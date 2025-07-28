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Começou com a ameaça de tarifas de 50%, depois 30, dois meses depois, há acordo entre Estados Unidos e União Europeia. Os produtos europeus que os norte-americanos importam vão ser taxados a 15% e há dois compromissos que estão a gerar críticas. O bloco comunitário vai ter de comprar energia e armamento ao país liderado por Donald Trump. É nosso convidado neste explicador, o antigo ministro das Finanças, João Leão, que exerceu funções nos governos de António Costa e que é agora vice-reitor do ISCTE. Uma entrevista conduzida pela Judite França e pela Vanessa Cruz.

Bem-vindo, João Leão. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Este acordo assinado entre Ursula von der Leyen e Donald Trump é um bom acordo para os países da União Europeia ou é o acordo possível?

Muito boa tarde a todos. É um acordo que está longe de ser o ideal. Resta saber se é o acordo possível nesta fase. É um acordo, que primeiro para os ouvintes perceberem, é um acordo que é desequilibrado, em que os Estados Unidos sujeitam os produtos europeus a uma taxa de 15%, sempre que os europeus exportarem produtos para os Estados Unidos, mas não o contrário. Os produtos americanos não estão sujeitos a uma taxa equivalente à entrada na Europa. E nesse sentido, é um acordo desequilibrado. Isto para perceber que são duas das maiores economias mundiais, os Estados Unidos e a Europa. A Europa tem uma economia com a mesma força e a mesma dimensão dos Estados Unidos. Resta saber por que chegou a este acordo com este desequilíbrio. Há várias razões para a Europa chegou mais fragilizada a esta situação do que os Estados Unidos. Em primeiro lugar, a Europa está num contexto de situação de guerra, a Rússia está a invadir a Ucrânia e a Europa precisa desesperadamente do apoio americano nesse contexto. Portanto, nesse sentido, e como o próprio comissário chamou a atenção, este não foi um acordo apenas económico ou comercial, envolveu outras dimensões que não essas. Portanto, a Europa está altamente dependente dos Estados Unidos do ponto de vista de segurança, e isso fragilizou na capacidade de negociar neste acordo. Uma segunda dificuldade que a Europa tem nesta situação, comparando com os Estados Unidos, é que nos Estados Unidos, Trump decide sozinho, enquanto os europeus são mais divididos, têm mais dificuldade em atuar de forma unida perante os Estados Unidos. Isso gera sempre disputas entre eles e a Europa chega a esta situação um pouco mais fragilizada que os Estados Unidos. Neste contexto, e a Europa não tendo procurado outros aliados para fortalecê-la nesta luta que a Europa tem para manter os mercados mais abertos e evitar o protecionismo, entrou nesta situação com alguma fragilidade e este acordo está longe de ser o ideal.

Mas Bruxelas deveria ter partido para uma guerra comercial?

Eu penso que se a União Europeia tivesse conseguido desde o princípio outros aliados para esta guerra comercial, se tivesse conseguido o apoio e atuar de forma concertada com outros países como a Mercosul, o Brasil, o Canadá e eventualmente outros países asiáticos como o Japão e a Coreia, teria ainda mais leverage e teria mais capacidade de impor um acordo melhor aos Estados Unidos, porque aí os Estados Unidos teriam a enfrentar não cada um deles isoladamente, mas todos em conjunto. E estes países poderiam fazer o triângulo por manter as regras de um mercado aberto no mundo e evitar este caminho para protecionismo.

O facto de além dos 15% das tarifas, a União Europeia ser obrigada também, é o que está inscrito neste acordo, a fazer compras de energia e investir em armamento norte-americano. Podemos olhar para isto deste ponto de vista, ficar preso ao compromisso de comprar energia e armamento não pode revelar-se um mau negócio para a União Europeia, tendo em conta este mercado globalizado e concorrencial em que vivemos?

