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Começa agora mais um Explicador das manhãs 360. Esta quarta-feira falamos sobre o pedido de substituição temporária de Mariana Mortágua. É nosso convidado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.

E Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, explicou ontem a sua substituição temporária no Parlamento por Andreia Galvão. O partido também anunciou que Marisa Matias irá liderar a campanha nas autárquicas durante a ausência de Mariana Mortágua. Fabián Figueiredo, muito bem-vindo a este Explicador. Sendo Mariana Mortágua a deputada única do Bloco de Esquerda nesta legislatura, não deveria ser outra figura a representar o partido na flotilha? Essa hipótese esteve em cima da mesa ou só se pensou logo desde o início em que Mariana Mortágua estivesse a representar o partido?

Muito bom dia. Antes de mais, agradecer o convite do Observador, cumprimentar quem nos ouve e quem está em estúdio. A flotilha integra vários eleitos, eurodeputados, deputados nacionais, deputados regionais, e foi isso que foi solicitado à Mariana Mortágua, ou seja, que fizesse esta missão humanitária na qualidade de deputada para acrescentar uma camada de proteção. Repare, esta madrugada a flotilha voltou a ser atacada por drones. É a quinta vez que a flotilha é atacada e isto mostra a relevância e a importância de ter eleitos de vários países para proteger esta missão humanitária.

Mas a representação, o convite que foi feito foi endereçado especificamente à Mariana Mortágua ou ao Bloco de Esquerda e depois o Bloco tinha essa margem?

O convite foi endereçado a eleitos, deputados, eurodeputados, deputados regionais, porque acrescentam uma camada de segurança pela força do seu mandato.

E Catarina Martins não poderia ser uma hipótese mais razoável, tendo em conta que estamos a falar da coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que assim desta forma fica afastada do centro político das decisões durante bastante tempo.

Fez-me duas perguntas, se me permite. Primeiro, Mariana Mortágua está a exercer o seu mandato também nesta missão humanitária, porque o que se passa em Gaza, o que se passa na Palestina, interpela-nos a todos e a todas, é o centro do debate político. Tivemos uma Assembleia Geral das Nações Unidas, onde a questão da Palestina foi a questão central desse mesmo debate. Portanto, parte do mandato da deputada Mariana Mortágua também parte por isso, por defender o direito internacional, por garantir que o genocídio, por fazer tudo para que o genocídio em Gaza e a fome acabem. Isso por um lado. Segundo, o convite foi feito à Mariana Mortágua e creio que a Mariana Mortágua fez muito bem em aceitá-lo e eu e a direção do Bloco de Esquerda apoiamos.

Não houve discussão sobre essa aceitação.

Não, muito pelo contrário. Repare, nós estamos a falar numa manhã que é assombrada pelo maior ataque que esta flotilha já sofreu junto à costa grega. Isto mostra a importância da Mariana Mortágua e de outros eurodeputados de outros partidos e outros deputados de países europeus e da América Latina integrarem esta mesma flotilha.

Certo, Fabián Figueiredo, mas o certo é que pelo facto de ser deputada única, Mariana Mortágua deixa o Parlamento sem representação do Bloco de Esquerda por estes dias e levou agora até o partido a tomar a decisão de a substituir. Acha que sabendo o que hoje se sabe e a partir do momento em que o calendário da flotilha começou a atrasar, não teria sido mais avisado Mariana Mortágua regressar ao seu trabalho parlamentar?

Não, a Mariana Mortágua está numa missão, disse que faria a missão até o fim, e a Mariana é uma pessoa de palavra e faz bem em cumprir a missão humanitária até ao fim. Houve imprevistos, houve ataques, houve intempéries e isso atrasou o calendário da missão e por isso é que se procedeu à substituição. Eu, por razões profissionais, não posso assumir esse mandato. Andreia Galvão já vai hoje participar no debate quinzenal.

Isso era outra questão, de facto. Naturalmente, de acordo com aquilo que são as regras que estão instituídas, é o número seguinte na lista que substitui um candidato quando há uma suspensão de mandato. Fabián Figueiredo era o número dois da lista do Bloco por Lisboa, portanto, naturalmente, devia substituir Mariana Mortágua. São razões profissionais que o levam a não fazer.

