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Demorou, mas foi quase 48 horas depois do prazo previsto, algumas escolas começaram a receber os resultados dos exames nacionais do nono ano de Português e Matemática. O atraso, de acordo com uma nota do Ministério da Educação divulgada ao final da tarde de ontem, ficou a dever-se a dificuldades técnicas que ainda não foram detalhadas. E que implicações tem este atraso? Vai, por exemplo, ser prorrogado o prazo para a inscrição na segunda fase destes exames? São algumas das perguntas que servem de mote para uma conversa com António Castelo Branco, presidente do Conselho de Escolas, órgão consultivo do Ministério da Educação, que representa os estabelecimentos de ensino. Uma entrevista conduzida pela Judite França e pelo Miguel Vieira.

Bem-vindo, professor António Castelo Branco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já sabe que dificuldades técnicas estão na origem do atraso na divulgação dos resultados dos exames de Português e Matemática do nono ano?

Ora, muito boa tarde. Com efeito, ainda não sabemos, o conhecimento que temos é o mesmo que tem a comunicação social, que foi a informação oficial vinculada pelo Ministério da Educação. Portanto, não lhe posso dizer mais do que aquilo que já é público.

Mas terá sido no preenchimento do exame?

Olhe, eu penso que não terá sido. Quando fala do preenchimento, é por parte dos alunos?

Exato.

Eu penso que não. Há várias coisas que podem acontecer num processo de exames e provas finais. Este ano eu recordo que o processo foi completamente novo, pela primeira vez houve provas finais do nono ano a contar para a classificação final e para a aprovação dos alunos, que foram feitos de forma digital. O governo procurou acautelar todas as situações, inclusive realizar as provas de ensaio para detetar constrangimentos e para poder corrigi-los agora quando fosse a realização quer das provas-moda, quer principalmente das provas finais de nono ano, e inclusive houve já todo o processo de classificação que também foi ensaiado. Estariam, a priori, com computadores que as escolas puderam adquirir, etc, estariam no governo reunidas as condições para que tudo corresse na normalidade. Recordo, no entanto, que há vários fatores que é quase impossível prever que podem acontecer. Eu não sei o que é que aconteceu com aquelas 15 escolas em que os pais puderam optar pela anulação do exame e fazerem a segunda fase ou ficar com a nota. Não sei o que aconteceu, mas um problema técnico no tempo extra que os alunos tinham poderá ter sido uma quebra do acesso à internet, generalizada na escola, ou uma queda, por exemplo, do acesso à aplicação da prova final. Não sei, mas poderá ter sido isso. Não faço a mínima ideia do que é que aconteceu. Estou só a especular. Portanto, isso faz com que o Ministério, o Júri Nacional de Exames, tenha tomado uma decisão de modo a salvaguardar sempre o interesse dos alunos, que é o fundamental. Neste processo, eu vou dar o exemplo, vamos supor que num sítio qualquer houve um erro, houve um esquecimento, houve uma falha, ou no carregamento das coisas informaticamente ou na entrega aos classificadores, não sei. Várias coisas que podem ocorrer. É preciso ver que estão criados vários mecanismos de cruzamento de dados e de informação para diminuir a possibilidade do erro, mas há milhares de pessoas envolvidas no processo e algumas podem errar, eventualmente, ou ter uma falha. Inclusive, como eu costumo referir, há sempre um professor que pode ficar doente, um classificador, há alguém que pode ter falecimento de um familiar e ter provas para corrigir e, entretanto, terá que ser chamado um novo classificador, que demora tempo e depois poderá até, eventualmente, haver algum atraso. Portanto, há várias coisas que podem ocorrer em todo este processo que podem motivar isto. Eu não sei o que é que aconteceu.

Entrou precisamente na minha próxima pergunta, senhor professor. Não seria normal que houvesse explicações mais detalhadas para aquilo que aconteceu, e não estas explicações em que ficamos todos sem saber muito bem, efetivamente, o que se terá passado?

