimo dizermos: "Nós queremos que seja tudo pedonal e queremos evitar a circulação de carros". Mas isso não funciona em dois dias. Têm que ser criadas situações e têm que ser criadas sinergias para que isso possa acontecer. Não é possível não garantirmos, tal como foi no projeto, um parque de estacionamento naquela zona, porque está garantido em projeto. É dotar uma zona que não tinha estas condições, estas qualidades, dotá-la com estes equipamentos. E nós, município, estamos cá para fazer também o nosso papel. Vamos investir na rede escolar, estamos a investir milhões de euros na negociação da nossa rede escolar, que também vai abraçar. Também é parte de Sacavém.

É preciso dar resposta, não é?

Mas isso faz parte dos poderes públicos e do nosso intuito de desenvolvermos, mas não é só por causa do projeto das Clarissas, não. É porque achamos que faz parte do nosso ADN e aquilo que nós temos de fazer é isto, em parceria com os privados, desenvolver o nosso território. E é isso que estamos a fazer.

E engraçado, nesta questão da apresentação, dizia o Miguel que sentia que as pessoas, de facto, estavam a ser ouvidas. Isso é uma sensação que também tem. E o Clarissa espelha isso, esta questão dos bairros, como referiu o Miguel, é muito interessante essa dinâmica que se foi perdendo e que é possível criar agora nestes novos espaços. Queria que me falasse também um pouquinho da paisagem. Já falámos há pouco, levemente, sobre a questão do Rio Trancão.

Nós estamos numa paisagem única. É evidente que o lado norte, que no limite o terreno é uma área mais degradada, uma construção, como eu disse, orgânica, mas depois todo o lado sul e nascente, e mesmo poente

Que se abre uma área mais recente de construção, é bastante interessante. Temos a confluência do Trancão com o Tejo. O Trancão hoje em dia é um rio despoluído, requalificado, e por isso será uma paisagem única. Mas será uma paisagem única num equilíbrio entre o urbano e o rural. E isso traz um equilíbrio àquele território que hoje não o tem. Como eu dizia, eu olho para estas oportunidades de desenvolvimento de cidade como marcos para criar hábitos para quem vem a seguir, tente fazer melhor do que aquilo que nós estamos a fazer. E por isso aquela paisagem que está vedada à utilização das pessoas, e por isso aquele terreno tem 8% de inclinação do seu ponto mais alto até à Praça da República. Se calhar, não houve duas gerações que tenham a possibilidade de ter subido aquele território e que tenham usufruído dos sistemas de vistas. Nós, no lado sul poente, temos uma bolsa de área verde que é quase uma zona de contemplação sobre o próprio Tejo e que passa por cima da autoestrada e que nem sente a presença da mesma. E isso é bastante interessante. Por isso aquele território, naturalmente, era um território de excelência na minha perspectiva. E era tão de excelência que foi procurado durante anos para ser ocupado. E agora aquilo que nós vamos fazer é requalificá-lo, cerzi-lo e dar dignidade mesmo à sua envolvente. Por isso ele não é um território desagregado de um território que existe. Nós vamos cerzir as ruas do Clarissas com as ruas existentes. Quer dizer, nós não vamos chegar ali e fazer uma barreira. Nós queremos que as pessoas que vivem naquele território venham usufruir dos sistemas de vistas, que hoje não o podem fazer, porque tínhamos lá o quartel.

Que se possam naturalmente ir apropriando daquele espaço como se é deles também.

E naturalmente vão se apropriando daquele espaço. Ele tem uma componente arbórea que está a ser respeitada, e ainda bem. Isso também foi tido em conta na implantação dos próprios edifícios, da criação dos lotes, porque essas componentes arbóreas vão dar origem a espaços de estar. Espaços de estar com sombra, espaços de estar aprazíveis, que as pessoas gostam de utilizar, que possam utilizar durante o ano inteiro. Por isso não estamos perante uma paisagem única, desconhecida para os munícipes de Sacavém, que olhavam para ela e contemplavam, mas não tinham acesso a ela. E por isso eu acho que, acima de tudo, é devolver território à cidade, é devolver território às pessoas, é aumentar a dignidade do habitar pela qualidade daquilo que se vai lá fazer em termos de construção e devolver o espaço público à população. Não só de Sacavém, porque eu acho que as Clarissas vão ter um impacto que, devido a esses movimentos migratórios que eu tinha falado anteriormente, de haver pessoas que vão viver para ali que não são dali, naturalmente vão trazer outras pessoas de outros territórios a conhecer este território. E isso é muito interessante, essas dinâmicas.

