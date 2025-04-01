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Está no ar o Explicador das manhãs 360, esta terça-feira com a socialista Alexandra Leitão. Uma entrevista conduzida pelo Paulo Ferreira e pela jornalista da editoria de política do Observador, Rita Tavares.

Bom dia, Alexandra Leitão. Bem-vinda.

Bom dia, obrigada.

Optou por não ser candidata a deputada pelo Partido Socialista, já que é candidata à presidência da Câmara de Lisboa. Essa devia ter sido uma regra imposta pelo PS nas listas para as legislativas ou o assunto deve ser deixado à decisão de cada um?

Bom dia novamente. Sim, eu acho que não deve ser uma regra geral. Acho que isso deve ser deixado à decisão de cada um e também das próprias estruturas locais, uma vez que as eleições autárquicas têm essa componente local. Penso que há situações diferentes e, portanto, acho bem que não haja uma regra geral. No caso do Partido Socialista, creio que não irá ninguém, tanto quanto ainda não conheço as listas todas, mas creio que as pessoas optaram por ter essa-

Optaram por alinhar aqui na mesma regra, sem ela existir.

Ter essa atitude. Eu penso também que era essa a preferência da própria estrutura nacional. Mas falo por mim, pela minha parte, foi uma decisão que já tomei há muito tempo, que já publicitei há muito tempo e estou satisfeita com a decisão que tomei.

Ontem soubemos que Fernando Medina preferiu não ser candidato a deputado. Já tinha feito uma declaração de voto quando o PS rejeitou a moção de confiança que levou à queda do governo. Estes não são sinais evidentes de desalinhamento com esta direção do partido?

Eu não vou estar a fazer interpretações sobre a posição do meu camarada Fernando Medina. Direi apenas o seguinte: o Fernando Medina é obviamente uma mais-valia para qualquer partido e, nessa medida, penso que a sua presença nas listas era positiva, porque queremos os melhores nas listas. Tomou a sua decisão pessoal, eu não tenho outros comentários a fazer.

Não pode haver aqui, Alexandra Leitão, algum taticismo a preparar um pós-eleições? Até porque um cenário de derrota do PS está também, naturalmente, em cima da mesa. Aliás, a última sondagem publicada ontem ou divulgada ontem pela CNN TV aponta para aí. Mas não é uma sondagem que torna mais provável esse cenário.

Uma sondagem nunca torna mais ou menos provável um cenário. Uma sondagem o que nos diz é que num determinado momento e naquele universo contactado, aquele foi o resultado. É algo que não se deve ignorar e que se deve ter em conta, mas que não significa nada relativamente ao que vai acontecer daqui a um mês e meio.

Mas não é já uma primeira leitura? Porque no cenário atual em que temos um governo que caiu pelas razões que todos conhecemos, como é que o Partido Socialista não consegue descolar? Já sei que vai dizer que o governo também não consegue descolar, mas na verdade, o governo passou pelo que passou.

Repare que em 2024, nas eleições de 10 de março do ano passado, as sondagens deram sempre uma vitória.

Um empate técnico.

Um empate técnico ou não, deram sempre uma vitória. Não é verdade. As sondagens de há um ano, quase todas, davam uma vitória da AD e depois, na verdade, aquilo que aconteceu foi de 50 mil votos de diferença e, portanto, algo que seria para uma sondagem, um empate técnico. Eu penso que as sondagens são um espelho de um determinado momento naquele universo. Não ponho em causa, naturalmente, a correção das mesmas, não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que seguramente não foram as sondagens que fizeram o Fernando Medina decidir de uma forma ou de outra, tomou uma decisão na sua vida e, portanto, não fazia essa ligação. Repito, em 2024, as sondagens acabavam por apontar uma diferença maior do que aquela que efetivamente veio a acontecer depois nas eleições.

Olhando ainda para aquilo que se sabe da lista de candidatos a deputados do PS de Lisboa, a TAP é apontada como um tema tóxico, nomeadamente e sobretudo para Pedro Nuno Santos, porque foi ministro da tutela. Não acha que trazer para esta lista o Hugo Mendes, ex-secretário de Estado que esteve no centro desta crise, não é uma decisão imprudente?

Olhe, eu quanto a isso queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, que não queria estar a comentar decisões de pessoas em concreto. As listas têm muitos candidatos e não queria comentar ninguém em concreto, mas há uma coisa que eu gostava de dizer, quer relativamente ao próprio secretário-geral, quer relativamente ao Mendes. A verdade é que já houve uma comissão parlamentar de inquérito que escrutinou tudo o que havia a escrutinar. E, portanto, se há coisa que tem que se dizer é que está tudo transparente, o que havia a saber soube-se numa comissão parlamentar de inquérito e, portanto, nessa medida, não houve mais nada do que aquilo que se sabe. Essa transparência faz com que eu ache que as pessoas não tenham nenhuma diminuição na sua elegibilidade, digamos assim. O mesmo não se diga de outras situações em que essa transparência dos outros, atendendo à situação que nos trouxe a estas eleições, o mesmo não se diga de outros partidos.

Está a olhar para algum caso concreto da lista da AD?

