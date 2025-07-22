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Começa agora mais um Explicador. Esta manhã sobre o novo podcast Plus 1983: Portugal à Queima Roupa. Para sabermos mais, convidamos para estarem conosco o jornalista do Observador, Vasco Maldonado Correia, autor deste podcast, a atriz Vitória Guerra, que narrou toda a série, André Henriques e Hélio Morais, dos Linda Martini, autores da banda sonora original, e Miguel Santos, diretor de marketing da Asta Portugal, em representação da Kia, a patrocinadora dos Podcast Plus. Bom dia, bem-vindos. Muito obrigada por se juntarem a nós.

Bom dia.

Tantos.

Nunca tivemos o estúdio tão cheio.

Nunca.

1983: Portugal à Queima Roupa conta a história do ano em que Portugal foi palco de dois atentados terroristas internacionais. Vasco, és o autor deste novo podcast Plus, que nos leva até os anos 80 e que junta duas histórias numa. Fala-nos um pouco sobre cada uma delas. Os anos 80 é que o Vasco conhece muito bem.

Tive que ir pesquisar o que eram as duas histórias. E acho que é uma boa pergunta para começar, porque esse foi o primeiro problema, a primeira dor de cabeça, encontrar ligações entre as duas histórias e fazer com que não parecessem duas histórias separadas, ou seja, que a transição de uma para a outra não parecesse estar a mudar de canal. E andámos à procura, primeiro pensámos que a ligação podia ser através da resposta das autoridades, mas depois percebemos que a grande ligação destas duas histórias era a proximidade temporal. Ou seja, aconteceu tudo em três meses e nós sublinhamos isso no podcast, que é uma coisa surreal. Já era surreal acontecer uma vez, acontecer uma segunda tão perto.

Num país onde não acontecia nada.

Um país de grandes costumes.

Estávamos fora, basicamente, do mapa desse tipo de acontecimentos de base internacional.

Sim, e também é interessante olhar para o período desde lá e perceber que não voltou a acontecer nada em Portugal deste género. Portanto, sim, perceber essa ligação. E falando mais concretamente das duas histórias, são duas histórias diferentes, são as duas de ação. Não querendo revelar demasiada coisa, a primeira, o assassinato de Issam Sartawi, é um momento mais isolado.

Dirigente da OLP.

Sim, o dirigente da OLP, que foi assassinado no Algarve, é um momento mais isolado, ou seja, um assassinato, quatro tiros.

Uma coisa muito rápida, não é?

Sim, o assassino foge. O momento do assalto à Embaixada da Turquia é diferente, é mais espaçado no tempo, ou seja, é um dia, mas é um dia de muita tensão, em que acontece muita coisa, e por isso também não quero estar a contar.

Foram três meses intensos em Portugal. Vitória Guerra, narraste toda a história. Bom dia, bem-vinda.

Bom dia.

Já conhecias estas duas histórias?

Não, conhecia de todo nenhuma destas histórias.

O que é que mais te surpreendeu?

Tudo. O facto de ter sido, como disseram, em tão pouco tempo. E também eu acho que a história é tão bizarra e o amadorismo também por parte das autoridades, mostra a fragilidade do país naquela altura. Não estávamos preparados de todo para um ataque terrorista. Portanto, toda esta história acabou por ser bastante surreal e tem momentos até um pouco caricatos, apesar do peso da situação. André Henriques e Hélio Morais. Começando pelo André, dos Linda Martini, vocês fizeram a música, que aliás, tem logo à partida um ritmo, remete-nos para uma ação. Foi difícil encontrar o tom e o estilo que vocês queriam para estas histórias? Como é que foi o processo para lá chegarem?

André, se puder se juntar ao microfone.

Tudo começou com um briefing da equipa. E nós não éramos completamente estranhos à história.

É porque olhando aqui para a aparência das pessoas que estão à minha volta.

Vai falar do que, da faixa etária?

Da faixa etária.

Vai sobrar para si também.

Eu comentava hoje de manhã com o Vasco que eu tenho uma vaga ideia das imagens do ataque à Turquia, da Embaixada da Turquia. Tu lembras-te de mais.

Eu tenho muito presente o assassinato de Issam Sartawi, nomeadamente fotos de jornais da altura.

Fotos de jornais. André.

Que eram muito gráficas.

