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Bem-vindos a mais um debate Autárquicas 2025. Eu sou o Luís Soares e neste explicador especial vamos olhar para o município de Cascais. São nossos convidados Nuno Pita Lopes, é o candidato da coligação PSD/CDS, atual vice-presidente da Câmara Municipal, vereador desde 2011, com responsabilidades em diversas áreas, procura agora suceder a 12 anos de Carlos Carreiras e manter a autarquia nas mãos do PSD. Pelo PS, o candidato é João Ruivo, é o atual líder da concelhia socialista em Cascais, é deputado municipal, tendo sido já vereador sem pelouros e membro das Assembleias de Freguesia de Cascais e de Alcobadeç. Pelo Chega, o candidato é João Rodrigues dos Santos, atual vereador sem pelouro. Já foi também o candidato do Chega há quatro anos. O candidato da CDU é Carlos Raabçal, já foi vereador e membro da Assembleia Municipal de Cascais, sendo atualmente vereador na Câmara de Setúbal com a responsabilidade pelas obras municipais. Pela Iniciativa Liberal, o candidato é Manuel Simões Almeida, é formado em gestão de marketing e tem mais de 30 anos de experiência como diretor de marketing de várias marcas de mídia. Ainda, o candidato independente, João Maria Jonet, licenciado em Ciência Política. Nos últimos anos ficou conhecido do grande público como comentador da SIC Notícias, tendo colaborado com a campanha autárquica de Carlos Moedas em 2021. Lidera agora o movimento Cascais para Viver. Sejam todos muito bem-vindos a este debate. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Vamos começar por questões de política geral, digamos assim. Nuno Pita Lopes tem a responsabilidade de defender o legado de Carlos Carreiras, sendo que os últimos meses ficam marcados por buscas da Polícia Judiciária, por suspeitas de favorecimento no processo de venda de um terreno municipal destinado à construção de um hotel de luxo. Receia que estas notícias possam pôr em causa o resultado da coligação que encabeça nestas eleições?

Não receio nada. Estamos de consciência absolutamente tranquila. Estas buscas são inclusive normais, de quatro em quatro anos acontecerem com alguma frequência. Mas aquilo que eu penso e aquilo que eu acho é que o facto de haver estas buscas é sinal de que tudo está a funcionar. A democracia está a funcionar, porque existem queixas. A Justiça está a funcionar, porque investiga. E depois haverá as conclusões. Se forem todas no mesmo sentido que têm sido até hoje, os processos têm sido todos arquivados e a Justiça continuará a funcionar.

Mas receia que possa vir a perder a maioria absoluta por causa destas notícias, por exemplo?

Não, acho que não. Estou absolutamente tranquilo com aquilo que é o legado, com aquilo que é o trabalho feito pela coligação Viva Cascais, com aquilo que tenho visto nas ruas, com aquilo que tenho sentido da parte dos eleitores e por isso estou absolutamente tranquilo e confiante naquilo que será, obviamente, a decisão dos eleitores.

Se porventura acontecer perder a maioria absoluta, ganhando as eleições, espera contar com o apoio de algum outro partido ou coligação, nomeadamente algum destes aqui sentados nesta nossa mesa?

Em primeiro lugar, voltar a reforçar que estou convicto que isso não irá acontecer. Ainda assim, independentemente de existir ou não existir maioria, aquilo que é a minha disponibilidade é para trabalhar com todos aqueles que forem eleitos para se sentarem na cadeira da Câmara Municipal de Cascais enquanto vereadores.

João Ruivo, acabou por ser a escolha do PS para Cascais, quando o nome inicialmente apontado era o de Marcos Perestrello. Já assumiu que vai ser difícil ganhar esta eleição. Qual é exatamente o seu objetivo com esta candidatura à Câmara de Cascais?

Boa tarde. Boa tarde a todos e boa tarde também aos ouvintes. O meu objetivo é ganhar e a campanha do PS é pra ganhar eleições, o PS sempre vai a eleições é pra ganhar. Aquilo que eu disse foi que não era um trabalho fácil o de ganhar, mas neste momento não há outra perspectiva que não seja a vitória e também trabalhar com todos aqueles que aqui estão enquanto meus vereadores na oposição, tendo essa vitória, se não tiver maioria absoluta.

A citação que tenho aqui de uma entrevista que deu à Renascença diz: "Não lhe vou afirmar que o nosso objetivo neste momento é ganhar a Câmara de Cascais. Nunca poderia estabelecer esse como objetivo imediato". Quer explicar um bocadinho esta afirmação nesse contexto daquilo que está a dizer que o objetivo é, afinal, ganhar?

Vejam, disse há poucos dias ao carpool do Observador exatamente a mesma coisa, que é: ninguém que está a concorrer contra uma maioria que está há 24 anos com maioria absoluta na Câmara de Cascais, pode ser levado a sério se disser "já ganhei e isto é uma vitória garantida e é fácil ganhar e está ganho". Ninguém leva a sério alguém que diz uma coisa destas. Agora, existe o sentimento de vitória. Todos os dias encontramos mais pessoas descontentes, mais pessoas que querem uma mudança em Cascais e que estão a contribuir para um excelente resultado do PS, que eu continuo confiante que seja a vitória. Agora, afirmar declaradamente que já está ganho, acho que não era honesto intelectualmente afirmar uma coisa dessas.

João Rodrigues dos Santos, nas últimas eleições foi eleito vereador pelo Chega, esteve sem pelouro. Admite apoiar a coligação PSD/CDS, se for necessário para garantir maioria na autarquia de Cascais?

Boa tarde a todos. Bem, em princípio, o que eu admito é ganhar. E, portanto, eu estou a concorrer pra ganhar as eleições e, portanto, admito, pois, ter o apoio do PSD/CDS. Contrariamente aqui ao João Ruivo, que já deitou a toalha ao chão, portanto, já perdeu. E as próprias sondagens que agora estão a aparecer já dão o Chega como primeiro partido a nível nacional. E, portanto, a disputa vai ser entre o PSD e o Chega.

É nesse âmbito que eu estou a concorrer. No caso de, eventualmente, não ganhar as eleições, eu estarei disponível, naturalmente, para apoiar todas as medidas que sejam benéficas para a população de Cascais, como fiz este ano, em que votei mais de 80% das propostas do PSD, porque achei que eram boas propostas para a população. É isso que me move, não é a questão partidária.

Carlos Rabaçal, a CDU perdeu o vereador para o Chega precisamente nessas eleições de há quatro anos. O objetivo da CDU é recuperar esse vereador ou tem ambições maiores nestas eleições para Cascais?

Muito boa tarde a todos e ao auditório também. O objetivo é ir mais longe do que a recuperação. Nós temos recebido indicações de muita gente, mesmo de outras áreas políticas e partidárias, do PS, do PSD e até do Chega, que dizem que a CDU tem que regressar e que a CDU tem um papel fundamental na Câmara. Aliás, a saída da CDU na Câmara transformou aquilo num grupo de amigos. O Chega foi o oitavo vereador do PSD. É necessário haver na Câmara quem tenha uma voz diferente, tenha uma voz que vá ao encontro dos interesses mais ligados às pessoas. Há pouco referiu uma matéria que tem a ver com o Hotel Hilton. Foi o vereador da CDU que alertou para essa realidade e que levou a este movimento. E há muitas outras situações nas Areias, em Birre, no aeroporto, noutras situações que tem sido a CDU que tem alertado as populações para essas situações, permitindo que organizadamente as pessoas participem ativamente nos processos de decisão municipal. Sem a CDU, o empobrecimento da gestão municipal foi brutal e nós consideramos que vamos regressar, e vamos regressar em força, porque é necessário para Cascais.

Manuel Simões de Almeida, a Iniciativa Liberal assumiu que quer crescer de forma a poder influenciar os rumos do conselho. Aquilo que lhe pergunto, também ao encontro daquilo que perguntava ao João Rodrigues dos Santos, é se está disponível para apoiar, e até de forma duradoura e com um acordo firme, a coligação PSD/CDS, no caso desta coligação vencer, mas sem maioria em Cascais.