Por exemplo, o caso de Hernani Dias, acha que é comparável à Helena?

Não, por acaso não estava a pensar em Hernani Dias. Estou a pensar em geral, na situação que nos trouxe aqui.

O próprio Luís Montenegro.

Exatamente. E portanto, o que nos levou aqui foi a falta de esclarecimento e exatamente não termos tido essa transparência. E portanto, não comentava mais.

Já sabemos, disse em algumas entrevistas, que não se exclui do futuro do PS e de cargos de liderança, mas repetir isso em formatos diferentes em cada entrevista não acaba por diminuir o secretário-geral que está hoje em exercício e em combate eleitoral?

Repare uma coisa, em todas as entrevistas ou o que for, que eu falo, perguntam-me isso. Eu respondo apenas e unicitamente ao que me perguntam, dizendo sempre que a questão não está em cima da mesa neste momento. Mas agora também deixe-me responder a isso dizendo: para mim, neste momento, o que é demonstrado pelo facto de ter optado por não ir nas listas de deputados, o meu foco é Lisboa. Esta semana mesmo tenho um conjunto de visitas a escolas, numa semana que dedico à educação e em que demonstrarei a ausência de intervenção em escolas feita por este executivo da Câmara Municipal de Lisboa. Esse é o meu foco neste momento. E tenho-o dito sistematicamente quando me é perguntado. É o meu foco, é a minha prioridade e é nela que estou com muita satisfação e empenho.

Deixe-nos olhar aqui também para cenários de governabilidade. Alessandra Leitão disse numa entrevista aqui no Observador que se a AD voltasse a ganhar, o PS devia ponderar bem se viabilizaria um governo liderado por Montenegro, novamente. Depois, na Renascença, disse que os partidos derrotados devem garantir uma estabilidade inicial. Em que ponto é que ficamos aqui, Alessandra Leitão? O que é que deve acontecer nestes cenários?

É assim, o Partido Socialista sempre se pautou por responsabilidade. O que aconteceu no último ano é aliás prova dessa responsabilidade ao viabilizar o programa de governo, ao chumbarmos moções de censura, ao viabilizar o orçamento. E portanto, essa responsabilidade é uma imagem de marca de um partido que é um partido de governo e que é um partido que pugna pela estabilidade da nossa governação, como é o caso do Partido Socialista. Agora, todas as situações como essa que coloca, são situações em que, na verdade, nós devemos não cenarizar. Eu tenho ouvido, aliás, com muito interesse, muitos ministros que vão na lista de deputados da coligação cujo nome não sabemos qual será, mas do PSD e do CDS, e em que dizem sempre que bom, reciprocidade, vamos ver. Repare que nas eleições de 2024, o Luís Montenegro nunca se comprometeu em dizer se viabilizava ou não um governo minoritário do Partido Socialista. Nas eleições em 2025, vamos pelo mesmo caminho com todas as pessoas que eu vi neste momento.

E o PS resolveu juntar-se a essa estratégia, é isso?

Eu acho que o Partido Socialista, em primeiro lugar, deve se focar em ganhar as eleições, porque é o cenário em que tem que trabalhar.

Certo, mas foi Alessandra Leitão que falou nestes cenários também. E como disse duas coisas diferentes, só queríamos aqui se poderia esclarecer isto. Afinal, qual é a situação? Se estivermos numa situação em que o derrotado é o PS e o vencedor Luís Montenegro, deve ser dada essa estabilidade inicial, é isso?

Na altura respondi que o Partido Socialista é um partido responsável e a responsabilidade deve nos apontar para viabilizar, em princípio, governos minoritários de outros partidos. No caso concreto, é preciso que se fale em reciprocidade. Essa reciprocidade está longe de existir. Não vamos cenarizar, vamos trabalhar no cenário de vitória, que é aquele em que acreditamos.

Ou seja, o PS está à espera de uma declaração semelhante da parte da...

Não disse isso.

Estou a tentar perceber. Como é que se demonstra essa reciprocidade?

Não sei se estamos à espera ou não. Eu estou apenas a registar que essa clareza nunca existiu, nem em 2024, nem agora.

E a haver clareza, tem que ser antes das eleições, claro.

Naturalmente.

Daí a pergunta se haveria uma declaração do lado da AD que pusesse as coisas ao mesmo nível em termos de cenários.

Veremos se há ou não. Vamos aguardar. Também não vou cenarizar sobre que posição é que o PSD e o CDS vão tomar, se há alguma.

Claro. Ainda olhando para um pós-eleições, o PS só deve governar se ficar à frente das eleições ou pode, no fundo, repetir-se o mesmo cenário, eventualmente de uma geringonça de esquerda, se quisermos, mesmo que o PS não vença?