Patrícia, vamos aqui voltar a esta questão desta conjugação do urbano com o rural, destas novas áreas que se vão criando, estes espaços verdes que são uma necessidade. Portanto, no dia a dia queremos estes espaços também para poder usufruir deles de outra forma. E portanto, isto é uma tendência também. Há investidores que procuram também Portugal por ainda terem este espaço, como dizia o Miguel, ainda na margem sul, menos na margem norte, mas é uma tendência o investimento estrangeiro também em Portugal, neste sentido.

O investimento estrangeiro é uma tendência, mas este projeto está muito pensado para o mercado doméstico. O Clarissas vai ser muito atrativo, que é para os compradores finais, e vamos ver jovens profissionais, vamos ver famílias a fazer upgrades, downgrades, a vir de novas zonas da cidade. Eu começo a ver alguns movimentos de zona ocidental para a zona oriental de Lisboa. Nós não esquecemos, mas Cascais entrar na cidade é uma hora, quem está em Londres, quem está em Sacavém, vai entrar na cidade e está no centro é 20 ou 25 minutos, e ainda há pouco estávamos a falar também do metro. E portanto, este projeto vai atrair muito esses compradores finais, mas também vai atrair muitos investidores. E muitos investidores, não só para aquilo que se pensa sempre, que é flipar, está a comprar para depois vender, mas sobretudo para o arrendamento. Ou seja, são aqueles investidores que procuram ativos com rendimentos estáveis e que vão colocar no mercado de arrendamento de longa duração e ativos premium. São 760 apartamentos, é um aumento da oferta absolutamente gigante e que vai ser muito importante também para o mercado de arrendamento.

Claro, vai ser muito significativo e vai ser um ponto de partida para outros projetos também interessantes neste sentido. David É assim, a Tomaz e Piron têm aqui em vista outros investimentos deste gênero, outras áreas em Portugal que despertem interesse?

Olha, aquilo que me tem dito o senhor Piron, nos últimos tempos, é: "Preocupa-te primeiro com esse e depois vamos ver".

O que tem alguma lógica.

Tem alguma lógica.

Uma coisa de cada vez.

Agora fora de brincadeiras. A Tomaz e Piron continua à procura de outros projetos, mas seguramente o Conselho de Loures será um deles, é um dos territórios onde continuaremos a apostar. Estamos também a estudar outras possibilidades dentro da área metropolitana de Lisboa. Não me pergunte quais, porque senão vai inflacionar o valor dos projetos que nós estamos a estudar, portanto não. Mas sim, continuamos ativamente à procura, agora preocupados em levar este a bom porto, mas não estamos completamente vedados a que surjam novas oportunidades.

Miguel, há aqui uma coisa importante, não falámos disso, mas os materiais utilizados no Clarissas, aqui a preocupação com a questão das cores, tudo isso. Gostava que me explicasse um bocadinho qual foi aquilo.

A materialidade de um projeto de arquitetura deriva de um conjunto de fatores e que começam no desenho Quando estudamos um projeto e estamos a idealizá-lo, naturalmente a sua materialidade vem dar substância àquilo que queremos que venha a ser construído. Mas houve aqui uma preocupação, primeiro, que a materialidade destes edifícios se perpetuasse no tempo de uma forma saudável. Quer isto dizer, que tivesse uma baixíssima manutenção no seu tempo útil de vida. E isso é um investimento muito grande do promotor. Por isso a dignificação da arquitetura, também pela via da materialização, foi essencial. E eu acho que vamos consegui-lo. Quer dizer, nós trazermos coberturas em zinco, termos fachadas em pedra, utilizando materiais naturais e que reagem muito bem às amplitudes térmicas, que respondem muito bem à agressividade do clima. Acho que isso será um elemento diferenciador e será reconhecido não só pelos compradores, mas pela população em geral e por aqueles que também irão investir no Clarissas, com interesses distintos, que seja somente a habitação, como os serviços ou comércio.