Exatamente.

André, já havia alguma familiaridade com os casos?

Nós éramos muito novos na altura.

Claro. Eu também.

Tanto eu como o Hélio nascemos em 1980, no início da década, portanto teríamos três anos à data destes acontecimentos. Mas eu recordo-me particularmente do assalto à Embaixada, uns anos mais tarde, talvez, em conversa, eu lembro-me de falar com o meu pai e ele me contar essa história e inclusivamente contextualizar a questão daquela intervenção por parte daquela força especial da Polícia que não tinha sido até à data utilizada, ou sequer criada. E lembrava-me vagamente desse acontecimento. Depois, quando recebemos o convite do Observador, fomos perceber primeiro.

Ficaram surpreendidos com o convite?

Acho que não, porque Portugal não é um país muito grande. Nós vamos conhecendo muito os nossos colegas de profissão.

Já vos tinham falado de participações.

Sim, já tínhamos conhecido muitos amigos, muitas pessoas com quem nos cruzamos habitualmente na estrada e nos palcos.

Portanto, já conheciam este rasto dos podcasts.

Sim, conhecíamos o formato.

E o desafio, que é também para os artistas.

Conhecíamos mais ou menos o desafio. Mas voltando à questão, a ideia foi, depois de percebermos o briefing, percebermos um bocadinho da história também para nos inteirarmos, para não irmos à toa. Percebemos, claro, que é um ano típico, é um ano de muita tensão. Percebemos, claro, que o trabalho jornalístico que ia ser feito também ia muito atrás disso

Tanto da perseguição no primeiro caso, como depois daquele dia mais tenso na embaixada. E percebemos claramente que a canção teria que ir por aí, teria que ilustrar essa tensão. E depois, claro, também colocar aqui a pegada daquilo que nos caracteriza, porque se nos convidaram, também tínhamos que ilustrar, não iríamos subverter aquilo que é o traço que a nossa música já tem, a nossa assinatura. Portanto, foi um pouco isso. Tentamos encontrar uma curva, começar com um momento mais de tensão e depois no final haver quase uma explosão, uma descarga, que pontuasse também e que desse à equipa de sonorização alguns elementos interessantes para pintar os episódios.

Que ele tem vários momentos também, obviamente, e vários sentimentos.

Hélio, foi logo à primeira?

Não. Só porque nós ao longo dos vários anos, é frequente compormos, mesmo que por acaso. Às vezes estamos só a ensaiar para um espetáculo e acaba por surgir uma ideia e nós arquivamos a ideia, porque não é a altura para isso, porque temos outro trabalho para fazer. Mas vamos registando estes pequenos momentos e sempre que nos surge ou um disco novo ou uma proposta qualquer parecida com esta, o que nós fazemos é ir aos telefones e ver as várias notas que vamos gravando ao longo do ano. E esta, o André andou a pesquisar e era uma relativamente recente. Às vezes há ideias que nós usamos num disco que tem 10 anos, sem exagero algum. Esta não, esta tinha dois meses, portanto, estávamos a ensaiar para qualquer coisa e isto surgiu no ensaio, mas lá está, não demos grande seguimento, mas registámos. E foi a segunda ideia, não foi a primeira, porque foi a segunda ideia que nós pensamos em pegar. A primeira tinha sido uma coisa que estava numa cassete nossa, que nós quando lançámos o último disco, o "Passa Montanhas", nós editámos à parte uma cassete com as músicas na sua forma mais crua, como surgiram inicialmente, e uma das músicas só está editada em cassete, não está online, não está em lado nenhum. Nós pensámos em pegar nela, mas depois percebemos que não, teria que ser uma coisa mesmo de raiz para isto.

Portanto, ainda não tinham feito nada deste género. É a primeira vez, é a estreia.

Nós tínhamos musicado um filme numa curta em Vila do Conde, que era 20 e tal minutos, 30, já não me recordo bem. E aí era diferente, era musicar todo um filme e era um tipo de exigência diferente, por um lado, porque era mais tempo, pelo outro, também tínhamos mais margem para os silêncios. Não tinha que estar tudo concentrado num tempo reduzido. São as duas experiências engraçadas.

E agora estão satisfeitos com o resultado final? Ou são muito críticos? Sim, bastante.

Não, eu estou bastante.

