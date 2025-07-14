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Donald Trump já fixou uma data para as tarifas aduaneiras de 30%, a aplicar a produtos oriundos da União Europeia, um de agosto. Até lá, Bruxelas garante que continua a trabalhar para alcançar um acordo que evite a subida acentuada das taxas alfandegárias, mas o desfecho das conversações é imprevisível. E agora, como deve a União Europeia responder? Que consequências para a economia dos 27 Estados-membros e muito em particular para Portugal? Perguntas que fazemos a Paulo Nascimento Cabral, eurodeputado da Aliança Democrática, e Pedro Silva Pereira, antigo deputado europeu do Partido Socialista. O Chega também foi convidado, mas recusou participar. Explicador com moderação da Judite França e da Vanessa Cruz.

Bem-vindo, Paulo Nascimento Cabral, vamos começar por si. Estamos a aguardar ainda a ligação de Pedro Silva Pereira. O que ainda pode fazer Portugal e a União Europeia para ser possível chegar a um acordo com os Estados Unidos depois desta ameaça de Donald Trump?

Boa tarde. Agradecer o convite. De facto, Portugal e a União Europeia têm ainda que fazer tudo até agosto para evitar que se cumpra aquilo que está definido na carta que foi recebida este fim de semana pela União Europeia.

E tudo é o quê?

Vamos começar pelo princípio. O que nós temos feito até agora? Primeiro, negociar ao máximo com os Estados Unidos. Nós precisamos de olhar para os Estados Unidos como aquilo que tem sido até agora, que é o parceiro de sempre, um parceiro essencial nas nossas relações transatlânticas, que infelizmente nos últimos meses têm tido alguma instabilidade, mas que nós não podemos desistir deste nosso parceiro de sempre. E as relações transatlânticas com o oceano Atlântico colocam Portugal no centro deste mundo ocidental, que partilhamos valores, mas acima de tudo, porque somos parceiros estratégicos na área da economia e também naquilo que tem a ver com a dimensão global, porque nós juntos temos praticamente 30% do comércio global e mais de 40% do PIB mundial. Nós precisamos mesmo desta parceria estratégica. Numa segunda linha, o que nós também temos feito aqui por parte das instituições europeias, tem a ver com a nossa diversificação de parcerias comerciais. E temos assinado muitos acordos comerciais com países terceiros, desde logo também reocupando o nosso lugar no continente africano, continente sul-americano. Fala-se muito agora do acordo com o Mercosul, há um possível acordo com a África do Sul, a questão também dos acordos com a Índia. Tudo isto é um trabalho que tem sido feito pela União Europeia para garantir que há aqui uma diversidade de fontes comerciais, de parceiros comerciais, para evitar males maiores, digamos assim, caso não cheguemos a acordo com os Estados Unidos. E uma terceira linha, que é o que também tem sido feito e que a própria presidente da Comissão Europeia também já o anunciou, que é o fortalecimento do mercado interno. Nós precisamos muito de ter o mercado interno a funcionar em plenitude, reduzindo ao máximo as barreiras regulatórias que neste momento equivalem cerca de 40 e poucos por cento. Se nós fôssemos comparar as barreiras regulatórias do mercado interno às tarifas de Trump, nós temos aqui uma tarifa, digamos assim, regulatória dentro do mercado interno, que equivale a mais de 40% na área dos produtos, dos bens, e depois mais de 110% nos serviços. Portanto, existe obviamente aqui uma abordagem tripartida, negociar, diversificar as fontes e parcerias comerciais e melhorar aquele que é o mercado interno, porque aí nós conseguimos ser mais competitivos, é questão da nossa autonomia estratégica, e garantindo que estamos mais fortes, mais robustecidos para quaisquer negociações que aí vêm.

Hoje o comissário do Comércio da União Europeia admitiu que a imposição de tarifas de 30% seria equivalente à eliminação do comércio entre europeus e norte-americanos. Corremos, de facto, este risco?