O nosso posicionamento é claro. Agarrando-me também nas palavras que foram ditas pelos meus companheiros de debate. Antes de mais nada, boa tarde a todos, ao Observador e a todos os candidatos que aqui estão e aos ouvintes lá em casa. A nossa posição é clara, nós estamos a concorrer para ganhar. Não faz sentido concorrer com outra perspectiva que não seja ganhar. Nós, acima de tudo, e somos um partido que é reconhecido pelo público assim, defendemos ideias, não lugares. Aquilo que nós queremos é implementar ideias em Cascais, é para isso que estamos e esta corrida serve precisamente para implementarmos aquilo que acreditamos que é fundamental implementar em Cascais. Não quero antecipar aqui o voto do dia 12 de outubro. Acreditamos e sentimos que temos efetivamente uma possibilidade de ganhar a Câmara de Cascais e esse tipo de acordos, para nós, não faz sentido equacionar neste momento.

E se ganhar e não tiver maioria, conta com o apoio-

Com certeza

...de quem está aqui nesta mesa também.

Não só com o apoio político de quem está aqui, como os serviços da Câmara e todos os funcionários da Câmara que têm funcionários de excelência e que vou precisar garantidamente deles para ajudar na governação deste enorme desafio.

João Maria Jonas, candidata-se como independente, mas chegou a falar com o PS, com a Iniciativa Liberal, é apoiado pelo antigo presidente de Cascais, António Capucho. O objetivo da sua candidatura é ser apenas contra o PSD?

Não, claro que não. O objetivo da minha candidatura é trazer a atenção dos eleitores de Cascais para autárquicas em Cascais, que é uma coisa que não tem acontecido. E para já, tenho a agradecer à Rádio Observador por fazer um debate de candidatos, que nós não temos quase nenhum, porque somos o quinto maior conselho do país, mas em relevância política devemos estar em 40º ou 50º, o que é um bocadinho chocante. A nossa abstenção é tão alta, menos de 45% das pessoas em Cascais votam, que eu recolhi mais assinaturas do que a CDU ou a Iniciativa Liberal tiveram votos. E isto é porque em Cascais se participa democraticamente mesmo pouco. É porque eu acho que por melhor que fosse o PSD, podia ser perfeito, não faz bem a ninguém estar 24 anos no poder. Acho que isso é uma coisa mais ou menos consensual, que estar no poder incontestado, nós temos tido a nível nacional más experiências com maiorias absolutas e muitas vezes em Câmaras também. Acho que faz sentido haver um bocadinho de exigência democrática. Não estamos aqui para um acordo, não estamos aqui para vinganças partidárias. Estamos aqui porque achamos que é preciso envolver os cascaienses nos processos de decisão autárquica e que eles não estão envolvidos.

E qual é o objetivo que estabelece para esta eleição, João?

Ganhar. Não sou diferente de ninguém aqui. Acho que temos um movimento participado, com 172 candidatos individuais diferentes em todas as listas, que é uma coisa que os partidos muitas vezes estão um bocadinho ocos demais para conseguirem fazer. Temos uma lista que conseguiu atrair na sociedade civil pessoas com experiência e também pessoas com experiência política, com um nível de qualidade que eu não reconheço nas listas dos meus adversários, porque acho que de facto conseguimos trazer uma coisa nova e os partidos, mesmo os novos, às vezes têm uns métodos muito velhos e nós queríamos fazer diferente e acho que até agora estamos a conseguir.

Vamos agora entrar em alguns dos temas mais específicos relacionados com Cascais e vamos começar com o tema da habitação, que acaba por ser um tema que prevalece em todos os concelhos, em todos os municípios. Nuno Pintara Lopes diz que não quer que ninguém saia de Cascais por não conseguir aceder ao mercado de habitação. Este é um concelho onde o preço da habitação é mais elevado depois de Lisboa e antes de Oeiras, dados do INE. Há o projeto de construção na Quinta dos Ingleses, que muita polémica tem gerado, mas por certo que não será para todos os bolsos. Aquilo que lhe pergunto é: de que forma é que pretende fixar população em casas que a população consiga pagar?

Com aquilo que já estamos a fazer hoje. Nós aprovamos a estratégia local de habitação em 2022, garantimos o financiamento, temos os terrenos, temos os projetos e vamos construir 3600 novos fogos até o final de 2028, dos quais cerca de 500 já estão em construção e todos os outros têm um planeamento para até o final de 2028 estarem concluídos.

Não são públicos, não é?

Só há planeamento público de 1.181 casas. Lá naquela exposição do Habitar Cascais.

São 3.600 novos fogos de habitação pública que estão programados, têm terreno, têm projeto. Aliás, o João Maria deve conhecer bem a estratégia local de habitação, que é liderada pela arquiteta Maria e é fácil de constatar que, de facto-

Conheço. Pensei que ia perguntar

...não só estão previstos, como já estão cerca de 500 em construção. Para construir habitação pública, nós não acordamos agora, não dizemos que vamos fazer. Não, nós já estamos a fazer. Definimos uma estratégia que foi aprovada em reunião de câmara sem nenhum voto contra dos outros partidos, portanto, a estratégia local de habitação, eu parto do princípio que está correta.

Na nossa opinião não está. Se estivéssemos lá não teríamos votado favoravelmente.

Vamos fazer isso com os fundos da Câmara Municipal de Cascais, mas vamos também fazer habitação pública em parceria com promotores privados e em parceria com o setor cooperativo.

E como é que garante que a população tem acesso mesmo a essas casas que não entram numa especulação como o restante mercado? Como é que consegue garantir isso?

Por uma razão: porque todos estes 3.600 fogos que eu estou a dizer que são construídos pela Câmara Municipal de Cascais vão ser um ativo da Câmara Municipal de Cascais, não vão ser para venda, vão ser para arrendamento público municipal, para arrendamento acessível. Nós se queremos intervir no mercado, temos que ter produto, temos que ter oferta. Se não tivermos oferta, não vamos conseguir dar ao mercado aquilo que é resposta necessária para que nenhum cascaiense seja obrigado a sair de Cascais. Aquilo que eu disse é que com o projeto de habitação pública para os próximos anos em Cascais, não há nenhum jovem, não há ninguém da classe média, média baixa, que seja obrigado a sair de Cascais por não conseguir aceder ao mercado da habitação. E a prova disso é o que estamos a fazer. Está no terreno.

A minha dúvida é só: nós não temos o livrozinho disponível, mas nós temos aqui os novos empreendimentos e é só 1.181. Se somares aqui os números todos que está apresentado na estratégia local de habitação.

Eu queria mesmo perceber. Mas eu vou explicar ao João Maria.

Deixamos depois a palavra ao João, mas explique a questão que o João está a tentar focar.

Estás a intuiscar?

Estou curioso com as 3.600 novas casas.

Eu posso explicar, que eu percebo que em dois meses que o João Maria decidiu ser candidato a Cascais, não tenha tido tempo para assimilar aquilo que é uma estratégia que vem sendo a ser desenvolvida. Esses 1.600 que o João Maria está a falar estão na estratégia local de habitação, que são os fogos que foram aprovados e que estão financiados pelo PRR. Mas há outros fogos de habitação pública que o município vai construir, que não são financiados pelo PRR e que são financiados por fundos do município. Aliás, no terreno que a Câmara Municipal de Cascais adquiriu do antigo projeto do plano pormenor do El Corte Inglés, em Sassoeiros, é onde a Câmara Municipal de Cascais também vai construir habitação pública e não estava sequer previsto em 2022, porque o terreno nem sequer era nosso. Nos terrenos junto ao Aeródromo de Tires, que a Câmara Municipal também adquiriu, também vai construir habitação pública, que não estão nesses 1.600. As câmaras são dinâmicas, tudo vai acontecendo e nós não podíamos prever em 2022, quando foi definida a estratégia local de habitação, que iríamos em 2023 adquirir o terreno do El Corte Inglés, que iríamos em 2024 adquirir os terrenos junto ao Aeródromo de Tires. E portanto, aquilo que nós fizemos foi, a partir do momento que o município adquiriu esses terrenos, porque as casas já não se constroem em cima de árvores, como era antigamente, é preciso terreno para construir as casas, começou a desenvolver os projetos para fazer habitação pública em Cascais.

Fica clara a sua resposta, João Maria. Já lhe vou dar a palavra mais daqui a pouco. João Ruivo, como é que se constrói no concelho habitação a custos controlados, que fique fora daquilo que tem sido a subida de preços na habitação no país e também naturalmente no concelho? Como é que se resolve este problema?