Agora estamos curiosos é para ouvir os episódios.

Ainda não ouviram.

Porque há alguns elementos da música, como falámos com a equipa, que depois vão ser utilizados, alguns em separado, e portanto essa sonoplastia, depois estamos muito curiosos para perceber como é que aquele excerto de dois minutos vai pontuando os episódios.

Vasco, estava-te a perguntar, a sonoplastia é do nosso colega?

Do Pedro Oliveira.

Do Pedro Oliveira. Miguel Santos, a Kia volta a associar-se aos "Podcast+", para mais uma temporada. Porque é que decidiram continuar esta viagem em conjunto com o Observador?

Bom dia, antes de mais, muito obrigado pelo convite.

Conhecia a história?

Eu sou ligeiramente mais velho do que os meus colegas de painel.

Ligeiramente. É como nós.

Conhecia a história, mas não tenho presentes os pormenores. Portanto, estou aqui com muita curiosidade de saber mais detalhes e de saber tudo aquilo que se passou com a história. O porquê da associação aos podcasts. Os podcasts, de uma forma geral, são um formato que estão num trend de crescimento, que estão na moda, e eu diria que começa a ser um formato muito sexy para as marcas se associarem. Nós na Kia, pelo menos das marcas que estão no setor automóvel, descobrimos esta tendência dos podcasts já há alguns anos. Eu penso que fomos das primeiras marcas. Os podcasts trazem grandes vantagens no que diz respeito à segmentação, no que diz respeito a descobrir novas audiências, mas, por outro lado, o mercado está encharcado de podcasts. Hoje em dia existe um ranking da Marktest que lista uma série de podcasts.

Estão lá vários do Observador.

Estão lá vários do Observador e quando nós olhamos para o top 10, top 20, aquilo que vimos são muitos formatos adaptados de programas de rádio, de programas de televisão, com muito sucesso, mas que não deixam de ser formatos já existentes.

E que conversam.

Exatamente.

O "Podcast+" distingue-se, não é?

Exatamente, é completamente distinto. Eu penso que é uma classe à parte, não só pela qualidade que o projeto tem, mas pelas histórias que conta, pela diversidade das histórias que conta. É muito abrangente e atinge um público-alvo completamente diferente em cada uma das temporadas. E depois a qualidade é ímpar, na sonoplastia, como já falámos aqui, nos atores que vão buscar para fazer a narração. Nós estamos muito satisfeitos e quando fizemos o patrocínio à primeira temporada, e agora acho que é uma forma natural de continuar, e até porque uma forma de consumir podcasts hoje em dia é dentro dos carros.

Pois é. Queria-lhe muito.

Nós vamos lançar muitos modelos elétricos na Kia e eu acho que será uma forma muito natural.

E que já vêm sintonizados no Observador.

Exato.

Vasco, já o vimos aqui dizer, és autor de um produto sexy, e se calhar não estavas à espera de ouvir este elogio aqui.

Não era a notícia que eu esperava receber às 9h da manhã, se estou a ser franco.

Mas um dos casos, e é aquele que eu estava a dizer que tenho mais memória, daqueles homens nos telhados da Embaixada da Turquia, inaugura também um nome que se falou muito, os GOI, o grupo de operações especiais. O que eram os GOI?

E há outro nome que vem na imprensa na altura para descrever os GOI, que acho que também pode ser sexy, que é a Super Polícia, era assim que lhes chamavam na altura nos jornais que fomos vendo. Havia uma frase que descrevia os GOI, que era: "São os últimos a entrar, os primeiros a sair". Ou seja, uma coisa muito cinematográfica, até hollywoodesca, anos 80, acho que até é bastante condizente com a época em que aconteceu. Mas sim, é uma estreia e é de um grupo que, mais uma vez não quero dar spoilers desta história, mas esta estreia dos GOI tem muito por onde pegar, se foram eficazes ou não, se chegaram a horas ou não.

O tal amadorismo que a Vitória falou.

Mas a Vitória já deu aquele aparte que é amador. Eu lembro que na altura parecia uma coisa sensacional, era muito hollywoodesca, como tu descreves.

É muito hollywoodesco.

Parece primeiro mundo.

Sim, já parece. E mesmo nos materiais que usavam. Foi a primeira vez que me foi dita a expressão granadas flashbang, que eu não conhecia.

