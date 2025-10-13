Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora o Explicador das manhãs 360, esta segunda-feira dedicado às eleições autárquicas e por isso convidámos representantes dos principais partidos: Alexandre Poço do PSD, Pedro Pinto do Chega, Eurico Brilhante Dias do PS, Mário Amorim Lopes da Iniciativa Liberal, Jorge Costa do Bloco de Esquerda, Paula Santos do PCP, Jorge Pinto do Livre e Inês Sousa Real do PAN.

Muito bom dia. Não será um debate no sentido em que todos vão estar presentes ao mesmo tempo neste espaço, mas antes uma sucessão de pequenas entrevistas para perceber como cada partido analisa estas eleições autárquicas. Alexandre Poço, bom dia, começando por si e pelo PSD. Bem-vindo. O PSD ganhou as eleições, parece-me uma análise inequívoca, mas com algum travo amargo também, com a perda de municípios importantes e históricos, como Viseu, Faro ou Coimbra. Qual é a leitura nacional que faz destes resultados?

Bom dia, obrigado pelo convite. Naturalmente que todos os resultados são inequívocos. Hoje o PSD conquistou algo que é o seu principal objetivo, que é ser a maior força política em Portugal em todos os patamares de governação. Nós não vencíamos umas eleições autárquicas há 16 anos, desde 2009, e nesse sentido, até pela circunstância de hoje estarmos no governo, o PSD com esta votação, na minha opinião, vai reforçando aquela que é a confiança que o povo português tem tido nas suas figuras, nas suas lideranças, no contrato de governação que estabelecemos em cada comunidade e também a nível nacional. Até porque nós partíamos aqui de um ponto de partida, passe a redundância, em 2021, que era negativo, com uma desvantagem de cerca de 30 a 35 câmaras abaixo do Partido Socialista e hoje naturalmente que ficamos muito satisfeitos com o facto de estarmos à frente, de termos vencido no maior número de municípios e freguesias, assim como também algo que destaco, algo que é muito importante, que é o reforço da votação do PSD nos centros urbanos, nomeadamente Lisboa e Porto. Aliás, uma notícia que tem vindo a ser dada desde ontem à noite, a vitória do PSD nos cinco concelhos mais populosos do país evidenciam algo que há muito não acontecia, que é o PSD conseguir vencer câmaras muito importantes nos centros urbanos mais significativos. Falou-me de alguns municípios que naturalmente perdemos. Também conseguimos reconquistar outros que são muito importantes para nós. Veja-se, o PSD nunca tinha ganho a Câmara de Beja e vencemos pela primeira vez. O PSD não vencia a Câmara de Guimarães há mais de 30 anos e conseguimos vencer. Portanto, naturalmente com uma eleição em 308 municípios, a não ser que não tivéssemos mais nenhuma outra força política a disputar conosco o resultado da eleição, é natural que há sempre vitórias e derrotas em vários distritos do país. Mas fazendo a tal leitura nacional que me pede, mandatos, votos, o top cinco dos concelhos, estarmos no governo e conseguimos vencer umas eleições autárquicas reforçando a confiança que os portugueses têm no PSD em mais um patamar de governação, porque já têm ao nível nacional, têm também ao nível regional na Madeira e nos Açores. Estamos muito satisfeitos com a responsabilidade que os portugueses nos têm vindo a atribuir nos últimos anos.

Já por duas vezes sublinhou o facto de estarem no governo e terem o resultado que tiveram ontem. Este resultado terá algum impacto na governação?

Nós devemos analisar as vitórias com tranquilidade e com serenidade. Ou seja, nós no PSD somos um partido que sempre nos habituámos a ser muito claros. Quando vamos a uma eleição, só vencemos se ficamos em primeiro. Nós não ficamos em segundo e festejamos por estarmos em segundo. Não festejamos um terceiro lugar, não festejamos um quarto. Nós habituámo-nos desde sempre a querer ser a força maioritária na sociedade portuguesa e hoje estamos a consegui-lo. Ora, estando no governo, estando as políticas do PSD a ser implementadas a nível nacional, é naturalmente satisfatório para alguém que como eu é do PSD, ver que os portugueses noutros patamares de governação estão também a dar-nos essa confiança. Não há outra forma de ver as coisas.

Reforça a convicção da AD de que apesar de não terem maioria no Parlamento, vão governar a legislatura toda?

Veja, aos partidos, depois dos votos estarem contados, pede-se responsabilidade e capacidade de diálogo. Nós não estando neste momento com a maioria absoluta no Parlamento, temos uma maioria relativa desde as eleições de maio, tal como também já tinha acontecido desde abril de 2024, mas agora com uma posição mais reforçada no Parlamento, nós temos de ter a capacidade de governar, de avançar com o nosso programa, com aquele que foi o programa escolhido pelos portugueses e ao mesmo tempo dialogar. E a avaliação que os portugueses estão a fazer nos últimos atos eleitorais é francamente positiva para com esta nossa convicção de que ganhando as eleições, temos de governar, temos de apresentar resultados, temos de ir resolvendo problemas. O país tem situações em que nós temos claramente de ir sempre melhorando os indicadores de qualidade de vida dos portugueses e é óbvio que aquilo que sentimos hoje é que há uma adesão forte, que há uma adesão significativa dos portugueses àquela que é a nossa mensagem. Hoje foi mais um bom exemplo disso. Veja-se, talvez nos últimos dois anos, o PSD tem tido a capacidade de vencer as eleições que se apresenta em patamares diferentes, regionais, nacionais, ontem autárquicas, e portanto há uma adesão que é muito significativa Dos portugueses à nossa mensagem e à nossa linha de ação. Isso naturalmente deixa-nos satisfeitos. Não embandeiramos em arco, continuamos a trabalhar. E basicamente eu acho que é com este sentimento de tranquilidade, de responsabilidade por sermos hoje o principal partido português em todos os patamares e em todas as dimensões, que vamos continuar daqui para a frente.

