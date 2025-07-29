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Começa agora o Explicador da Rádio Observador, esta manhã sobre o acordo de tarifas entre Estados Unidos e União Europeia. São nossos convidados Ricardo Carvalho, do PSD, Mário Ambrósio Lopes, da Iniciativa Liberal, e Jorge Pinto, do LIVRE. A moderação é de Bruno Vieira Amaral e do Paulo Ferreira.

O acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia continua a suscitar reações contraditórias. Há quem ache que se trata de um mau acordo para a União Europeia, há quem elogie o fim da instabilidade para os Estados e as empresas. Ricardo Carvalho, PSD, começo por si. Muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A União Europeia não devia ter aceitado este acordo, ou até de outra forma, poderia não ter aceitado este acordo, que acaba por provar que a chantagem de Donald Trump foi recompensada?

Bom dia. Eu acho que podemos olhar para isso como o copo meio cheio ou meio vazio. Eu olharia numa perspectiva do copo meio cheio. Não é o acordo desejável, é o acordo possível. Há um aumento, ainda assim significativo, das tarifas sobre as exportações da União Europeia para os Estados Unidos, mas de alguma forma vem dar estabilidade ao mercado, previsibilidade aos investidores e até aos próprios governos, que a partir de agora poderão definir as suas próprias estratégias de apoio aos empresários. A conjuntura é diferente da que vivíamos até aqui. Chegamos a ter em cima da mesa taxas na ordem dos 30%. Quinze % não é perfeito, é o desejável. Agora, a União Europeia teria obrigatoriamente que chegar a um acordo com os Estados Unidos. Estamos a falar do principal parceiro econômico da União Europeia, de relações bilaterais em termos comerciais que representam mais de 40% do PIB a nível mundial, e é o acordo possível. Eu diria que face às circunstâncias, é um acordo bom, mas deve colocar pressão na União Europeia para continuar estas negociações, tendo em vista a redução deste tipo de tarifas, mas também abre oportunidades para a União Europeia para abrir novos mercados, e aqui eu gostaria de salientar a importância de concretizar o mais rapidamente possível o acordo Mercosul. Mas também coloca a oportunidade da União Europeia de olhar para outras geografias que são importantes e que podem ajudar a contrabalançar ou a mitigar esta nova realidade com os Estados Unidos.

Jorge Pinto, do LIVRE, obrigado também por estar presente neste Explicador. Este é um bom acordo dadas as circunstâncias ou é, como já foi dito por alguns responsáveis políticos, uma humilhação para a União Europeia?

Bom dia, cumprimento quem nos ouve, cumprimento também o Mário e o Ricardo. Não é um mau acordo, é um péssimo acordo. Na verdade, a única coisa que poderia ser boa, e o Ricardo insistiu nela mais do que uma vez, que seria essa ideia de estabilidade. Bem, eu não arrisco muito se disser que daqui a uns dias ou certamente umas semanas, teremos alguma evolução neste acordo ou certamente alguma evolução da posição de Donald Trump, porque se há coisa que sabemos do seu primeiro mandato e destes meses deste segundo mandato, é que a sua palavra é uma coisa num dia, é outra coisa completamente diferente no dia a seguir. Portanto, não acho sequer que essa ideia de estabilidade, de preparação, que poderia fazer sentido, efetivamente, para os governos começarem a preparar linhas de apoio às suas indústrias, não acho que neste caso em particular seja sequer uma possibilidade, conhecendo quem está do outro lado da mesa. Portanto, acho que é um péssimo acordo e que, na verdade, nós não sabemos sequer ainda todos os detalhes do mesmo. Ainda hoje era notícia que havia quem se opusesse àquilo que está no acordo no que diz respeito à compra de produtos farmacêuticos. Ora, até ontem ou até hoje de manhã não sabíamos sequer que isso estava no acordo. Portanto, há ainda muitos detalhes que são precisos saber. Também não percebemos bem com que mandato e com que países é que terá falado a Comissão Europeia e a senhora presidente antes de chegar a este compromisso, porque imediatamente após o seu anúncio, pessoas insuspeitas como o primeiro-ministro francês já o vieram criticar. Portanto, também aí, uma vez mais, há muitas dúvidas que estão por esclarecer, mas o que me parece claro, e digo isto com toda a autoridade, entre aspas, de representar um partido que é aberta, claramente e convictamente europeísta, parece-me um péssimo acordo e o modo como foi feito, até o facto de ser um pior acordo do que aquele que o Reino Unido conseguiu, mostra que realmente havia muito mais que poderia ter sido feito e não foi feito.