É quase um especialista agora.

Sim, fiquei especialista neste tipo de grupos. Mas sim, e acho que este tipo de entrada do grupo de operações especiais é só uma de muitas histórias que vão aparecer neste podcast, que podiam ser uma história por si só, um podcast+ por si só. E foi uma das coisas que me surpreendeu até a investigar esta história, foi perceber que é impossível resumir a história deste podcast em duas frases. Nós fizemo-lo, mas dava para usar qualquer história de qualquer episódio para fazer um outro podcast.

Vitória, narrar uma série em áudio é um desafio muito diferente do trabalho habitual como atriz. Como é que foi esta experiência? Quais foram os principais desafios, os maiores desafios?

É assim, o desafio foi enorme desde o início ao fim. Nunca tinha feito absolutamente nada do gênero.

Já tinhas feito dobragens.

Sim, mas não tem nada a ver. Porque aqui existe uma questão que nós discutimos na altura, eu discuti com o João e com a Tânia, que estiveram sempre comigo no trabalho de narração. Obviamente, no meu caso, tem esta questão, que é ter uma dicção boa para ser compreendida, mas ao mesmo tempo aproximar-me o máximo possível do espectador, dar algum tipo de vida ao texto do Vasco para criar este suspense. Obviamente, a música vem mais tarde, mas na altura não tínhamos a música, então a minha base era o texto e tentar dar alguma vida e dinamismo àquilo que estou a dizer para me aproximar do público.

Interpretar.

Interpretar, exatamente. É completamente diferente.

Mas é uma narradora que está acima dos acontecimentos e que assiste à distância ou está lá envolvida?

Não, eu acho que está ao mesmo tempo, juntamente com o público, a viver aqueles momentos.

A saber no momento, a acompanhar no momento.

Sim, é isso que eu sinto.

Vamos ouvir um excerto do primeiro episódio, que já está disponível.

Chegam ao Hotel Monte Choro e param no lobby de entrada, quando encontram delegados da Tanzânia e do Chipre. Mas a conversa não dura muito tempo. Sartaoui está de costas para o atirador, quando uma bala o atinge na cabeça. Cai imediatamente no chão. No total, ouvem-se quatro tiros. O secretário é atingido numa perna e arrasta-se até Sartaoui. Durante cinco minutos, é o único que se aproxima dele. Fica ali, sozinho, agarrado ao corpo. A confusão instala-se na sala. A rapidez dos disparos deixa todas as testemunhas em choque. É a oportunidade perfeita para a fuga do assassino.

A Vitória está a rir-se. É porque conhece o fim da história ou porque o drama ou o horror tudo conjuga.

Porque eu acho que tem imenso suspense este podcast e muita ação. E é giro finalmente ouvir com a música e com a sonoplastia.

Engraçado, vocês estão agora a ouvir pela primeira vez.

Exatamente.

A mistura disso tudo.

Vasco, com quem é que falaste para fazer este podcast? Conseguiste encontrar as pessoas que testemunharam os acontecimentos em primeira mão?

Sim, conseguimos pessoas que quiseram falar, não se importaram de emprestar a voz ao podcast, outras que ficaram como fontes anônimas e acho, antes de falar nas pessoas que emprestam ou não ao podcast, essas fontes anônimas, é interessante olhar para elas e o que as leva a ser anônimas, porque ao início parecia mais uma piada ou uma desculpa esfarrapada. Houve uma pessoa que me disse: "Não quero falar sobre isto agora com a Maz, pode ser perigoso, etc." E eu tive que lhe explicar: "Desculpe, mas passaram 40 anos. À partida, não vai acontecer nada." Mas depois eu tive que criar Facebook, que eu não tinha, para fazer este podcast. Tive que falar com muita gente mais velha E as pessoas com quem eu fui falando, muitas não queriam falar mesmo por causa deste trauma associado a estarem ligadas a episódios de terrorismo. Pessoas que lidaram com isto ao longo da vida, hoje em dia não querem mesmo falar sobre isto. Algumas disseram que isso lhes estragou a vida.

Mas estás a falar, sobretudo, de forças de segurança, antigas forças de segurança ou outras testemunhas que estiveram no local?