Alexandre Poço, do PSD, muito obrigado pela participação neste explicador. Damos agora as boas-vindas a Pedro Pinto, do Chega. Bom dia, o Chega obteve três câmaras. São metade das câmaras do CDS e um quarto das câmaras da CDU. Durante a campanha, André Ventura chegou a falar no objetivo de 30 câmaras. Aquilo que lhe pergunto é: o que falhou para que o Chega não se tivesse aproximado muito longe desse objetivo?

Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, em primeiro lugar, dizer que o Chega não tinha nenhuma câmara municipal, passou a ter e a liderar três câmaras municipais. O Chega espalhou-se por todo o país, elegeu vereadores em todo o país, em todos os distritos do país, nas duas regiões autónomas. Portanto, o Chega conseguiu cumprir o objetivo que tinha, que era semear o nome do Chega pelo país todo. Foi isso que nós fizemos. Se disser que gostávamos de ter ganho mais câmaras, obviamente que gostávamos de ter ganho mais câmaras.

Não era só uma questão, Pedro Pinto, de gostar, foi um objetivo traçado pelo líder do partido.

Eu creio que vocês perguntaram muito durante a campanha eleitoral os objetivos do líder do partido. O líder do partido nunca disse que esse seria um objetivo. Obviamente, que se conseguíssemos ganhar mais câmaras, seria o ideal. Agora, há aqui uma coisa importante. Eu ontem ouvi vários comentadores nas televisões dizer que o Chega tinha sido o grande derrotado da noite. Bom, quando o Chega consegue mais de 654 mil votos, quando consegue ganhar três câmaras municipais, quando o voto do Chega será determinante em 12 capitais de distrito que não têm maioria absoluta, e cito: Aveiro, Coimbra, Faro, Beja, Braga, Évora, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal.

Já agora, deixe-me perguntar, Pedro Pinto.

Oiça, eu ouvi o Alexandre Poço atentamente, ninguém o interrompeu, se me interromperem a mim também eu agradecia. Portanto, deixe-me dizer mais. Somos decisivos na Amadora, em Cascais, Odivelas, Sintra, Vila Franca de Xira, Seixal, Vila Nova de Gaia. Isto não é um bom resultado ou um grande resultado para um partido que tem seis anos, para um partido que cresceu imenso. Ou seja, que subimos desde as últimas eleições autárquicas, porque é aí que nós temos que fazer a bitola, ao contrário do que querem fazer e comparar com as legislativas. Não, nós temos que comparar com as autárquicas de há quatro anos. Este é um grande resultado.

E aí houve uma subida clara do Chega.

Uma subida estrondosa, temos que dizer a verdade. A subida estrondosa do Chega.

Pedro Pinto, aproveitando aquilo que estava a dizer em relação aos municípios onde os eleitos do Chega podem vir a ser determinantes para a governação, o Chega está disponível para contribuir, colaborar com as diversas forças partidárias que vão estar na liderança desses municípios?

Vocês sabem que o Chega não está disponível para colaborar com o Partido Socialista, nunca esteve desde a sua existência, nunca estará no futuro. As conversas com o PSD poderão existir ou não, depende daquilo que seja. Agora, há uma coisa que nós vamos meter sempre em primeiro lugar: o interesse das populações, o interesse dos portugueses. Isso será aquilo que nós vamos meter em primeiro lugar. Agora, a verdade é esta, o Chega é decisivo nestas câmaras municipais todas e muito mais pelo país. O Chega teve um grande resultado numa noite histórica como a de ontem. Um partido que não tinha representação autárquica a nível de câmaras, ganha três câmaras municipais, enquanto os outros partidos, particularmente o PCP, por exemplo, perde oito câmaras municipais. Eles são os grandes resultados da noite, não é o Chega. Parece mais vezes que as pessoas estão a dizer: "O Chega é o grande derrotado". Não, o Chega não é o grande derrotado. O Chega é um dos grandes vencedores da noite. Obviamente que quem ganhou as eleições foi o PSD, que foi quem conquistou mais câmaras, é o vencedor da noite, sim, mas vamos ter de dar mérito também a outros partidos. E deixe-me dizer isto, que é muito importante: o Chega, sem coligações. O Chega não foi às 318 câmaras coligado com o A, com o B, com o C.

Candidatou-se sozinho.

O Chega foi sozinho. Portanto, os 654 mil votos que o Chega obteve são votos do Chega, não são votos de outros partidos políticos.

