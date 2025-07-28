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É um dos grandes temas do dia, o acordo a que chegaram os Estados Unidos e a União Europeia sobre as tarifas aduaneiras. Já aqui entrevistamos na Tarde Política o antigo ministro das Finanças, João Leão. Agora é a vez de escutarmos a opinião de Eduardo Teixeira, deputado do Chega, e Miguel Costa Matos, deputado do Partido Socialista. Um explicador conduzido pela Vanessa Cruz e pela Judite França.

Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eduardo Teixeira, começo por si. O acordo assinado entre Ursula von der Leyen e Donald Trump é um bom acordo para os países da União Europeia ou é o acordo possível?

Mais boa tarde. Cumprimentos ao Miguel, cumprimento a si, cumprimento a todos que nos ouvem neste debate. Nós consideramos que o facto de a Europa, não há aqui uma negociação entre países, há uma negociação entre a América e a Comissão Europeia que arrasta os países, possa não ter sido um bom acordo desde logo para a Europa. Portugal à parte, mas desde logo para a Europa. Na maior parte as tarifas passam até de 1,5% para 15%, o que é considerável. E portanto, este negócio não foi, na nossa perspetiva, um bom negócio. Nós sabemos até que não estamos tão dependentes assim, nós enquanto país, da América, mas falta saber se Portugal deu esse prévio acordo antes da presidente da Comissão Europeia ter fechado a decisão, se o primeiro-ministro deu um prévio acordo a essa questão. Mas nós temos um bloco europeu que não tem, em nossa opinião, líderes que combatam, porque Donald Trump foi eleito para defender a América e, portanto, a Europa tem que se defender a si e cada um dos seus Estados. E no bloco europeu, nós temos, no global, líderes que não têm defendido da melhor forma os interesses da Europa. A Europa é o maior espaço económico do mundo e tem que dizer que defenderá a sua indústria, os seus negócios que existam, que o mesmo é dizer os empregos de todos os europeus. E temos que dizer que há momentos na vida em que temos de usar a força e força negocial sobre os outros Estados. Enfrentamos aqui algumas dificuldades no momento e este não seria o acordo que nós perspetivávamos que pudesse acontecer.

Tem a mesma perspetiva, Miguel Costa Matos? A União Europeia podia ter conseguido equilibrar melhor este acordo, eventualmente até partir para uma guerra comercial?

Em primeiro lugar, também boa tarde, cumprimentar-vos, cumprimento a quem nos está a ouvir. Este acordo é um vexame, é uma humilhação da diplomacia europeia. Repare que os americanos impõem sobre a União Europeia 15% de tarifas, mas os europeus aplicam o quê sobre os americanos? Não aplicam nada. Também houve um compromisso do ponto de vista energético, houve compromisso do ponto de vista da área da defesa. Ora, aqui estes últimos meses temos vindo a falar que o investimento europeu em armamento teria como base a capacidade industrial europeia, criaria empregos na Europa. Aliás, Portugal está bastante bem posicionado para poder beneficiar desse investimento e poder criar ele próprio empregos com esse investimento. Mas agora teremos que comprar armamento, sobretudo, à América. E é importante também recordar que esta é a segunda grande cedência no espaço de poucos meses, porque tivemos aqui há pouco tempo o G7 a fazer um acordo, onde a Europa tem também assento, no sentido de isentar as empresas americanas da aplicação do imposto mínimo global, que foi acordado pelo conjunto das nações, e que aliás é lei cá em Portugal. E portanto, por duas vezes a Europa cede perante a pressão dos Estados Unidos, não obtém aparentemente nada em troca, a não ser evitar que seja ainda pior. Poderiam ter sido tarifas de 30%, mas também já há algum tempo que se falava de 15. E a incapacidade de nós sabermos bater o pé e sermos capazes de valorizarmos enquanto bloco económico, enquanto um dos maiores blocos económicos do mundo, é de facto muito alarmante. Eu não sei se estou inteiramente de acordo com o Eduardo na medida de alguma desvalorização do impacto na economia portuguesa. Felizmente, vemos que empresas portuguesas continuam a investir na América e vice-versa.

