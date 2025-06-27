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À segunda vez, José Luís Carneiro está prestes a ser eleito líder do PS, numa altura em que o partido atravessa um dos momentos mais desafiantes da história, depois de ter sido remetido à terceira força parlamentar. As urnas estão abertas até amanhã para que os militantes possam escolher o próximo secretário-geral, que em menos de um ano tem pelo menos duas provas de fogo: autárquicas e presidenciais. É para falar do futuro do Partido Socialista que convidamos para este explicador o deputado socialista Pedro do Carmo. Uma entrevista moderada pela Raquel Abecasis e pela Diana Rosa.

Boa tarde, Pedro do Carmo. Bem-vindo. Foi apoiante da candidatura de José Luís Carneiro. É o candidato ideal para pacificar um partido que está pela primeira vez na história em terceiro lugar no Parlamento?

Antes de mais, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Observador. Sim, é um momento difícil que o Partido Socialista atravessa e que o país também atravessa. José Luís Carneiro é a pessoa indicada. Eu fui um apoiante desta solução. O Partido Socialista não podia ficar num vazio de poder, num vazio de liderança, pese embora o presidente Carlos César tivesse assumido essa responsabilidade. Mas não era a mesma, não estava legitimada pelos militantes. Não podíamos ficar aqui a refletir ad eternum. Era necessário encontrar uma solução rápida. José Luís Carneiro, com a votação expressiva que teve quando da disputa das eleições com Pedro Nuno Santos, também não tinha outra alternativa que não fosse avançar. E ele é a pessoa indicada neste momento. O partido precisa de tranquilidade, precisa de refletir, precisa discutir e de encarar os problemas de forma diferente. José Luís Carneiro, com a sua experiência, um homem que tem uma forte ligação à diáspora, um homem que conhece o país real, alguém que foi autarca e que vem do interior. Neste momento, são essas causas que o Partido Socialista também tem que abraçar. E José Luís Carneiro é o líder indicado para o Partido Socialista neste momento.

Pedro do Carmo, José Luís Carneiro é candidato único, mas já ouvimos, logo no início do processo, algumas vozes críticas sobre a forma como se tinha decidido resolver este problema de vazio de poder no Partido Socialista, no imediato. A minha pergunta é: acha que o partido está, neste momento, unido em torno de José Luís Carneiro e que o resultado que amanhã vai ser anunciado corresponde a uma unidade em torno do novo líder, ou está apenas conformado?

Não, os militantes estão num processo difícil. Digerir esta derrota é realmente difícil. Por isso, não vai haver aqui grandes emoções nesta votação ou em torno da nova liderança. Mas o não ter aparecido nenhum candidato também mostra que efetivamente José Luís Carneiro tem aqui a disponibilidade, e ele tem dito isso na sua moção e tem dito isso nas suas propostas, tem mostrado uma grande disponibilidade para integrar todos. E tem lutado pela unidade do partido, tem andado a fazer isso pelo país inteiro. Naturalmente que o Partido Socialista é um partido com uma grande diversidade de opiniões e isso nota-se em todos os momentos do Partido Socialista, isso faz parte da sua história e do seu ADN. Agora, neste momento, até para liderar enquanto oposição, até para dialogar com os próprios partidos à nossa direita, José Luís Carneiro é o homem que consegue fazer essas pontes e consegue ter essa maturidade. Não diria maturidade, diria que está livre de qualquer ônus do passado para poder fazer essas pontes, e o país precisa disso.

Mas admite que este pode ser um momento ingrato para José Luís Carneiro em assumir os destinos do partido, resultando, por exemplo, numa liderança de transição?