Mas mesmo assim, Pedro Pinto, o Chega tinha vencido 60 concelhos, são eleições diferentes, claro, mas tinha vencido em 60 concelhos nas legislativas. Isto significa que ainda faltam figuras a nível local que inspirem confiança, que pudessem ter dado outros resultados ao Chega?

Não, a questão não se pode pôr dessa maneira, bem pelo contrário. Volto a dizer, tivemos câmaras onde estivemos muito aproximados. Olhe, em Sesimbra ficamos a 147 votos de ganhar, Palmela a 123, Montijo estivemos a ganhar até à última freguesia.

À maior freguesia do concelho.

Era a última, mas o Chega esteve sempre à frente no Montijo. Ganhámos duas freguesias, ganhámos assembleias municipais. Ou seja, volto a dizer, não é uma questão de figuras ou deixar de ser figuras. Nós elegemos, e agora o trabalho dos nossos autarcas vai ser visto, os 134 vereadores, dos três presidentes de câmara que elegemos, em Albufeira com resultados estrondosos, em São Vicente, na Madeira, onde conseguimos tirar ao PSD, ou seja, uma câmara que era histórica do PSD, o Chega ganhou essa câmara. Na Madeira, nós sabemos a dificuldade que existe, até por todos os meios de corrupção que o PSD tem imposto. E no Entroncamento, que é uma câmara que tem tido grandes dificuldades. O Entroncamento é uma terra com grandes dificuldades, até de criminalidade, e as pessoas deram o voto ao Chega. Portanto, por alguma coisa foi. Agora, os autarcas do Chega durante estes quatro anos vão ter que fazer um bom trabalho, vão ter que fazer um trabalho meritório e reconhecido pelas populações, e daqui a quatro anos o povo português lá estará outra vez para avaliar o seu trabalho. Agora, é importante referir isto: o Chega elegeu vereadores nos 18 distritos de Portugal continental e nas duas regiões autónomas.

Muito bem, Pedro Pinto do Chega, obrigado pela presença neste explicador. Bom dia. Damos as boas-vindas a Eurico Brilhante Dias do PS. Seja bem-vindo.

Muito bom dia.

Bom dia. O PS ganha menos câmaras do que o PSD, tinha mais de 34 à partida para esta eleição. Perde a liderança da Associação de Municípios e de vários municípios com mais população. Significa que o PS está a perder relevância política?

Muito bom dia aos nossos ouvintes. Ouvindo há pouco o Pedro Pinto, não consigo resistir à pequena piada. Já ouvi discursos dos secretários-gerais do Partido Comunista Português depois de eleições em que perdem fortemente o eleitorado menos efusivos. O Chega tem uma derrota brutal.

O Pedro Pinto já não está em linha para poder responder.

Não. É brutal.

Mas é uma provocação.

Eu cada vez penso que esse tipo de organizações em torno de um líder tem resultados como estes. Indo direto aos resultados do Partido Socialista. O Partido Socialista vê os resultados de duas formas: os valores absolutos, em que para nós há um elemento muito relevante, o Partido Socialista tem mais de 1 milhão e 800 mil votos. Eu não posso deixar de sublinhar este aspecto, 1 milhão e 800 mil votos em eleições que são diferentes, temos que considerar, mas 1 milhão e 800 mil votos são mais de 400 mil votos que o Partido Socialista tinha tido há pouco mais de três meses, em maio de 2025. E isso para nós era particularmente relevante, porque era uma medida muito importante para nós percebermos se o Partido Socialista, que tinha tido uma erosão muito significativa nas eleições legislativas, voltava para patamares eleitorais semelhantes. E portanto, o Partido Socialista, desde o ponto de vista global, tem o mesmo número de votos que teve nas eleições de 2021, aproximadamente o mesmo valor, mesmo não tendo concorrido em dois municípios. O segundo aspecto que para nós é relevante foi o facto de recuperarmos fortemente nas capitais de distrito. O Partido Socialista ganhou, em termos líquidos, mais quatro capitais de distrito. Mas o Partido Socialista faz isso ganhando claramente na área metropolitana de Lisboa. A área metropolitana de Lisboa tem oito câmaras socialistas, quatro independentes, três do PSD e três da CDU, lideradas pelo PCP. E na área metropolitana do Porto empata com o PSD em número de câmaras. São oito do PSD e oito do PS e uma do CDS, que é o caso de Vale de Câmara, salvo erro. A esse nível, o Partido Socialista tem resultados que perante as expectativas são resultados que nos demonstram enorme resiliência eleitoral, que mostram que o bipartidarismo nas eleições legislativas é uma realidade. Nós disputamos menos seis câmaras até agora, ou sete câmaras, aproximadamente, que o PSD ou lideradas pelo PSD, apesar de apenas uma das nossas ter sido conquistada com uma coligação.

Eurico Brilhante Dias, podemos tirar conclusões sobre o bipartidarismo ou transpor estes resultados para um cenário de eleições legislativas?

