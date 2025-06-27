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Mais um capítulo que se fecha no livro da corrida às presidenciais. António Vitorino está fora. O antigo ministro da Defesa socialista explica que não conseguiu reunir consenso que considerava necessário no seio do PS para avançar. Fecha-se uma porta, outra fica entreaberta. Esta tarde, Augusto Santos Silva anunciou nas redes sociais que, face à decisão de António Vitorino, vai refletir nos próximos dias sobre se avança ou não com uma candidatura a Belém. A decisão vai ser anunciada na próxima quarta-feira, dia 2 de julho. Estes dois factos são o ponto de partida para uma conversa com um dos apoiantes do único candidato a área do PS que já apresentou candidatura, António José Seguro. É nosso convidado neste explicador Álvaro Beleza, uma entrevista conduzida pela Judite França e pelo Miguel Oliveira.

Bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade.

Olá, boa tarde.

Uma eventual candidatura de Augusto Santos Silva reduz a possibilidade do PS vir a apoiar formalmente o seu candidato, António José Seguro?

Primeiro de tudo, deixe-me dizer que o meu camarada e amigo António Vitorino seria um grande presidente da República. É um dos socialistas mais qualificados, mais brilhantes, com mais provas dadas no país e fora. É uma pessoa que para além de culto e inteligentíssimo, tem empatia e sentido de humor, que é uma coisa rara. E ao tomar essa decisão, e foi sincero ao dizer que não conseguiu reunir os consensos para poder ter uma candidatura com chance de vitória do centro-esquerda, das várias correntes da esquerda, mostra que de facto é alguém inteligente, com sentido de Estado e que pensa no país antes dele próprio, que é uma coisa rara e portanto queria saudar mais essa atitude de António Vitorino, que aliás não surpreende só quem anda distraído.

Mas já agora, surpreende-o o facto de não ter conseguido reunir esses apoios?

Isso não me surpreende tanto, mas o que às vezes surpreende hoje em dia, sabe que os políticos, como os atores, aliás está a passar uma série no canal dois da RTP sobre o Shakespeare, excelente. Como os atores de teatro têm sempre algum grau de narcisismo e o problema é o grau. Uns têm em excesso, outros conseguem moderar esse narcisismo e alguns, os melhores, têm autocontrole nesses excessos, outros não têm. E portanto, é muito difícil ser sempre juiz em causa própria e avaliar as condições. E o mais difícil é alguém que tem capacidades, que tem prestígio, que tem qualidades para ser um presidente da República excelente, de ouvir as pessoas, ver as condições e ter a humildade, a modéstia de reconhecer que não tinha essas condições. Isso não é para qualquer um. E isto tem a ver com a conversa como vocês começaram. Há vários portugueses e dentro do Partido Socialista, isso é uma prova da riqueza do PS, desde sempre, com qualidades para poderem ser bons presidentes da República. A questão sempre que há estas eleições ou outras quaisquer, é que nem sempre as pessoas estão no sítio certo, na hora certa e reúnem as condições certas. E portanto, para se ter uma candidatura da esquerda com hipótese de ganhar e inverter um bocadinho este ciclo, em que todos os lugares da política portuguesa estão na mão da direita e centro-direita. Todos. As regiões autónomas, governo, as grandes câmaras do país, presidência da República. É preciso as várias esquerdas terem, para além de coração e de, às vezes, ressentimentos pessoais e questões pessoais que até são legítimas, é da natureza humana, terem racionalidade e perceberem que é preciso ter uma candidatura que entre no eleitorado da direita, basta fazer as contas e ver que hoje os eleitores votam mais à direita. Portanto, só haverá sucesso para um candidato da esquerda que tenha eleitores que votaram no centro-direita. Estou a falar na AD, na Iniciativa Liberal, no CDS, e que possam votar nesse candidato. E portanto, isto é também um exercício de inteligência, de racionalidade e de pragmatismo.

Augusto Santos Silva não reúne essas condições que considera essenciais para a vitória do campo da esquerda?