Jorge Pinto, não devia ter sido aceito este acordo?

Deveria ter sido um acordo diferente, isso parece-me claro. Nós não podemos ir para uma mesa de negociações num terreno privado de um dos interlocutores. Quer dizer, quando pensamos nisso com um bocadinho de calma e um bocadinho de recuo, parece que estamos num filme quase de série B. Vai a presidente da Comissão Europeia a um campo de golfe do Donald Trump na Escócia negociar um acordo que, ao que parece, alguns líderes governamentais dos principais países da União Europeia nem sequer conheciam e com o qual nem sequer concordam, e vêm se vangloriar de uma taxa alfandegária de 15%. Quer dizer, que alguém consiga defender isto é que me parece ser extraordinário. Porque é verdade que havia um grande problema, havia muita instabilidade, mas essa instabilidade que terá desaparecido durante um par de horas

E digo isto com toda a tristeza, evidentemente, daqui a horas ou dias voltará. Voltará porque do lado de lá não está uma pessoa interessada em negociar seriamente, está uma pessoa interessada em ter quem perante ela capitule. E a União Europeia, como aqui já foi dito, e bem, com todas as trocas comerciais que existem com os Estados Unidos, tem que ter um poder negocial muito maior do que aquele que foi conseguido neste fim de semana. E isso não foi conseguido e portanto, evidentemente que para nós é um mau acordo, um acordo ao qual temos de voltar para proteger a nossa própria indústria, para proteger os nossos produtores e certamente Portugal.

Já vamos saber, Jorge Pinto, depois sobre o que é que defendem em termos de atitude do governo e do Estado português. Chamar a esta conversa também Mário Morinho Lopes, da Iniciativa Liberal. Bom dia, bem-vindo também. No fundo, a mesma questão para a Iniciativa Liberal: este é o acordo possível, é um bom acordo ou um mau acordo? Como é que o definem?

Bom dia a todos os ouvintes e também cumprimento o Ricardo e o Jorge. Na nossa perspectiva, tudo o que seja colocar dificuldades ao livre comércio entre povos e entre nações não é mau, é péssimo. Tudo o que seja colocar tarifas adicionais que no fundo fazem aumentar o custo das exportações e o custo das importações não é mau, é péssimo. E portanto, este acordo não é mau, é péssimo. Agora, podemos tentar dourar a pílula e dizer que a proposta inicial, em relação à proposta inicial do Trump, melhorou um bocadinho. Mas isso é o quê? Tipicamente, é uma estratégia de negociação de quem tem uma disciplina de introdução à negociação. Começa-se com um valor absurdo para criar uma referência e depois tudo o que está abaixo até parece razoável. Mas a verdade é que esses 15% são acima das tarifas que já existiam entre os Estados Unidos e a Europa, que não deveriam existir. Num mundo ideal, não teríamos sequer tarifas e teríamos um bloco de livre comércio euro-atlântico entre os Estados Unidos, como temos dentro da Europa, e os Estados Unidos também. Portanto, tudo isto vai criar enormes problemas. Vai criar enormes problemas desde já. Por exemplo, ainda na semana passada discutiu-se muito na Comissão de Agricultura e Pescas a questão da situação do Douro, dos produtores de vinho, vitivinicultores. Os Estados Unidos é o principal mercado de exportação do nosso vinho. E portanto, o que isto significa é que o nosso vinho vai ficar menos competitivo nos Estados Unidos, logo a procura vai cair. Ou seja, se as coisas já estavam mal, com estas tarifas vão ficar ainda pior. E quem diz o vinho, diz muitos outros produtos que nós exportamos e que nós importamos também, e que agora vão estar sujeitos a uma tarifa e, portanto, o seu valor vai aumentar. Os nossos consumidores, que consomem muitos produtos americanos, direta ou indiretamente, porque a nossa indústria, por exemplo, para produzir, precisa de máquinas americanas. Agora as empresas vão ter de pagar mais por essas máquinas e naturalmente que depois isso também tem um efeito sobre os preços, porque o custo de produção aumenta e os preços aumentam também. Portanto, isto não é mau, isto é verdadeiramente péssimo. Enfim, aqui a única nota positiva que eu observo no meio disto tudo é ver alguns partidos de esquerda que há uns anos teriam reservas relativamente ao livre comércio, hoje em dia abraçá-lo. E digo isto sem qualquer sarcasmo. Saúdo que alguns partidos, não todos, o PCP, por exemplo, não vejo que tivesse grandes objeções a tarifas se fosse Portugal a impor tarifas aos outros. Mas, por exemplo, aqui o caso Livre e mesmo o próprio Partido Socialista, que percebem que de facto o livre comércio é bom, é bom que haja comércio entre os povos e entre as nações e que tarifas são um impedimento ou um bloqueio a que isso possa acontecer.