Não são imediatamente transponíveis, é evidente, nem para estas, nem para presidenciais, como outros também quiseram fazer. É muito difícil transpor. Agora, o que demonstra é uma implantação do Partido Socialista de norte a sul, demonstra que tem câmaras em todos os distritos. No Algarve, particularmente, ganhou 11 câmaras. O PSD tem duas câmaras apenas no Algarve. Tem uma representação a norte que ficou mais debilitada, em particular porque o Partido Socialista, para além do resultado muito negativo que tínhamos tido em maio, juntou-se outro aspecto que para nós era difícil de gerir, que era o fato de muitos presidentes do Partido Socialista terminarem os seus mandatos. Aliás, muitos deles terminavam o mandato depois da grande vitória de 2013, na altura com a liderança de António José Seguro, foram repetindo o mandato e o Partido Socialista tinha um problema: para além dos resultados de maio de 2025, tinha quase 50 presidentes de câmara que terminavam o mandato. Uma parte importante, um terço praticamente dos nossos presidentes de câmara terminava o mandato. Eu não declaro vitória, porque eu não farei como o Pedro Pinto, que acaba de ganhar as eleições com três câmaras. Porque me parece ridículo. Mas devo dizer que tínhamos umas expectativas de partida. Lutamos até o fim em Braga e em Aveiro. Ganhamos algumas câmaras por muito poucos votos, perdemos outras por muito poucos votos, faz parte deste processo.

Eurico Brilhante Dias, e olhando agora para aquilo que é a difícil governabilidade nalguns concelhos, e pediria alguma rapidez nesta resposta, o PS admite entendimentos com o Chega em municípios para conseguir governar onde não tem maioria?

O secretário-geral do partido e o compromisso que os autarcas subscreveram é claro contra isso. Agora, eu volto a dizer, ouvi há pouco o Pedro Pinto dizer que o Chega é decisivo. Vamos ver, o Chega é decisivo se os democratas entenderem que deve ser decisivo. Eu, por exemplo, ouvi ontem o vencedor da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, fazer uma intervenção que me pareceu bastante equilibrada, apelando inclusive à participação e à experiência que o Manuel Pizarro tem na governação do Porto. Já foi vereador, em mais do que uma ocasião, foi vereador com pelouros, conhece bem os bairros municipais. O Chega é a solução se muitos autarcas não tiverem a atitude que o Pedro Duarte está a ter no Porto. É o mesmo que Sintra. Sintra é o porquê o Chega. Por que uma solução mais equilibrada não passa precisamente por governar em que o PSD, vencendo em Sintra, tem na Mendes Godinho uma boa solução. E o contrário também é verdade. Em situações em que o Partido Socialista venceu, mas não tem maioria absoluta, deve procurar conversar com os democratas e ter soluções que sejam construtivas. Portanto, é isso que me parece mais importante para o futuro próximo, é que os dois grandes partidos do país possam conversar onde se deve conversar.

Eurico Brilhante Dias.

É fundamental.

Muito obrigado pela sua participação neste "Explicador". Recebemos agora Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Bom dia. A Iniciativa Liberal quase desaparece quando se trata de eleições autárquicas. O que tem falhado e continua a falhar na implantação do partido a nível da gestão local?

Olá, muito bom dia a todos. O IL não desaparece. Vamos lá ver, o IL em relação às últimas autárquicas cresce. E cresce não apenas com as coligações. Obviamente que em coligação o trabalho está facilitado e, portanto, temos agora presença, seja vereadores, seja presidentes da junta, seja também na Assembleia Municipal em muitos concelhos e crescemos em número de autarcas, mas também conseguimos já ir a outros locais sozinhos, como é o caso de Braga. Temos um vereador eleito, o Rui Rocha, e até em zonas do interior do país, como é o caso de Castelo Branco, em que tivemos um resultado muito expressivo, grande mérito da equipa do José Henriques e da equipa do José Henriques, tivemos 14%, terceiro partido mais votado, e em que, com mérito muito próprio, conseguimos ter o nosso vereador. Agora diz-me: gostávamos de ter mais? Com certeza que sim. Agora, o trabalho de ter presença autárquica é um trabalho que para um partido como a Iniciativa Liberal, que é um partido de princípios e de posições ideológicas, é mais difícil de se fazer. É uma maratona, não é um sprint. Noutro tipo de partidos é fácil, por exemplo, o Chega, para dar nomes aos bois. É fácil ir buscar candidatos do Partido Socialista, ex-candidatos, ex-independentes, enfim, de todos os partidos e mais alguns, porque a questão ideológica é menos relevante. No caso da Iniciativa Liberal, a adesão aos princípios, a concordância com princípios que para nós são importantes, é uma condição fundamental para nós conseguirmos montar uma equipa. E agora dizem: "Isto é mais difícil?" Com certeza que é. Nós assumimo-lo, nós sabemos que isso é mais difícil. Nós mesmos no litoral, houve concelhos onde tivemos excelentes ou pelo menos boas votações, tendo em conta aquilo que é o nosso contexto nas legislativas e em que não conseguimos ter uma equipa para ir às autárquicas. Por quê? Porque nós não vamos montar uma equipa, seja com quem for, apenas para dizermos que estivemos presentes. Isso se calhar dava-nos uma maior implantação, sim, mas depois eventualmente iria defraudar aquilo que é a nossa posição de princípio, aquilo que nós atuamos, se não houver uma adesão das pessoas a esse conjunto de princípios. Portanto, nós não abdicamos desse conjunto de princípios para termos resultados mais rápidos. Sabemos que é um caminho mais lento, que é uma maratona, mas nós não estamos aqui para o curto prazo. Este é um projeto com os portugueses de muito longo prazo.

