Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Está no ar o Explicador da Rádio Observador, esta segunda-feira, sobre o último dia do julgamento dos Anjos contra a Joana Marques. E para isso convidamos, para estarem conosco, o advogado Rogério Alves e o juiz desembargador jubilado, Eurico Reis.

É um dos julgamentos mais midiáticos que corre agora nos tribunais portugueses, porque os envolvidos são figuras públicas e também pelo motivo que levou os Anjos a recorrer à Justiça: um vídeo satírico colocado no Instagram da humorista Joana Marques. Rogério Alves e Eurico Reis, obrigado a ambos pela presença neste Explicador. Começando por si, Rogério Alves, tem-se ouvido nas últimas semanas, pessoas a perguntar como é que um caso destes chega aos tribunais, ocupa os tribunais. É um caso destes percecível, não é? Tinha que ser aceito sempre.

Bom dia, um abraço também ao meu amigo Eurico Reis.

Bom dia.

Olá, Eurico. Se eu proponho uma ação em tribunal, o tribunal não pode não aceitar. A menos que considere que há algum motivo para indeferir liminarmente, por ser uma matéria que não é da sua competência, por ser um pedido totalmente despropositado, por ser o tribunal incompetente. Agora, aqui o que está em causa é um pedido baseado num fato que o tribunal vai ter de julgar, porque está dentro das suas competências, do seu circuito de jurisdição e que consiste fundamentalmente no seguinte: houve duas pessoas que se sentiram ofendidas com a prática de um determinado ato por parte de uma humorista e vêm dizer ao tribunal que existem aquilo que nós, na nossa faculdade de Direito, aprendíamos de corrida como sendo os pressupostos da responsabilidade civil, que é o fato, neste caso seria o vídeo ou o tal vídeo manipulado, a ilicitude, ou seja, se foi um fato que contraria a lei, o dano que se sofreu e o nexo de causalidade entre o fato e o dano. Ou seja, eu sofri este dano por causa daquele fato que é ilícito. E é isso que o tribunal vai ter de avaliar, se de fato houve um fato ilícito, se a conduta da ré, Joana Marques... Curiosamente, nos tribunais civis é que se chama réus aos réus. Nós chamamos no processo criminal, mas ali aqueles são réus. Se a ré Joana Marques fez algo de ilícito que possa estar na base de um dever de indenizar o dano sofrido por aquelas pessoas. Portanto, eles têm de provar a prática do ato, têm de convencer o tribunal que o ato foi ilícito, têm de convencer o tribunal que o dano existiu, têm de convencer o tribunal que há uma ligação entre o fato e o dano.

Rogério Alves, tudo isso de forma cumulativa, tem que se verificar essas coisas todas, não é uma delas ou duas delas.

Essas coisas todas, até porque o fato existiu. A pergunta é: foi ilícito ou não foi ilícito?

Tem resposta para isso ou não?

Eu tenho a minha opinião.

Mas não quer.

Não, posso dizer. Não tenho pejo, obviamente, que isto é uma coisa muito subjetiva no domínio dos tribunais e numa altura em que até a honra vale muito pouco nos tribunais portugueses, por causa da jurisprudência também do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Mas eu acho que o que aconteceu não é ilícito, é uma brincadeira, é um gozo admissível. Pode ser infeliz, pode ser de mau gosto, podemos considerar que foi mais ou menos bem-conseguida a paródia, mas eu creio que não é ilícito. Depois há aqui uma outra questão, desculpem-me terminar essa intervenção inicial, é se um fato tem idoneidade para provocar aquele dano, isto é, se há uma lógica, uma conexão. Imagine o seguinte, alguém diz assim: "Aquele guarda-redes é tão mau, é um frangueiro", como nós dizemos na gíria futebolística, "que nem tinha lugar na quinta divisão de São Marino". Bom, se eu disser isto, posso estar a ser indelicado, rude, bruto, mas não deixa de ser a minha opinião. E, portanto, porventura, ela não é idônea a provocar determinado tipo de danos. Se eu disser a alguém: "Olha, tu parece-me que és o mais feio aqui da turma." E se essa pessoa, só por isso, entrar em greve de fome, porventura não há um nexo de lógica entre a imputação que é feita e o resultado que é produzido. São estas coisas que o tribunal tem de analisar, porque está nas suas competências e tem de o fazer e tem todo o direito a julgar como entender ser de direito.