Repare, mais uma vez estão a pedir cenários, eu direi apenas em abstrato, sublinho muitas vezes em abstrato, o seguinte: o sistema de governo português é um sistema semipresidencial que evolui para o parlamentar e, portanto, a governação sai da Assembleia da República e sai da maioria que se formar na Assembleia da República. Não vale a pena fazer outras relações do ponto de vista político-partidário, estou a dizê-lo enquanto análise acadêmica do sistema. E eu tenho muito essa convicção de que o sistema é um sistema parlamentar, não é um sistema de primeiro-ministro, não é um sistema de gabinete. E portanto, sendo um sistema parlamentar, é a maioria que se forma na Assembleia da República que deve contar. É esta a análise. Em abstrato e academicamente, e sem apoucar o sistema no sentido de fazer outras ilações que não sejam aquelas que se relacionam diretamente à Constituição.

Deixe-me ir à sua candidatura à Câmara de Lisboa, coloca a habitação como uma prioridade. Ajudaria ter um governo que recua em medidas para os jovens, como as isenções fiscais que estão em vigor no IMT e no imposto de selo na compra da habitação?

Não percebi a pergunta. Um governo que?

Um governo que recue em medidas para os jovens, como isenções fiscais que estão em vigor, a questão do IMT e do imposto de selo. O PS foi contra. Deve recuar em medidas como essas para ajudar nesse problema que é a habitação.

A habitação é uma prioridade em Lisboa e o meu foco é naquilo que a Câmara Municipal pode e deve fazer, e não fez, nestes já praticamente quatro anos, para aumentar a habitação em Lisboa a dois níveis: por um lado, para construir mais habitação pública e, por outro lado, para ter programas de renda acessível. E aquilo que nós verificamos é que os vários programas de renda acessível que tinham ficado pensados e projetados para vários pontos da cidade de Lisboa, como o Restelo, como São Domingos, como Benfica, não avançaram, estão exatamente no mesmo pé em que estavam há quatro anos. E isso é que tem que acabar, essa incapacidade de decisão e de execução, é que é preciso pôr termo a essa incapacidade de decisão e execução.

Mas deixe-me insistir, porque a pergunta foi se isto ajudaria.

Deixe-me só acabar. Aquilo que depende da Câmara Municipal não é matéria fiscal, o que depende fiscal é esse nível.

Por isso é que a pergunta foi se ajudaria ter uma política fiscal nesse sentido ou no outro.

O que depende das Câmaras Municipais é aquilo que conseguem executar no terreno e aquilo que, no caso da Câmara que existe hoje, não consegue executar no terreno. E isso é que nos deve focar. É verdade, é público, quase todas as semanas sai uma notícia sobre isso, que os valores das casas em Lisboa tornaram a subir ao longo deste último ano. Nunca atingiram novos níveis e, portanto, o que nós temos é que o mercado continua a não facultar soluções para a classe média. Esse é que é o grande problema.

Estas duas medidas concretas não ajudaram, desajudaram, complicaram o cenário.

Eu não vou fazer apreciações minhas valorativas. Louvo-me nos dados estatísticos, porque eu acho que é assim também que um governante deve governar uma cidade ou país, é com base em evidências, e os dados estatísticos são que os preços das casas aumentaram. As razões poderão ser várias, mas aumentaram em Lisboa. Tenho certeza também que as circunstâncias e a Câmara não ter feito nada para providenciar programas de renda acessível também contribuiu, e muito, para esse aumento do preço das casas em Lisboa.

Alexandra Leitão, nesta candidatura à Câmara de Lisboa, está a haver conversações entre a esquerda para que haja uma frente mais alargada na sua candidatura?

Uma coligação alargada é algo que está em cima da mesa, numa lógica que o Partido Socialista tem de abrangência para quem tenha as mesmas ideias ou uma visão semelhante para a cidade de Lisboa. Houve contactos informais, não há mais do que isso para já.

Podemos saber em que âmbito, se quisermos, com o Livre, com o Bloco de Esquerda, eventualmente com o PCP, que já apresentou o seu candidato?

Procuraremos a maior abrangência possível. A minha visão para o poder local, digamos assim, para a administração local, é de que o seu principal objetivo, o grande foco, tem que ser resolver o problema das pessoas dentro de uma estratégia e uma visão de cidade que infelizmente não tem havido. E portanto, aqui mais do que ideologias ou posições de natureza político-partidária, o que está em causa é ter ou não uma visão aproximada para a cidade. E é isso que vamos debater. Se houver uma visão aproximada, será possível uma coligação mais alargada.

E a sua preferência é por uma lista conjunta, já com os nomes integrados logo à partida?

Isso são tudo coisas que têm que se discutir com outros partidos, em contactos que a esse nível de detalhe ainda não ocorreram.

Mas está otimista? Seria o seu cenário preferencial esse?

Digamos que nós devemos procurar a maior abrangência possível, como forma de conseguir levar a cabo as nossas políticas para, no caso, a cidade, e também de procurar essa estabilidade para a cidade. Portanto, nesse sentido, o Partido Socialista estará sempre aberto e interessado numa coligação alargada que crie essa abrangência. Não a todo o custo, naturalmente, é preciso que haja condições para isso, e acho que devemos discutir essas condições. E é o ponto em que me coloco neste momento.

Muito bem, estamos a aguardar então essas conversações.

Muito obrigada.

Alexandra Leitão. Bom dia, obrigado pela disponibilidade.

Bom dia. Obrigada. Boa semana.