Pois, é preciso a esse nível perceber melhor depois os detalhes dos compromissos que são assumidos a esse nível. Porque há o compromisso também ao nível do investimento da União Europeia nos Estados Unidos. Ainda hoje a presidente da Comissão Europeia confirmou que não vai haver nenhum investimento por parte dos europeus nos Estados Unidos e que isso vai depender, são mais estimativas que já existem no setor privado de investimento nos Estados Unidos e que já fariam esse investimento mesmo sem este acordo. O mesmo se passa com a parte das compras de energia de material militar. Resta saber se isso não era o que já estava de alguma forma programado ou se está muito para além do que, e como é que a Europa, sendo uma economia de mercado, iria obrigar os seus importadores de energia a comprar energia dos Estados Unidos. Portanto, isso também é uma questão relevante. Na parte militar é diferente, porque aí os governos podiam comprar diretamente dos Estados Unidos, mas também não parece ter havido nenhum acordo claro entre os países quanto é que iriam comprar material militar nos Estados Unidos. Tudo parece que são números mais de intenções e de previsões que a Europa já faria de compra de material militar e de energia aos Estados Unidos, do que algo adicional que venha de um acordo. Mas para isso tinha que se ver os detalhes. Já sabemos que em acordos anteriores por parte do Trump, em que se falavam desse tipo de investimentos, muitas vezes esses investimentos e essas compras não se materializaram ou não passaram de intenções do que já estava previsto, portanto, não acrescentam nada de significativo no acordo.

E o que as empresas portuguesas podem esperar do acordo? Devem incorporar uma parte deste sobrecusto que advém das tarifas para evitar perder cotas de exportação, por exemplo?

É natural, vai haver aqui um compromisso. As empresas portuguesas, por um lado, devem procurar outros mercados, em alternativa ao que têm nos Estados Unidos, outros mercados de exportação. A Europa, ela própria, está a celebrar acordos importantes com outras regiões, como celebrou agora com a América do Sul, mas também com o México. Portanto, são acordos importantes para ganhar os mercados, dado que vamos ter mais dificuldade a exportar para os Estados Unidos. E na relação com os Estados Unidos, vai haver um pouco as duas coisas. As empresas vão procurar, por um lado, refletir no preço Um preço mais baixo pra depois acomodar a tarifa e não ficar tão caro o produto aos Estados Unidos, mas as empresas também não podem perder as suas margens e em parte o efeito vai ser o aumento dos preços com que colocam os produtos nos Estados Unidos, mas isso também tem como consequência maior dificuldade em vender os seus produtos. Vai haver uma mistura das duas coisas.

Von der Leyen promete previsibilidade e estabilidade a partir daqui. De resto, também o primeiro-ministro Luís Montenegro acabou por utilizar exatamente as mesmas palavras na reação. Acha possível que este acordo seja para manter ou Donald Trump pode considerar novas negociações, tendo em conta todo o histórico até aqui, que foi um pouco ziguezagueante?

Sim, o presidente americano é sempre muito criador de incerteza, sempre procurando novos acordos, sempre procurando novas negociações. Portanto, do lado americano, não há uma ideia clara de muita estabilidade sobre o que poderá ocorrer daqui. Admito que no próximo ano isso se possa manter, mas não é óbvio como é que poderá evoluir. Mas também não é muito óbvio da parte da União Europeia, porque este é um acordo desigual, portanto, duas economias da mesma dimensão. Admito que por agora, nos próximos ano ou dois, se mantenha este acordo, mas admito que a União Europeia volte a colocar este assunto na agenda em relações futuras com os Estados Unidos, porque é um acordo desigual, que acaba por ser mau para as exportações europeias. Também não é o ideal para os Estados Unidos, que é um acordo de 15% sobre todos os produtos americanos, sem nenhuma espécie de discriminação. Também vai acabar por afetar o poder de compra dos consumidores americanos, vai deteriorar as trocas comerciais entre a Europa e Estados Unidos, que representavam cerca de um terço de todas as trocas mundiais. Portanto, este é um acordo que tem um impacto negativo na relação comercial entre a Europa e Estados Unidos, então não é o ideal para os Estados Unidos, embora seja melhor para os Estados Unidos do que para a Europa, porque a Europa é os produtos europeus é que passam a estar sujeitos a esta taxa adicional. Agora, admito que de parte a parte, não no imediato, admito que agora por algum tempo haja estabilidade, mas admito que parte a parte, mais tarde ou mais cedo, não diria este ano, mas dentro de um ano ou dois, este assunto volte a colocar em cima da mesa, porque o acordo em si é desequilibrado pra uma das partes.