Este problema já devia ter começado a ser resolvido há muito tempo. Ao contrário do que diz a câmara, que acordou mais cedo que os outros, a verdade é que a Câmara de Cascais acordou muito tarde para este problema, ao contrário de muitos outros municípios em Portugal. Em 2022, quando se soube que só podiam ter acesso a fundos do PRR se tivessem uma estratégia local de habitação aprovada, é que foram a correr aprovar essa estratégia, a reboque daquilo que foi a estratégia nacional de incluir a habitação no PRR e financiar a habitação. E aí foram a correr fazer a estratégia local de habitação. Não acordaram mais cedo que os outros, acordaram mais tarde que os outros. Isto por quê? Porque o município de Cascais tem condições financeiras, tem uma estrutura financeira capaz de poder ter começado há 10 anos. Aliás, as mentiras que vêm nos programas eleitorais do PSD nos últimos 24 anos são o espelho disso, porque em todos os programas eleitorais víamos lá propostas de habitação jovem, víamos lá propostas de habitação a custos controlados. Se formos à eleição de 2017, à eleição de 2013, à eleição de 2009, em todos esses programas eleitorais havia propostas de habitação pública que não foi construído um fogo. E, portanto, sim, este município que tem condições financeiras, ao contrário de outros a nível nacional que estavam ultradependentes do PRR para o poderem fazer, este município que tem condições financeiras já devia ter começado há muito mais tempo a conseguir montar esta estratégia. Já começou e ainda bem que já começou. Alguma coisa já começou a fazer.

Mas é preciso fazer mais.

Temos que ser mais ambiciosos. Sabemos que temos 2% de habitação pública e que o Estado só consegue influenciar o valor das rendas a partir do momento em que tenha capacidade de influenciar a renda de 30% da habitação num determinado território. Portanto, temos muito caminho pra percorrer, mas Roma e Paviam não se fez num dia e nós temos que começar a fazer em conjunto com as cooperativas

Que também foi algo que foi abandonado e que serão muito importantes neste momento, porque também serão casas a custos mais baixos para os cooperantes. Em conjunto com os privados, com certeza, em algumas parcerias, mas principalmente utilizando as ferramentas financeiras ao dispor do município para construir habitação pública que as pessoas consigam pagar e para que os nossos filhos não tenham que sair de Cascais, os nossos filhos possam continuar a viver onde nasceram, onde cresceram, têm os amigos e que aí possam continuar o seu projeto de vida na sua casa própria.

Ainda assim, já fizemos mais casas em Cascais mesmo tarde do que o ministro Pedro Nuno Santos durante todo o tempo que esteve no governo.

João Reis dos Santos, o Chega acusa a autarquia de entregar habitação pública sem critério. Qual deve ser o critério, no seu entender?

Não há critério.

Não, existe critério. Estava a referir ao Chega a nível nacional.

Exatamente, a nível nacional.

Estou a falar aqui em Cascais. Em Cascais temos o regulamento de acesso à habitação municipal, com três capítulos importantes, um para as pessoas com maior nível de dificuldade, o outro é o aluguer para o arrendamento acessível para os munícipes de Cascais e depois um terceiro que é uma ajuda para o arrendamento. Efetivamente, esses regulamentos têm o problema, do ponto de vista do Chega, que aquilo é basicamente para toda a gente. Eu acho que nós deveríamos ter um critério que beneficiasse mais os portugueses e aqueles que residem há mais tempo no concelho de Cascais. Mas de qualquer forma, já agora para falar aqui no problema da habitação.

Mas está no regulamento, tem que residir há quatro anos no município.

Sim, está. Mas a questão da nacionalidade também é importante. Em relação à questão da resolução da habitação, eu acho que este problema deveria ser tratado acima de tudo a nível nacional, com legislação nacional, e tem a ver com o incentivo ao aluguer, ao arrendamento das casas, porque isto tem duas perspectivas. Uma perspectiva é a questão jurídica, ou seja, quem arrenda as casas, quem mete as suas casas para arrendar, deveria ter a segurança jurídica, depois que a Justiça atuaria no caso do não pagamento. E a outra questão é a questão dos impostos. Quem mete a sua casa a arrendar também paga imensos impostos e isso é um desincentivo e as pessoas não metem as casas a arrendar, que existem muitas casas por arrendar. É sabido, são cerca de 600 mil a nível nacional.

Mas a nível específico do Conselho de Cascais, que medidas é que o Conselho deveria tomar mais especificamente?

A nível do Conselho de Cascais, efetivamente, eu também aprovei a estratégia local de habitação. Aprovei a de 5 de abril, que foi a proposta inicial. Depois houve uma nova proposta 24 de outubro de 2023, em que eu já não votei a favor, votei abstenção. Eu votei abstenção porque os números aqui já estavam muito baralhados. Falou-se aqui em 3600 novas habitações, falou aqui o João Jané em 1600.

1181, mas não falei.

Pronto. Eu vejo aqui construção nova 821, é as minhas contas. É isso que eu vejo aqui nos documentos.

Não, mas vocês estão a baralhar a estratégia local de habitação financiada pelo PRR com a estratégia municipal de habitação da Câmara Municipal de Cascais. São coisas diferentes. Nós não vamos deixar de construir casas quando acabar o PRR.

A questão é não estarem prontas em 2028, se não estão a ser feitas agora.

As que estão no PRR vão ser feitas dentro do prazo que está estabelecido. Não há qualquer dúvida sobre isso.

João, para terminar.

E por isso, no fundo, eu apoio a estratégia local de habitação e é preciso é executá-la.

Carlos Rabaçal, que propostas tem a CDU nesta matéria da habitação? Considera que há desigualdades no acesso à habitação no concelho?

Há, mas de qualquer forma, a questão da habitação é uma questão nacional, é do país. Os municípios fazem a sua parte. Cascais não fez tudo mal, nem fez tudo bem. E todos os municípios estão a fazer um esforço, e Cascais também, com os fundos comunitários.

Mas fez sempre o melhor para que o bem fosse feito.

Ok, está bem. Isso é a sua opinião, mas já lá vou. Agora, a questão que se coloca é que o município pode fazer, de facto, coisas relevantes. Primeiro, ir aos prédios devolutos, negociar a compra de prédios devolutos, integrar em todos os projetos de urbanização uma parcela, uma percentagem, 10, 15, 20, propõem 25% de casas para renda acessível. E também tratar os solos, não da forma como tem tratado, que tem desenvolvido uma linha especulativa brutal, mas tratar os solos de forma a garantir que isso pode construir com renda acessível. Esta era a primeira questão. A segunda questão é que a habitação é para todos, mas todos, sem exceção, os excluídos do mercado da renda e do mercado de compra privada. Não é para os pobres indigentes, como dizia o Salazar, é para todos. E neste momento as pessoas com poucos recursos, recursos médios e recursos altos já não têm acesso à habitação em Cascais, de todo. Era necessário haver um esforço superior àquele que está a ser feito, mas para isso também é preciso haver mais financiamento, visto que a Câmara, mesmo tendo dinheiro e sendo rica, tem limites. Eu creio que essa era uma questão muito importante. Outra questão é a questão das casas hoje. Nós estamos a construir, a construir daqui a dois anos, três anos, não sei o quê, é 28, é 29, é 30, há de ser quando for, etc. Mas acontece esta coisa: há casas hoje 250 mil estão registadas como habitáveis hoje na mão de fundos imobiliários e que podem perfeitamente ser negociadas quer pelo Estado, quer a nível local, como já fiz num outro sítio, para comprar, alugar casas a fundos imobiliários.

No distrito, está a referir-se a Setúbal?

Sim. Envolver os fundos imobiliários no grande desígnio nacional, que é o desígnio de garantir a habitação para todos em Portugal. Portanto, eu creio que era necessário fazer esse esforço. Uma outra questão que eu creio que é essencial, é a questão da manutenção dos edifícios. Cascais fez um trabalho interessante, mas falhou duas coisas graves, gravíssimas, na minha opinião. A primeira é que não fez reabilitação de casas de banho e cozinhas integrais. Logo, vamos ter casas com grande envólcro, mas com roturas no esgoto, com roturas na água, etc., nas casas de banho e cozinhas. Garantidamente, visto que são velhíssimas. A segunda questão que não funcionou é que Cascais não informou os chamados beneficiários diretos, isto é, as pessoas que têm casa comprada em prédios que eram públicos ou que são ainda de bairros públicos, que tinham direito a ter acesso também a 100% de financiamento para as suas casas ou para a sua premilagem na reabilitação dos prédios. É uma falha brutal e que deixou de fora. Vou lhe dizer, deixou de fora. Eu tenho tentado a falar com eles, tentado reunir com eles. Ainda hoje tenho uma reunião com eles, vou ter outra reunião para a semana. E o que está a acontecer é que as pessoas, de todo, não foram informadas e a lei obrigava que fosse feita essa informação direcionada, individualizada, a cada beneficiário direto, a cada proprietário. Outra nota que queria deixar é a questão das AUGI. Nós temos 130 AUGIs por legalizar. Temos 1600 fogos por construir, porque as AUGIs não estão legalizadas, não se pode construir nos terrenos das AUGIs. E temos mais de 500 casas por legalizar.