Eu não seria tão radical. Acho que há obviamente aqui uma dificuldade acrescida com tarifas de 30%, mais pela questão simbólica do que propriamente pragmática. Simbólica por quê? Porque nós não esperávamos, nós estamos muito desapontados, como é óbvio, por estarmos a ser tratados dessa forma pelos Estados Unidos, não esperávamos que isso acontecesse. E isto também começa a ter repercussões na forma como os americanos veem os europeus e os europeus veem os americanos. Isto é que é de evitar. Eu já disse semana passada em plenário que a instabilidade é má para os negócios, mas é ainda pior para as relações transatlânticas. E nós precisamos garantir que isto não afeta aquela que é a visão que ambos os lados do Atlântico têm de si mesmo. É fundamental termos esta visão. Segunda linha, obviamente que, e o comissário Šefčovič também já veio dar essa nota, de que vai tentar envolver os restantes países do G7 numa resposta coordenada aos Estados Unidos, caso se mantenha esta tarifa de 30% sobre os produtos europeus, para que nós consigamos ter aqui, obviamente, uma força diferente. Mas o que é óbvio, a economia acaba por resolver os problemas que a política cria. Onde vai haver uma barreira, nós vamos obviamente divergir, nós vamos orientar o comércio mundial para outras áreas que sejam muito mais favoráveis aos mercados. E basicamente é isso que vai acontecer. E este alerta que o nosso comissário tem feito, obviamente dramatizando um pouquinho no discurso, mas que é fundamental compreendermos que depois a economia resolve o problema.

Já tinha abordado há pouco aqui uma das consequências. Os países europeus serão prejudicados, sobretudo em que produtos e serviços, com a aplicação destas tarifas de 30% a partir do início de agosto?

Serão prejudicados de forma diferente. Cada Estado-membro terá um impacto diferente nos seus produtos. Nós obviamente não podemos descurar o setor automóvel, que é de facto muito relevante para a União Europeia. Não podemos descurar também o setor farmacêutico, também é muito relevante. E depois também temos aqui algumas preocupações, e nós não podemos ignorar aquilo que tem acontecido, por exemplo, no setor do vinho, em que há aqui uma diminuição da perceção e das possibilidades de negócio entre a União Europeia e os Estados Unidos, e outras áreas também que são fundamentais para a nossa própria economia europeia. A questão aqui tem a ver exatamente com esta forma que não é uniforme de afetação, uniforme de prejudicar os Estados-membros de uma forma harmonizada. Tem a ver exatamente com Estados-membros que são mais prejudicados do que outros, base naquelas áreas que eu acabei de referir. Por exemplo, no caso português, nós temos 8% das nossas exportações para os Estados Unidos. 8% é um valor grande, obviamente, em termos absolutos, mas depois representa um valor que pode ser facilmente reorientado. Mas, por exemplo, países como a Irlanda, que têm uma grande exposição ao investimento americano, esses sim, também vão sofrer muito mais do que o nosso caso.

Já podemos contar também neste explicador com Pedro Silva Pereira, que foi eurodeputado, também ministro da presidência. Muito obrigada por poder estar conosco. Estávamos aqui a ouvir Paulo Nascimento Cabral dizer que a União Europeia tem que fazer tudo para conseguir chegar a um acordo com os Estados Unidos agora nestes 15 dias que faltam até serem aplicadas essas tarifas de 30%. Concorda? E o que é preciso fazer em concreto?