Mário Morinho Lopes, esta estratégia em Lisboa de concorrer em coligação com o PSD terá sido a mais certa? Falou-se muito nas últimas eleições autárquicas da decisão da Iniciativa Liberal de concorrer sozinha e que isso seria importante até para a afirmação da marca do partido. Desta vez optaram pela estratégia contrária. Será a estratégia mais correta para os próximos tempos, até para a afirmação nacional do partido?

Eu acho que nós vamos ser avaliados sinceramente pela marca que deixarmos em cada um dos concelhos, nas diferentes freguesias.

E será possível fazer isso em Lisboa, por exemplo, deixar uma marca?

Creio que sim. Com pelouros bem definidos, e essa é a nossa exigência para fazermos parte destas coligações, porque uma vez mais, nós não vamos para a coligação para colocar pessoas e arranjar tachos. Nós vamos com um projeto bem definido. Aliás, a maior parte dos nossos candidatos, senão mesmo todos vereadores, são pessoas com percursos de vida no setor profissional muito confortáveis e provavelmente bem mais confortáveis do que agora terão enquanto vereadores. Portanto, não estávamos aqui à procura de posições para meter lá ninguém. Não, são pessoas que abdicaram da sua vida privada e que vão agora, e bem, fazer este serviço público. Nós vamos fazê-lo com um projeto bem definido e com um programa bem definido. E portanto, a nossa responsabilidade, e essa responsabilidade é nossa, não é de mais ninguém, é garantir que nos próximos quatro anos nós deixamos uma marca. As pessoas em todos os concelhos deste país onde nós tivermos autarcas tenham de ser capazes de olhar para a sua terra e identificar ali um selo da Iniciativa Liberal e dizer: "Olha, isto melhorou por causa da Iniciativa Liberal, isto está diferente por causa da Iniciativa Liberal." E essa agora é uma grande responsabilidade da Iniciativa Liberal e dos nossos autarcas. E se conseguirmos fazer isso, não tenho qualquer dúvida que nas próximas autárquicas as pessoas vão perceber o que significa a Iniciativa Liberal no seu território, portanto, não apenas ideias para o país, mas para o seu território em concreto, e obviamente que isso depois tem aqui um efeito positivo e vai fazer aumentar ainda mais a nossa presença local.

Mário Morinho Lopes da Iniciativa Liberal, obrigado pela presença neste Explicador. Damos as boas-vindas a Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Bem-vindo.

Bom dia.

Jorge Costa, o Bloco de Esquerda nunca teve uma implantação autárquica muito relevante. Parece continuar nessa pouca relevância nestas eleições. O que tem corrido mal na estratégia autárquica do Bloco de Esquerda? No caso concreto desta eleição, a ausência de Mariana Mortágua pode ter contribuído para este resultado?

Não, isso não creio. Penso que o papel que a Mariana Mortágua teve na missão humanitária rumo a Gaza, inserida num movimento internacional muito amplo de denúncia do genocídio e de procura de abrir uma via de apoio humanitário em Gaza, foi reconhecida e foi valorizada pelas pessoas, por toda a gente que está atenta aos direitos humanos e à situação no Médio Oriente. E portanto as pessoas sabem distinguir as coisas e sabem relevar. Além disso, a Mariana não era candidata nestas autárquicas e a participação da direção do Bloco na campanha eleitoral fez-se integralmente com a presença da Marisa Matias e de outros dirigentes nas iniciativas da campanha. Portanto, não me parece que haja nenhuma conexão entre essas duas coisas. Efetivamente, o Bloco não teve nunca uma implantação autárquica que marcasse a sua identidade partidária, que fosse essa a sua marca, que fosse esse o seu grande contributo, embora houvesse bons exemplos e haja bons exemplos de autarcas eleitos pelo Bloco de Esquerda que tiveram papel importante em várias autarquias do país. No entanto, nunca tivemos esse peso autárquico. Isso já é quase um bordão que toda a gente diz nestas alturas, mas as autárquicas são eleições e processos políticos que têm relação com o processo nacional, mas que são autónomos do processo nacional. Ou seja, verifica-se nestas eleições que há um aprofundamento, uma continuação da viragem à direita que já estava muito marcada e muito visível nas eleições legislativas, mas as realidades autárquicas são também locais e, portanto, há muitas diferenças, muitos protagonismos, muitos conflitos políticos, muitas causas que são locais e que distinguem as propostas políticas localmente. E isso cria dinâmicas nas quais é muito difícil entrar. E vemos as dificuldades que têm os novos partidos a afirmar a sua presença autárquica, mesmo quando tiveram resultados elevados nas últimas eleições legislativas.

Referes ao Chega, por exemplo.