Mário Morinho Lopes, tudo pesado, faço a mesma pergunta: a União Europeia não devia ter aceito este acordo?

A União Europeia não tem condições para negociar outro acordo. Vamos lá ver. A União Europeia nas últimas décadas adormeceu. Adormeceu em termos de defesa, colocou-se à sombra dos Estados Unidos e do ponto de vista económico, deixou de ser a potência que já foi há um século, há 50 anos. Deixou de ser. Nós crescíamos mais ou menos em paralelo com os Estados Unidos, acompanhávamos o crescimento dos Estados Unidos. Desde há umas décadas para cá que fomos definhando. E portanto, como nós hoje em dia somos uma sombra daquilo que já fomos no passado, de facto, nós não temos capacidade de negociar os Estados Unidos, é um grande bloco. A Europa fala a várias vozes por vários motivos, desde logo porque não tem a mesma estrutura política federal dos Estados Unidos. Não estou com isto a defender uma federação, estou a dizer que não tem, de facto, a mesma capacidade de negociar com vários países que podem ter posições diferentes. Aliás, basta ver o que é que geralmente acontece relativamente à Hungria, que acaba por estar em contraciclo com o resto do bloco europeu. E portanto, por vários motivos políticos, mas também económicos, a União Europeia não tinha capacidade para fazer algo muito melhor do que aquilo que fez. E portanto, a consequência seria não ter acordo e termos as tarifas 30% que ainda seriam piores. Portanto, enfim, foi o mal necessário, aqui neste caso. É um bom acordo? Não. Mas qual era a alternativa? Levarmos com umas tarifas 30% ou seria ainda pior?

Mário Morinho Lopes há pouco falava do Partido Socialista, que ouvimos também, juntamente com o Chega, na Tarte Política ontem sobre este mesmo assunto. Agora a questão, Ricardo Carvalho, é o que deve fazer o governo neste momento, apoiar os setores mais afetados pelas tarifas, deixar que o mercado resolva, pressionar também a União Europeia para que haja algum tipo de retaliação com tarifas semelhantes impostas às importações dos Estados Unidos? Eu acho que não vamos lá com retaliações. É óbvio, o governo português deve continuar a insistir para que haja uma diminuição progressiva de tudo o que sejam taxas e barreiras alfandegárias. Quer dizer, até a resposta ao Mário Morinho Lopes, eu entendo, mas o mundo ideal era haver total livre comércio. Infelizmente, não há total livre comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia. Já havia taxas aduaneiras, que neste momento são superiores às que eram, é uma realidade. Agora, volto a dizer, o acordo é o acordo possível. Temos que saber viver com ele e temos que fazer o nosso trabalho de casa. Relativamente ao governo e até