Tem que fazer tudo o que seja razoável fazer. Nós temos aqui uma situação que é de uma agressão da União Europeia por parte dos Estados Unidos. Esta carta que o senhor Trump enviou à União Europeia não é outra coisa senão uma agressão a um aliado. E portanto, é um comportamento inaceitável e injustificado, além de tudo mais. O grande argumento do senhor Trump é a existência de um déficit comercial em relação à União Europeia, que não é aquele que ele diz, porque ele está a referir-se a um déficit comercial, que de facto existe da parte dos Estados Unidos em relação à União Europeia, no que diz respeito ao comércio de bens, mas os Estados Unidos têm um surplus, têm um superávit em termos de comércio em serviços. E portanto, o saldo global das trocas comerciais entre as duas partes não é assim tão significativo como se pretende fazer crer. E a existência de um déficit comercial da parte dos Estados Unidos na área dos bens não tem nada que ver com a questão das tarifas, ou tem pouco que ver, porque a diferença entre as tarifas praticadas pela União Europeia e as praticadas pelos Estados Unidos é muito pequena. Há uns picos num ou noutro produto, mas a diferença é, de um modo geral, muito pequena. Anda para entre 1%, 2%, 3% na tarifa média que se aplica entre as duas partes. E portanto, as tarifas anunciadas de 30% por parte dos Estados Unidos não têm nada que ver com a compensação de uma diferença nos regimes tarifários. Aliás, as tarifas recíprocas que foram anunciadas pelo senhor Trump são tudo menos recíprocas. Elas não têm nada que ver com as tarifas que são praticadas pela outra parte, são totalmente arbitrárias e portanto aplicar esta lógica à relação com a União Europeia não é outra coisa senão uma agressão. Ainda mais incompreensível depois de, ainda há bem pouco tempo, muitos países da União Europeia sentados na mesa da NATO terem chegado a um acordo, em que participaram também os Estados Unidos, sobre uma questão estratégica muito importante que é a do investimento em defesa. Perante isto, naturalmente que a União Europeia deve reagir. E não há nada como falar a linguagem que o senhor Trump entende. E portanto, a União Europeia tem que continuar a afirmar a sua disponibilidade para retaliar se isso for necessário. E preparar-se para esse efeito, porque essa é a linguagem que realmente a administração Trump está em condições de entender. Isto não significa que a União Europeia não deva reagir com nervos de aço, como está a fazer, suspendendo as suas retaliações até ao momento em que elas se tornem absolutamente indispensáveis. Mas se elas se tornarem indispensáveis, então a União Europeia deve, naturalmente, responder à altura das circunstâncias. E portanto, fazer tudo aqui, nesta reta final da negociação que está em curso, será tudo na medida do que isso seja razoável também para os interesses da União Europeia e, portanto, a União Europeia também tem que zelar pela sua dignidade, porque sem ela o senhor Trump também não respeitará a União Europeia. Ele tem uma visão completamente distorcida sobre o que é a União Europeia. Imagina que a União Europeia foi criada para contrariar, combater e explorar os Estados Unidos da América e com esta visão totalmente distorcida das coisas, é difícil ter um discurso racional. E portanto, a União Europeia estará certamente disponível para encontrar soluções. Já propôs um acordo com tarifas zero, até para os produtos industriais e, portanto, dá amostra de uma grande abertura negocial e tentamos também Explicar que as tarifas não são a fonte do problema. O que o senhor Trump está a pretender é tentar ganhar ganhos de causa exercendo uma pressão coerciva numa tática negocial que é ela própria altamente deplorável e que a União Europeia não pode aceitar. A União Europeia é uma grande potência comercial e o senhor Trump precisa de compreender isso também.

Paulo do Nascimento Cabral, Pedro Silva Pereira falava aqui da questão da retaliação. Há o risco dela poder revelar-se contraproducente?

Deixe-me só dizer que quando eu digo fazer tudo, não é aceitar tudo, é fazer todo o esforço negocial para conseguirmos ter aqui um bom resultado, porque as guerras tarifárias, penso que ninguém está interessado nelas e todos nós compreendemos bem o impacto negativo que isto tem. Quanto às medidas de retaliação, eu penso que é fundamental nós recuperarmos aquilo que nós estávamos a falar há pouco. Tem a ver exatamente com o impacto que isto terá na nossa economia e na economia americana. Não só pelas questões obviamente pragmáticas, a questão financeira, a questão das nossas economias, mas também daquilo que são as relações transatlânticas. E eu sou um transatlantista convicto e eu penso que, por isso mesmo, nós devíamos fazer todo o esforço possível, obviamente dentro dos limites do razoável, para não perdermos esta ligação. Estamos a falar, por exemplo, aqui o Pedro Silva Pereira dizia a questão, obviamente, de um déficit na balança comercial para os Estados Unidos, e nós temos que reconhecer isto, e as contas da própria União Europeia estão diferentes dos Estados Unidos, mas apontam entre 150 mil a 200 mil milhões de euros, e isto também, obviamente, pesa em todo esse procedimento. E nós da União Europeia já manifestamos disponibilidade para, por exemplo, aumentarmos as aquisições de gás natural liquefeito, ou também para podermos ter aqui outras formas mais facilitadas na certificação, nas homologações da indústria automóvel, ou também ainda algum investimento na área da defesa. Portanto, tudo isto também está em cima da mesa e nós temos essa disponibilidade. Quanto à posição forte da União Europeia, esta só se consegue nos dois segundos pilares daqueles que eu referi há pouco. Primeiro, diversificar as fontes e as parcerias comerciais, e isto é fundamental. A União Europeia durante muitos anos perdeu a sua influência mundial e nós temos que reocupar esta influência mundial em continentes africano, sul-americano, que nós perdemos para potências como a China, como a Rússia, e nós temos que as recuperar com acordos de livre segunda geração para que seja benéfico para ambas as partes e que coloque a União Europeia como um player confiável. Nós precisamos de parceiros confiáveis neste momento e basta pensar no que nos aconteceu com a energia, com a Rússia, e sabemos bem que estas relações comerciais estão neste momento a serem utilizadas como armas, como a energia foi também utilizada pela Rússia contra a União Europeia.

