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Explicador da Rádio Observador, o prazo para a entrega das assinaturas dos candidatos à Presidência da República terminou a 18 de dezembro, precisamente um mês antes das eleições. O sorteio da ordem em que os nomes vão surgir no boletim de voto foi no dia 19, ou seja, nem 24 horas depois do fim do período para entregar as assinaturas. Vinte e quatro horas, um período manifestamente insuficiente para conferir, pelo menos, as 7500 assinaturas obrigatórias e toda a documentação que é exigida aos candidatos. Ora, nesse mesmo dia, 19 de dezembro, aqui no Observador questionámos o Tribunal Constitucional, precisamente para tentar perceber se não havia o risco de virmos a ter um boletim de voto com nomes que depois não vão ser admitidos na corrida. E de forma muito resumida, a resposta que nos foi enviada por e-mail foi: "É o que manda a lei". Hoje convidámos o presidente do Tribunal Constitucional para estar conosco aqui em direto na Tarde Política, mas devido à agenda de trabalho, José João Abrantes recusou o nosso convite. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo está a Judite França. Judite, vamos falar de boletins e com quem?

Com Adalberto Campos Fernandes, apoiante da candidatura de António José Seguro, Patrícia Almeida, apoiante de André Ventura, e Duarte Marques, diretor de campanha de Marques Mendes. Bem-vindos a todos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Vamos começar por si, Adalberto Campos Fernandes. António José Seguro foi o primeiro a criticar que o boletim de voto inclua candidatos que foram excluídos pelo Tribunal Constitucional. A candidatura vai avançar com uma contestação oficial a esta decisão?

Boa tarde a todos, é um gosto estar convosco. Sim, já foi submetida a contestação formal, porque verdadeiramente nós vivemos num Estado de direito, quer nos aspetos grandiosos, mas também nos detalhes, e isto é incompreensível. É incompreensível que a administração eleitoral mande produzir boletins de voto, ignorando aquilo que é uma posição tomada pelo Tribunal Constitucional na validação das candidaturas. Isto significa um desrespeito total pelos eleitores, pelos outros candidatos, pode induzir confusão, falta de transparência e inclusivamente levar alguns cidadãos, inadvertidamente, a cometer alguns erros e alguns lapsos na sua manifestação de vontade. Portanto, sim, já foi entregue a contestação. Sim, isto tem que ser corrigido. E é também nestes detalhes, como eu disse no princípio, que se vê o normal funcionamento das instituições democráticas. Isto não tem explicação nenhuma, que se dê uma ordem ou uma indicação de produção de boletins de voto, sem ter validado, do ponto de vista legal, a idoneidade e as condições das candidaturas para avançar.

Connosco temos também o Duarte Marques, que apoia Luís Marques Mendes nesta corrida eleitoral. Duarte Marques apoia esta decisão da candidatura de António José Seguro? Acha que se justifica esta contestação formal perante esta situação no boletim de voto?

Eu acho que esta situação é de lamentar. Isto revela, como já Luís Marques Mendes disse hoje, alguns desleixos. E ainda por cima não é a primeira vez que acontece. Já se sabia que está aqui um problema legal, já se poderia ter corrigido há mais tempo. Se é um problema administrativo, ainda pior. E os portugueses não compreendem como é que uma situação destas acontece. Isto revela também que muitas vezes as instituições parece que não falam entre elas, fazem orelhas moucas e não resolvem este assunto. Nos tempos que nós vivemos, parece que seria muito mais fácil resolver uma questão destas. E há aqui algo que, seja qual for a letra da lei, me parece óbvio. É uma questão de bom senso. Não faz sentido imprimirem boletins de voto se o Tribunal Constitucional ainda vai votar por validar todas as candidaturas. Temos aqui algumas necessidades também. Temos que ter em conta que os portugueses vivem no estrangeiro. Ainda das coisas que estávamos a saber também é como é que vai ser numa segunda volta, como é que vão fazer para os portugueses que estão lá fora, ao encontro dos quais é preciso levar boletins de voto para poderem votar. E portanto, esta é uma situação que não beneficia nada a democracia, não beneficia nada a transparência, não beneficia nada nenhum dos participantes. E também tenho a certeza que as próprias pessoas que são responsáveis pelo processo eleitoral também não estarão contentes com isso. E se calhar todos temos que fazer um esforço maior de evitar que este tipo de coisas voltem a acontecer. Quem são as instituições e quem legisla tem que ter esta atenção e tem que resolver este assunto de uma vez por todas. Isto é chato, é triste, é lamentável. Quem quer dizer que se António José Seguro fez uma queixa e levantou um processo sobre esta matéria, todos beneficiarão dessa sua diligência e, portanto, não há necessidade de todas as candidaturas estarem a fazer a mesma coisa.