Tendo em consideração as declarações de ontem do secretário-geral do Partido Socialista, que eu acho que anda desatento. O governo tem feito aquilo que está ao seu alcance, nomeadamente através do Banco de Fomento. Eu recordo que o governo aprovou a 10 de abril passado o pacote Reforçar, que são mais 10 mil milhões, que está muito centralizado nas empresas com maior exposição às exportações e nomeadamente aos Estados Unidos. Aprovou-se novas garantias bancárias através do Banco Português de Fomento. Também se aprovou uma linha com pré-aprovação bancária dedicada às exportações em mais de 5 mil milhões de euros e há também um acréscimo de cerca de 1,2 mil milhões de euros, se não estou em erro, no que diz respeito aos seguros de crédito à exportação. Isto são instrumentos concretos que estão à disposição dos empresários com maior exposição ao mercado norte-americano. Aliás, foi uma resposta extremamente célere por parte do governo na altura e provavelmente haverá novas linhas de apoio, porque o governo quer estar ao lado dos empresários e é um governo pró-ativo e tem tido esta preocupação muito através do Banco de Fomento, que finalmente começa a trabalhar e a servir a economia e os empresários. Agora, também tem que passar a haver uma diversificação de mercados e aí eu diria que a AICEP tem um papel determinante e a AICEP também já tem reencaminhado road shows para o Mercosul, para a Índia, para a zona do Ásia-Pacífico. Ou seja, temos que começar a criar condições também aos nossos empresários, através dos organismos públicos, para diversificar mercados. É óbvio que vamos ter aqui alguns setores e o Mário já até deu exemplo de um ou dois setores, o têxtil, o calçado, o vinho. Ou seja, há setores aqui que vão ter uma maior pressão e, como é óbvio, vão requerer uma atenção redobrada por parte do governo, disponibilizando instrumentos para que os empresários possam ter capacidade de mitigar este aumento das taxas aduaneiras e continuarem a ser competitivos. Eu diria que também se abre aqui uma janela ao nível da União Europeia, porque a União Europeia tem efetivamente, cada vez mais, e o governo português tem sido muito insistente no que diz respeito à desburocratização e à simplificação de tudo aquilo que são regulamentos e diretivas europeias. Isso impacta muito a vida das empresas. E também temos de uma vez por todas de avançar com a união bancária, a união da poupança, porque precisamos de liquidez e precisamos de recursos financeiros na Europa ao serviço das empresas.

Jorge Pinto, no fundo, a mesma questão: o que é que devem fazer as autoridades portuguesas perante este acordo agora?

Há muito que pode ser feito e há muito que eu também gostaria de comentar em relação àquilo que foi dito antes de mim. Desde logo, acho que há três grandes linhas temporais no que diz respeito à ação necessária. É preciso uma ação imediata de apoio às indústrias mais afetadas, as que foram referidas, mas por exemplo, a dos plásticos e dos moldes, que também sofrerá muito com estas taxas aduaneiras. Há um segundo nível que é de alargar os mercados, através da AICEP e outros, portanto, tentar reforçar a presença dos produtos portugueses e europeus noutros mercados onde ainda é incipiente ou reduzida. Mas depois há uma terceira dimensão mais estrutural que se prende com a necessidade de termos, Portugal e a União Europeia, uma muito maior autonomia em todos os setores, da defesa à capacidade de produção energética, no que diz respeito a outros países, seja os Estados Unidos, seja a China, porque é insustentável, em todos os níveis, que Portugal continue a estar tão dependente destas duas economias em coisas tão simples como a produção de painéis fotovoltaicos. Praticamente não se produzem na Europa. Há algo que está aqui profundamente errado. Portanto, essa linha de apoio direta é essencial no imediato, ou linhas no plural, mas depois nós temos de ser capazes de também combater essa ideia, e era isso que eu queria ressaltar na intervenção do Ricardo, de que fazê-lo e ter uma presença e dar mais poder às nossas indústrias passa por desburocratizar os processos. Ora, isto na teoria parece uma boa ideia, é evidente. Na prática, naquilo que se tem traduzido é no reduzir das condicionantes e das leis ambientais que têm sido criadas, e bem, a nível europeu. Isto é péssimo. É péssimo para nós enquanto consumidores, mas é péssimo até para nós enquanto bloco comercial, porque a União Europeia conseguiu distinguir-se, os produtos produzidos na União Europeia conseguiam distinguir-se a nível mundial pela sua qualidade, mas também pelo modo como eram feitos e pelo respeito que tinham destas leis ambientais, seja do REACH, portanto, os produtos químicos, seja enfim, toda uma série de regulamentação europeia que existe. Aquilo que tem sido apresentado e aquilo que tem sido defendido, e ainda agora aqui ouvimos, é que essa desburocratização seria necessária, mas quando ela se traduz no reduzir daquilo que tem sido, e bem, repito, tem sido e bem, as obrigações europeias em todos os níveis, incluindo os níveis ambientais, isto é mau. Por que é mau? Porque nos coloca numa pior posição de diferencial de produto. Repare, num mundo tão competitivo, nós só nos vamos distinguir acrescentando valor aos nossos produtos e acrescentando-lhes valor, devemos também acrescentar valor ao modo como eles são produzidos. E é isso que diferencia os produtos europeus dos produtos de outras partes do mundo. Portanto, seria um erro avançar por aí. E os novos mercados, muito bem, sim, mas vejamos como também. Agora, aquilo que nós temos de ser capazes, e permita-me só em 10 segundos resumir esta ideia, é perceber Que o aliado histórico que nós tivemos nos Estados Unidos, enquanto tal, se calhar acabou. Temos de ter pelo menos este cenário em cima da mesa e com este cenário em cima da mesa, temos de conseguir consolidar, democratizar ainda mais o bloco europeu, para que este bloco europeu se possa afirmar a nível global com novas parcerias, seja com o Canadá, seja com a América Latina, África, Ásia, e tentar com isso preservar aquilo que deve ser defendido da ordem global democrática que conseguimos construir ao longo do século XX. Acho que este cenário tem de estar pelo menos em cima da mesa.