Veja, eu não sei o que é que aconteceu, não sei se a tutela já sabe. É óbvio que quando acontece algum atraso, tem que haver averiguações. De certeza absoluta que, quer o Júri Nacional de Exames, quer o Ministério da Educação, já desenvolveram ou já colocaram no terreno mecanismos para se aperceber o que é que aconteceu e por que é que aconteceu. Aqui o principal é prevenir que torna a acontecer, ou seja, quando acontece uma falha, corrige-se a falha e faz-se de forma a prevenir que ela torne a acontecer, que é o principal. Portanto, isso tem que ser apurado. Se, por exemplo, não houver ainda informações concretas com causas concretas, o governo pode achar escuriço estar a mandar achas pra fogueira, desculpe a expressão, ou seja, a aventar hipóteses. Nós aqui estamos a conversar e eu estou a especular e a dar hipóteses sobre, eventualmente, alguma coisa que possa não ter corrido bem. Mas o governo não deverá fazê-lo, deverá apurar o que é que aconteceu e então, sim, explicar por que é que aconteceu. Mas devo realçar também o esforço que foi feito no sentido de salvaguardar o interesse dos alunos e não haver atraso nas matrículas, não haver atraso nos procedimentos subsequentes. Portanto, isso é muito importante.

Já houve outros casos de atraso no passado?

Que eu me recorde, neste momento, não. O procedimento em papel, eu não lhe posso dizer se houve ou não, apesar de já estar à frente de escolas há muitos anos, mas não me recordo de nenhum caso de atraso, porque normalmente tudo o que é em papel, os prazos são mais dilatados, as pessoas têm que se deslocar, é mais fácil de detectar logo quando o professor está doente e não aparece. Portanto, há aqui uma série de coisas. Imagine, este é digital, eu tenho provas para corrigir, tenho um código, fico doente, nem sequer consigo ir ao computador, sou avisado, mas posso demorar dois ou três dias a devolver o processo ao agrupamento de exames para chamar outro classificador. Não sei se estou a fazer entender.

Sim.

E aqui o processo pode não ser detetado logo que o professor não está a responder por algum motivo, até pode ter um acidente, pode estar hospitalizado, nós não sabemos. Eu estou a especular com coisas que podem acontecer e não ser diagnosticadas logo, não ser detetado logo. Portanto, o processo é diferente e há que verificar as causas do que aconteceu e trabalhar de modo a que no futuro elas não aconteçam, haja uma forma de prevenir, detetar, seja aquilo que for que aconteceu.

E evitar este atraso. E este atraso obriga o adiamento de divulgação das classificações finais, tendo em conta que essas classificações têm em conta o resultado dos exames nacionais, valem 30% da nota final e é necessário fazer agora essa ponderação. As notas finais têm alguma indicação, vão ser conhecidas ainda hoje?

Sim, todas as escolas estão a afixar.

Já estão a afixar.

Estão as pautas, sim. Ou seja, qual é aqui a questão? A questão é que depois de conhecidas as classificações, há um prazo de 24 horas úteis para que os alunos se possam inscrever para os exames da segunda fase.

Esse prazo termina amanhã.

Esse prazo terminaria amanhã. Só que o que é que aconteceria? Depois de terminar o prazo, a escola tem que fazer o apuramento, tem que fazer pautas de chamada, que têm que estar afixadas 24 horas antes. Portanto, não havia já condições para que o exame pudesse ocorrer na sexta-feira. De acordo com a lei. O que é que aconteceu? O governo também teve consciência disso e automaticamente inscreveu todos os alunos que ficaram não aprovados na primeira fase, inscritos automaticamente para a segunda. Assim permite que as pautas de chamada...

Mas também há aqueles alunos que eventualmente podem querer melhorar a nota. O que vai acontecer nesses casos?

Esses eventualmente terão que se inscrever, porque o automático é apenas para os outros. Porque aqui qual é a questão que se colocava? Não era propriamente os alunos. Vamos imaginar que eu teria 40 alunos que ficavam não aprovados. Felizmente, não, é um número muito pequeno. Mas nesse caso, desses 40, há 20 que têm muitas disciplinas com negativas, nem sequer vão fazer exame, mas os outros 20 querem se inscrever. Eu não sei quantos se vão inscrever. Depois das inscrições, eles têm que ir à secretaria, têm que pagar uma taxa pequena e depois os secretariados têm que saber quem é que se inscreveu, fazer a inscrição na segunda fase, enviar para o júri de exames, imprimir as pautas de chamada, etc. E, que é uma coisa muito importante, convocar os professores vigilantes e coadjuvantes para estarem no dia da prova. Ou seja, se isto fosse tudo feito amanhã, até às 16h30, que fecham as secretarias normalmente, iríamos fazer tudo às 17h, 18h, imprimíamos as pautas de chamada para os alunos saberem, não se davam os prazos e mais, nem sequer tinha o prazo mínimo para convocar os professores para o dia seguinte, porque não posso convocar os professores às 19h para as 08h da manhã do dia seguinte, como deve calcular. O que é que acontece ao ser automático? Os tais 40 que eu lhe disse, estão automaticamente inscritos. Portanto, vamos fazer tudo ainda hoje para saírem as convocatórias para os professores estarem, prevendo 40 alunos a fazer prova, eventualmente três salas ou quatro salas.