Eu não diria que é ingrato, diria que é muito difícil, mas isso tudo fará ao longo dos tempos. A liderança do José Luís Carneiro e toda a sua forte ligação aos militantes vai se fazendo de forma duradoura e consistente, da forma como vai acontecendo os momentos. E tudo isso depende dele e depende da forma como fizer esse trabalho junto dos militantes e como fizer esse trabalho junto das pessoas e do país. Todas as lideranças são assim. Eu já tive momentos do partido em que lideranças pareciam que seriam ad eternum e só saíam de lá quando estivessem no governo, nem lá chegaram. Outras que parece que nunca lá chegavam e afinal chegaram. Até foi assim. E também nos outros partidos, houve alguém que disse que nunca seria primeiro-ministro, ou que nunca iria ser primeiro-ministro e acabou por ser. Isto aconteceu no PSD, como sabe. Por isso, é muito cedo para falar sobre isso. Neste momento, o Partido Socialista está muito agradado com a disponibilidade de José Luís Carneiro. Eu sinto isso dos militantes. É claro que as pessoas estão muito sentidas, magoadas, preocupadas, expectantes com o que poderá aí vir, mas tudo isso também fará dele um grande líder a conseguir chegar aos militantes.

O Pedro do Carmo diz que ele tem se batido pela unidade no interior do partido e isso vai se ver também já agora após as eleições deste fim de semana, porque até ao congresso, nos órgãos diretivos mantêm-se as mesmas equipas. Aquilo que eu lhe pergunto é se não acha que esta nova fase do Partido Socialista deveria também corresponder a uma renovação de rostos no partido que pudessem trazer também aqui uma outra dinâmica ou uma dinâmica diferente daquela que conduziu o Partido Socialista a estes resultados.

Certo Primeira questão, quando digo que ele tem-se batido pela unidade, até porque assentou isso na sua moção e das várias intervenções em que assisti e em que participei, ele coloca sempre esse foco essencial da unidade do partido, da diversidade de opiniões, mas de conseguirem sempre chegar a consenso. E eu, particularmente, tive a felicidade de trabalhar com o José Luís Carneiro enquanto Secretário-Geral da Organização e ele Secretário-Geral adjunto, e aprecio sempre essa qualidade dele, tentar fazer pontes e com o diálogo conseguir os consensos. Por isso, acredito que ele vai conseguir fazer a unidade do partido. Naturalmente que haverá sempre opiniões discordantes e que possa efetivamente não querer continuar. Quanto à questão da mudança de rostos, ela é sempre necessária, mas eu digo que o mais importante que a mudança de rostos é também a abordagem e a mudança de causas. Eu há muito que vinha falando que estávamos a nos desviar de um país real, de preocupações reais das pessoas e que efetivamente nem sempre o discurso que o partido dizia entroncava nessas preocupações.

Passou a ser um discurso de nicho, é isso?

Claro que foi, das questões do interior, das questões do mundo rural, das questões que preocupavam as pessoas e que era possível dar algumas soluções e eu apresentava propostas, como alguém que vem do interior, como alguém que vai pra Lisboa e que sentia esse desajustar entre as duas realidades. Mas as pessoas poderão ter várias responsabilidades e por isso eles têm que ter essa abertura. Mas não pode haver aqui uma necessidade, uma exigência, uma fobia de mudar as pessoas só por mudar as pessoas. As pessoas fazem falta, algumas podem estar em mais destaque na relevância do Secretariado Nacional e terão outros espaços noutros órgãos do partido, outros espaços no próprio grupo parlamentar, entre outras questões. Há espaço para todos. Temos é que lutar nesse sentido de que não há lugares à eterno e não há lugares garantidos pra ninguém.

Mas já que falava nessa linha que agora estava a ser seguida pelo partido, há alguma herança do pedronismo que deva prevalecer nesta nova liderança ou na sua opinião não é por aí?

Não é por aí. Eu quando referi essas questões, com certeza que acompanhou sempre as minhas questões na Assembleia da República, das causas do mundo rural, das causas da interioridade, das causas da proximidade do problema das pessoas, muito antes até da liderança de Pedro Nuno. Eu referi sempre que essas questões estávamos a desligar do interior, quando não se dava resposta a pequenas situações dessas e estávamos preocupados com questões só urbanas, que nada diziam a estas pessoas e íamo nos afastando das pessoas e isso seria trágico no futuro. Dizia nesse sentido. Naturalmente que as questões que têm que estar em cima da mesa são estas que dizem diretamente.

Então rejeita todos os pontos que formaram a linha da liderança de Pedro Nuno Santos?

Não, não rejeito, porque isso até foi antes da liderança de Pedro Nuno Santos.