Eurico Reis, bem-vindo também a este Explicador. A pergunta que se coloca neste momento e que se tem colocado a propósito deste caso é se é lícito, de fato, o recurso aos tribunais, sobrecarregar ainda mais os tribunais com um caso que, à partida, não levanta dúvidas a muitas pessoas e, ainda por cima, com um pedido de indenização bastante substancial. Bom dia, obrigado pelo convite. Rogério, já te cumprimentei. Ora bem, nós estamos a viver tempos muito esquisitos, em que não há muita sensatez, é tudo radical, criam-se fações, uns a favor de uns, outros a favor de outros. Não é este caso que vai tornar o sistema judiciário mais emperrado do que ele já está. Os problemas que existem no sistema judiciário não ficam agravados pela existência deste tipo de processos. Aquilo que o Rogério disse é correto e não vou repetir, vou apenas juntar mais alguma coisa que já direi daqui a bocado. Mas estigmatizar as pessoas só porque põem ações em tribunal é perigoso, é muito perigoso. Numa sociedade livre e civilizada, as pessoas que se sentem ofendidas têm direito a responder, a replicar, a usar os meios disponíveis para defender a sua honra. E por fazerem isso, não podem ser condenados.

Certo.

Os têm direito a exercer os seus direitos. E quando alguns começam a pensar que só eles próprios é que têm direito e que os outros não têm, isso é perigoso para o Estado de Direito. Agora, relativamente a esse caso, eu não vi a canção.

O vídeo que foi partilhado pela humorista Joana Marques.

Pois, não vi. Eu estou a dizer, não vi sequer a canção.

A actuação dos anjos no Grande Prémio de MotoGP.

Exato, não vi isso. E também não vi o vídeo. Também tenho o direito de ter uma opinião sobre os humoristas. Que agora não vou aqui manifestar, porque não é isso que interessa. Estou à vontade para não ter uma opinião sobre a matéria. E não vou emiti-la porque não vi nem a actuação, nem o vídeo. Isso será apreciado pelo tribunal. Agora, o que eu queria vincar é que as pessoas têm direito a defender os seus direitos.

Certo, isso não.

Relativamente à questão concreta, para além daquilo tudo que o Rogério disse e que é correcto, há uma outra questão que é esta: a decisão do tribunal não vai ser baseada na sensibilidade dos irmãos Rosado, vai ser baseada numa coisa que nós chamamos o declaratório normal, que é o cidadão ou a cidadã, neste caso são homens, o cidadão normal. Isto também é mais uma ficção jurídica.

Eurico Reis, troca lá isso por miúdos, o que isso significa?

Não é a sensibilidade da pessoa concreta que vai determinar a condenação ou não condenação. Isto depois de verificados todos os pressupostos que o Rogério já disse e que eu não vou repetir. Concordo, é correcto. Mas não é a sensibilidade da pessoa concreta que vai determinar a decisão. É uma ficção, no fundo, depende da sensibilidade do juiz, mas também não é a sensibilidade do juiz. Atenção.

É aquilo que pode ser entendido como a sensibilidade média, seja lá o que isso for, em termos sociais.

Exatamente, é o que o juiz entender que é a sensibilidade da pessoa média, do cidadão ou da cidadã normal.

E em relação aos factos, por exemplo, se for possível estabelecer um nexo de causalidade entre a publicação daquele vídeo e a perda de rendimentos, a perda de um contrato por parte dos queixosos, o tribunal, independentemente dessa questão da sensibilidade média, pode condenar o pagamento de uma indemnização ao humorista?

Se for determinado que aquela ação do humorista era idónea, novamente, em circunstâncias normais. Porque vamos lá ver: a pessoa que determinou, também não sei se isso aconteceu, mas a pessoa que tinha um contrato com os irmãos Rosado e disse: "Eu agora não vou manter o contrato, vou cancelar o espetáculo."

Houve testemunhos nesse sentido no julgamento, ou seja, alguém que ia fazer um contrato com a banda e que, por causa do vídeo e por não querer estar associado a polémicas, acabou por não dar seguimento a esse contrato. Isso é suficiente para o juízo?