Mário Amorim Lopes, também para concluirmos, o que é que Portugal e a União Europeia podem fazer para mitigar os impactos deste acordo?

Muito rapidamente, só aqui umas rápidas réplicas. Eu não seria tão pessimista em relação ao euroatlantismo. Eu concordo com o Jorge, no sentido em que a União Europeia e Portugal temos de ser independentes em todas as dimensões, sobretudo também na defesa, economicamente. Estamos de acordo aí. Eu não creio que isso signifique um corte definitivo de relações com os Estados Unidos. Aliás, a linha histórica do próprio Partido Republicano, que o próprio Trump é alheio, é uma linha de euroatlantismo. Basta pensar no Reagan e portanto, a seguir a Trump, certamente virão outros ou outras que poderão reavivar as relações entre os Estados Unidos e a Europa e a coisa resolver-se-á. Em relação a linhas de apoio, eu não creio que linhas de apoio ao crédito sejam precisamente aquilo que as empresas precisam. E a desburocratização é algo que demora imenso tempo, de facto tem que ser feito, porque nós vivemos num país em que uma grande empresa que fatura centenas de milhões de euros tem o mesmo tipo de exigências, por exemplo, o transporte de mercadorias, que tem um feirante que vai para a feira mensal do seu concelho vender material para o campo. Têm de preencher dias de transporte e detalhar unidade a unidade o que é que estão a transportar. E portanto, isto de facto não faz sentido nenhum, isso tem de ser resolvido, mas não é isto que vai resolver esta questão. Aquilo que pode ser feito é: se estão a aumentar os custos de exportação das empresas e portanto, dessa forma, reduzir a margem, porque as empresas vão ter de absorver na sua margem de lucro parte do aumento destas tarifas, não vão conseguir refletir totalmente nos consumidores americanos, então aquilo que o governo pode e deve fazer é acelerar a descida dos custos que o próprio governo gera, o Estado gera. E quais são esses custos? À cabeça, o IRC e a tributação autónoma. Acelerar. Estas empresas exportadoras são tipicamente as empresas que pagam IRC. Não estamos a falar daquelas microempresas de serviços do setor não transacionável, como os cabeleireiros ou as padarias que não pagam IRC. Não, estamos a falar de empresas grandes, que de facto pagam IRC e portanto, é dinheiro que faz falta no final do ano para reinvestir, para aumentar salários, para contratar mais gente ou para compensar a perda da margem. Portanto, eu creio que isto é um sinal, uma motivação para se acelerar a descida de IRC e com isso ajudar estas empresas e comprar-lhes tempo, porque diversificar mercados, obviamente, estamos todos de acordo, mas é um processo que não acontece da noite para o dia. É algo que demora algum tempo. Basta ver o que aconteceu na altura da crise em 2011, em que demorou algum tempo.

Mário Amorim Lopes, Ricardo Carvalho, Jorge Pinto, obrigado aos três pela presença neste Explicador. Fica o nosso perfeito acordo. Boa tarde, bom dia e boa semana. O Explicador regressa esta tarde política, na tarde política da rádio. Isso sim. Até lá.