Então vamos agora falar do Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva é dos melhores quadros do Partido Socialista. É um homem inteligentíssimo, uma grande cultura. Foi ministro de várias pastas e fez sempre bem estas pastas, nomeadamente foi um grande ministro dos Negócios Estrangeiros. É um homem com conhecimento acima da média em geoestratégia. Pensa bem. Aliás, é de uma corrente do PS com que eu me identifiquei, nomeadamente no último governo. É um homem do centro-esquerda, moderado, com pensamentos do Partido Socialista europeísta, atlântico, da participação de Portugal na Aliança Atlântica e nas alianças que nós temos históricas.

Mas?

Era o que eu estava a dizer. Nem todos aqueles que têm condições para poderem eventualmente ser bons presidentes da República, têm condições para as ganhar, porque é preciso ir a votos E para se ir a voto, seja na rua, no condomínio, na freguesia ou muito mais, na Presidência da República, você para além de cultura, de inteligência, de experiência política, de conhecimento público, tem que ter simpatia, empatia e depois tem que ter, à partida, reunidos também apoios. E vamos lá ver. É evidente que quem avança primeiro também tem aqui alguma vantagem e quem vem a seguir vai dividir. Eu estou a dizer isto, vamos lá ver, para além de ser apoiante do António José Seguro, sou amigo dele, mas procuro ser cerebral nisto e tentar fazer autoanálise. O António José Seguro é uma pessoa normal.

Sendo cerebral, pensa que Augusto Santos Silva pode estar em desvantagem até pelo resultado que teve nas últimas legislativas?

O que eu penso é o seguinte, agora como socialista. O Augusto Santos Silva é dos melhores quadros do PS e eu acho que não era bom para o Partido Socialista que houvesse uma divisão dentro dos socialistas. Eu imagino que ele não tem grande simpatia e admiração pelo António José Seguro.

O que já disse publicamente. Não, manifestamente.

Certo, mas isso é da vida. Não podemos gostar todos de todos, nem temos de ser amigos de todos e temos que ter discordâncias e o PS é um partido plural, isso até é bom, não tem problema nenhum. Agora, quando se trata da Presidência da República, tem que se ver mais além de nós próprios. E eu não gostava de ver um candidato do PS, também ter um resultado que não fosse minimamente digno, até com ele, tendo em conta o próprio. E pelo que se vê nas sondagens, ele não tem propriamente grandes resultados. Ele é uma grande figura. Isto agora fala o médico, porque nós hoje vivemos mais anos e podemos ser úteis ao país e a nós próprios mais tempo. Sinceramente, acho que é a altura de pormos de lado as diferenças, as divergências e tentar chegar aqui a um entendimento entre as várias correntes do Partido Socialista, da esquerda. Eu acho que se aparecer outra candidatura para além do António José Seguro, que já tem a esmagadora maioria dos socialistas, dos líderes distritais, concelhistas, e não sendo uma candidatura do partido, que aliás não pode ser, não deve ser, e tem que ser maior que o partido, porque senão não ganha. Isso é óbvio. É só saber um pouquinho de matemática. É evidente que daqui para frente é preciso unir, todos cabem.

A eventual candidatura de Augusto Santos Silva reduz as possibilidades de o candidato da área da esquerda poder vencer as eleições presidenciais ou pelo menos chegar à segunda volta dessas eleições.

Não, não acho. Por acaso, não acho. Eu acho que mesmo com o António José Seguro com os apoios que está a ter, e são muitos e diários, acho que vai mesmo à segunda volta. A questão, o que me custa é o Partido Socialista, que viveu uma derrota dura. Acho que isto cria um problema ao líder do Partido Socialista, à direção do Partido Socialista, e mais até do que o António José Seguro. E acho que o Partido Socialista, nós temos que tratar bem. Nós estamos aqui de sarar as feridas, não é abrir feridas. E isso é fundamental até porque o Partido Socialista torna a ser outra vez governo, seja de facto a alternativa, que eu acho que é, que vai ser, mas temos que todos fazer a nossa parte, a nossa pequena parte. E abdicar um pouco dessas questões pessoais.

Se Augusto Santos Silva der o passo em frente, deve o PS apoiar alguma das duas candidaturas da área socialista ou como defendeu aqui no Observador a Chen Simões, não apoiar qualquer candidato?