Só no plano de pormenor do Freiria, temos lá 1500 aprovados.

1500 é o total.

Só em Freiria estão 1500.

Mas é o global, o construído e por construir. O que eu estou a dizer é que há cerca de 500 casas que estão, neste momento, por legalizar, criando instabilidade na habitação das pessoas e também a questão da requalificação urbana envolvente. E há 1600 terrenos, pelo menos 1600 terrenos por construir, em que as pessoas, sem dinheiro público, iam construir a sua casa, iam fazer regressar os filhos, os netos ou eles próprios, que estão fora do Conselho e têm ali um terreno que não podem construir. Por quê? Porque a Câmara de Cascais, em 24 anos, não conseguiu resolver este problema. E em 2005 prometeu, até ao final do mandato, que começou em 2005, fazer toda a legalização. Está escrito e é um compromisso político. O que é que acontece? São 300 a 400 milhões de euros de investimento privado das pessoas na sua própria casa, que a Câmara, por inépcia, incapacidade ou falta de visão, não conseguiu resolver até hoje, em 24 anos. Última nota.

Muito rapidamente, Carlos, temos de passar a palavra.

Uma proposta fundamental, porque a questão financeira é decisiva nisto. O PCP propôs 1% do PIB alocado à habitação. Isto são 10 vezes o PRR de que tanto falamos. E mesmo assim iríamos levar 15 a 20 anos a resolver o problema.

Já lhe vou dar a palavra para responder ao Carlos, deixe-me só passar também pelo Manuel e pelo João muito rapidamente. Manuel, as medidas que têm sido tomadas pela autarquia, no seu entender, têm sido contraproducentes nesta matéria de habitação?

Sim, de facto, é muito interessante para mim, que não sou político. Sou político desde dezembro do ano passado, quando foi feito-me o convite para este desafio. E é muito interessante ver aqui a maior parte destas intervenções foi acusar de promessas feitas, não cumpridas, soluções sempre com o Estado como garante das soluções. Nós defendemos precisamente o contrário. Nós acreditamos que aquilo que foi o problema de Cascais foi uma aposta que na altura fez sentido, há 10, 12 anos, em habitação para expatriados com grande poder de compra, para turismo abusivo. Isso obviamente também tirou muito espaço da habitação. E eu não acredito que o Estado tenha solução para este problema. Todos nós sabemos que os custos de contexto aumentaram exponencialmente, inclusivamente a dificuldade de encontrar mão de obra. E nós acreditamos que a solução para este problema é envolver, de facto, os privados. A Câmara tem o seu papel, tem que encorajar, tem que dar condições, porque obviamente os promotores só entram no negócio se tiverem lucro e nós defendemos o lucro. Nós não temos nada contra os ricos, queremos é que toda a gente seja mais rica, nomeadamente em Cascais. O que é preciso é uma verdadeira política que chame, que incentive os promotores privados a virem construir habitação a preço acessível. Mas ao ver as promessas dos vários candidatos agora para o próximo mandato, onde é que vão encaixar estas 5 mil casas, 3200? Só oiço aqui números de grande relevância, que eu acho que são completamente inexequíveis, principalmente se for a Câmara.

Inexequíveis?

Sim, inexequíveis, se for a Câmara a fazê-lo, mas a pressão que vai criar em cima da cidade que está completamente saturada, do Conselho já está completamente saturado. Ter medidas para habitação que não englobem outras medidas como mobilidade, vias de acesso, repensar de forma estratégica todo o Conselho, pode resolver pontualmente algum problema de habitação, não com a dimensão que estes senhores dizem, mas vai criar um problema muitíssimo maior de mobilidade. Discutir estes temas separados uns dos outros, não faz qualquer tipo de sentido. E para estas soluções do aumento da habitação, eu gostaria de saber que tipo de soluções é que há para mobilidade.

Já vamos a esse tema também a seguir. João Maria Jonah, vai falar um pouquinho menos tempo, porque já teve aqui alguma oportunidade para falar também sobre o tema, mas considera que faltam soluções de habitação para quem quer viver no Conselho de Cascais?

O lema da candidatura é precisamente esse, é dar prioridade a Cascais para viver. E nesse sentido, o que eu digo, acho que o Nuno é um bocadinho injusto quando diz que eu decidi ser candidato há dois meses. Já estive envolvido em política autárquica no Conselho em 2017. O Nuno teve uma conversa comigo sobre eu ser candidato a enfavorar.

Candidato independente.

Há algum tempo que estou dedicado a este tema.

Era do PSD.

Exato. Não sou.

É um PSD sem cartão. Ele tem cartão, é mauzinho. Você não tem cartão, é bonzinho. Temos aqui os dois PSDs.

Eu não sou do PSD, porque não me revejo na estratégia para o Conselho de Cascais, porque acho que não é ambiciosa o suficiente.

João, até te basta dizer que se fosse outro candidato que não eu, não serias candidato a Cascais, se fosse a Joana Pinto Balsemão ou se fosse o Ricardo Leite.

Revia-me em candidatos com estratégias diferentes, acho isso normal, é democracia.

É um PSD.2.

É normal.

Mas em relação à habitação, João, muito rapidamente.

O que nós propomos no nosso programa, e não me parece irrealista, é proposto por uma pessoa que é a nossa candidata a vereadora, que foi diretora do urbanismo durante oito anos, então acho que tem alguma sustentação.

É verdade. Foi na altura dele que foi aprovado o plano pormenor de Carcavelos.

É verdade, mas não por vontade dele. Aliás, ele demitiu-se em parte por causa disso.

Era filho do presidente que propôs e demitiu-se por causa disso.

Era filho e foi nomeado pelo vice-presidente, que agora é presidente.

Cá está a política.

Vamos ser coerentes.

Não vale a pena entrar por aí, porque o tema não é esse. O tema é: nós propomos uma coisa mais ambiciosa. O João falava das 800 casas, porque provavelmente nestas 1181 que eu estou a falar, está incluído o bairro Marechal Carmona e estão lá 200 que já existem. É daí que deve vir essa diferença.

Não, Marechal Carmona são 486 novas.

Sim, vais duplicar a oferta que já existe atualmente, acabando com as que já lá estão. Daí a redundância das tais 200. Mas só para dizer, o que nós achamos é que, por exemplo, nesse terreno de Açores, que eu sei que a câmara adquiriu, se calhar fazia sentido retirar a pressão da área comercial da Quinta dos Ingleses e passá-la para lá. No caso de Tires, havia um plano pormenor de 3500 casas. E eu acho que vocês lá querem sol não é e chuva não naval. Querem ter um aeroporto de jatos privados gigantesco e pessoas a viver lá em cima.

O aeroporto vai ficar como está.

Eu acho que um estudo de impacto ambiental não deixava aquilo estar lá como está, nem como estava há 10 anos, quanto mais como vocês querem que aquilo esteja. As questões que eu ponho é só: por que não somos mais ambiciosos do que as 3600, das quais, como eu digo, só consigo encontrar 1181, e propomos 1500 na Adroana, onde há espaço para isso à volta dos terrenos do mercado. São terrenos do Estado que podem ser negociados. E por que não propomos 3500 em Tires e deixamos de ter esta ideia megalômana do aeroporto de jatos?

É fácil de explicar. Os terrenos onde tu foste fazer o vídeo para construir na Adroana estão todos eles em REN. Não é possível lá construir.

Tal como se negociou o Hospital de Cascais.

Não é possível tu ires fazer vídeo num terreno que é muito giro e muito grande e dizer que vamos ali construir.

Não, é porque se negociou com o Estado, como se negociou o Hospital de Cascais. Negocia-se com o Estado ou não? Isso não existe.

Mas isso demora quanto tempo para alterar a REN? Daqui a quantos anos é que vais construir?

Quando é que vão estar estas casas prontas? Não é sério estar a dizer isso. Não é sério é dizer que as casas vão estar prontas em 2028, que não vão estar.

Por isso é que eu proponho que as casas prontas para casa hoje é a grande solução para dar tempo e respiração.

Nuno, para concluir este tema.