Sim, especialmente forças de segurança. Mas olhando então para essas outras, neste excerto estávamos quase a ouvir o Ramiro Santos, que era jornalista na altura, também jovem. Na altura estávamos em período de campanha eleitoral, por isso os jornalistas de política com mais glamour estavam todos na campanha. Então os mais jovens foram deslocados para este evento.

Para uma reunião da Internacional Socialista.

Sim, em Albufeira, no hotel. E o Ramiro Santos acaba por ter um papel bastante importante, decisivo, para este caso. E foi muito interessante falar com ele. Há uma outra pessoa que acho que faz sentido destacar na história do ataque à embaixada da Turquia, que é o Abílio Pereira, era agente da PSP e estava no terceiro dia de trabalho sozinho na rua.

Que bela história!

E levou cinco tiros.

Ninguém merece.

Sim, levou cinco tiros. Esteve algum tempo de fora, mas continuou na polícia e também se disponibilizou para falar conosco, recebeu-nos em casa. E é giro ver como sem estas pessoas tinha sido muito difícil contar a história. Eles têm pormenores que nós mesmo olhando para o processo judicial, olhando para a imprensa da altura, nunca teríamos encontrado.

Ou seja, porque o que tu tinhas sobretudo eram fontes documentais, eram notícias de jornal.

Sim.

E pouco mais, se não tivesse recurso a pessoas que estiveram lá.

Eu passei muito tempo na Biblioteca Nacional a ver jornais antigos. Muitas vezes distraíamo-nos.

Com outras notícias.

Com outras notícias. O filme que ganhou os Oscars na altura, o jogo do Benfica na Liga dos Campeões, coisas dessas. Posso ter perdido algum tempo nisso. Mas sim, acima de tudo, sem estes testemunhos, jornais da altura e o processo judicial, também tivemos de ir ao Algarve para o consultar e também muito completo, muito extenso. Tudo junto dá esta história.

André e Hélder.

Vou pôr a música dos Linda Martini.

Porque o Vasco está aqui a dizer que ele fez uma viagem à década de 80 do século passado. Vocês também precisaram de ouvir as sonoridades dessa época, acharam que isso era necessário ou não, até porque o que estamos aqui a perceber é muito mais interessante esta questão do suspense e da ação do que propriamente haver uma referência mais da época. Não tiveram a necessidade.

Sim, eu acho que era mais a primeira opção. Acho que a ideia é irmos atrás da emoção. O nosso trabalho aqui era tentar criar um espaço musical.

Não um ambiente histórico.

Exato. E não sentimos que teríamos que respeitar algum período histórico, que isso está obviamente no trabalho do Vasco e na narração. Mas a ideia foi essa, foi sobretudo ilustrar a tensão do momento, destes dois momentos, que são bastante distintos, e tentar de alguma forma que a música passasse isso. Portanto, foi mais um trabalho de procurar a emoção, procurar um quadro onde estes acontecimentos habitassem, do que propriamente uma ida à época.

Inspiraram-se em algum filme, alguma série que vos remetesse?

Vocês estão sem fones, mas estamos a ouvir a vossa música aqui por alto.

Ah, ok. A nossa inspiração foi puramente no tipo de emoção que queríamos passar e que sentíamos que deveria passar tensão, porque é um momento super tenso e único para a nossa realidade na época. Na época e ainda hoje. E por outro lado, temos um bocado explosões também. Ou seja, depois há um momento em que nós fazemos questão que a música exploda um pouco, porque é isso, porque também há isso na história. Então fomos um pouquinho à procura dessas duas coisas, tensão e explosão. Acho que foi assim. Enquanto compõem, conhecem a história toda já, o texto do Vasco ou vós, neste caso a Vitória, ou compuseram conhecendo a história, obviamente, e o que ia ser narrado, mas um bocadinho livres das outras partes da história.

Sim, mais livres. Na altura, passaram-nos, ainda não com a voz da Vitória, mas alguém da equipa, não me recordo quem é que era a voz, mas um excerto do texto só para percebermos, porque existe sempre uma introdução em cada episódio e normalmente essa introdução respeita mais ou menos o tema título. E portanto, nós tínhamos que ter mais ou menos uma ideia do espaço temporal que aquilo ocupava para depois percebermos até onde é que conseguíamos estender a canção. E esse foi o ponto de partida. E depois, claro, como falámos no início, o ir procurar a história. Eu, que ainda me recordava de algumas coisas que tinha ouvido no passado, mas tentar perceber a fundo o que era isto. Enfim, não tanto a fundo como seguramente vamos aqui depois no trabalho jornalístico, mas tentar perceber no fundo o que se passava para também não estarmos completamente deslocados. Mas não tínhamos acesso ao texto. Portanto, para nós também vai ser uma surpresa e também estamos de alguma forma expectantes em perceber.