Eu não disse isso, Miguel. Eu dei a entender que-

Pronto, eu quero dizer que não somos os países mais expostos aos Estados Unidos da América, e isso porventura até poderá ser verdade estatisticamente, mas as empresas estão expostas. De facto, deve nos causar algum alerta e também pelo impacto indireto que isso tem na economia europeia. E eu gostava de recordar que em abril, quando essas tarifas foram primeiro anunciadas, o governo lançou um pacote muito grande, muito significativo, e de facto, até agora, não sabemos Quais destas medidas é que já foram acionadas e ativadas? E as tarifas, como sabemos, não têm impacto só quando se começam a pagar. Também têm impacto, desde logo, na confiança dos consumidores e dos investidores. E portanto, aquilo que é necessário escrutinarmos, para além dos impactos no plano nacional de rearmamento, no plano nacional energético, também no apoio às empresas. É preciso percebermos se está o governo a ser capaz de criar as linhas de crédito, criar os seguros de crédito, criar o apoio às exportações, no sentido de nós podermos ter um impacto mais mitigado desta crise das tarifas. Neste momento não nos parece. Os indícios são que não, mas naturalmente, o governo terá que vir a jogo apresentar as justificações do que fez e do que não fez. E, portanto, a nossa preocupação é, de facto, muito grande, não só pela Europa ter falhado, mas por o governo em Portugal estar a falhar na resposta a esta crise.

Ia-lhe perguntar precisamente, Eduardo Teixeira, o que o governo pode fazer neste contexto de acordo com a União Europeia?

Desde logo, o que o senhor primeiro-ministro já fez hoje, que foi falar e saudar o acordo comercial que traz previsibilidade e estabilidade vitais para as nossas empresas e para a economia. Eu acho que isso não é verdade. Nós estamos algo expostos. Como disse, não temos tanta exposição quanto aos Estados Unidos da América, mas temos. Portanto, há um impacto e, desde logo, os produtos portugueses ficarão mais caros 15% ou 13,5%, se considerarmos que têm 1,5% pelo meio. Esse impacto é considerável nos pequenos negócios que existem entre Portugal e os Estados Unidos da América. E não se pode ficar logo resignado a um acordo, por isso é que eu disse de início que falta saber que voz ativa teve o governo de Portugal prévia ao estabelecimento deste acordo, ou se está submisso agora à situação. E a defesa dos interesses de Portugal está bem acima dos interesses de previsibilidade e estabilidade na Europa. Nós temos uma economia para defender, com muitas debilidades. Temos os postos de trabalho muito expostos, desde logo, não só à América, mas do ponto de vista internacional, que somos um país que faz bem e que exporta muito. E temos que considerar que os líderes têm que exercer o seu poder, e esperávamos que tivéssemos aqui uma posição que outros líderes europeus tiveram, e que desde logo disseram que não aceitaram o mau acordo, como é o caso da Hungria. Nós temos que defender como Donald Trump, temos que defender o nosso país e temos que defender a posição estratégica dos nossos negócios no mundo. E esta resiliência desse comunicado que eu vi, preocupou-me, porque não é com formas resignadas que se vai tentar tranquilizar a economia e evitar a escalada que traz uma exposição muito grande de Portugal ao mundo.

Miguel Costa Matos, dentro de um acordo que é feito entre blocos, o que é que o governo português pode fazer?

Eu imagino que tenha havido um diálogo no plano europeu de coordenação sobre qual era a postura negocial a adotar.

Mas isso era uma coisa que nós temos que ter a certeza agora, não é?

Essas conversas costumam ser tidas e eu espero que o governo português tenha sido interventivo no sentido de afirmar a exigência que deveríamos ter. Repare o ponto da humilhação de que foram negociar ao campo de golfe do Trump na Escócia. Quer dizer, isto aqui é quase uma imagem colonial. E depois a cedência em toda a linha da diplomacia europeia, diz-me uma coisa: ou o governo português, de facto, não soube imprimir a sua influência no sentido de sermos exigentes, ou então, alternativamente, é cúmplice desta estratégia. E o comunicado que vimos hoje da parte do governo é que, de facto, está de acordo que está tudo bem. Está tudo bem com nós sermos tarifados em 15%, mas nós não tributarmos nada de volta. Está tudo bem com termos agora que passar a comprar as armas aos americanos, energia aos americanos. Quer dizer, quando nós aliás estamos a fazer um trabalho de diversificação no plano energético e também de apetrechamento da nossa capacidade de defesa, isso não faz sentido nenhum.

Não consegue perceber o racional destes dois compromissos.

Não consigo. E portanto, o governo português, tipicamente é um governo influente, pelo menos assim era no tempo de António Costa. Sabemos que nos tempos de Luís Montenegro, enfim, já houve alguns indícios, nomeadamente na questão da Ucrânia, que isso poderia ser um bocadinho menos assim, mas essas questões na União Europeia são decididas por consenso. Eu não quero acreditar que não houve nenhum outro Estado-membro a pedir uma posição mais musculada e, portanto, perante a ausência de músculo da diplomacia europeia.

A Hungria foi um deles.