Entrámos nas AUGI. O Carlos disse uma coisa com a qual eu concordo, que é: o PCP sempre foi uma voz da oposição coerente, não só em Cascais, em todos os municípios.

Propôs a lei da Assembleia da República que permite legalizar as AUGIs.

Em todos os municípios. E por isso eu pedia também que fôssemos aqui todos coerentes. Vou dizer isto olhos nos olhos, cara a cara. Não há uma AUGI no Conselho de Cascais que esteja dependente da Câmara Municipal de Cascais. As AUGIs que estão por regularizar... Estás a rir? Diga-me uma.

Vou dizer uma. Posso dizer?

Diga, força.

Freiria. Tem um plano pormenor.

Não, já me disse. Deixe-me agora responder.

Ok, posso explicar por que disse o que disse?

Freiria tem um plano pormenor, como disse, e bem, que no plano pormenor aprovado obrigava as pessoas que lá moram e as pessoas que lá querem construir, a construir uma via que custa 1,8 milhões de euros. Essas pessoas não têm dinheiro para fazer a via. Sabe o que a Câmara Municipal fez? Substituiu-se. Para não deixar o plano pormenor parado, substituiu-se aos moradores e vai construir a via.

Há um erro de avaliação. Desculpa. O plano pormenor tem unidades operativas.

A câmara até se está a substituir aos privados.

Está errado. Eu ouvi ali uma série de urbanistas e essa visão está errada.

O Carlos devia conhecer bem o tema.

Eu conheço bem.

O Luís disse que era vereador das Obras, mas também é vereador da Habitação.

Vou lhe explicar. Não, não são das AUGIs, são de urbanismo.

Quer comparar aquilo que foi feito nos últimos 20 anos?

Calma. Vou encerrar este tema. Dez segundos para o Carlos e dez segundos para o Nuno.

Temos que ser coerentes.

O plano pormenor prevê essa via.

Construída pelas pessoas que são proprietárias, não é o município.

Deixa-me explicar, senão ninguém percebe. Prevê essa via.

Não é você que percebe quando manda as pessoas.

Essa via vai dar uma via que não existe, ninguém sabe quando é que vai existir, que é a VOC, e vai dar uma saída para a autoestrada que ninguém sabe quando é que vai existir. O que acontece? Aquele plano pormenor está dividido em unidades operativas. Por que se divide em planos pormenor de unidades operativas? É porque as unidades operativas têm autonomia própria no seu funcionamento. Logo, é possível, independentemente do conjunto do plano pormenor, resolver o problema concreto das AUGIs que estão prontas a legalizar.

Não leu sequer o plano pormenor. Porque o plano pormenor não deixa que as unidades operativas sejam constituídas sem as vias estruturantes estarem feitas.

Está errado isso.

Mas está errado, mas foi aprovado.

Isto está errado. Isso é um erro crasso e a câmara neste momento está a impedir que aquilo seja legalizado.

Senhores, temos que tentar avançar.

Quem fez o plano pormenor não foi a câmara, foram as pessoas que lá estão.

Foi a câmara que aprovou.

Foi a câmara que fez.

Só para terminarmos este tema.

Quem propôs o plano pormenor foram os munícipes que lá moram em Freiria. A câmara aprovou. E tem lá uma cláusula que diz: para dar início às unidades operativas, que são sete, tem de estar feita a via estruturante, que eles não têm capacidade de fazer. E o que a câmara fez foi fazer a via estruturante.

Essa decisão é um erro crasso.

Carlos, temos que seguir em frente. João, só uma frase então para concluir.

Uma frase muito simples: até 2001, a câmara fez parte da solução para resolver o problema das AUGIs. De 2001 até hoje, a câmara faz parte do problema para resolver todas as AUGIs que existem no concelho.

Não há nenhuma AUGI que esteja dependente.

Deixou de ser departamento, passou a ser divisão, deixou de ser divisão para ser um gabinete e não há ninguém na câmara que esteja disposto a ajudar as pessoas que não têm dinheiro para fazer projetos, que não têm conhecimento dos papéis, que as possam ajudar. Fazem sempre parte do problema.

Senhores, temos que encerrar este tema, temos que seguir para outro, senão não vamos ter tempo.

Já agora, o gabinete é uma coisa deste tamanhinho, o que eu proponho é que se façam tantos gabinetes quantos os necessários para garantir no mandato toda a legalização. Essa é que é a questão.

Vamos falar agora de mobilidade. Nuno Pereira Lopes, a autarquia quer assumir a gestão da linha ferroviária e das estações do concelho. Como é que isso se faz, tendo em conta que estamos a falar de uma linha ferroviária que percorre três concelhos: Lisboa, Oeiras e Cascais?

De forma muito simples, aliás, não é inédita a ideia. Eu agora relembrei e falei com o presidente Isaltino e com o presidente Carlos Moedas, porque na Câmara Municipal de Cascais Os transportes já são gratuitos há muito tempo, mas é preciso darmos o passo seguinte. E aquilo que eu penso é que, uma vez que foi possível requalificar a linha de Cascais, cuja requalificação será concluída até o final deste ano.

Quando falou no Pedro Nuno, podia agora dizer que graças ao Pedro Nuno.

Deixa-me acabar. A requalificação da linha será feita até o final deste ano.

De 2025.

De 2025, sim. As novas carruagens estão previstas começar a chegar no primeiro trimestre de 2026. E no programa de governo está prevista a possibilidade de concessionar a privados linhas de caminho de ferro. E aquilo que eu disse foi: se temos tudo isto, então o que me faz sentido é Cascais, Oeiras e Lisboa poderem, em conjunto, através de uma empresa intermunicipal, através de outro modo que se encontre, gerir do ponto de vista comercial e explorar do ponto de vista comercial a linha de Cascais.

Ou seja, será uma gestão conjunta dos três conselhos e não apenas de Cascais.

Obviamente. Cascais não é uma ilha, não vamos gerir de Cascais até Carcavelos e depois a partir de Carcavelos, seja o que Deus quiser.

Isso é que é fácil de propor. Não é para realizar. Está a mudar de classificação.

Deixe-me só colocar mais uma questão ao Nuno, que é: há sempre aquela questão de o comboio ser um transporte importante para as pessoas, mas também falta estacionamento perto das estações de comboio para incentivar o uso da ferrovia. Como é que isso se resolve também?

Com outra medida que está no nosso programa eleitoral, que é o corredor bus na A5, porque se nós olharmos para Cascais, verificamos que hoje a maior densidade populacional está toda a norte da A5 e a linha de caminho de ferro está junto à costa.

Ao rio.

Junto à linha, o que significa que todas as pessoas que queiram utilizar o comboio têm que se deslocar da parte norte do concelho até à linha. Ora, com o sistema de transportes gratuito, que já existe hoje em Cascais, e com o corredor bus na A5, que pudesse fazer Cascais até Oeiras, entrar pela CRIL e ficar junto ao Colégio Militar, nós em 35 minutos metíamos, e 35 minutos não estou a ser exagerado. A doutora Gabriela Canavidas fazia isto em 16.

Mas era de carro e era a acelerar.

E as pessoas ficarem todas no metro e a partir do metro.

Mas aí não iam usar o comboio. A minha pergunta era sobre o comboio e o uso do comboio.

Mas a mobilidade não interessa se é de comboio, se é de autocarro ou se é de bicicleta. As pessoas querem é poder movimentar-se no menor curto espaço de tempo possível. E por isso, a requalificação da linha de Cascais, que é verdade, que foi aprovada pelo senhor ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e que o ministro Miguel Pinto Luz deu continuidade. O corredor bus na A5 iriam ser fundamentais para, em conjunto com o transporte público gratuito rodoviário que existe no Conselho de Cascais, pudesse ser uma solução que melhorava as acessibilidades e a mobilidade no Conselho de Cascais.

João Ruivo, defendeu que os transportes públicos em Cascais precisam ser repensados. Em que sentido, exatamente?

O transporte é algo que só funciona se nós tivermos confiança nele. Só o vamos utilizar se nós tivermos confiança nele. O metro em Lisboa, normalmente nós entramos na estação do metro, não estamos à procura do horário porque sabemos que vai passar. Temos confiança que vai haver um transporte naquele momento. E, portanto, mais do que gratuito ou não, para algumas pessoas, não para todas, como a propaganda de Cascais diz, mais do que gratuito, ele tem que funcionar. E aquilo que nós precisamos perceber é: estas medidas servem para quê? Alguém está a defender a concessão da linha de Cascais do comboio para os municípios. Muito bem. O que é que nós temos hoje que vamos mudar com essa concessão?