Já ouviram o primeiro episódio hoje?

Eu no caminho para cá, porque eu moro fora de Lisboa, consegui ouvir um pouco. Ainda não ouvi tudo, mas já comecei a ouvir.

E daquilo que ouviste?

Fiquei logo surpreso. Aliás, tinha aqui umas perguntas para fazer ao Vasco.

Então força! Vamos a isso.

Estava muito curioso porque começamos com o primeiro caso do assassinato no Algarve e aquilo que me surpreendeu logo foi a questão desse enviado da OLP ter vindo para Portugal sem nenhum tipo de proteção, sem guarda-costas, apenas com o assessor. Fiquei meio atônito, porque eu já tinha percebido que inicialmente este congresso, não sei como é que lhe chamamos, era para ter sido realizado na Austrália, penso eu.

Exatamente.

E havia sempre, obviamente, uma tensão, já na altura, claro, entre Israel e a Palestina e portanto, por objeção do governo australiano, é que a coisa se passou para o Algarve. Havendo já esta tensão latente, fiquei muito surpreso de ele ter vindo a Portugal sem segurança.

Isto é quase uma tempestade perfeita ao contrário. Ou seja, esta história de o congresso não ser realizado em Portugal. Era suposto ter sido em Sydney e na altura ainda não havia, especialmente à esquerda, unanimidade à volta. Da causa palestiniana podia haver à volta da OLP.

Da OLP.

No entanto.

Sim, foi um caminho longo.

Um caminho longo, ainda não era o Arafat Prémio Nobel. Ainda havia a colagem da OLP a casos de terrorismo.

De terrorismo.

De terrorismo. E por isso a OLP, aos olhos da maioria do Ocidente, ainda era uma organização terrorista. E por isso, o primeiro-ministro australiano, na altura, não aceitou que o Issam Sartawi viesse representar a OLP. Ia ser a primeira vez que a OLP ia estar representada na Internacional Socialista e quem sugeriu que isso acontecesse foi o próprio Mário Soares, que depois deu a deixa: "Então pode ser no Algarve." Se calhar, se isso não tivesse acontecido, Issam Sartawi estava vivo.

Tinha sobrevivido.

Tinha sobrevivido.

Claro. Acho que sim. Claro que sim. Eu ouvi um pedaço do primeiro episódio, portanto hoje até o final do dia vou ouvi-lo até o fim. E eu acho que estes podcasts têm exatamente essas circunstâncias, que é conseguir surpreender os ouvintes e conseguir surpreender sempre com histórias diferentes, o que faz também com que consigamos atrair audiências diferentes. E isso é muito interessante, porque não é mais do mesmo. Há aqui uma variedade muito interessante. Exatamente. Quando é que vem o próximo? Quando é que vem a próxima temporada?

Exatamente.

Vitória Guerra, já ouviste este primeiro episódio?

Ainda não ouvi nada. Estou muito curiosa, ainda não ouvi nada.

Está em negação.

Isso é que é confiança no trabalho de equipa.

Mas estou supercuriosa. Total confiança, isso tenho. Mas estou supercuriosa.

Disseste que quando gravaste, que ainda não tinhas a música dos Linda Martini. Se tivesses, achas que isso podia influenciar?

Eu acho que sim. Eu acho que qualquer coisa externa acaba por influenciar o nosso trabalho. Mas ao mesmo tempo eu acho que vai ser interessante ouvir com as músicas, porque vai ser outra coisa. Vou ouvir outro texto.

E com toda a sonorização.

Sim.

Claro, isso faz toda a diferença.

Não tem nada a ver.

Vitória, como é que é o processo de trabalho? Gravas quantas horas por dia? Mexes muito nos textos que te chegam para adaptar ao teu ritmo?

Não.

Podes dizer que sim, para aí. O que é que se passa aqui?