Patrícia Almeida, bem-vinda também. Percebe o argumento do Tribunal Constitucional de que não há tempo para retirar os candidatos do boletim?

Antes de mais, boa tarde a todos. Não consideramos, nem percebemos aquilo que diz o Tribunal Constitucional. Aliás, olhamos para tudo isto com muita estupefação, até porque de ato eleitoral em ato eleitoral acontecem sempre coisas destas ou semelhantes. Numa altura em que tanto se fala de reforma do Estado, modernização, de digitalização, como é que numa eleição presidencial em 2025 teremos um boletim de voto com três candidatos que à partida estão excluídos ou que para já estão excluídos? O Tribunal Constitucional ir-se-á pronunciar no dia 29 de dezembro acerca dos recursos, mas entretanto é incompreensível como é que os boletins de votos começam a ser impressos

Antes desse recurso. Para além disso, aquilo que a CNE hoje também veio dizer é que é necessário informar os cidadãos e dar a conhecer aos cidadãos que essas candidaturas não serão viáveis no dia da eleição para votar.

Que o voto será nulo, não é?

Exatamente. Portanto, irá acontecer que teremos boletins de voto com votos nulos e não me parece que, à data de hoje, em 2025, isto seja viável e que seja necessário tanto tempo para fazer estas impressões. Isto para não falar de que o voto no estrangeiro, o voto em mobilidade, que irá acontecer num fim de semana antes, obviamente precisamos de ter todos os boletins impressos a tempo e horas. Mas eu pergunto também então e para a segunda volta?

Para a segunda volta são três semanas, não é? Portanto, haverá tempo.

Ou seja, é completamente incompreensível. E o que eu gostava de perguntar é se isto também acontece, por exemplo, em países do norte da Europa. Também é assim que acontece ou se Portugal irá continuar sempre com esta-

Patrícia Almeida, é deputada do Chega. O Chega, no Parlamento, pode fazer alguma coisa sobre isto. O que é facto é que ciclicamente, em período eleitoral, estamos a falar dos boletins, dos imigrantes, do voto do imigrante e nada vai mudando. Penso que estamos com algumas dificuldades de ligação com a deputada Patrícia Almeida. Sim, Duarte.

Algumas coisas já mudaram. Posso agora já aproveitar a oportunidade.

Sim, Duarte Marques.

Graças a uma proposta de revisão constitucional que foi negociada por Rui Marques Mendes, que, por exemplo, os imigrantes puderam votar nas presidenciais. Portanto, vai se mudando devagarinho. Infelizmente. Mas há lacunas que é preciso corrigir, esta é mais uma delas.

E já agora, também chamando aqui o Adalberto Campos Fernandes à conversa de novo, compreende-se que nestas eleições não exista o voto em mobilidade, ou seja, aquela possibilidade de votar uma semana antecipadamente para todos os cidadãos. Isso tem tido bons resultados, cada vez mais adesão. Compreende-se que não haja agora para as presidenciais?