A gratuitidade.

Qual é o melhoramento que nós vamos dar às pessoas-

Nós vamos pagar o bilhete do comboio, que passa a estar também gratuito

...às pessoas em relação a esse fenômeno. Eu recordo que o passe metropolitano foi uma grande evolução daquilo que aos transportes da Área Metropolitana de Lisboa diz respeito. Ou seja, os 40 € hoje do passe intermunicipal foram uma diminuição tremenda do orçamento das nossas famílias e que veio ajudar, e as famílias conseguem pagar esses 40 €. E, portanto, é preciso perguntar-lhes se preferem pagar 40 € por um transporte que funciona e que está lá a hora que querem ou se querem, como em Cascais, ter um transporte gratuito que não funciona, porque não chega a horas, porque se atrasam, muitas vezes não passa. E, portanto, nós, em termos de transportes públicos, temos que perceber que queremos serviço.

Tem 92% de avaliação positiva.

Mais do que gratuitidade. Os números devidamente torturados dizem todos aquilo que nós queremos dizer. Em relação à A5 e à linha bus.

E às questões de mobilidade rodoviária também. Que medidas é que propõe?

Cascais tem há mais de 30 anos desenhado novas vias que são estruturantes na circulação do nosso concelho.

Proposta que assumiu há 30 anos. Foi a que o João não fez. Aprovou as urbanizações e esquece-se de fazer as estradas que estavam previstas.

Vamos ouvir o João Ruivo.

Calma.

Vamos ouvir o João.

Não, queremos ouvir.

As vias longitudinais que são estruturantes. A via longitudinal norte, que começa na Terceira Circular e hoje termina na rotunda da antiga Luta, deveria chegar ao Tagus Park. A via longitudinal sul, que está um bocadinho feito onde está hoje a Rotunda de São Soares e o Centro de Saúde de Carcavelos, deveria terminar quase em São João do Estoril. São vias essenciais para que nós consigamos ter mobilidade dentro do concelho. A mobilidade mede-se por tempo Acessibilidade. A mim interessa-me pouco que esta estrada esteja linda se eu estiver a 1 km/h e só não consigo circular porque ela está cheia. Eu meço a minha mobilidade pela minha acessibilidade, pelo capricho que eu tenho de chegar ou não chegar a horas a determinado sítio. E hoje nós temos construção de luxo, porque naturalmente as zonas costeiras são onde os promotores procuram para terem mais-valias. E vamos ter Cascais, no antigo Cascais Vila, apartamentos. Onde era a zona do Jumbo, mais apartamentos. Vamos ter segundo o canal rodoviário, mais apartamentos. Na 25 de Abril, de um lado apartamentos, do outro lado moradias. E nós, portanto, por onde é que essas pessoas vão passar? Se não há uma estrada nova e continuamos a aprovar. Na Quinta da Marinha aprovou-se aquilo que a Quinta da Marinha adjetivou como um desmando urbanístico ali ao lado, com mais gente. Por onde é que essa gente vai passar? Não há estradas novas.

Este alvará é de 1980.

Não há estradas novas.

80, 1980.

E, portanto, não sabemos onde é que-

Ou seja, é importante o senhor entender a aposta também na rodovia para além do transporte público.

Aquilo que diziam há pouco é normal, o Manuel Silva Almeida dizia há pouco e é verdade. Nós não podemos pensar na habitação sem pensar em tudo o resto, sem pensar nas estruturas de apoio. Por isso é que a Cascais que está densificada é essa que eu estou a falar. Cascais é muito mais do que isso. Temos Patrajoso, temos Paties, temos áreas de expansão que com certeza têm que ser acompanhadas de infraestruturas de água, infraestruturas de luz, de esgotos. Essa é uma coisa que eu não oiço falar, que é a ETAR de Cascais está no limite. A ETAR de Cascais já está a fazer descargas legais dentro daquilo que são os parâmetros aceitáveis, mas faz descargas diretas, sem tratamento de esgoto no oceano, poucas ainda, mas já tem iniciado a fazer por incapacidade da ETAR de tratar.

Sabes que isso não é verdade.

É verdade, sim.

A ETAR foi construída para uma capacidade para servir 250 mil pessoas. Cascais atualmente tem 214 mil. Por isso a ETAR-

A população em Cascais é 400 mil. Eles têm lá mais um tanque gigante vazio que podem usar ainda. A questão da gestão das águas é bem mais do que isso, é falta de fiscalização das obras e as descargas ilegais.

Não há falta de capacidade da ETAR.

O problema principal não estará na ETAR, estará nas descargas e na fiscalização das obras.

O problema está nas águas de Cascais.

Não vamos passar para outro tema, vamos continuar no tema da mobilidade.

Claramente.

Vamos continuar o tema da mobilidade, João. Para concluir, temos que passar a palavra ao João Rodrigues dos Santos.

Estão a desmentir, ia falar com o capitão da capitania do Porto de Cascais, que tem os registos de todas as descargas que foram feitas pela ETAR, que já agora não é das águas de Cascais, tem a ver com as águas do Atlântico, é quem faz a gestão dessa.

Mas é mais uma questão de bombagem, não é, João? É mais uma questão de bombagem do que propriamente-

Não, é excesso. Há momentos em que ela não tem capacidade para limpar mais e despeja direto.

Meus senhores, vamos ter que seguir para o tema da mobilidade que estávamos a falar. Estamos a dispersar um bocadinho. João Rodrigues dos Santos, que medidas defende o Chega ao nível da mobilidade no concelho de Cascais?

Bem, este é um tema muito importante para Cascais, tendo em conta que a densidade populacional de Cascais é 1,5 maior do que a da área metropolitana de Lisboa e 20 vezes superior à de Portugal. Portanto, é preciso ter aqui muita atenção neste problema. Nós temos aqui algumas medidas. Vamos estudar a possibilidade de um transporte ligeiro de superfície que ligue desde o litoral, passe por todo o interior e depois vá até-

Está no PV há 10 anos.

Exatamente. Portanto, vamos estudar a possibilidade, que isso é uma obra-

E vão financiá-lo como?

Não, vamos estudar a possibilidade.

Isso acho bem.

Exatamente.

Já há um estudo.

Já existe um estudo.

Isso é o TLS.

Vamos deixar o João Luís Santos terminar, por favor.

Não é metro de superfície.

João.

Esta questão também da união do concelho, portanto, é preciso unir o concelho e temos ali uma parte que é a Talaíde. Talaíde é uma parte esquecida de São Domingos de Rana e tem ali uma ponte que é preciso reestruturar. É uma ponte que ficam uns carros à espera que os outros passem, portanto, há ali sempre filas enormes e é muito importante construir esta ponte.

O concelho está cheio disso. O concelho está cheio dessas situações.

E depois, também a questão dos autocarros, muito bem. Temos transporte gratuito desde 2020. Temos 44 linhas, se bem me recordo. E portanto, a questão do autocarro é importante para esperar o autocarro em segurança, conforto e clareza. Ou seja, é preciso olharmos para as paragens de autocarro e dar ali conforto, porque passo ali por muitas paragens que ou não têm bancos, depois mesmo em termos de informação, era muito importante ter um painel informativo e queremos avançar com uma medida neste sentido. Só mais duas medidas relativamente à mobilidade.

Mas o telemóvel tem acesso online, inclusivamente ao percurso e onde é que os autocarros andam e a que horas é que vão chegar.

Certo. Depois, a questão do estacionamento é muito importante.

No Google Maps.

Não, na app Mobil Cascais.

Vamos deixar o João concluir, por favor.

É muito importante a questão dos parques de estacionamentos e somos a favor de parques de estacionamento subterrâneos e também ao nível dos parquímetros, propomos uma redução de 50% dos parquímetros para os residentes no concelho.

Os residentes não pagam, João.

Não, têm apenas um período. Não, pagam.

Os residentes não pagam.

Pagam, sim, senhor.

Estás a confundir. Os munícipes têm direito a 180 minutos grátis todos os dias. Os moradores não pagam para estacionar na sua local de residência.

Aumentar o tempo de gratuitidade e aumentar a zona vermelha.

Pagam o dístico.

Não, se o João Rui for a Carcavelos, vai ter que pagar o parquímetro, não é?

Mas ele não mora em Carcavelos, não é morador de Carcavelos.

Mas mora no concelho, eu estou a falar ao nível do concelho. Não estou a falar dos moradores.