Eu na altura perguntei à Vitória se estava como ela queria. Ela disse que sim, parecia-lhe bem e perguntou se eu estava a gostar. Acho que eu disse na altura: "Foi como eu sempre sonhei."

Eu acho que não mudámos rigorosamente nada.

Mas cada um tem o seu ritmo de leitura. Às vezes é só partir uma frase em duas e por aí fora.

Sim, tem, claro. Nós começávamos às 10:00 e íamos até 16:00, 17:00 da tarde, porque obviamente cansa bastante e é um trabalho que é melhor fazer umas pausas para depois retomar.

O Pedro foi bem ou não se queixado?

Não.

Não dava tanta pesa extra.

Não, eu acho que se divertiu bastante. Cada dia fazíamos um episódio. O primeiro episódio, que gravámos todo num dia, acabámos por repetir no final. E isso faz todo sentido, porque ao início ainda estava a descobrir o tom.

Encontrar o tom.

Exatamente. E depois de descoberto, já estávamos no segundo episódio. Portanto, é bom também depois retomar e voltar a fazer o primeiro, gravar o primeiro episódio com outro olhar e dando a interpretação necessária.

Só aconteceu nesse primeiro episódio, que foi regravado.

Foi regravado.

Exato, porque estavam mesmo ainda aqui a aquecer, a entrar no ambiente dos outros dois.

As pessoas vão pensando que isto é fácil.

E qualquer um chega aqui e faz. Vamos ouvir mais um excerto deste novo podcast Class do Observador, 1983, Portugal à queima-roupa.

O assassino percebe que está a ser percebido. Não queria acelerar o passo para não chamar mais a atenção, mas deixa de ter hipótese. Começa a correr de arma na mão. Os polícias disparam, um deles atira sete vezes, mas nunca acerta no alvo. O homem continua em fuga, conta o jornalista Ramires Santos. Mais alguns metros e vai estar fora do cordão policial. Até que, de repente...

No final da rampa de acesso ao hotel, escorregou e caiu aos pés de um polícia, que não sabia o que é que se tinha passado

Levantou-se, atravessou a rua, atravessou o jardim ao fundo, por fora.

Ainda é seguido pela polícia durante mais de 200 metros. Mas acaba por conseguir desaparecer.

Estás muito introspectivo, Vasco Maldonado Correia.

Estava a pensar como é que contextualizava isto sem spoilers.

Sem spoilers. Demasiado, pelo menos.

O spoiler está feito. Basta as pessoas lerem os jornais da época.

O Vasco já fez isso.

Exatamente. Ele arrumou os jornais todos.

Claro.

Aqui ouvíamos a altura em que o assassino do Vissar estava e foge. Não sabemos para onde.

Tem de ser apanhado.

Sucesso, sim. Acho que é um bom exemplo de como a sonoplastia do Pedro, a música dos Linda Martini e a narração da Vitória ajudam também a contar esta história e a influenciar o texto e a fazer jornalismo, sem ser jornalismo de telex. Ou seja, a pessoa X morreu, o assassino fugiu, etc. Dá para criar tensão, dá para dar emoção.

Coloca-nos lá, de alguma maneira.

Estávamos agora a ouvir este excerto e a comentar com o microfone fechado. De facto, isto tem um ritmo e a música ajuda, obviamente, a construir esse ritmo, que nos coloca precisamente ali. Eu, pelo menos, estou a visualizar como se fosse uma série.

Agora imagina se tivesse a dizer.

Não, é verdade. E há pouco estávamos a falar também da música que nos ajuda a criar, de facto, ação e emoção. Isto faz-me lembrar umas linhas de policiais dos anos 70 e 80. De géneros musicais não percebo, mas com muitas guitarras e com um ritmo muito forte. Não sei se houve alguma intenção ou se as coisas saíram assim.

Não, isso somos nós.

Claro.

É o que fazemos.

Acho que foi por isso que o Vasco também, foste tu que te lembraste de nós.

Seguramente.

Acho que foi por isso que ele se lembrou de nós para este podcast em particular. Às vezes nós temos a tentação, quando somos convidados para uma coisa diferente, de fazer também uma coisa diferente daquilo que estamos acostumados. Neste caso não. Dentro daquilo que nós fazemos, fomos procurar o mais adequado para este projeto. E ainda bem que fizemos, porque depois do que tu acabaste de dizer.

