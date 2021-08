Sporting a contratar, Benfica a deixar sair. Ugarte é reforço dos leões e Gabriel pode estar a caminho do Valência

Ugarte é reforço dos leões, médio assina contrato até 2026. No Benfica, Gabriel pode estar de volta a Espanha com destino a Valência. E ainda Lukaku: no total, o belga pode valer 320 milhões de euros.