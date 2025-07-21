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A Aliança Democrática prometeu libertar a disciplina de Cidadania do que descreveu como amarras dos projetos ideológicos. Este mês, o Ministério da Educação e Ciência apresentou uma nova estratégia nacional para esta disciplina. Nessa apresentação, o ministro Fernando Alexandre assegurou que nenhum dos 17 temas que eram lecionados iriam cair, mas há dúvidas agora sobre essa garantia. O governo colocou em consulta pública a nova estratégia nacional para a educação para a cidadania e deixou de existir referências à sexualidade e à saúde sexual e reprodutiva. Avançamos com o debate na Rádio Observador. Recebemos nos próximos minutos Pedro Alves, deputado do PSD, e Filipa Pinto, do Livre. É um debate moderado pela Judite França e pelo Miguel Fideira. Bem-vindos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Pedro Alves, vou começar por si. Havia uma garantia do Ministério da Educação de que a temática da sexualidade não ia desaparecer dos novos currículos, embora fosse certo que o tema ia ser abordado de forma diferente, enquadrado no capítulo da saúde. A verdade é que já é conhecida a proposta sobre as aprendizagens essenciais da disciplina Cidadania e Desenvolvimento, os temas que se propõem abordar no âmbito desta disciplina, e não há qualquer referência ao tema da sexualidade. Desapareceu por completo o currículo desta disciplina de Cidadania?

Primeiro boa tarde e agradeço o convite para estar presente aqui no programa da Rádio Observador. Dizer que sobretudo, o objetivo aqui é uma questão de semântica, a discussão que estamos a ter, e não apenas uma questão de retirar o conteúdo da aprendizagem. Naturalmente que será abordado no âmbito daquilo que são os domínios da saúde e também no âmbito daquilo que são os direitos e igualdades dos cidadãos. E por essa mesma razão, a questão vai ser abordada de uma forma diferente. Nós entendemos que a cidadania não se ensina por osmose. Aprende-se com método, com conteúdos e com avaliação, coisa que não havia no passado. E neste momento as coisas estão de forma mais clara, de forma mais organizada e de forma que também se envolva melhor a comunidade na definição daquilo que é o programa a desenvolver no âmbito de cada uma das turmas. Ou seja, o objetivo não é retirar, antes pelo contrário, está nos domínios, como disse, da saúde e dos direitos humanos, mas simplesmente a questão semântica sexualidade não aparece dessa forma tão explícita.

Não aparece a expressão sexualidade, não é? Porque se faz uma pesquisa no documento e o tema sexualidade não aparece.

É só esta questão semântica e não a temática.

Já percebeu exatamente o que é que vai mudar na forma de lecionar este tema no âmbito desta disciplina?

Desde logo, percebermos que a questão da disciplina da cidadania não é um processo de doutrinação, é certamente uma preparação para a democracia. E também considerar a disciplina da cidadania como uma disciplina normal, com aprendizagens essenciais, em que também haverá a avaliação da mesma, o que no passado não existia. A organização, como disse, será feita através de oito domínios que são obrigatórios, através também de uma gestão flexível de quatro deles, e é feito seja ao nível da coordenação da escola, em que o professor fará a coordenação de toda a disciplina de Cidadania, é feito também ao nível da turma, na elaboração do seu programa, em que será aprovado o programa dentro do conselho de turma, onde estarão também envolvidos os pais e os alunos na definição desse programa. Ou seja, não há aqui nenhuma imposição, não há nenhum diretório e pior do que isso, não haverá, de certa forma, uma organização facultativa de uma disciplina que queremos que seja também coerente em termos do currículo formal.

Filipa Pinto, bem-vinda também a este estacador e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Faz sentido esta revisão face às críticas de que foi alvo a disciplina, em particular o entendimento de que promovia a ideologia de género, a expressão depreciativa para assinalar a tentativa de destruir a heterossexualidade e promover outras formas de viver a sexualidade?