O que o João está a querer dizer é um munícipe que vá para outro local do concelho para não pagar o local do concelho.

Exatamente, os outros munícipes têm 180 minutos grátis todos os dias.

É pouco.

Exceto na zona vermelha. Portanto, nós aumentamos os minutos e aumentamos a zona vermelha.

É uma medida pedida pelos comerciantes.

É só propaganda.

Podem não concordar, mas é a nossa medida. E para finalizar, então tem a ver com a Avenida Marginal, que houve agora uma redução da velocidade máxima de 50 km/h, que não faz absolutamente sentido nenhum.

Mas isso foi o Estado, não foi a Câmara.

Pronto, mas podemos tentar reverter essa medida.

Mas nós não somos independentes, ainda temos que cumprir as leis do Estado.

Naturalmente. Além de que também propomos uma ciclovia na própria marginal nos troços em que tal é possível.

A IP também não autoriza. Já foi proposto por Cascais, já foi proposto por Oeiras

Carlos Rebelo, qual é que no entender da CDU deve ser a aposta em termos de mobilidade? Já aqui vimos várias soluções, discutindo-se aqui várias soluções em cima da mesa, desde os autocarros à ferrovia, ao transporte rodoviário. O que a CDU defende?

Isto é uma feira eleitoral. Propõe-se tudo o que não se fez há 30, 10, 15, 20 anos. É tudo uma feira. De qualquer maneira, há coisas práticas que se podem fazer. A primeira questão que tem que se fazer é integrar os transportes públicos de Cascais na rede metropolitana, na Autoridade Metropolitana e na Transportes Metropolitanos de Lisboa.

Estão integrados.

Não estão nada. Desculpe, não estão. Então explique-me lá como é que estão. Não estão mesmo.

Claro que estão.

Então a autoridade local é que gere e é que decide. O que é que falta? É garantir mais meios.

O Carlos vai ao Conselho Metropolitano para ouvir a opinião do Conselho Metropolitano sobre esse assunto?

Nuno, eu piono regularmente na AML e vou regularmente à TML e sei exatamente o que estou a dizer. Então pelo amor de Deus.

Pergunta ao administrador Rui Lopo se estamos ou não estamos integrados.

Foi o que ele me disse. Não estão integrados.

Eles aprendem com Cascais, eles reconhecem, copiam o modelo de Cascais.

Não estão integrados. Faltam viaturas. Deixe-me concluir.

Vamos deixar o Carlos concluir.

Integrar na Autoridade Metropolitana, primeiro lugar. Segundo lugar, por essa via, aumentar o número de autocarros. Nós temos 112, 113 ou 115 autocarros, devíamos ter pelo menos 170, 180 autocarros. Temos 44 linhas, devíamos ter pelo menos 80 a 100 linhas. E isso dá o quê? Exemplo concreto: uma senhora que vai levar a criança à creche mora a cinco minutos do Cascais Shopping onde trabalha. Para ir levar à creche ao Cobre e regressar, chega ao trabalho hora e meia depois. Por quê? Porque o autocarro, como não há linhas suficientes nem horizontais nem verticais, leva um tempo incomensurável a circular.

É mais barato pagar Uber a essa senhora do que ter um autocarro só para a senhora.

Não, mas é que são muitas senhoras e muitos senhores. Desculpe, não vai por aí. É preciso ver as linhas que existem, a quantidade de população que existe e a necessidade de linhas que existem.

Foi feito por uma universidade.

A seguir, deixe lá a universidade. A prática é que conta.

Também é especialista em redes?

O que conta é a prática. As pessoas estão a começar a dizer assim: antes pagar alguma coisa e ter a horas e suficiente.

Vamos ouvir o que é que as pessoas vão dizer.

Esta é a primeira questão.

Vamos ouvir o que é que as pessoas dizem.

A segunda questão que eu quero dizer é que, em relação à ferrovia, eu li num documento municipal a dizer que havia três alternativas. Uma, acabar com aquilo. Outra, fazer daquilo uma coisa turística para ricos. Outra, manter como está.

Os pobres também têm direito a coisas bonitas.

E a seguir temos uma declaração.

Nós temos uma quarta.

E depois temos uma declaração do Nuno Pereira Lopes, que eu ouvi e que o seu colega Isaltino Morais deu um tal tal político, quando o Nuno disse: "Está escrito que cada município gere o seu troço". E o que é que disse o colega do lado? Disse: "Isso é uma loucura, tem jeito nenhum".

Não é verdade.

Eu ouvi, está escrito.

Você não leu o Diário.

Está nas redes sociais.

O doutor Isaltino a dizer que estava de acordo com a proposta.

Está nas redes sociais. Espere.

A CRU também já usa redes sociais?

Sim.

Já passaram da cassete para as redes sociais.

Vamos deixar o Carlos concluir, que é para passar a palavra ao Rui também neste tema. Isso são conversas sem jeito, deixa lá disso. As coisas estão publicadas, são assíduas, a produção pode ligar.

Por isso mesmo.

Estão publicadas, isso é que interessa.

Fazemos o fato certo.

E depois a seguir, para emendar a mão, andou a fazer um filme a fazer de conta que estava a ligar para os seus colegas. Lá ouvia-se: " ". E ele: "Está bem, então vamos trabalhar". Foi uma barraca muito grande. O que eu digo é o seguinte: não há condições para os municípios sozinhos fazerem a gestão daquilo. Aquilo, como disse o Isaltino e muito bem, deve ser gerido, quando muito, ou pela empresa que está, bem, que não está a ser bem, ou por uma entidade metropolitana, que é o que faz sentido.

Claro, que é o que está a acontecer.

E mais. E não é só isso. Com outra questão, que é com o regresso à excelência que aqueles comboios tinham e que têm que voltar a ter para servir bem as pessoas que os utilizam.

Aí estamos de acordo.

Última questão. Só para concluir. Não é verdade que a norte da Corcoense de 2021, que a norte da autoestrada haja mais gente do que para baixo. OK, mas o senso deve estar errado. De qualquer maneira, há muita gente para cima da autoestrada e é necessário encontrar uma solução alternativa que pode não passar pela autoestrada, pode passar por uma linha horizontal que percorra Sintra, Alcabideche, São Marcos de Ranha e que vá até Oeiras e Lisboa, para descomprimir e não ser obrigatório que quem está lá em cima tenha que vir para baixo ou para autoestrada, mesmo para essa tal via não sei quê, ou para o caminho de ferro. Não é justo e tem que ser resolvido isto de uma outra maneira.

Mas não discorda então do corredor bússola assim.

Portanto, eu não tenho.

Era bom conhecer essa proposta, qual é o traçado, quais as paragens.

Essa proposta tem que ser tecnicamente estudada, não está tecnicamente bem estudada.

A TML já fez o estudo prévio.

Eu sei que já fiz um estudo prévio, eu fui falar com eles, tem um estudo prévio. Há muitas dúvidas sobre a eficácia disso. É uma questão que tem que ser melhor apurada. Mas senhores, podemos passar a palavra?

Estamos de acordo. Não está contra, é preciso ser melhor estudada. Já foi feito o estudo prévio, conforme confirma pela TML. Há a procura

Não é a minha proposta de base. A minha proposta de base não é essa.

Temos que passar a palavra. Manuel Simões de Almeida, a Iniciativa Liberal defende a articulação da rede de transportes com os restantes concelhos de Sintra e Oeiras. Considera que é um erro a aposta da autarquia numa empresa própria que assegura os autocarros do concelho?

Sim, consideramos que tudo o que são este tipo de medidas, a Câmara não deve substituir a iniciativa privada. Obviamente, tem que ser regulada, tem que ser definido exatamente o que é que se pretende. Nós temos aqui duas medidas estruturais para Cascais e que fará todo sentido. Uma primeira é fazer chegar o comboio, esta linha de comboio, precisamente ao interior do concelho. Não faz sentido que ela esteja só no litoral. Tivemos dificuldade em apurar aqui o número de fonte fidedigna, mas o rácio andará uma pessoa que apanha o comboio andando a pé para 100 que tem que vir de carro ou transportes públicos para o litoral para apanhar o comboio, saturando ainda mais o litoral. Portanto, essa medida é estruturante para o concelho. E acreditamos muito numa mobilidade também assente no metro ligeiro de superfície, uma infraestrutura leve, que permita depois fazer a ligação do comboio chegando ao interior do concelho para todo o concelho, chegando a todas as regiões. Mas além disso, mais uma vez, é preciso pensar isto de forma holística. Sinto aqui esta vertente sempre política. Estamos sempre a discutir as coisas numa mesma perspetiva, que é resolver problemas pontuais. Criam-se os problemas, muitas vezes o poder político cria os problemas e depois vai tentar arranjar soluções para o problema que criou. Um dos principais desafios é que as pessoas não tenham que vir trabalhar para Lisboa todos os dias. Isso é o primeiro desafio que Cascais tem que ter. Desenvolver as freguesias do interior do concelho, criando aí empregabilidade, atrair empresas de maior valor acrescentado, maior dimensão, que criem emprego no concelho, que é uma coisa que não existe. São raras exceções de empresas com dimensão que tenhamos em Cascais. Aí o modelo de Oeiras.

