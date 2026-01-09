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Explicador da Rádio Observador. Esta semana tivemos notícia de três mortes por alegado atraso no socorro. Tivemos anúncios requentados de mais 275 viaturas para o INEM e cerca de 500 camas para tentar acudir ao grave problema dos chamados internamentos sociais. Claro, também tivemos pedidos de demissão da Ministra da Saúde, que disse hoje ao jornal Expresso que não vai sair, vai ficar no governo. De resto, já ontem o primeiro-ministro tinha dito no Parlamento, no debate quinzenal, que a ministra ia ficar. Eu sou o Ricardo Conceição, comigo está a Judite França. Judite, quem são os nossos convidados?

Francisco Sousa Vieira é coordenador do grupo parlamentar da Comissão de Saúde do PSD. Marta Silva é também coordenadora do grupo parlamentar do Chega. Sofia Andrade, coordenadora do grupo parlamentar do Partido Socialista. Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu começo por si, Francisco Sousa Vieira. A Ministra da Saúde ainda tem condições para continuar?

Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para participar neste Explicador. E quero começar por, no seguimento da vossa introdução, deixar uma palavra de pesar às vítimas mortais que foram referidas, uma palavra para os seus familiares. Dizer que esta senhora Ministra da Saúde disse que não se demitirá e tenho ouvido, lamentavelmente, os partidos da oposição e até alguns candidatos presidenciais a pedir a sua demissão. Eu recordo que, no passado, já tivemos demissões do Ministério da Saúde que não só não resolveram os problemas, como os agravaram. Eu recordo que a ministra Marta Temido se demitiu. Mais tarde e ainda recentemente, veio dizer que se arrepende de se ter demitido, porque poderia ter ido mais longe na prossecução do seu mandato e por isso nós percebemos que é com a demissão de Marta Temido, mas também, já agora, com a demissão do professor Fernando Araújo, que era director executivo do SNS, com a demissão do doutor Luís Almeida, que era o presidente do INEM, que estas demissões nas mais altas patentes do Estado não resolveram nada. Antes vieram agravar para este governo ter de resolver problemas que já estavam a descompensar a capacidade do SNS e do INEM. E por isso eu creio que a Ministra da Saúde, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, de recuperação do INEM, do SNS, tem condições para continuar. Que nós tenhamos a capacidade de despolitizar não só estas mortes, mas os graves problemas que têm que ser resolvidos e que com este consecutivo pedido de demissão não ajudam em nada.

Vamos ouvir também a opinião da deputada Marta Silva, que é coordenadora do grupo parlamentar da Comissão de Saúde do Chega. Marta Silva concorda que a ministra deve continuar? Ana Paula.

Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Não concordo em absoluto. O que se passou nos últimos dias é uma falha política grave, decorrente de problemas crónicos conhecidos quando este governo tomou posse, e não tomou posse ontem. Portanto, é uma falha recorrente e que tem responsáveis com nome e cargo. E perante isto, a Ministra da Saúde não pode continuar em funções, porque quando um sistema falha repetidamente, quando há mortes associadas a atrasos no socorro, a responsabilidade política não se lamenta, assume-se. E a verdade é cruel: estão a morrer pessoas à espera de socorro. E não venham dizer que as coisas estão melhores, porque as coisas não estão melhores. O próprio relatório de gestão do INEM apontou que em 2023, 19 mil pessoas ficaram sem socorro adequado, que estavam em risco de vida. Ora, em 2024, esse número não desceu, piorou, passaram para 21 mil. Portanto, não estamos a caminhar para melhoria absolutamente nenhuma. E o governo, lamentavelmente, ontem, no debate quinzenal, escolheu uma vez mais minimizar, empurrar explicações técnicas e anunciar planos futuros, meter na gaveta a aquisição de novas ambulâncias que nunca devia ter colocado na gaveta.

Marta Silva, já vamos a esse ponto do debate quinzenal. Queríamos também ouvir a deputada Sofia Andrade, que é coordenadora do grupo parlamentar da Comissão de Saúde do Partido Socialista. Sofia Andrade, que posição adota nesta questão da possibilidade da demissão da ministra Ana Paula Martins?

Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. E dizer que a senhora ministra Ana Paula Martins já mostrou toda aquela que é a sua incapacidade absoluta para gerir uma pasta tão importante como é a pasta da Saúde. Começou logo no início, porque este governo quando assumiu funções, veio dizer de uma forma muito simplista que todos os problemas que existiam na saúde seriam fáceis de resolver e que se resolveriam em 60 dias com o plano de emergência e transformação para a saúde. E, portanto, as expectativas que criou logo à partida é que iria fazer uma profunda revolução, que iria melhorar o Serviço Nacional de Saúde. E o que nós temos visto é que não. O que a senhora Ministra da Saúde tem trazido ao SNS é uma profunda instabilidade. Há uma profunda quebra de confiança das pessoas, agora no Serviço Nacional de Saúde. E eu quero aqui recordar um período absolutamente extraordinário da nossa vida coletiva, que foi a pandemia da Covid-19. E nessa altura havia muita confiança por parte da população, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer nos serviços de emergência médica, e essa confiança que havia foi absolutamente destruída por este governo Não sei como é que será possível recuperar essa confiança que as pessoas tinham no Serviço Nacional de Saúde e, de sobremaneira, como é que conseguimos recuperar essa confiança se continua à frente da tutela a pessoa que foi responsável por decapitar toda essa confiança que havia. Todos estes casos que temos assistido ao longo do tempo, como dizia, são de instabilidade, porque a senhora ministra desde que tomou posse, além de dizer que seria tudo muito simples, o que fez foi demissões. Foi demissões em catadupa, cada vez que alguma coisa corria mal, lá vinha a senhora ministra anunciar mais uma demissão, lá vinha a senhora ministra anunciar que iríamos abrir mais um relatório, que iríamos fazer mais um inquérito pra tentar apurar aquilo que teria corrido mal. E em nenhum momento, absolutamente nenhum, vimos a senhora ministra assumir aquela que deveria ser a sua responsabilidade, porque é ela que está à frente do Ministério da Saúde. E de uma forma muito mais grave, essa responsabilidade é agora também do senhor primeiro-ministro, porque ele continua a achar que a senhora ministra da Saúde tem condições para assumir um caso como lá deve ser.

Vamos passar só ao ponto seguinte. Francisco Sousa Vieira é deputado do PSD. O primeiro-ministro omitiu o fato do reforço de 275 viaturas para o INEM ter sido anunciado no Parlamento e ter sido decidido em 2023, dando a entender que se tratava de uma reação deste governo. Afinal de contas, já estava decidido.

Olha, eu aproveito para responder da seguinte forma, porque ao ouvir o Chega e o PS pedir a demissão da ministra da Saúde, podemos ser tentados a achar que é pelo mesmo motivo, mas é por motivos diferentes. O Partido Socialista resume a sua atuação política a pedir a demissão da ministra, porque ao longo dos últimos anos, em relação ao INEM, fartou-se de fazer anúncios e anunciar medidas que nunca passaram do papel. A única que passou foi terem desviado do orçamento do INEM 120 milhões de euros, que eu aproveito para recordar que ainda ontem, ouvindo na CTI do INEM, o coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM sublinhou o que já todos sabíamos: que esses 120 milhões que foram retirados ao INEM impediram a renovação da frota das viaturas do INEM, impediram a captação de novos técnicos, novos profissionais e que levaram a um depauperar total do INEM. E é por isso que o PS pede a demissão, para que nós não possamos discutir aquilo que são as suas responsabilidades. E portanto, o senhor primeiro-ministro aquilo que disse foi que sim, esse governo está a tirar do papel esta medida e tantas outras que o Partido Socialista se fartou de anunciar, mas nunca fez.

Mas não deu a entender que eram medidas novas?

Nos últimos nove anos foram adquiridas 100 novas viaturas. Este governo já está a adquirir 275 novas viaturas. E estamos a tirar do papel-

Mas ontem, na intervenção que fez no Parlamento, o primeiro-ministro não deu a entender que era uma medida nova, tomada em 24 horas? Ou fomos nós que não percebemos?

O que é novo é comprar, de facto, as viaturas.

É efetivar aquilo que já estava previsto, é isso?

Eu dou-lhe um exemplo. Também anunciou a construção do Hospital do Algarve. Ninguém veio dizer que a ideia partiu ou que foi anunciada primeiramente do engenheiro José Sócrates à data da sua governação, que aliás lançou a primeira pedra e desde então já foram lançadas sete, oito pedras e o hospital nunca avançou. E portanto, esse governo já fará muito se tirar do papel e se tirar da gaveta muitas coisas que foram anunciadas.