Falava há pouco na necessidade das empresas portuguesas procurarem novos mercados. Ainda hoje aqui na Rádio Observador, o Sindicato da Indústria Têxtil, Vestuário, Calçado e Curtumes aconselhava precisamente a isso. Há outros setores que deveriam fazê-lo, que estão destinados a fazê-lo, que o podem fazer com mais facilidade?

Sim, porque nós exportamos para os Estados Unidos não só produtos de diferente ordem, exportamos também químicos, exportamos também petroquímicos, ou seja, na parte dos petroquímicos, é uma parte em que nós exportamos para os Estados Unidos, sobretudo gasolina, depois de ser refinada em Portugal. Aí provavelmente vai ter que se equacionar qual é que é a alternativa em termos de exportação, mas o essencial das empresas portuguesas vão ter que procurar novos mercados face à redução das exportações que se prevê para os Estados Unidos, e nas relações com os Estados Unidos, também é importante perceber que há uma parte que as empresas vão ter que subir os preços, agora com o consumidor europeu e americano vai comprar os produtos portugueses, então vão perder alguma cota de mercado, mas as empresas portuguesas também vão ter que abrir alguma margem, isso é provável. Agora, há aqui um aspecto importante. A relação da Europa com os Estados Unidos, e também de Portugal com os Estados Unidos, pesa cerca de 2% do PIB português. Este tem um impacto negativo, mas também não é um impacto dramático, ou seja, é um impacto que afeta cerca de 2% do PIB de Portugal e cerca de 2% do PIB europeu. É negativo, mas não é algo de dramático pra nossa economia. Portanto, nós temos mecanismos pra tentar combater esses efeitos.

Quando falava de que mercados, estava a falar de que geografias?

Portanto, uma das grandes coisas que a Europa deve agora explorar e tentar conseguir é o acordo que já assinou com a Mercosul, portanto com todo o mercado da América do Sul, que o grande mercado é o Brasil, a Argentina, mas tem o Paraguai e Uruguai. E esse acordo que está um princípio de acordo assinado, agora é preciso fazê-lo aprovado na União Europeia, isso está dependendo de uma aprovação dos Estados membros. Isso é fundamental para compensar a perda de relações comerciais com os Estados Unidos. Vamos conseguir exportar menos bens para os Estados Unidos, é importante conseguir outros mercados e o mercado da América Latina é um mercado ideal pra nós, até porque é um mercado relativamente complementar face àquilo em que a Europa é forte. A Europa é forte nos setores mais industriais. A América Latina é muito forte nos produtos agrícolas e outras matérias-primas. Mas também a Europa também está a negociar um acordo com o México, também pode negociar acordos com a Índia, melhorar os acordos que tem com os países da Ásia, como o Japão e a Coreia. É importante procurar outras áreas onde consigamos compensar esta perda de mercado nos Estados Unidos.

João Leão, não são de agora os seus alertas para um abrandamento econômico global e neste contexto, esta pergunta também acaba por se impor. Portugal vai continuar a reduzir o saldo orçamental?