O Manuel salta sempre para o tema seguinte.

É um modelo interessante.

Muda sempre de assunto.

Na sua escala, na sua dimensão, é um modelo interessante. Nós podemos replicar ou tentar adaptar esse modelo àquele que é a realidade de Cascais. Isso é a primeira questão. Pensar nestas coisas avulsas e soluções avulsas para o problema A ou B, para nós não resolve o problema. O problema tem que ser pensado de forma mais estruturada.

João Maria Jonet, considera que ter transportes gratuitos no concelho é uma solução eleitoralista?

Das propostas estruturadas que propõe o candidato IL, ainda não fez nenhuma proposta até agora. Vão ser estruturadas, com calma.

Que proposta é que quer que eu faça? Eu não estou na Câmara.

Não. Você é candidato a Câmara, tem que ter propostas para quando lá for.

Já trabalhou alguma vez no setor privado?

Já trabalhei no setor privado.

E foi numa entrevista e sabia tudo sobre a empresa e o que é que ia fazer quando chegava à empresa? As pessoas sabem que não é assim que funciona.

Eu tenho uma proposta estruturada que gostava de apresentar.

Carlos e Manuel, vamos ouvir então a proposta do João.

Mas eu não sou o IL, eu sou o Manuel Simões de Almeida, candidato pela IL, que é completamente diferente.

Meus senhores.

Eu não preciso falar daquilo quando lá chegar, logo vou estudar. Votem em mim.

Estamos a esgotar o nosso tempo. Vamos ainda ouvir o João Maria Jonet sobre esta questão dos transportes, qual é a solução que defende, João?

De facto, a solução dos transportes gratuitos acho que foi uma solução um bocadinho aplicada em cima do joelho e com uma negociação com privados que acabou por encarecer muito. Estamos a pagar €2,29 por viagem, que é um bocadinho.

Não é por viagem, João, é por quilómetro.

Por quilómetro.

E é mais barato do que a KTM.

Originalmente eram 12 milhões por ano, agora já vamos em 16,8.

Porque houve uma ação em tribunal porque a coisa foi feita com algo. Deixa-me lá acabar. Ainda assim, estamos a pagar menos por quilómetro do que o concurso de toda a área metropolitana.

É mais ou menos igual. O João tem que acabar, por favor.

1,92 inicial por quilómetro foi inicial igual em todos.

Começou da mesma forma.

Estamos mesmo a acabar o nosso tempo. Temos mesmo que deixar o João terminar.

É só porque eu acho que a medida dos transportes gratuitos é um bocadinho construir a casa pelo teto. De facto, concordando com o que foi dito até agora, nós precisamos de mais linhas, linhas mais diretas e, acima de tudo, de perceber que quando os autocarros estão parados no trânsito, como estão parados quando saem do terminal rodoviário, porque não têm uma via base própria para saírem de onde estão.

Não estão articulados.

A verdade é que cada segundo que nós temos um motorista parado no trânsito, um autocarro a gastar gasolina, estamos a desperdiçar dinheiro dos contribuintes que eles investiram nos transportes. Tanto a solução do terminal rodoviário me parece questionável nesse aspeto. Eu sou vizinho do terminal rodoviário e sei bem o que aquilo para ali. Como parece que fazia falta um bocadinho mais de coragem política pelo concelho todo para criar mais vias dedicadas, tal como sou um bocadinho contra esta solução agora nova eleitoralista. Primeiro eram os transportes gratuitos, agora é a coisa do BRT. Toda a gente resolve tudo a BRT. O metro de Coimbra é BRT.

É feira.

Eu sei que é um estudo antigo.

A TML fez o estudo.

Eu conheço o estudo, eu falei com as pessoas que fizeram o estudo e fizeram o estudo de pagar Uber às senhoras para andarem por aí. Eu conheço bem.

Então confirmas que não fomos nós que dissemos o que é que diz o estudo.

Não, o que eu digo é que é uma empresa credível, mas que está a olhar no curto prazo. Estamos a ser pouco ambiciosos. A vida máxima de um autocarro BRT são 15 anos. A vida das baterias são 10. A vida mínima de um metro ligeiro de superfície que fosse de Cascais a Lisboa eram 30 anos. O que é barato à partida pode ficar caro depois. Por isso é que nós prometemos.

Como é que ele entra em Lisboa? Entra em Lisboa pelas Amoreiras, que está sempre parado, ou pela Segunda Circular que está sempre parada. Por onde é que ele vai passar?

Nós estamos a propor uma coisa mais estrutural, que é metro de superfície na A5, para dar uma solução parecida com a linha de Cascais e mais fiável que o BRT. Mas eu queria só pegar no tema da linha.

Onde é que ele entra em Lisboa?

Provavelmente nas Amoreiras, ficando com uma via dedicada.

Vamos passar a ter uma via só para o BRT.

Não, mas o meu plano é o BRT.

Mas não é isso que está previsto.

Estamos mesmo a chegar ao fim. João, por favor, conclui.

O que está previsto é sair pela CRIL, subir a Pina Manique e ficar no Colégio Militar. Fica no metro.

Mas o plano do João Jonet é outro.

O meu plano é do metro de superfície e é diferente.

Vamos concluir, João.

Só acho que é importante. Eu por acaso tenho um apoiante que acho que fez escola interessante nisto, que é o Rui Moreira, que é exigir mais do Governo central em coisas que são competência do Governo central. O Nuno diz que as obras vão estar concluídas em 2026. Eu tenho muita dificuldade em ver isso.

Quais obras?

Da Linha de Cascais. Há uma portaria do Governo a dar à IP mais 11 milhões do que estava proposto, porque as obras derraparam três anos e desses 43 milhões que vão ser gastos na Linha de Cascais, 25 ou 26 milhões estão para serem executados em 2026, 2027 e 2028. Portanto, eu não vejo como é que vai estar a executar.

Eu sei que tu és uma pessoa que gostas de estudar os temas, não gostas de dizer generalidades.

Claro.

Eu disse que a requalificação da linha iria estar pronta até o final deste ano.

E depois faltam as estações.

E a linha já vai no Estoril. O dinheiro que tu estás a falar, e bem, que é um facto.

E não derrapou três anos?

É para a requalificação das estações.

Eu sei. Eu ouvi o ministro Miguel Pinto Luz a falar disso no Parlamento. Eu sei.

Não vamos baralhar as coisas.

Eu não estou a baralhar. O que eu disse foi: a requalificação da linha estará pronta até o final deste ano. E o Manuel até disse 2025.

A discussão devia ser a ligação da linha.

Falta ligar à Gare do Oriente, que é uma coisa que está prometida há 30 anos.

Esse é que é o projeto que devíamos defender, que é a ligação da Linha de Cascais através da Linha de Cintura, para conseguirmos que as pessoas entrem em Cascais no comboio e saiam na Gare do Oriente.

Uma frase, João Jonet, para concluir.

O que eu defendo com base na experiência Rui Moreira é que um candidato independente é capaz de ser melhor a fazer barulho para conseguir essas soluções.

O Rui Moreira não é um bom exemplo para falarmos de mobilidade, com a confusão que está no Porto, com os projetos do Porto, com as paragens no sentido contrário às portas.

Todos os sítios têm confusões. Também és apoiado pelo Carlos Moedas, também há confusão em Lisboa. Há confusão em todo lado.

Meus senhores, haveria certamente muito mais temas para falarmos. João Maria Jonet, Manuel Simões de Almeida, Carlos Rabassal, João Rodrigues dos Santos, João Ruivo e Nuno Pita Lopes, muito obrigado a todos por terem vindo.

Obrigado a todos.

Eu sou o Luís Soares. Em breve, mais debates autárquicos aqui na Rádio Observador.