Repare, o Duarte Marques já referiu aí um aspecto positivo que mencionou relativamente à evolução do processo eleitoral. Mas o que é facto é que o Parlamento tem o poder de iniciativa e, portanto, como o Ricardo disse muito bem, pode fazer as melhorias que importam fazer para aproximar o voto do cidadão, para reduzir a abstenção técnica, para não tratar de maneira diferente os portugueses que residem nas fronteiras, dentro dos limites nacionais, e os que vivem no estrangeiro. Isso é um facto, mas as instituições também têm o dever, ético, eu diria até republicano, de suscitar junto do poder político a modernização do processo, porque as instituições não políticas, as técnicas, naturalmente que não executam estas coisas de modo acrítico, têm sentido crítico, elas próprias têm que ter o acompanhamento com aquilo que é, como foi referido aí, a digitalização, a transformação digital, todas essas questões que hoje são possíveis. Portanto, há aqui, como foi dito, nós somos de alguma forma descuidados e às vezes até negligentes com um processo que é um processo crítico, porque qualifica a democracia. Isto é, se no final do dia vamos ter uma variação dos votos nulos em relação às últimas eleições, inexpressiva. Mas não é isso que está em causa, é a questão do princípio e do respeito pelos eleitores e pelos eleitos, por aqueles que foram admitidos ao processo eleitoral e que vão disputar a campanha e que vão ao sufrágio. E portanto, como o Ricardo também sugeriu, cabe ao Parlamento tomar a iniciativa legislativa de fundo, olhar para estes aspetos, não apenas estes, mas outros, que tendam a aproximar o voto das pessoas. Mas também quem executa isto do ponto de vista administrativo não pode fazê-lo de olhos fechados e tem que, de alguma forma, alertar o poder político para incongruências e aspetos que são menos rigorosos. A abstenção hoje em dia já é tão elevada que se nós criarmos cada vez mais barreiras por via administrativa e por dificultar a possibilidade de votar, como referiu também o voto em mobilidade, nós contribuímos também para essa mesma abstenção. Portanto, sim, o poder político parlamentar tem que tomar a iniciativa, os organismos administrativos e judiciais têm que ter um impulso com sentido de crítica positiva. E nós temos que fazer, do ponto de vista do exercício global, uma reflexão sobre se a lei eleitoral que nós temos em vigor não precisa ainda de ser reformada, de ser adequada aos tempos novos, para que mais portugueses possam votar em mais eleições e com muito maior facilidade.

Duarte Marques, os prazos são apertados, uma vez que os boletins têm por lei de ser enviados dia 1 de janeiro para os presidentes de câmara, para conselhos onde existam detidos ou pessoas internadas que podem requerer o voto antecipado. Considera que seria possível fazer novos boletins, estes já corrigidos para o dia 18 de janeiro, ou isso iria implicar uma dualidade de critérios?

Eu confesso, não compete a nós saber se é possível ou não, porque isso tem regras, há também regras de contratação pública, há um conjunto de situações que com certeza limitam, mas o que eu acho que nunca tem limites é o bom senso e, portanto, ver se ia ter esperado, ver se ia ter tentado fazer as coisas de outra forma. Mas fica a lição para a próxima, que eu espero que o presidente eleito chame a atenção ao Parlamento que esta situação não se pode voltar a repetir. E da nossa parte, não deixaremos isso sem uma reação rápida e o próprio alerta aos partidos políticos para poderem ajudar também a administração eleitoral a ter um processo mais rápido, mais célere e sobretudo sem estes problemas todos, porque isto não merece ninguém, isto desqualifica

A democracia é verdade, como dizia o Dr. Adalberto. E, por outro lado, que é um pouco uma pequena nódoa num processo que se quer eventular, transparente, focado, etc. Este caso era esperado, nós sabemos. Surpreende muita gente, revela desleixos da parte do próprio Estado e não contribui em nada pra melhoria do processo democrático. É um caso a lamentar. A única coisa que eu espero é que se ultrapasse rapidamente.

E já agora, aproveito isto e penso não estar enganado, e se estiver enganado, por favor, corrijam-me, mas penso que não. No caso de um eleitor se enganar no momento de votar, pode pedir para anular esse boletim de voto, ter um boletim novo, branco, e votar onde quiser. Penso que isso está previsto na lei para o caso de algum dos nossos ouvintes, no ato eleitoral, se enganar e votar num dos candidatos que não foram admitidos. Há pouco estávamos a tentar ouvir a Patrícia Almeida, que é deputada do Chega, sobre esta questão, sobre a revisão destas normas. Patrícia Almeida, o Chega poderá avançar com alguma proposta de alteração para tentar evitar este tipo de situação?

Sim, antes de mais, peço desculpa, que eu estou em viagem e a rede não está muito boa. Mas sim, acho que é fundamental e tem que haver aqui um consenso entre todos os partidos políticos, e vontade também de todos os partidos políticos de fazer essa revisão necessária da lei eleitoral, não só para as presidenciais, como para todos os atos eleitorais. Até porque não é uma novidade aquilo que está a acontecer nestas eleições presidenciais, noutras eleições, nas autárquicas, nas legislativas, também já aconteceu. Eu não sei se me estão a ouvir?

Sim.

Sim.