O Chega e todos os partidos recentes, a IL, o Chega, o Livre, o PAN, todos os partidos mais recentes no espectro político tiveram sempre grandes dificuldades em afirmar-se no plano autárquico, porque é um terreno onde os protagonistas locais e a tradição de implantação local conta muito. E é difícil que novos entrantes, novos protagonistas locais consigam ganhar essa visibilidade e esse reconhecimento.

Mas olhando para o resultado desta noite do Bloco de Esquerda, que vem na sequência do mau resultado que tiveram nas legislativas anteriores, isso não deve obrigar o partido a repensar a estratégia que está a ser seguida por esta coordenação?

Não, é evidente que o Bloco de Esquerda está a atravessar um momento difícil no plano eleitoral, não só fruto das dificuldades gerais que a esquerda atravessa no país, porque não é só o Bloco que tem tido essa dificuldade e que tem enfrentado esses retrocessos eleitorais, mas fruto provavelmente também de escolhas próprias, de escolhas de comunicação, de temas, de motivações de campanha que não têm acolhimento social. Isso não impede que, nós não fazemos política, os resultados eleitorais não são a única bitola para o nosso balanço político. É possível fazer campanhas que são corretas, que são justas, que defendem causas que são urgentes e, no entanto, não conseguir ou por frutos da conjuntura ou pelas opções em comunicação, não conseguir resultados que correspondam à importância dessas plataformas. Mas isso os partidos têm que saber viver com os momentos bons e os momentos maus. Neste momento, o Bloco de Esquerda atravessa um momento mau do ponto de vista eleitoral. Esse momento começou já antes das últimas eleições legislativas e acentuou-se bastante nas últimas eleições legislativas. E claro que o partido tem que fazer um debate e vai fazê-lo já na próxima convenção, no próximo congresso do partido, que decorre em novembro. Vai fazer um debate sobre isso, sobre como é que estamos a trabalhar politicamente, como é que estamos a comunicar com o país.

A liderança poderá estar em causa nessa convenção?

Não me parece que seja esse o caso. Neste momento, a Mariana Mortágua tem encabeçado e encabeça neste momento a moção de orientação que tradicionalmente no Bloco, a eleição dos delegados ainda não aconteceu e, portanto, eu não quero antecipar a escolha que pertence aos militantes, mas aquela moção de orientação que tem dirigido o Bloco de Esquerda ao longo dos últimos anos e portanto nada leva a crer que haja alguma alteração desse ponto de vista. E portanto, a alteração da liderança não é necessariamente o que está em causa num debate como este. O que está em causa são coisas mais importantes do que isso. São orientações, são prioridades políticas, são formas de comunicação. E isso vai muito para além dos protagonistas individuais.

Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, muito obrigado pela presença neste explicador. Damos agora as boas-vindas a Paula Santos, do PCP. A CDU continua a perder representatividade autárquica, perdeu câmaras, perdeu quase 100 mil votos. Paula Santos, o PCP consegue retirar algo de positivo destas autárquicas?

Muito bom dia, agradeço o convite, mas permita desde já discordar dessa afirmação que fez. Sendo um resultado da CDU que tem redução de expressão eleitoral, esse é um facto, mas dentro das 12 câmaras em que a CDU foi força maioritária, quatro são novas câmaras: Mora, Sines, Montemor e Aljustrel, o que significa que não confirma esse nível de perda.

Mas perdeu outras.

Mas significa também que recupera e que avança e que conquista. E portanto, essa afirmação não tem em conta, de facto, aquilo que são os factos e a realidade. E não estou com isto a fazer referência, porque de facto houve uma redução da expressão eleitoral que não traduz aquilo que é o trabalho, o reconhecimento do trabalho da CDU e dos seus eleitos nas diversas autarquias, mas é um resultado que também tem que ser apreciado num quadro de grande exigência, porque nestas eleições autárquicas, podemos assim fazer esta referência, sendo eleições de natureza local, estiveram presentes um conjunto de aspetos de âmbito mais nacional que desvaloriza essa natureza local e que condiciona essa opção a nível local, para lá também da confusão que muitas das vezes existiu em diversos momentos, deliberadamente, de criar confusão entre aquelas que são as responsabilidades do poder local e ao nível também do poder central. Naturalmente, estas eleições e os resultados da CDU, que eu queria aqui também fazer referência, porque os resultados confirmam também a CDU como uma importante força no poder local. E basta olhar também para o trabalho que foi feito ao longo de todos estes anos, o desenvolvimento, o avanço no conjunto dos municípios geridos pela CDU.

Mas perdeu, por exemplo, as capitais de distrito que ainda tinha. Por exemplo, o resultado em Setúbal foi bastante pesado. A CDU passou para a quarta força mais votada. Não tiram destes resultados nenhuma necessidade de refletir e de repensar a estratégia do PCP para as autárquicas?

Esse é um resultado negativo, naturalmente, da perda de Évora, a perda de Setúbal. Mas permita-me dizer, houve quatro municípios, já referi Mora, Sines, Montemor-o-Novo e Aljustrel, em que a CDU recuperou estas maiorias.

Não com essa importância das capitais de distrito.