Não, eu continuo a ser número dois. Eu não renunciei ao meu lugar na lista, é uma possibilidade, só para esclarecer quem nos ouve. Eu aleguei uma indisponibilidade temporária por razões profissionais, que é verdade, ao contrário do que foi escrito numa página de Instagram que tem registo na ERC, não há nenhum conflito entre mim e a Mariana Mortágua. Os motivos profissionais serão tornados públicos nas próximas semanas. Eu estou a reorganizar a minha vida neste preciso momento. Eu não posso substituir a Mariana na Assembleia da República por força desses motivos profissionais. Mas deixe-me só dizer mais uma frase. Mas no futuro, conto estar disponível, caso a Mariana, por alguma razão, necessite de sair temporariamente novamente do mandato ao longo da legislatura, como é possível, pode-se fazer uma substituição por sessão legislativa, eu estarei inteiramente disponível.

E uma substituição mais permanente, ou seja, apresentar-se como alternativa à liderança de Mariana Mortágua no Bloco de Esquerda.

Eu quero esclarecer que eu e a Mariana fazemos parte da mesma direção, como faz Andreia Galvão, e estamos a promover uma moção para a próxima convenção, que é encabeçada pela Mariana Mortágua. Portanto, eu percebo a pergunta, na medida em que já é a terceira vez que essa mentira é publicada, primeiro por um folheto com distribuição em bancas e depois duas vezes por uma página de Instagram com registo na ERC, mas isso não tem nenhum fundamento.

Esta ausência de Mariana Mortágua, no entanto, pode abrir aqui uma brecha para que a liderança do partido seja disputada, ainda que não pelo Fabián Figueiredo?

O Bloco é um partido democrático, está em processo convencional. Há cinco moções que se apresentam à convenção e será da decisão dos delegados, das delegadas na próxima convenção, em novembro, que sairá a nova direção e a nova coordenação. A Mariana é candidata a coordenadora e conta com o meu total apoio.

Nestas autárquicas, o Bloco de Esquerda tem uma prova importante depois da queda do resultado nas legislativas. Quais são os vossos objetivos para continuarem a dizer que contam muito na política portuguesa?

O Bloco integra mais de 60 candidaturas em todo o território, candidaturas próprias e coligações. Nós fazemos parte de uma candidatura plural para a cidade de Lisboa. Enfim, de forma desastrosa, como Carlos Moedas tem gerido todo o dossiê do terrível acidente do elevador da Glória demonstra, uma vez mais, como é necessário mudar de vida em Lisboa. O Bloco integra também várias coligações na área metropolitana de Lisboa, que creio que terão resultado bastante positivo. Tem candidaturas muito fortes no Porto, em Coimbra, em Matosinhos, nas principais cidades e municípios do país. Portanto, nós estamos confiantes que teremos um resultado eleitoral que contribuirá para começar a construir a alternativa à maioria da direita. Repare se é muito relevante que se expresse essa oposição nas eleições autárquicas. A direita atualmente ocupa a Presidência da República, tem maioria nos parlamentos regionais, governa as duas principais cidades, tem uma maioria absolutíssima na Assembleia da República. Portanto, nós estamos muito esperançados que o resultado do Bloco de Esquerda, das coligações que integra, das suas candidaturas autónomas, ajudarão a provocar essa viragem política.

Por tudo isso que diz, Fabián Figueiredo, e até pelo fato do Bloco nunca ter tido uma grande implementação autárquica, isso torna mais relevante o resultado, por exemplo, em Lisboa, em que o Bloco faz parte da coligação liderada pelo PS. E pergunto-lhe também se a candidatura de João Ferreira, de alguma forma, acaba por prejudicar a força junto da esquerda, essa coligação.