Eu estou convencido que sim, ou seja, eu estou convencido que este ano o saldo orçamental vai continuar. Já tem estado a reduzir desde 2023, portanto em 2023 atingimos o excedente máximo de sempre, que foi 1,2%. O próprio Conselho das Finanças Públicas, se corrigirmos de determinadas medidas, no fundo, era um excedente de quase 2%. E neste momento, o ano passado já tivemos só de apenas 0,7% e este ano o excedente deve ficar mais baixo. Ainda acredito que o governo consiga obter um excedente, como está comprometido, mas já será um excedente mais baixo. Estou muito convencido que o próximo ano, se a trajetória atual se mantiver, tudo indica que vamos passar a ter o primeiro déficit novamente, apesar de a economia oferece preocupação, porque a economia portuguesa ainda está numa situação positiva e ter um déficit quando a economia portuguesa está numa situação positiva, reduz o espaço pra atuarmos quando estamos numa situação mais difícil e quando a economia Está negativa e é que precisamos ter margem orçamental para atuar. Agora, quando a economia portuguesa ainda está com esta dinâmica positiva, seria ideal ter contas públicas que não se degradassem de forma tão rápida.

E se assim for, se se confirmar esse cenário que está aqui a traçar, podemos entrar em déficit já em 2026?

Eu estou convencido que sim. Se as tendências atuais se mantiverem, e mesmo que a economia esteja em bom estado em 2026, estou convencido que podemos entrar em déficit no próximo ano.

Vamos falar agora de outro tópico. Na sua opinião, Mário Centeno deveria ter sido reconduzido como Governador do Banco de Portugal? Pergunto-lhe por quê.

Sim, definitivamente. Eu penso que fez um excelente mandato. Mário Centeno era uma figura altamente prestigiada na Europa, prestigiada junto dos ministros das finanças europeus, dos governadores dos bancos centrais europeus, junto à própria presidente do Banco Central Europeu. Eu próprio testemunhei isso em reuniões da Ecofin, era uma figura altamente prestigiada e vocês também podem comprovar que era constantemente entrevistado pelos principais órgãos financeiros a nível mundial, desde o Bloomberg, o Financial Times. Era uma figura muito ouvida e muito respeitada na Europa. Portanto, Portugal tinha um peso acrescido nessa dimensão por ter uma figura tão respeitada. E portanto, nesse sentido, teria sido, a meu ver, a melhor opção. Penso que também fez ao nível interno um bom trabalho no sentido de dinamizar o Banco de Portugal, tornar o Banco de Portugal mais aberto à sociedade, com constante interação com a população e com a comunicação social. Isso também foi positivo para que toda a análise, os relatórios e a informação do Banco de Portugal sejam melhor utilizados por todos nós.

Mário Centeno tem agora via aberta para ser candidato a Belém. Daria um bom candidato, João Leão?

Eu não estou por dentro de nenhuma informação privilegiada sobre esse assunto, mas do meu ponto de vista, sempre o afirmarei. Tal como penso que foi um bom governador, também diria que daria um excelente presidente.

E conhece bem Mário Centeno, foi secretário de Estado de Mário Centeno antes de depois vir a ser ministro também.

Sim, exatamente.

E para liderar o Partido Socialista, caso não entre na corrida a Belém?

Nessa mesma dimensão não queria entrar aqui em questões de natureza partidária, mas o que posso testemunhar é que sempre, quer o que todos os portugueses já conhecem, mas também quer do trabalho ao lado de Mário Centeno, tenho uma excelente opinião da forma como ele atua e a forma de ponderação que tem, a capacidade que tem de comunicar e de tomar decisões fundamentadas.

Mas agora como é que avalia a escolha de Álvaro Santos Pereira?

Eu também queria referir que conheço bem o Álvaro Santos Pereira, também trabalhei com ele muito diretamente quando o Álvaro Santos Pereira era ministro da Economia e eu era na altura diretor-geral no Ministério da Economia. Tenho uma opinião muito positiva do Álvaro Santos Pereira. Ele é uma pessoa com grande capacidade de trabalho e de abertura. Ao mesmo tempo, tem um currículo muito positivo. Portanto, ele não só foi o ex-ministro da Economia, como os portugueses o sabem, o conhecem, mas teve aqui um alto cargo na OCDE, muito prestigiado, e portanto, é uma figura que tem o perfil adequado para poder assumir um posto como o Governador do Banco de Portugal.

Muito obrigada, João Leão, por ter vindo ao Explicador da tarde política.

Muito boa tarde.