Não, mas ouça, o problema é também saber se era lícito essa pessoa, ou seja, agora estou a falar um juriquês, se essa pessoa tinha o direito de fazer isso. Ou seja, os cantores poderiam também pôr essa pessoa em tribunal e dizer: "Não, só por causa daquele vídeo você não tem direito a fazer-me isso. Se não quer cumprir o contrato, pague-me uma indemnização."

Por não cumprimento o contrato, de alguma forma. Rogério Alves.

Exatamente.

Rogério Alves.

Nesse sentido, peça uma coisa. Nesse sentido, também tem que se verificar se essa perda de rendimentos também pode ser ligada ao ato da humorista ou se não poderiam essas outras pessoas que violaram o contrato, disseram "já não quero fazer o concerto", ser elas próprias levadas a tribunal por incumprimento contratual.

Claro, dependia das cláusulas, imagino eu, que pudessem estar nesse contrato como motivos suficientes para não o cumprir. Rogério Alves, por que as sessões não são públicas nestes casos? Nós estamos habituados a ver noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, em que há casos mediáticos em que podem inclusivamente ser transmitidos pelas televisões. No nosso caso, a regra é o encerramento da sala de audiências a câmaras.

Bem, Paulo, vamos lá ver. A regra não é essa. Eu não sei qual é o motivo pelo qual o tribunal determinou, neste caso concreto, que não haveria assistência. A regra em Portugal, às vezes não parece, mas isso é um bocadinho pela assombração do segredo de justiça do processo penal, provavelmente, nós temos uma certa alergia à publicidade das audiências, mas a regra não é essa. Quer no processo penal, quer no processo civil, a regra é assistir aos atos praticados em tribunal.

Mas neste caso, há assistência na sala. Não pode haver é registo de imagens nem de som.

Ah, registo de imagem. Bom, mas isso já é um pouco diferente. Justamente para preservar a imagem das pessoas que estão a depor, porque aparecem pessoas que podem chorar, que podem manifestar sentimentos de tristeza, e isso considerou o tribunal, porventura, até bem. Até porque nos Estados Unidos também não é sempre que os julgamentos são transmitidos em direto. Às vezes até temos que nos contentar com aqueles bonequinhos que aparecem depois feitos por uns senhores que desenham.

Mas basta, Rogério Alves, basta um pedido de uma das partes para que as sessões não sejam públicas?

Não basta um pedido. A parte pede ao tribunal e o tribunal, ponderadas as razões que são invocadas e ouvidas as outras partes envolvidas, em regra também são chamadas a pronunciar-se e diz: "Não me parece muito sensato. Isto pode propiciar escárnio, pode propiciar que as pessoas fiquem inibidas, pode propiciar que as pessoas tenham vergonha de se exprimir com liberdade, pode propiciar que haja aqui um alargamento das tensões." E, portanto, o tribunal terá ponderado com serenidade esta matéria. Se me permite só fazer aqui uma pequena nota em relação ao que disse o meu querido amigo Eurico Reis. Eu queria sublinhar uma coisa que ele disse, tem toda a razão, que é o seguinte: as pessoas podem recorrer ao tribunal para defesa dos seus direitos. Evidentemente que podem, e eu estou totalmente de acordo com isso. E há aqui um ingrediente na nossa sociedade, que é um ingrediente anômalo e que efetivamente está a subverter um bocadinho o ambiente, a atmosfera em que vivemos tudo isto. Quando pediram para fazer este documentário, confesso, foi na altura em que eu fui ver o vídeo, ainda não tinha visto. E fui ler algumas coisas sobre isso.

E ficou impressionado, já agora, Rogério Alves.

Repare, eu acho que o vídeo é um vídeo de brincadeira. É um vídeo a brincar um pouco, como se podia brincar com um guarda-redes que fez uma má exibição, com um cantor que caiu em palco. Enfim, há certo tipo de humor que eu acho detestável, nomeadamente o humor que envolva pessoas com deficiências físicas, pessoas que estão em sofrimento. Acho algo que é detestável. Eu gosto muito de me rir e eu próprio gosto de ter sentido de humor. Agora, a questão aqui é: aquele ato parece-me pouco idôneo a produzir este resultado. O que acontece é que, segundo eu li, começam a aparecer ameaças de morte nas redes sociais, começa a aparecer aquele radicalismo que o Eurico também aludiu, uns estão de um lado, outros estão do outro. E esta sociedade, neste tipo de debates, fica completamente esquizofrênica. Quer dizer, houve aqui um empolamento do fenómeno, tremendo. E quando se vem dizer assim: "Mas houve contratos que não foram cumpridos." Aliás, eu penso que não será bem isso, será contratos que não chegaram a ser celebrados.