Tem mais a ver com os tempos da governação.

Tem mais a ver com os tempos da governação, claramente.

Pedro do Carmo, deixe-me fazer uma pergunta. Que peso é que o resultado que o Partido Socialista vier a ter nas eleições autárquicas terá naquilo que vai ser a definição da liderança de José Luís Carneiro?

Acho que é muito próximo. Acho que não podemos pôr já um forte ônus no que será as questões do resultado das eleições autárquicas na vida de José Luís Carneiro. Ele nem vai ter um mês, e é um mês contando com o mês de férias, para ter uma grande alteração programática. Vai dar o melhor de si e vai aproximar. Não se pode fazer essa leitura, senão daqui até os quatro meses estávamos excessivamente a alterar lideranças, e isso não me parece um bom princípio. Naturalmente que ambicionamos ter um bom resultado nas eleições autárquicas.

E o que é um bom resultado nas eleições autárquicas?

Um bom resultado nas eleições autárquicas é continuar o maior partido ao nível de municípios. Isso é um bom resultado nas eleições autárquicas, mesmo que estejamos vindo a perder algumas Câmaras, mas isso acho que é um bom resultado pro Partido Socialista. Mas também temos que analisar que é difícil manter este score ao longo de vários mandatos autárquicos, como o partido tem vindo aqui a manter. Tem desistentes autarcas, mas naturalmente que é difícil.

Reconquistar Lisboa e o Porto fazem parte dessa equação?

As capitais de distrito fazem sempre parte da equação de qualquer partido. Naturalmente que Lisboa e Porto.

Mas Lisboa e Porto não são qualquer distrito.

Pois não, não são qualquer distrito, é a capital e a segunda maior. E naturalmente o partido está empenhadíssimo nessas duas Câmaras, onde numa delas há uma recandidatura e é sempre mais difícil, e noutra, onde não há uma recandidatura, não sendo tão difícil, também é uma batalha muito difícil, que é o caso do Porto.

E nesse sentido, o Partido Socialista está preparado para ir novamente a votos? Há muitas listas por fechar?

Não, do conhecimento que tenho, o Partido Socialista tem todo o processo muito bem encaminhado. Aliás, já estava antes, este processo tem vindo a ser feito paralelamente até com o processo legislativo, porque já estava a ser preparado. E nesse aspecto, não conhecendo em pormenor como está, mas penso que está mais do que tranquilo e que está praticamente fechado.

Há um processo eleitoral que também está aí à porta e que tem dado quase mais o que falar do que as próximas eleições autárquicas, que são as eleições presidenciais, e onde o Partido Socialista parece mais uma vez estar envolvido num berbicacho. Isto vai ser um problema para a liderança de José Luís Carneiro?

Espero bem que não. Como sabe, eu sou um apoiante incondicional de António José Seguro. Aliás, estive na sua apresentação de candidatura e já tinha sido antes, porque trabalhei com ele enquanto secretário-geral e acho que o Partido Socialista devia tomar a decisão, aceitar a sala dos órgãos nacionais, mas deverá tomar a decisão de apoiar António José Seguro, que já se posicionou, é um ex-secretário-geral, tem grande parte dos presidentes de federação e grande parte dos presidentes de Câmara do Partido Socialista a declararem o apoio, até como ex-presidentes do partido também.

Mas José Luís Carneiro, que esteve também ao lado de António José Seguro no tempo em que ele foi líder do Partido Socialista, tem resistido em manifestar esse apoio.

Tem. Tem continuado a resistir e sobre isso não lhe posso adiantar mais. Posso te dizer que aquilo que eu acho que o partido devia de fazer é declarar o apoio ao António José Seguro.

E não dar margem para que possam surgir outras candidaturas dentro do partido.

Acho que o tempo está a escassear. Ainda ontem ficou claro que António Vitorino não ia. Penso que cada vez, com o número de apoios de responsáveis partidários que estão a declarar apoio a António José Seguro, não percebo por que o PS ficará à espera dessa situação.

Muito obrigada, Pedro do Carmo, por ter aceitado o nosso convite para o primeiro Explicador da tarde política. Desejo-lhe um bom fim de semana.

Igualmente, obrigado.