Não, eu acho que é aqui o casamento perfeito, francamente, isto tinha a vossa cara.

Deixa-me só acrescentar que, na verdade, apesar de ser uma canção, se quiseres, algo típica no nosso cancioneiro, utilizámos aqui dois instrumentos, na verdade foi a Cláudia que os tocou, que não são assim tão habituais nos nossos discos, que são o violoncelo. Achámos que pedia ali alguma textura, aqueles glissandos que acabam por criar alguma tensão. E depois um instrumento muito atípico, que se chama theremin, que no fundo é um sintetizador que funciona como uma antena e é por aproximação, por toque. Então é uma coisa dificílima de tocar. Nós usámos quase como sonoplastia, e é muito imprevisível, porque aquilo, dependendo se a pessoa mexe um centímetro ou meio centímetro os dedos para o lado, a nota muda completamente. Na verdade, foi a Cláudia que fez o arranjo para o theremin, mas a ideia era também, de alguma forma, ilustrar o momento raro que estávamos a assistir e a imprevisibilidade também da época. Foram dois elementos que, na estrutura, é mais comum naquilo que são as nossas canções.

E tudo isto durou quanto tempo a construir?

Eu diria que foi relativamente rápido.

O que é rápido? São horas, dias, semanas?

Não, são dias. Primeiro, escolher a canção. É também curioso perceber que isto parte, o Hélio falava que nós pegámos numa gravação que tínhamos recente, mas isto parte de um excerto que se calhar tem 10 segundos. Nem sequer é o início da música, é um picotado de guitarra que depois não desenvolveria para mais lado nenhum. E de alguma forma todos ouvimos aquilo e percebemos: "Espera aí, há aqui uma ideia". Isso às vezes acontece-nos muito. E a partir desses 10 segundos é que vamos começando a tocar. E nós funcionamos muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes como uma banda tradicional, aquilo que se costuma dizer como uma jam. Alguém dá o mote e as outras pessoas começam a tentar dialogar com aquilo. No fundo, é uma conversa. E pegando nesse excerto, começámos a estender o lençol e chegámos a esta forma. E depois foi perceber como é que o arranjo podia servir a tal emoção, daí termos trazido estes instrumentos. Eu acho que foi dois, três dias para fechar a ideia do instrumental, a estrutura, e depois a gravação, na verdade, foi muito rápida. Fizemos a gravação num dia e depois, por uma questão de disponibilidade, a Cláudia foi fazer esse tal arranjo com esses dois instrumentos à parte num dia posterior, mas isto por uma questão de calendário do estúdio, nada mais. Mas diria eu que foi relativamente rápido.

E a investigação, Vasco? Quanto demorou? Não vais dizer o mesmo, pois não?

Não foram horas, nem foram dias.

Distraído com o Benfica-Sporting.

Com os vários Benfica-Sporting. Eu comecei a investigação algures fim de outubro, início de novembro. Depois, entre novembro e janeiro, aconteceram as entrevistas. Entretanto, o processo de gravar entrevistas, escolher excertos e começar a escrever, foram alguns meses, não vale a pena quantificar, mas isto também é um processo criativo.

Se calhar mais de nove meses. Há aqui um outro bebé. Não é só o da Vitória, mas há aqui um bebé que é partilhado por muita gente.

E chama-se Sam Sartawi, sim. Como isto é jornalismo, mas também é um processo criativo, também houve alturas em que estive a bater com a cabeça nas paredes.

Dificuldade, não é? Isto não é um trabalho jornalístico puro e duro.

É uma coisa de projeto, o primeiro episódio, o segundo episódio. Chegando ali ao terceiro ou ao quarto, a pessoa começa a ficar um bocadinho cansada. E depois, já no fim, ganha um outro balanço. Foi isto, mas demorou um bocadinho.

1983: Portugal à Queima Roupa é o nosso novo podcast Plus. O primeiro episódio já está disponível, mas se fores assinante Premium ou Standard do Observador, tem acesso antecipado à série completa. Muito obrigada a todos por terem estado connosco esta manhã.

Obrigado.

Parabéns e parabéns por mais um episódio.

Uma poça de sangue no chão, diversas marcas de bala no chão e nas paredes do hotel.

Esta é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Episódio um: um corpo no lobby do hotel. 1983: Portugal à Queima Roupa. É uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.