Exatamente, não chegaram a ser celebrados. Creio que foi isso que foi dito por uma das partes.

Foi isso que eu li. Eu digo assim: "Olhe, eu ia contratar-te para vires aqui cantar nas festas do município, mas agora já não vou, porque não quero estar associado a esta polémica, parece que estou mais de um lado contra o outro." Ora bem, isto mesmo faz parte de uma sociedade fortemente midiatizada, em que as pessoas são muito afetadas, desde logo, pela aparência das coisas. E o que nós temos de ter é alguma serenidade neste tipo de debate, o que é realmente muito difícil. Por isso é que eu continuo a achar que não há muita idoneidade entre uma coisa e outra. Seria diferente, por exemplo, se um humorista tivesse espalhado o boato de que fulano tal ou o grupo tal era um grupo racista, que fazia apologia do racismo. E dizer: "Olhe, os senhores não vêm cá porque os senhores fazem apologia do racismo." Isso seria um fato falso. Esse, sim, com suficiente gravidade para dizer: "Bem, face disto, isto é uma calúnia, é uma difamação e é uma coisa que nos crime."

Deixe-me ouvir ainda Eurico Reis. Mesmo sem haver essa difamação, essa calúnia, a humorista pode ser responsabilizada por ter desencadeado uma série de reações em que, por exemplo, chegamos ao ponto de ter essas ameaças físicas e ameaças de morte aos cantores. Pode haver essa responsabilização neste processo?

Não. Isso é excessivo. É o que eu digo. Nós estamos num clima social perigosíssimo, ele próprio também para a democracia, que é o das pessoas acharem que só elas é que têm direitos. Mas agora só uma coisa relativamente à questão da publicidade. Há um outro elemento que tem que ser considerado sempre, que o tribunal tem sempre que considerar. As próprias testemunhas podem não querer ver a sua cara aparecer nos telejornais, ou nas revistas, ou no que quer que seja. Nós temos direito à nossa imagem, eu posso não querer que a minha imagem seja colhida para aparecer no outro lado, e os tribunais têm que ter em conta essa situação. Era só também para clarificar isso. As próprias testemunhas podem não querer aparecer.

Claro.

Agora, relativamente à pergunta, a questão é essa, normal, por isso é que eu fiz apelo, aliás não sou eu que faço apelo, é a lei que faz apelo a essa questão do tal declaratório normal, que é a pessoa média tal como ela é compreendida pelo concreto juiz também. E depois com instâncias de recurso, tudo isso. Todas estas ameaças de morte, isso sim é que é perigoso, que se façam ameaças de morte por causa de um caso em tribunal ou por causa de alguém se sentir ofendido por uma piada. Isso sim é que é excessivo. Dizer que é o humorista que tem culpa disso, francamente, claro que não.

Muito bem.

O tal declaratório médio não entra neste jogo.

Muito bem. Para terminar, Eurico Reis, por favor.

Para terminar, disseram que afinal serão contratos que não terão sido celebrados. Também há uma questão: se foram iniciadas negociações. O incumprimento contratual não existe só quando o contrato está escrito. Quando são iniciadas negociações para um determinado objetivo, neste caso concreto, para contratar aquele grupo musical, aqueles cantores, para produzirem um determinado espetáculo. Há conversações iniciais, há um desenvolvimento de uma negociação. Também nesse caso, se depois uma das partes vem, de uma forma completamente injustificada, não finalizar o contrato, também pode ser responsabilizada.

Pode haver também lugar a isso.

Alguma responsabilização. Portanto, estas coisas não são assim tão lineares.

Não é a preto e branco, não é, Eurico Reis?

Exatamente.

Claro.

O que seria bom era que houvesse serenidade e calma e não o exacerbar. As pessoas andam um bocadinho nervosas demais.

Sei, estou a ver. Muito bem, hoje é a última sessão então deste desdobramento, depois haverá que aguardar pela sentença. Rogério Alves, Eurico Reis, obrigado a ambos pela presença neste "Explicador" onde olhámos então para este processo mediático. Bom dia, obrigado. Boa semana. Obrigado.

Bom dia. Obrigado.