O Bloco integra várias candidaturas, como eu disse, candidaturas só do partido ou coligações. Todas elas têm programas muito fortes e candidatos capazes de governar ou de fazer oposição nos respectivos municípios. Sobre a cidade de Lisboa, concretamente, houve um esforço de convergência para apresentar uma alternativa. Existe uma alternativa a Carlos Moedas. Ela é protagonizada por uma coligação plural, encabeçada por Alexandra Leitão. Cabe às lisboetas e aos lisboetas que queiram encontrar essa mesma alternativa, decidir se votam ou não na coligação que nós integramos, com uma certeza: que só há uma forma de vencer Carlos Moedas, e isso é votando na coligação Viver Lisboa.

Foi notícia ainda esta semana que teria sido oferecido o lugar da vice-presidência da Câmara a João Ferreira. O Bloco tem conhecimento desta oferta?

O Bloco de Esquerda leu a mesma notícia que acaba de citar. É sabido que o PCP não integrou a coligação porque não quis, não porque tivesse divergências programáticas de fundo, porque optou apresentar candidatura própria. Nós lamentamos. Na coligação cabem os candidatos do Partido Socialista, do Livre, do Bloco de Esquerda, do PAN e de centenas de independentes. Na freguesia onde eu voto, por exemplo, João Jaime não está vinculado a nenhum partido e é ele quem encabeça a lista à freguesia de Arroios. Lamentamos que a CDU não tenha tido disponibilidade para integrar a coligação, mas não é por causa disso que a coligação perde força ou que deixa de ser alternativa a Carlos Moedas. Ela é, aliás, a única alternativa a Carlos Moedas.

A esquerda está com mais dificuldades em entender-se agora, depois da experiência de apoio ao governo do PS, a chamada geringonça. Estamos agora a assistir a algumas dificuldades em algumas autarquias. Se olharmos para as presidenciais também, o Bloco de Esquerda já tem a candidata que vai apoiar, Catarina Martins. O PCP já apresentou o seu candidato também. António José Seguro, que ainda não tem o apoio do PS, embora se espere que ele vá acontecer depois das autárquicas, mas também mesmo assim há à esquerda quem suspire ainda pelo aparecimento de uma outra candidatura que preencha mais algum espaço ali. Está a ser tão difícil o entendimento agora por quê?

Repare, nunca houve tantas coligações plurais à esquerda como nestas eleições autárquicas. Na área metropolitana, por exemplo, há acordos com partidos diferentes, mas o Bloco de Esquerda integra coligações à esquerda em Oeiras, em Loures, em Odivelas, em Lisboa, várias na margem sul, no Algarve, mesmo nos Açores, e podia continuar. Portanto, houve, na maioria da esquerda, a consciência de que era importante apresentar uma alternativa e fazer diferente nestas eleições autárquicas. Esperemos que esse caminho possa prosseguir, por um lado. Nas eleições presidenciais, não é segredo que o Bloco de Esquerda fez de tudo para que aparecesse uma candidatura convergente no espaço democrático que pudesse agregar todos os votos à esquerda. Lamentamos que não tenha aparecido, mas quero saudar a disponibilidade da Catarina Martins para se apresentar nestas eleições presidenciais, que garante que o espaço político que o Bloco integra, mas que é mais amplo que as fronteiras do partido, está presente no boletim de voto e creio que fará uma grande campanha.

Mas o nome desejado era Sampaio da Nova. Pelo Bloco de Esquerda parece-

Não, eu posso lhe dizer que várias figuras à esquerda disseram que Sampaio da Nova avançasse teria o apoio. E até no auditório do Observador, várias figuras fizeram sentir esse apoio caso Sampaio da Nova avançasse. Seria certamente o meu caso.

Fabián Figueiredo, mesmo pra terminar e voltando ao tema inicial, há alguma expectativa neste momento de data para o regresso da Mariana Mortágua?

Nós esperamos que a missão humanitária chegue a Gaza. Isso, se não forem interceptados por Israel, acontecerá nos próximos dias. Portanto, se a missão humanitária conseguir chegar a Gaza e entregar os bens essenciais que tanta falta fazem ao território, Mariana Mortágua voltará. Se for detida pelas autoridades israelitas, não sabemos quanto tempo é que demorará, mas a nossa expectativa é que a pressão internacional obrigue Israel a ceder e que permita a ajuda humanitária chegar a Gaza.

Fabián Figueiredo, muito obrigado pela sua participação neste Explicador. Um bom dia.