Boa tarde e obrigada pelo convite. Eu estranho esta explicação de que a sexualidade vai estar na cidadania de uma outra forma, ou seja, vai estar incluída na saúde. Na verdade, este tema já estava incluído na saúde, ou seja, o tema genérico e que é um tema bastante mais abrangente. E se me permite, eu gostaria de só ler a introdução à descrição desta disciplina, que está na internet ainda, e que diz: "A sexualidade, enquanto tema de educação para a cidadania, visa assegurar que crianças e jovens adquiram conhecimentos, capacidades, valores e atitudes que incentivem relações interpessoais baseadas no afeto, no respeito e na confiança, permitam escolhas informadas, conscientes e seguras no campo da sexualidade, que se protejam face a todas as formas de exploração e abuso e previnam todas as formas de violência nas relações de intimidade, incluindo a ciberviolência e os comportamentos de risco." Esta é a descrição desta disciplina. E esta disciplina não nos parece de modo nenhum que cause qualquer perturbação na sociedade. Na verdade, por experiência de muitos anos aqui no ensino, percebemos que esta disciplina não causa problemas aos pais e aos encarregados de educação. O que me parece, e já fizemos a pergunta na Assembleia da República e eu volto a perguntar, de que é que tem medo o senhor ministro da Educação? Tem medo que as crianças e jovens estejam informados? Ou tem medo do Chega e não consegue ceder às pressões do CDS? Questões que eu acabei de ler e que constam ainda do site da Educação para a Cidadania, que fala claramente em direitos sexuais e reprodutivos, prevenção de relações abusivas, saúde menstrual, maternidade e paternidade, parentalidade responsável, desenvolvimento da sexualidade. Isso parece-nos essencial que seja transmitido aos jovens e que todos os jovens tenham assegurada a sua formação integral e a sua preparação para a idade adulta.

Isso está garantido.

Pedro Alves quer responder? Desculpe, Filipa Pinto, mas para tornar o debate mais vivo.

É natural, professora Pinto, se atender melhor àquilo que são os domínios das aprendizagens, nomeadamente aqueles que são mais de gestão flexível, percebe claramente que no âmbito do pluralismo e da diversidade cultural, as abordagens também são feitas de um outro modo. E a disciplina de Cidadania não é, como se quer criar, uma disciplina de educação sexual, como se essa fosse a componente mais relevante da educação para a cidadania. Nós não queremos aqui nenhuma doutrinação, como disse há pouco, nós queremos preparar as pessoas para a democracia. Há domínios que para nós são importantes, nomeadamente esta questão é abordada também no âmbito dos direitos humanos, no âmbito da democracia e das instituições democráticas. São outros aspetos importantes que estão a ser abordados nesta disciplina: o desenvolvimento sustentável, a literacia financeira e o empreendedorismo, saúde, os media, fisco e segurança rodoviária e, como disse, o pluralismo também e a diversidade cultural. Ou seja, estão aqui a criar um fantasma, como se a questão da cidadania fosse uma questão relacionada com a sexualidade e ainda vou mais longe, como se aqui não houvesse o respeito pela diversidade e da orientação sexual. Há respeito e é nos direitos humanos que temos de enquadrar isto e nas questões relacionadas com a saúde. Por isso, eu não aceito esta abordagem redutora que está aqui a tentar colocar numa disciplina que, da forma como foi abordada, o governo conseguiu trazer paz à escola pública, devolver também confiança à escola pública e retirar as amarras ideológicas que estavam sobre esta disciplina. Há hoje, com esta abordagem, mais rigor e confiança e nós temos a certeza de que da consulta pública que vai ser feita, os pais e toda a comunidade educativa virão ao encontro daquilo que são as principais orientações que o governo está a colocar em discussão. Disso eu também não tenho dúvidas.

Pedro Alves, já agora deixe-me perguntar...

O que havia antes, e nós sabemos, era por parte da comunidade educativa e da comunidade escolar, uma total desconfiança em relação ao modo como se procurou doutrinar as nossas crianças, ao modo como se procurou retirar dos pais e da família esta componente de educação para a cidadania, que tem de estar e tem de ser de forma obrigatória envolvida. E isto parece-se a dificultar, nomeadamente o Livre e todos os partidos de esquerda, de uma abordagem muito mais correta e muito mais consentânea com aquilo que é a responsabilidade que cada um tem que ter na educação dos filhos. O Estado não deve ser o diretório ideológico.

Pedro Alves, deixe agora a Filipa Pinto reagir àquilo que acabou de dizer.

Exato, agradeço. Obrigada. A questão que estamos aqui a ver é que não há questão nenhuma de doutrinação. Eu acho que aqui o que nós temos e a cidadania é vasta e tem vários domínios: os direitos humanos, como referiu.

Não se encontra a sexualidade, é um direito humano, certamente ou não? Não entendo dessa maneira também, senhora deputada.

O desenvolvimento sustentável, a educação ambiental, a saúde, os média.

Não entendo a sexualidade como um direito humano.

