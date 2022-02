O "saco azul" para Bruno Paixão, o último passo do Ministério Público e o risco de descida de divisão que o Benfica corre

Os castigos no rescaldo do clássico que ainda agora começaram apesar de já terem 27.058 euros em multas. O caso do "saco azul" do Benfica para Bruno Paixão. O jogo de Xandão, dez anos depois.