E já que fala dessas parcerias estratégicas, Paulo do Nascimento Cabral, aproveitava para perguntar a Pedro Silva Pereira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quer intensificar o diálogo com outros países afetados pela subida das tarifas norte-americanas, como o Canadá e o Japão. Hoje mesmo iria falar com o Canadá. O que se impõe aqui é uma ação concertada e, de facto, diversificar esses mercados estratégicos?

Sem dúvida, o Paulo Nascimento Cabral estava a apontar bem esta importância da diversificação das parcerias comerciais. A União Europeia tem já um acordo comercial com o Canadá, tem já um acordo comercial muito importante com o Japão, que é aliás o maior acordo comercial bilateral que a União Europeia já assinou. Quando se fala na diversificação como valor acrescentado em relação àquilo que existe hoje, nós estamos, no entanto, sobretudo a pensar num acordo com a Austrália, que está em fase final de negociação, num acordo com o Mercosul, que está à procura de vencer resistências finais à sua ratificação com um protocolo adicional, mas que seria muito importante. E estamos a falar de uma negociação com a Índia, que não é coisa fácil, mas que seria também muito importante. E temos ainda a questão da China, que a União Europeia tem dito que pretende rever os termos da sua relação comercial com a China. Quanto mais não seja, eu penso que tudo isto sinaliza junto dos Estados Unidos que a União Europeia é uma grande potência comercial e com várias opções em cima da mesa. Agora, nós estamos perante uma situação em que a política comercial do senhor Trump tem sido marcada por enormes avanços e recuos. Aquilo que hoje é, amanhã pode não ser, pode ser suspenso por dias, por semanas, por meses e, portanto, pode bem acontecer que estes 30% anunciados contra a União Europeia a partir do dia 1 de agosto venham também a ser objeto de revisão. Ele, aliás, no dia 2 de abril, no famoso Dia da Libertação, em que anunciou tarifas, anunciou tarifas sobre a União Europeia de 20%. Agora já vão 30%, depois do esforço de aproximação que a União Europeia fez. Portanto, estamos no reino do absurdo. Se isto tudo fosse sério e houvesse um problema com o déficit comercial norte-americano que os Estados Unidos pretendessem resolver, ainda para mais sem pôr em causa a posição do dólar na economia internacional, então o que fariam era sentar-se à mesa com a União Europeia e discutir um acordo comercial compreensivo, como era o TTIP, que o senhor Trump entendeu romper. E olharia para a questão das relações comerciais, não olhando apenas para o lado que lhe interessa, que é a questão do comércio de bens. Realmente, há um déficit comercial nos bens da ordem dos 150 mil milhões de euros a favor da União Europeia. O superávit na área dos serviços por parte dos Estados Unidos é de 100 milhões e, portanto, a diferença reduz-se para 50 mil milhões de euros. Não são as tarifas que estão a explicar esta situação. A economia americana é o que é. É uma economia com um déficit de poupança e uma grande necessidade de investimento e é este déficit de poupança em relação com o investimento que gera uma procura agregada muito significativa, que depois explica uma capacidade de importação muito grande, que é, aliás, financiada por um dólar sobrevalorizado, que dificulta a vida às exportações americanas e facilita as importações e, portanto, tende a gerar o atual déficit comercial. Acontece que o senhor Trump também não quer desprezar a liderança do dólar na economia internacional. Ameaça até com tarifas os BRICS e todos aqueles que se aliarem aos BRICS, acenando com a possibilidade de utilizar outros meios de pagamento que não o dólar. Portanto, temos aqui o reino do absurdo.

Vamos ver até onde é que vai essa política comercial de Donald Trump. Muito obrigada. Já ultrapassamos o nosso tempo, mas agradecemos. Pedro da Silva Pereira, que foi eurodeputado e ao atual eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral, PS e PSD representados neste Explicador. Convidámos também o Chega, mas não encontrou disponibilidade para participar. Muito obrigada e bom resto de semana.

Muito obrigado!