Mas em que dia? Desculpe.

No dia correto, na sexta-feira.

Na sexta-feira. Vão ainda assim ser realizadas as provas na sexta-feira.

Porque veja, se for afixado tudo hoje, temos 24 horas de antecedência. Portanto, é cumprido o prazo, e mais, se houver algum aluno desses que me referiu que se inscreva amanhã, durante o prazo de inscrição, é facilmente integrado depois numa das pautas. Não vai implicar em tudo o resto, a não ser que nós tivéssemos aquele azar de ter à conta as salas fechadas, mas isso também facilmente podemos garantir que há uma extra de reserva e garantimos sempre, porque ainda por cima sendo digitais, temos que calcular todas essas situações. Portanto, eu penso que foi a melhor opção.

Pese embora os alunos que ponderem eventualmente fazer ou não fazer exame na segunda fase tenham menos tempo para essa mesma ponderação, para pensarem se devem ou não fazer isso.

Aqui houve uma falha. Portanto, é verdade que o ótimo era ter sido feito tudo, ter os prazos todos certos, dois dias, por aí fora. Neste momento, isso não aconteceu. Qual é a alternativa? É atrasar os exames todos, nomeadamente os do nono ano. Isto é muito pior. E por quê? Porque altera toda a logística, quer do júri nacional de exames, quer de todo o procedimento das escolas, quer das calendarizações de trabalho que estão a ser feitas. Vai colidir com os exames também do secundário, que as calendarizações são todas intrincadas. Vai atrasar o procedimento das matrículas.

Portanto, este é um mau menor.

Este é o mal menor que acaba por ser a solução que permite que não haja consequências negativas para os alunos, nem para os diretamente implicados, nem para os outros. Falou-me dos casos daqueles um, dois ou três alunos, eventualmente, que possam querer fazer melhoria de nota. Posso lhe dizer que isso não é normal no nono ano. Não quer dizer que não haja casos, mas por exemplo, aqui não tem havido. Normalmente só quem faz é quem ficou não aprovado. Isso é verdade que é um fato para o 11º e 12º ano, mas aí tem o seu quê, porque querem melhorar as classificações para lhes permitir entrar no curso que pretendem. No nono ano, isso não se coloca. Normalmente eles não fazem esse pedido. Não quer dizer que não possam fazer e não haja um ou outro que faça. De qualquer maneira, o que temos que acautelar é aqueles que estão a ser prejudicados, que são os que ficaram não aprovados. E esses foi acautelado com a inscrição automática na segunda fase.

O calendário para as matrículas no décimo ano mantém-se então como estava operacionalizado?

Sim, penso que não há necessidade nenhuma de alterar o calendário, permite que toda a gente se matricule a partir de hoje. Permite que os alunos saibam as condições em que estão.

Termina na próxima terça-feira.

Sim, os pais podem perfeitamente matricular-se nestes dias. Não se esqueça que é online, pode ter o sábado, ter o domingo para ponderar tudo. Eu não estou a dizer que se deve trabalhar ao sábado e ao domingo, mas estamos a falar de uma matrícula, algo que pode até, por exemplo, para o 11º ano, com as opções, até os alunos ainda podem conversar com as famílias, e o fim de semana, normalmente é ótimo para esse efeito e até podem fazer as coisas com mais calma do que durante a semana. Portanto, eu penso que os dias que temos neste método, e não se esqueçam que estamos a falar de seis dias, de quatro úteis e dois do fim de semana, para poderem fazer a matrícula.

Professor António Castel-Branco, muito obrigado por ter vindo a este Explicador da Rádio Observador, pelas explicações que aqui nos deu e também por este olhar que aqui transmitiu, porventura útil para muitos encarregados de educação que nos estejam a ouvir. Obrigado, António Castel-Branco, presidente do Conselho das Escolas, convidado deste primeiro Explicador da tarde política.