Eu acrescentaria aqui um ponto que foi um desafio que lançámos ao Miguel logo desde o início, que foi, tanto quanto possível, ou eu diria, e é possível, utilizar o mais possível materiais nacionais, portanto, materiais nossos.

E naturais.

Exato, e naturais.

Isso foi um desafio, eu acho que nós estamos a cumprir. É evidente, nós temos estes edifícios pré-desenhados, alguns ainda para validação do próprio cliente, mas já dão um sentido de qualidade aos mesmos, associados a questões de sustentabilidade, que estão sempre na gênese de um bom arquiteto. Por isso, a questão da dupla ventilação dos fogos, a questão da orientação solar dos mesmos, associadas à questão da materialidade, mas depois também à questão das certificações energéticas, que também têm uma interligação entre a parte técnica e a parte legal, porque vai também à parte fiscal dos futuros proprietários. A parte da infraestrutura, está-se a estudar a recuperação das águas pluviais para as questões das regas dos espaços públicos. Está a ser uma operação integrada. E por isso não pode ser só uma questão da materialização. Para mim é muito importante, e a sua pergunta faz muito sentido, mas há aqui um todo que eu acho que deve ser valorizado. E também gostava de dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante, não sei se passou esta mensagem. Apesar da sua dimensão, nós vamos ter espaços de qualidade, casas de qualidade, em detrimento da quantidade. Porque estes 10 hectares, 100 mil metros quadrados, como o David disse, não são proporcionais aos tradicionais índices de construção. Por isso eles estão muito abaixo daquilo que era possível teoricamente fazer ali. Se nós fizéssemos um plano pormenor, podíamos ter alterado o paradigma dos metros quadrados de construção. Não, nós trabalhamos com aquilo que a Câmara nos indicou e disse: "Os índices do PDM são estes, é isto que são as expectativas, é isto que vamos pôr em prática". E por isso, apesar de isto ser uma grande intervenção, e isso é muito interessante, como falámos no princípio, porque estas grandes intervenções fazem cidade e marcam ritmos, não deixa de ser uma intervenção de qualidade em detrimento da quantidade, porque podia ficar esta imagem de serem 700, 800 fogos e depois é muito massificado. Não é. Não é e as pessoas vão sentir isso na sua vivência.

E tem muitas zonas verdes.

Pois, isso é um ponto muito importante.

E é muito aberto ao rio.

É muito aberto ao rio.

É uma colina muito aberta ao rio.

Tem muita despesa para a Câmara depois manter.

Isso agora já sabe.

Por isso é que estamos a querer reaproveitar águas pluviais precisamente para baixar essas facturas. As questões da sustentabilidade estão muito agregadas ao edifício, estão pouco agregadas à infraestrutura. Mas aqui, a Thomaz & Pirron, juntamente com a Câmara, pôs-nos esse desafio e isso tem sido acompanhado com o aspecto também social. Quer dizer, nós construímos quiosques, reconstruímos quiosques, quiosques que já têm pessoas que os utilizam e têm o seu hábito cultural de ir lá. Quer dizer, isto não é romper com a cidade de Sacavém.

É manter a cidade.

Isto é acrescentar, mas também mantendo os seus hábitos, os seus percursos. Tudo isso é muito importante para as pessoas que estão lá. São essas pessoas que fizeram a história de Sacavém. São essas pessoas que são o fiel depositário do que é que foi Sacavém e aquilo que vai ser Sacavém. E por isso eu acho que é um projeto muito transversal. É possível fazê-lo pela sua escala e pela coragem do seu promotor e pela exigência que a Câmara pôs ao processo. Por isso houve aqui um casamento que eu acho que é feliz. Estamos longe ainda do seu fim. Como disseram no início, são 11 anos. É evidente que isto também tem a ver muito com o ritmo de aceitação daquilo que nós vamos fazer.

Terá forçosamente a ver com o ritmo de vendas. Quer dizer, se o ritmo de vendas for bom, quanto mais rapidamente vender, mais rápido se constrói.

Eu tenho a esperança que a arquitetura, que não é construção civil, que seja um catalisador desses ritmos.

Não é a parte da Câmara que está atrasada, isso é que é preciso dizer.

Isso é verdade. A Câmara tem tido um papel preponderante, mas eu também acho que é obrigação da Câmara.