Então deixa-me aqui perguntar à deputada Marta Silva, que é a coordenadora do grupo parlamentar da Comissão de Saúde do Chega. Este anúncio também passou despercebido à oposição? A oposição também não percebeu que era o efetivar de uma medida que já estava prevista?

Sim, deu a entender que era uma medida reativa. Aliás, nós já estamos habituados a medidas reativas deste governo e há uma falta de planeamento estratégico a longo prazo. Mas isto o Partido Socialista também, o manual de aprendiz era idêntico.

Mas isso passou despercebido às bancadas da oposição, nomeadamente à bancada do Chega e do PS. Não perceberam que se tratava da efetivação de algo que já estava previsto?

Eu acho que foi propositado por parte do senhor.

Marta Silva, não estamos a conseguir ouvi-la nas melhores condições. Há aqui um problema de rede. Vamos lá tentar agora outra vez, por favor. Continue.

Estamos a ouvir melhor?

Sim, agora sim. Obrigado.

Eu acho que existem medidas de curto e longo prazo, e esta da aquisição de viaturas é naturalmente uma medida de longo prazo. Nós sabemos que não se vão comprar ambulâncias ao stand da esquina. Elas demoram muitos meses a serem preparadas e a ficarem operacionais. Depois, há a questão dos recursos humanos para colocarem essas novas viaturas em serviço, que também não está a ser tratado com a devida atenção. Mas pior do que isso são aquelas soluções imediatas e que nós sabemos que podem facilmente ser implementadas, nomeadamente nesta questão das macas, como é que os hospitais, sabendo que há um pico sazonal e que, felizmente, temos invernos todos os anos e infelizmente temos picos de gripe e outras doenças respiratórias que colapsam as urgências todos os anos, e mesmo assim ainda não estão capacitadas para não reter as macas das ambulâncias. Como é que isto é possível? Eu entendo que uma ambulância seja uma aquisição que não se consegue fazer de um dia pra outro, mas uma maca? Isto não se compreende. Não se compreende como é que estamos a reter um

Uma viatura vital pode significar salvar mais vidas ou morrerem mais pessoas, porque o hospital não tem uma maca ou porque não há uma equipe dedicada para receber os doentes do INEM. Como é que isto é possível? Isto não se consegue perceber, porque primeiro é preciso libertar ambulâncias. Enquanto houver macas retidas nas urgências, o sistema não vai se desobstruir.

Isso é claro, Marta Silva.

É preciso criar equipes dedicadas exclusivamente a receber estes doentes. E depois, temos que ter mais permanentes, não improviso.

Sofia Andrade, deixe-me fazer-lhe a mesma pergunta. O Partido Socialista não entendeu ontem que este anúncio era requentado?

Primeiro, deixe-me só dizer uma coisa que me parece absolutamente importante. Eu acho sempre muita graça quando ouço o PSD falar do desvio de verbas do INEM. E portanto, aqui eu julgo que o PSD só pode estar zangado com ele próprio, porque eu quero recordar mais uma vez o senhor deputado Francisco Sousa Vieira, que esta norma que permitia a retirada de verbas para o INEM decorre de uma alteração do orçamento de Estado que foi introduzida na altura de um governo PSD/CDS.

Vamos ter de concluir, Sofia Andrade.

O PSD em conflito consigo próprio. Depois dizer que relativamente ao anúncio que foi feito ontem, o Partido Socialista está atento e portanto, o que nós constatamos é que das duas uma: ou o senhor primeiro-ministro não articulou devidamente com a senhora ministra da Saúde e não sabia que aquilo já estava a ser feito, ou então tentou verdadeiramente enganar as pessoas, enganar o Parlamento e enganar os portugueses. E portanto, quer seja uma opção, quer seja a outra, qualquer uma é grave e é um mau serviço que prestamos à democracia. Até porque eu recordo que esta aquisição de ambulâncias que foi autorizada em 2023, já em agosto de 2024, tinha sido alvo de uma reprogramação da despesa. Portanto, em agosto de 2024 já era este governo que também estava em funções. Tudo aquilo que nos tentaram fazer foi, mais uma vez, um péssimo serviço que prestaram à democracia e foi tentar enganar os portugueses e iludir o Parlamento.

Sofia Andrade, Marta Silva e Francisco Sousa Vieira, muito obrigado aos três deputados que estiveram aqui neste "Espelhado da Rádio Observador".

Obrigada. Muito obrigada.