Aparentemente, perante a falta de músculo da diplomacia europeia, também Luís Montenegro foi frouxo e agora vir bater palmas a dizer que isto é um grande acordo, é fanfarrão, na medida em que é muita garganta, mas depois pouca ação no sentido de ajudar as nossas empresas. Portanto, acho que temos aqui o pior dos dois mundos da parte de Luís Montenegro e deste governo, uma postura de se anularem por completo perante uma decisão trágica da União Europeia de assinar este acordo.

Eduardo Teixeira, as empresas portuguesas, estava aqui Miguel Costa Matos a expressar essa preocupação agora sobre o que é que se segue, tendo em conta que sim, há um acordo, mas há esta taxa de 15%. Devem as empresas incorporar uma parte do sobrecusto que advém das tarifas para evitar perder cota de exportação? Devem ou vão ser mesmo obrigadas a procurar novos mercados? Como é que olha para o que aí vem?

Desde logo, os produtos portugueses, aqueles que têm exposição à América, ficarão mais caros 15%, como eu disse. Esse não foi um bom acordo para a Europa. A Europa, mais uma vez, negociou muito mal e negociou em nome de Portugal, e por isso é que era importante perceber se o aplauso que veio a seguir por parte do governo tinha sido previamente acordado, porque é altamente preocupante em termos de diplomacia económica. As empresas portuguesas, como eu disse, nós temos um Portugal que faz bem, que exporta, que cria valor, mas que vive com margens muito diminutas para ser competitivo. Portanto, não tem muita margem para acomodar este aumento de preço em alguns mercados. Claramente que é uma dificuldade para as nossas empresas que têm exposição com a América e tem que se criar aqui uma atenção muito especial, mas nunca poderia ter sido negociado. A Europa, como eu disse há pouco, é o maior espaço económico do mundo e tem que se fazer valer por si, porque já o é e portanto não pode ter submissões na negociação com outros Estados ou com outros blocos de Estados. Isso para nós é preocupante. Quem é eleito tem que defender os interesses de quem vai eleger e portanto, se a América tem essa postura, a América é governada pelos americanos, o Donald Trump é eleito pelos americanos. Nós temos na Europa que construir uma Europa diferente, que não pode ser uma Europa submissa aos interesses económicos dos outros.

Miguel Costa Matos, só mesmo para terminar, peço-lhe alguma brevidade na resposta. As empresas portuguesas devem incorporar a parte que advém das tarifas para não perderem cota de exportação? Devem procurar novos mercados?

Olhe, cada empresa terá que analisar a sua capacidade de poder incorporar esses 15%. Uma parte não será passível de ser incorporada. E portanto, nós, da parte do Partido Socialista, já há uns meses atrás, quando estas tarifas primeiro começaram a ser faladas, também fizemos propostas muito claras no sentido de haver uma diversificação dos mercados de exportação e que deve passar essencialmente por três tipos de coisas. Em primeiro lugar, por linhas de crédito, em segundo lugar, por seguros de crédito e em terceiro lugar, por apoio direto à internacionalização. Isto é, ajudar as empresas a irem para novos destinos, colocar a diplomacia portuguesa a abrir novos mercados, que em alguns casos, por exemplo, mercados têm regulamentações específicas, poder ou não poder exportar. É preciso abrir esses mercados, não podemos nos deixar só nas mãos da União Europeia, claramente. E depois é preciso, do ponto de vista financeiro, essas linhas de crédito e esses seguros de crédito, desde logo, no caso americano, porque os pagamentos poderão demorar mais tempo, porque vai haver um maior aperto financeiro, não só da nossa parte, mas também dos consumidores americanos, porque esses 15% também serão, em parte, pagos pelos consumidores americanos, que terão que pagar todas as coisas que importam da União Europeia 15% mais caro. E portanto, nesse sentido, vamos ter que ter mais liquidez para gerir os pagamentos e para novos mercados, que são sempre difíceis de abrir. As empresas têm que se estabelecer lá, precisam, de facto, de uma linha de crédito para poderem fazer essas operações e para poderem dar prazo de pagamento aos seus novos clientes mais dilatados. E portanto, nós apresentámos isto também na altura, em abril, o governo apresentou o seu pacote. Repare que a execução desse pacote é aquilo que se vê. Esperemos que agora possam pôr as coisas em marcha, porque as empresas portuguesas vão seguramente sentir o impacto disso e neste caso, isto não é um interesse de partidos, é o interesse nacional que está em causa e nós temos que estar todos juntos no sentido de apoiar as empresas portuguesas a poderem chegar a novos mercados e não sentirem tanto o impacto da situação na América, das tarifas lá para a América.

Ficou clara a sua posição. Já não temos mais tempo, Eduardo Teixeira. Obrigada a ambos por terem estado neste explicador. O programa volta mais daqui a pouco com a Ministra do Ambiente.