No concelho do Seixal manteve e teve mais votos. E alguns dos municípios, como por exemplo, Santiago do Cacém, a CDU perde, mas teve mais votos em termos absolutos. Ou seja, houve uma concentração de votos até numa candidatura apoiada pelo PS e pelo PSD. E portanto, isto revela, por um lado, a importância da CDU como força no poder local, este trabalho que temos tido ao longo de anos, naturalmente, que queremos reforçar, queremos melhorar, queremos aperfeiçoar, mas como estava a dizer, estes resultados não apagam aquilo que tem sido também nestes últimos anos, uma campanha de silenciamento da CDU, de promoção de forças e concepções reacionárias para desviar a atenção daquilo que estava verdadeiramente em causa nestas eleições. E portanto, estes são todos aspectos que estiveram presentes. E neste quadro exigente, o resultado da CDU podemos dizer que é um resultado de resistência.

Incluindo em Lisboa.

Concentração de 12 municípios, incluindo em Lisboa.

Incluindo em Lisboa. E eu ia perguntar, nós olhando para a questão meramente aritmética, vemos que uma candidatura conjunta com o PS poderia ter sido suficiente para dar a vitória à esquerda. Tiram alguma ilação disto?

A candidatura do PS nem sequer conseguiu fixar os seus eleitores e foi toda uma campanha numa lógica de bipolarização. E portanto, a CDU, em particular em Lisboa, marcou essa diferença e o seu resultado traduz esse valor e o reconhecimento da CDU como força de trabalho, como força de soluções, com o melhor projeto e com um conjunto de candidatos que eram os que estavam melhores preparados para assumir a gestão da autarquia. Portanto, o resultado de Lisboa, tudo está relacionado. Mesmo nesse quadro de bipolarização, a CDU conseguiu um resultado que traduz esse reconhecimento e também por isso, este resultado da CDU, um resultado de resistência, não só por esta obtenção de maiorias em 12 municípios, confirma que é possível avançar, confirma que Câmaras perdidas há quatro anos, como foi Mora e Montemor-o-Novo, conseguimos reconquistar e portanto, estamos desde já a trabalhar, naturalmente, para não só continuar este trabalho da CDU, para reforçar e para reconquistar autarquias perdidas.

Paula Santos, o PCP. Obrigado pela presença no "Explicador". Damos as boas-vindas a Jorge Pinto, do LIVRE. Bom dia, bem-vindo. O LIVRE registou uma grande subida nas eleições legislativas há poucos meses, mas ontem não conseguiu transformar esse resultado numa maior presença autárquica autónoma. Nesse sentido, Jorge Pinto, perguntamos se foi uma oportunidade perdida.

Bom dia, eu vou ter que começar discordando dessa afirmação. Aliás, nós mais do que multiplicámos por oito a nossa representação autárquica. Se há algo que os resultados ontem provam é que nós conseguimos, coisa que ainda não éramos, começar a ser um partido autárquico.

Acrescentámos a palavra autónoma.

Exatamente. E eu acrescento, precisamente, de forma autónoma, conseguimos deputados municipais em mais de 20 municípios, se a memória não me falha, de Barcelos a Faro. Portanto, acho que o nosso resultado autónomo é claro. No município do Porto, por exemplo, temos dois deputados municipais, não temos a vereação, mas fomos vítima de voto útil. Se replicássemos o resultado para a Assembleia Municipal para a Câmara Municipal, esse vereador teria sido conseguido. Portanto, eu acho que ontem foi uma vitória que na verdade supera aquilo que era o nosso objetivo máximo no que diz respeito a números de eleitos, também de forma autónoma. Mas mentiria se da minha parte não dissesse que fiquei com um pequeno travo amargo em locais como Lisboa, onde o LIVRE integrava a coligação de Alexandra Leitão, em locais como Sintra ou particularmente no caso do Porto, onde gostaríamos e a cidade mereceria ter o Hélder Sousa como vereador. Mas no que diz respeito a crescimento, no que diz respeito à campanha, no que diz respeito até a resultados bastante surpreendentes pela positiva, como por exemplo em Vila Franca de Xira, onde conseguimos dois deputados municipais, repito novamente, de forma autónoma, acho que foi um primeiro passo, um passo sólido, um passo bom dado a nível autárquico. Porque uma coisa para nós sempre foi clara desde a nossa fundação: o LIVRE quer ser um partido autárquico. Ontem reforçamos essa presença em assembleias municipais, mas também em gestões camarárias. O LIVRE foi preponderante para a conquista da Câmara Municipal de Coimbra, por exemplo. A coligação LIVRE-PS ganhou pela terceira vez em Felgueiras com cerca de 70% dos votos. Temos também lá três deputados municipais.

É um balanço positivo, então, que fazem dessa eleição?

É positivo, mas repito, não minto, porque tínhamos outros objetivos paralelos para lá do simples número, para lá da simples análise numérica. Nós tínhamos dito que gostaríamos entre triplicar e quintuplicar o número de eleitos. Nós superamos isso. Portanto, nessa perspectiva aritmética, e superamos em todo o território nacional, repito, de Barcelos a Faro, temos representantes eleitos de forma autónoma.

Ainda assim, Jorge Pinto, o LIVRE tem uma presença, que aliás, acontece com outros partidos, uma presença sobretudo urbana. É uma coisa que querem alterar de alguma forma ou têm muito espaço para crescer ainda nas áreas urbanas?