Todas estas questões, precisamente por ser um direito humano, é que o Estado tem a obrigação, e eu repito, obrigação de preparar todas as crianças e jovens para todas as áreas da vida. Se acham, e achamos nós também, que é absolutamente essencial que os jovens tenham literacia financeira e que devam ter informação na escola sobre isso, também deviam achar essencial que os jovens saiam da escola preparados e a saber como prevenir uma gravidez ou como prevenir relações abusivas.

E está na componente da saúde?

Ou sobre como todos os...

Está no âmbito da componente da saúde ou não estará?

Com a saúde, os seus direitos sexuais, etc, são abordados.

Está a dizer assim, o Estado vir ao encontro daquilo que é a proposta do governo? Bem-vinda.

Então está a dizer que a sexualidade vai ser incorporada no domínio da saúde.

Naturalmente, no âmbito dos direitos, no domínio da saúde e no domínio dos direitos humanos.

E agora perguntamos nós.

E na pluralidade cultural também. É óbvio que sim.

E os pais perguntam-se se na saúde vão estar explicitamente estes conteúdos que eu acabei de referir.

Os pais vão ser chamados a participar e estavam excluídos de participar neste processo.

Os pais podem estar envolvidos, os pais estão sempre envolvidos.

Não estavam. Desta vez, com esta proposta do governo, os pais vão estar envolvidos ao nível da definição daquilo que é o programa da disciplina.

Acho bem, concordo, e concordo que os pais devem estar envolvidos.

E o que não estava, e certamente, se for importante uma abordagem não é só os pais, estão os alunos e estão os professores e a comunidade educativa.

Além dos pais, e agora vai-me dizer que pais é que estão envolvidos. São os pais conservadores que não querem que se saiba o que é direitos sexuais e reprodutivos? Ou vai ouvir?

Agora há pais e pais, é isso? Há pais e há pais encarregados de educação. Há pais e pais.

Porque cedeu à pressão daqueles pais ou daquelas entidades conservadoras que não querem que a sexualidade seja um tema debatido e informado para todas as crianças. Porque repare, não é função única da família, é função do Estado também e da escola ter cidadãos informados e responsáveis. E este governo parece que não está a estar dessa responsabilidade.

Por isso é que a disciplina de Cidadania, no âmbito da Estratégia Nacional vai ter Neste momento, aprendizagens também essenciais. Vai ter métodos de ensino, vai ter conteúdos e avaliação, coisas que não existiam.

Deixe-me perguntar uma coisa em relação à consulta pública. A consulta pública decorre até 1 de agosto. Eu pergunto se não acham o tempo curto para discutir o tema.

A questão da consulta pública, não sei se fez a pergunta a mim.

Sim, Filipa.

A questão é que eu acho que a consulta pública é essencial, mas tenho muitas dúvidas que a consulta pública inclua opiniões de pessoas que possam, por exemplo, dizer que a sexualidade deve ser tratada com toda a objetividade. Não é o "farrapo bodo", como disse o senhor deputado, é com a objetividade e o conhecimento científico que temos hoje em dia, porque repare, as escolas podem, podiam, e agora entendo que devem continuar a poder, fazer parcerias com os centros de saúde, como acontece em muitas escolas, que davam formação aos professores, que davam formação inclusive aos alunos sobre estas questões de como a saúde menstrual deve ser abordada, os direitos sexuais, a prevenção de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. Todas essas parcerias que havia com centros de saúde, por exemplo, eram essenciais para tornar aquilo que nós achávamos-

Mas existiu isso.

Sim, existiu.

E não tinha a ver com a disciplina de Cidadania.

Claro que tinha.

Já havia esse envolvimento da saúde pública nos programas de educação para a saúde nas escolas. A senhora deputada está a confundir novamente, está a querer transformar a disciplina da Cidadania numa disciplina de educação sexual. Não é.

Não é só, tem vários domínios. Mas o que nós não queremos é que deixe de ser.

Nós queremos cidadãos livres e responsáveis, não podemos deixar a disciplina de Cidadania fora da saúde, mas é para todas as áreas.

Pedro Alves e Filipa Pinto, eu peço desculpa interromper-vos, mas estamos já tinhas expressado essa ideia, Pedro Alves. Já percebemos pela vivacidade deste debate que aqui promovemos neste Explicador, que vamos ter que voltar a falar sobre este tema da revisão dos conteúdos da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Quero agradecer-lhe, Pedro Alves e também a Filipa Pinto, pela vossa presença neste Explicador da Rádio Observador, para o qual convidámos também representantes da Iniciativa Liberal que manifestaram indisponibilidade para participar neste debate. Obrigado aos dois e até breve.