Eu também acho.

Eu também acho que é obrigação da Câmara, mas devido ao panorama nacional, há que valorizá-lo. Mas a realidade é que se a Câmara quer ter investimento deste género, tem que garantir aos promotores e aos seus parceiros que os ritmos são executados dentro dos prazos legais vigentes.

Como é óbvio.

E segundo os interesses das populações.

Como é óbvio, não pode ser de outra forma.

David, nós estamos mesmo a terminar. David, eu vou perguntar em que fase é que estamos e para concluir também, mas Patrícia, muito rapidamente, tendências internacionais, nacionais, neste campo do imobiliário, dos investimentos, o que é que destacaria nos próximos anos?

Três grandes tendências Valorização de projetos sustentáveis, integrados e com uma forte componente amenities. As pessoas querem piscinas, querem rooftops, querem se divertir, querem bairro. Aumento da procura por zonas emergentes, como esta que estamos a ver aqui Sacavém, mas bem conectadas, portanto, que consigam combinar acessibilidade e qualidade. E depois eu acho que estamos a ver uma alteração no público, que está cada vez mais digital e ecoconsciente, que é bastante isto que o Miguel tem estado a falar, e que valoriza smart living, que ainda não falámos aqui, se calhar agora já não temos tempo para falar o que é smart living, mas é uma coisa que é altamente valorizada. E também a experiência do bairro. As pessoas não querem só ir dormir à casa. Isso é uma coisa que está out. As pessoas querem ter bairro, querem conhecer os vizinhos, querem ir à mercearia, querem ir à escola e preferencialmente sem papel e de bicicleta. E eu acho que isso vai ser possível, e é isto que temos estado aqui a falar muito sobre o Clarissas, que é já uma nova geração destes projetos, é uma nova forma de fazer cidade. E nós não podemos ter medo de ver as cidades a expandir. Devemos ver esta como uma oportunidade de fazer bem cidade, com mais planeamento. Que é aquilo, como o Miguel disse, que não foi feito no passado. Já aprendemos com os erros do passado, temos promotores com experiência internacional e que sabem fazer cidade noutros países e eu acho que vai requalificar esta zona oriental da cidade, que era uma zona que tem tudo para ser nobre, está colada ao Parque das Nações, está colada ao rio e que por vicissitudes-

Nós não nos podemos esquecer que aquela era a zona requalificada antes de haver Parque das Nações.

Exato.

Mas enfim, o Clarissas, como dizia, cumpre aqui todas as tendências.

Todos os requisitos.

Todos os requisitos.

Resumindo, o que as Clarissas vão representar é um regresso há 40 anos atrás, quando havia bairro.

Mas é o que as pessoas procuram.

É o que as pessoas procuram agora, claro.

As pessoas que estão muito conectadas no móvel, as pessoas têm ter raízes. E as pessoas estão muito cansadas de andar horas no trabalho, estão cada vez mais a trabalhar remotamente, mais em casa. Simultaneamente, e por via do preço, as casas são cada vez mais pequenas, portanto, as pessoas têm de se poder divertir no seu edifício, tem de haver espaços comuns pensados para elas estarem, para conhecer os vizinhos e para poucar.

Nós temos o início de construção prevista para 2026?

Para 2026, eu diria mais para o segundo semestre de 2026. Onde é que nós estamos hoje? Hoje estamos com um processo de pedido de licenciamento Ultimamente entregue na Câmara Municipal, entregue no final do ano passado, e estamos a aguardar aquilo que é o estudo de impacto ambiental, que está neste momento em apreciação na APA. Tendo isso resolvido, iniciamos construção.

Exato. Está para breve, esperemos. É esse o nosso desejo. David, Patrícia, Miguel e Nuno, muito obrigada pela vossa disponibilidade mais uma vez.

Obrigado nós.

Com o início de construção previsto para 2026, no segundo semestre, como dizia o David, uma nova morada com história vai nascer em Sacavém. O projeto Clarissas deverá estar concluído em 2034, vai transformar a forma de viver nesta zona, na cidade, uma fusão de modernidade e tradição, como aqui percebemos através desta conversa. Uma conversa que pode voltar a ouvir nas plataformas digitais do Observador e em observador.pt. Até à próxima.