Não, temos certamente esse espaço, mas queremos alargar e o urbano aqui entendido como periurbano, também tenhamos essa consciência. Não é apenas nas capitais de distrito, é verdade, é mais nos locais que circundam as grandes cidades também. Mas isso é um bocadinho fruto do nosso crescimento também. Nós passámos de poucas candidaturas há quatro anos para cerca de 50 este ano. É claro que essas 50 são sobretudo nesses locais também. Nós infelizmente ainda não conseguimos estar em muitos locais mais pequenos, mas sempre dissemos, e insisto nisso, nós queremos ser o partido das capitais e o partido das aldeias. Não queremos abdicar disso, sabemos que é um trabalho que se faz de forma demorada, mas que nós queremos fazer. E na verdade, os resultados de ontem provam que esse caminho pode ser feito. Provam que as pessoas nos locais, até fora dos grandes centros, quando tinham a opção de votar no LIVRE, o fizeram. Uma candidatura autónoma em locais como Barcelos, que é o sítio do país onde mais candidatos são necessários para a Assembleia Municipal. O LIVRE conseguiu ter uma candidatura autónoma e conseguiu eleger um deputado municipal pela primeira vez. É porque nós temos de ter consciência que eleger a primeira vez, e o LIVRE sabe-o bem, até pelo que aconteceu a nível nacional, é o passo mais difícil. O passo mais difícil é pôr o pé na porta. Uma vez estando o pé na porta, uma vez tendo quatro anos para mostrar trabalho, mostrar propostas, mostrar ideias, eu tenho a certeza que daqui a quatro anos, estas dezenas de representantes que já temos agora vão ainda ser multiplicadas por mais e teremos uma presença também fora dos grandes centros urbanos, que é desde o início, desde a nossa formação, um dos nossos objetivos.

O Jorge Pinto há pouco falou do resultado de Lisboa, onde a coligação que integraram, liderada por Alexandra Leitão, não conseguiu a vitória. De qualquer forma, Carlos Moedas também não tem a maioria em Lisboa. Neste caso concreto, qual deve ser a atitude dos eleitos na coligação de esquerda?

Bom, cada partido terá a sua posição e cada vereador representante dos partidos terá também a sua posição. A coligação, após o ato eleitoral, tem essa vantagem, em que cada partido mantém a sua independência e a sua linha de ação, como aliás aconteceu no anterior mandato, onde o LIVRE também estava coligado com o Partido Socialista e as posições da vereação do LIVRE foram muitas vezes diferentes daquelas que foram as posições do Partido Socialista. Aquilo que eu acho que deve ser a posição do LIVRE em Lisboa, mantendo, como tudo indica, as políticas de Carlos Moedas, é uma posição firme, responsável, propositiva, construtiva, como tem sido até agora, mas dificilmente há espaço para que o LIVRE possa apoiar de alguma maneira a governação de Carlos Moedas, que foi uma governação que, no nosso entender, piorou a vida na cidade, piorou a vida dos lisboetas. Os lisboetas acharam de maneira diferente, são soberanos e evidentemente respeitamos e aceitamos essa decisão. Mas da nossa parte, aquilo que vamos continuar a fazer é mostrar aos lisboetas e, na verdade, mostrar a todos os cidadãos nos locais onde há representantes eleitos, porque é que aquela cidade poderia ser diferente para melhor e poderia ser diferente para melhor com propostas tais como o LIVRE apresenta. E no caso de Lisboa, que foi o local onde tínhamos vereação nos últimos quatro anos, foram muitas essas propostas, foram muito claras, muito concretas e é precisamente por aí que queremos continuar a trabalhar.

Jorge Pinto, mas estas duas derrotas consecutivas para as eleições da Câmara de Lisboa, em 2021 e agora em 2025, em que o LIVRE concorreu coligado com o PS, não põem em causa a estratégia do partido?

Pelo contrário, eu acho que mostram que esta ideia da convergência é essencial, em particular em eleições autárquicas. Nós veremos se essa lei será mudada ou não. Já há vários líderes parlamentares que têm referido essa necessidade, mas sabemos que nas eleições autárquicas, por um voto se governa ou por um voto não se governa. E se em 2021 outros partidos tivessem feito aquilo que o LIVRE fez, se calhar a Câmara de Lisboa continuaria à esquerda. E neste ato eleitoral, novamente, se se tivesse conseguido, e eu não quero mesmo estar aqui numa missão de passa-culpas, mas se se tivesse conseguido aquilo que até já se conseguiu em Lisboa, que era ter uma frente unificada de oposição a Carlos Moedas, parece-me evidente que a Câmara teria mudado de mãos. Portanto, acho que há aqui um exercício de reflexão a ser feito por todos, certamente também pelo LIVRE, também o faremos, mas se há algo que eu acho que isto provou foi precisamente que a nossa estratégia era a que deveria ter sido seguida.

Muito bem, Jorge Pinto do LIVRE, obrigado pela presença também neste Explicador. Um Explicador onde estava prevista também a presença de Inês de Sousa Real, do PAN. Até ao momento não conseguimos de facto estabelecer contacto com a deputada do PAN. Fica por aqui então este Explicador.