Sim, isso eu sempre achei, os partidos não deviam apoiar nenhum candidato. Sempre achei, porque acho que as candidaturas à Presidência da República são individuais, são pessoais. Acho que é natural que os partidos apoiem um candidato ou que a maior parte dos socialistas ou dos militantes do PSD apoiem uma candidatura. Acho que isso é normal. Agora, os partidos em si mesmo apoiarem candidatos, sinceramente, acho que isso não faz muito sentido e não deviam fazê-lo. Mas isso, quem sou eu? Não sou líder de PS, nem de nenhum partido. E acho sinceramente que o António José Seguro tem todas as condições para ser um bom candidato e para ganhar as eleições presidenciais, porque reúne três condições fundamentais hoje em dia. Primeira que todas, e que não é de somenos, é uma pessoa educada, respeita o adversário, moderada. Moderada no estilo também, não é só ideologicamente. Depois é de uma integridade a toda a prova. E isso é, como imaginamos todos e como todos que nos estão a ouvir, absolutamente central ou essencial para alguém que se candidata a qualquer lugar político e obviamente à Presidência da República. E em terceiro lugar, é alguém que vai para além do PS, que tem tido apoios de vários portugueses e portuguesas à esquerda do PS agora e à direita do PS e dentro do PS. E eu acho que isso é absolutamente fundamental. E depois ainda tem uma lá outra: esteve afastado da política. Se alguém podia ter aqui algum rancor, era o António José Seguro, que até não foi muito bem tratado pelo PS depois de perder as eleições. E não tem nenhum, e muito bem, não tem que ter. Agora, isso não percebo. Alguns ainda parece que têm algum problema. Sinceramente, acho que é exagerado. E não é, sobretudo, patriótico.

Esta semana no Público, o cronista Pedro Norton punha precisamente em evidência a estranheza que sente, tendo em conta o percurso rico e diversificado de António José Seguro, entre elogios à forma como, do seu ponto de vista ético, tem estado na política, esta aparente resistência do Partido Socialista a se unir em torno da figura de António José Seguro.

Do Partido Socialista, vamos ver. Ainda não sabemos. Na última comissão nacional que decidiu que o partido devia ter uma posição a seguir às autárquicas, a maioria dos que lá falaram, já nessa altura, e era o Pedro Nuno Santos ainda líder, defenderam António José Seguro. Ninguém defendeu outro candidato, que é uma coisa curiosa. Agora, mesmo que o partido, mesmo que a maioria do partido, os seus dirigentes, defendam António José Seguro, eu não acho, sinceramente, nunca achei, que fosse obrigatório que se devesse apoiar formalmente um candidato. É evidente, e acho que isso, sinceramente, não joga nada. Acho que até, se calhar, não. Acho que uma candidatura presidencial até ganha em não ter apoio formal de nenhum partido. Agora, dizer isso é uma coisa. Dizer outra... Não nos esqueçamos. Eu entrei no PS há 40 anos pra apoiar Mário Soares. Mário Soares, quando se candidatou, entregou o cartão do militante precisamente para dizer que iria ser o presidente de todos os portugueses, mas nunca renegou que era socialista e sempre foi socialista. É a mesma coisa com António José. Ele foi líder da JPS, líder do PS, foi ministro, secretário de Estado, deputado, deputado europeu, fez a vida dele desde miúdo em Panamacor, na Juventude Socialista, no Partido Socialista. E é do Partido Socialista com muito orgulho, como eu sou e somos, com muito orgulho. Agora, a candidatura presidencial é uma candidatura da cidadania. É assim que tem que ser e que deve ser. Porque, vamos lá ver, o António José Seguro se ganhar, e isso aqui eu posso, atravesso-me, não vai ser o presidente para o Partido Socialista. Tem que ser o presidente para todos. E nós precisamos muito disso. O mundo não está pra brincadeira e precisamos de alguém que na presidência saiba ouvir, saiba respeitar, saiba integrar. E isto que eu estou a dizer, apesar de eu não ser médico, saiba sarar feridas.

Álvaro Beleza, muito obrigado pela sua presença neste explicador da tarde política e ajudar-nos aqui a analisar e a perspetivar o que vai acontecer depois destes dois novos capítulos das presidenciais.

Agora como está calor, vamos nadar um pouco este fim de semana que só faz bem e relaxar depois de tudo isso.

A refrescar as ideias. Álvaro Beleza, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e pela sua disponibilidade. Álvaro Beleza é um dos mais proeminentes apoiantes da candidatura presidencial de António José Seguro.