Peço desculpa. E também já aconteceu anteriormente com outros casos e aqui é importante que, de facto, os partidos o mais rapidamente possível tenham este impulso de fazer uma alteração à lei, até porque tudo isto só serve para desacreditar os cidadãos naquilo que é um momento absolutamente fundamental em democracia, que é exercer o seu direito de voto. E temos que o fazer de uma forma transparente, clara e sem qualquer tipo de obstáculo, como este que está agora presente e perante todos. Acho que sim, e acho que não só para as eleições presidenciais, como para todas as outras eleições, será necessário tornar o processo muito transparente, muito claro, para que de facto as pessoas sintam confiança quando vão votar.

Adalberto Campos Fernandes, acha que os eleitores irão enganar-se no candidato em que querem votar? Está lá o nome, está lá a fotografia.

Uma coisa são os enganos que ocorrem e que resultam do acaso, num processo que está bem montado, que é transparente e que está bem feito. Nós temos que perceber que o país é um país envelhecido, há pessoas com muita idade, às vezes com inclusive dificuldades de leitura ou de visualização da informação gráfica e tudo aquilo que nós possamos fazer para ajudar a que não existam erros, é bem feito. Aliás, vimos em eleições legislativas, por exemplo, alegadamente, segundo lemos na comunicação social, houve alguma confusão, por exemplo, entre um partido que era o ADN e a Aliança Democrática.

E há uma confusão histórica, Adalberto, pelo menos acho que isto ainda não foi provado do ponto de vista científico, entre o PCTP/MRPP e o PCP.

Pois, mas é isso, é também sobre isso. E aqui, repare, a lei tem que clarificar essas zonas que são menos claras e as instituições, nomeadamente quem faz o registo, o próprio Tribunal Constitucional, as entidades administrativas, têm que tudo fazer para que os interstícios da lei não sejam aproveitados de forma enganadora. É claro que haverá sempre enganos, haverá sempre pessoas que se portam no momento da votação, que fazem a confusão das linhas. Isso acontecerá, mas é o que eu digo, é o engano natural. Outra coisa é o engano que é acrescido ou pode ser induzido por uma multiplicidade de candidatos, dentre os quais três nem sequer lá deviam estar porque não viram legitimada pelo tribunal a sua candidatura.

Eu faço-lhe a mesma pergunta, Duarte Marques, os eleitores correm o risco de votar por engano?

Eu acho que esses casos poderão acontecer. Eu diria que não é por engano. Podem achar que essas pessoas ainda são candidatos. Diria que os seguidores mais fiéis dessas candidaturas podem claramente pôr a assinatura e a sua cruz e anular o voto. Eu só acho é que mais do que tudo, é um caso que prejudica a imagem de um processo eleitoral que se queria transparente, limpo e completamente à prova de bala. Isto é uma pequena nódoa, não é que vá deturpar o resultado eleitoral de forma alguma. Mas não havia necessidade e é mau pro Estado que isto aconteça. Dá mau para todos, não é bom. Têm de induzir as pessoas em erro, que acham que aqueles são os mesmos candidatos e não são. Eu acho que até pode haver candidatos que já contam com isso e o fazem desta forma. Não é normal alguém saber que precisa de 7500 assinaturas, entregar 1500 e ainda achar que pode integrar o boletim de voto. Diria que alguns casos têm consciência disso e jogam com base no erro, que é tão áspero.

Obrigado, Duarte Marques, também ao Adalberto Campos Fernandes e à Patrícia Almeida, aqui neste Explicador da Rádio Observador. Refletimos um pouco sobre esta situação com a qual estamos todos confrontados, os eleitores. O boletim de voto para as presidenciais vai ter três nomes de três candidaturas que não foram admitidas para estas presidenciais de 18 de janeiro. É o que manda a lei, é o que manda os prazos, é o que diz o Tribunal Constitucional e as autoridades. Qualquer voto nesses candidatos será considerado um voto nulo nestas presidenciais. Já não dá tempo para tirar esses nomes do boletim de voto. Resta agora aos eleitores fazer a sua parte, sendo que será sempre possível aos eleitores pedir para, caso detetem um engano, pedir para que esse boletim seja anulado e pedir um novo boletim de voto para votar conforme manda a sua consciência e a sua decisão política. Antes de fechar este Explicador na Rádio Observador, fica aqui um recado muito importante.

Presidenciais 2026. A abrir o ano, os candidatos debatem na rádio que presidente querem ser. Antes dos últimos quilómetros, rumo a 18 de janeiro, Rádio Observador, TSF, Antena Um e Renascença recebem os candidatos à Presidência da República. O debate da rádio para ouvir sexta-feira, 2 de janeiro, às 21h30 e seguir nas plataformas digitais.