Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

E junta-se agora João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio e Serviços, uma das confederações patronais. Bem-vindo, João Vieira Lopes. Compreende que ao fim de 53 reuniões ainda se avance para uma 54ª?

Desculpe, tive aqui uma interrupção de som, não ouvi a pergunta.

Perguntava se compreende que ao fim de 53 reuniões ainda se avance para uma 54ª reunião na segunda-feira.

Para já, esse número de 50 e tal reuniões é bastante estranho, porque da nossa parte nós participamos em duas dezenas de reuniões. Provavelmente o governo é que participou em 50 e tal reuniões.

Portanto, não foi com toda a gente estas 53 reuniões. O número apenas dá uma ideia do tempo que tudo isto já leva.

Só para referir da parte da CCP, nós participamos em duas dezenas de reuniões. É natural que o governo, como fez muitas reuniões bilaterais, tenha feito 50 e tal ou 60 e tal, não faço ideia. Eu peço mais uma vez desculpa, mas não sei por que estou aqui com problemas de interrupção de som, por estar em Lisboa.

Estamos a ouvi-lo bem.

Estamos a ouvi-lo bem. Está chegando.

Exatamente, vou lhe pedir, sei que não é muito curial, mas pode repetir a pergunta.

Sim. Estivemos aqui a conversar com o Sérgio Monte, da UGT, antes de o recebermos aqui no explicador da Rádio Observador. E estamos, no fundo, João Vieira Lopes, a tentar aferir da esperança que há ou não para se chegar a bom porto no que toca a esta reforma. Porque ontem tínhamos a ideia que o processo tinha acabado e hoje temos notícia de nova reunião na segunda-feira e o presidente da República já anunciou que também quer reunir com os parceiros sociais. E queríamos também ouvir a sua opinião sobre como é que esse processo poderá continuar e terminar.

Este processo é um processo complicado, porque o governo apresentou uma proposta bastante extensa, bastante alargada, que abrangia 100 pontos do Código de Trabalho, o que é bastante complexo para uma discussão. Nos outros acordos ao longo da história, temo-nos centrado em menos pontos. Por outro lado, também o facto de ter sido um documento aprovado previamente em Conselho de Ministros, quer se queira, quer não, condicionou um bocado a decisão, porque na discussão cada ponto era passado à lupa em termos da opinião pública e isso criava também controversas, umas melhores, outras piores, mas como é normal. Foi um tipo de discussão que foi diferente do que se passou na maioria dos acordos até hoje, em que provavelmente se discutiram internamente muitas coisas e depois, no fim, só se explicitaram aquelas onde havia acordo. Respondendo diretamente à sua pergunta. Nós ao longo desse tempo e com várias interrupções, porque houve eleições, houve a discussão do orçamento, enfim, houve uma série de interrupções de discussões pelo meio, em termos de semanas, nós passámos e repassámos aqueles 100 pontos que o governo apresentou, com as propostas e contrapropostas, quer das associações empresariais, quer da UGT. E isto porque, infelizmente, como aliás tem sido habitual noutros acordos deste tipo, a CGTP desde o princípio disse que era tudo ou nada e nós só nos vimos obrigados a discutir com quem pelo menos tentava estabelecer diálogo e compromissos. Nós tivemos muitos compromissos em relação a esses diversos pontos, compromissos sempre condicionais. Todos os compromissos que foram feitos eram sempre na lógica de que se houver acordo, evidentemente, esses compromissos funcionam, senão cada um vai para as suas posições.

Deixe-me só tentar perceber, João Vieira Lopes. Está a nos dizer que as confederações patronais cederam mais do que as centrais sindicais ou do que a central sindical UGT?

Repare, eu não faria um balanço quantitativo assim. Eu diria que da parte das confederações empresariais, nós cedemos em muita coisa, porque a proposta inicial, de uma maneira geral, era bastante aceitável por nós. No caso da CCP estaríamos em condições de aceitar a maioria das propostas que o Governo fazia. No entanto, nós sempre valorizamos a concertação social e a experiência histórica demonstrou-nos que quando há alterações à legislação laboral, que é um tema sensível politicamente, porque abrange todas as empresas, todos os trabalhadores, e há partidarismos ideológicos.

É que esse acordo poderia ajudar a desbloquear as barreiras que se adivinham no futuro, que é o Parlamento e eventualmente o Palácio de Belém, não é?

Exatamente. Aliás, a experiência histórica demonstrou-nos que quando este tipo de temas vai para a Assembleia da República suportado por um acordo na concertação social, sofre menos alterações na Assembleia da República e aquilo que se decide dura mais tempo.

Então era preferível passar diretamente para o Parlamento e saltar a concertação social?

Não, por isso mesmo é que nós achamos que vale a pena fazer primeiro a concertação social, porque a experiência demonstrou que quando sai um acordo da concertação social, na Assembleia da República sofre poucas alterações e dura mais tempo. E além disso, algumas destas alterações, as principais, que as confederações empresariais pretendem neste momento até alterar, e que até estamos de acordo em geral com o Governo, nunca foram aprovadas em concertação social. O Governo anterior, não é anterior, o governo do PS na altura, levou estes temas à Assembleia da República sem passarem pela concertação social. Ou seja, houve algumas discussões, mas como não houve acordo, o Governo pegou neles e levou-os à Assembleia da República. Portanto, esses pontos não foram referendados na concertação social. É bom que isso fique claro, porque isso não foi nenhuma invenção fora do tempo. Mas como eu diria, a nossa experiência é que, de facto, quando há acordo na concertação social, as coisas correm melhor na Assembleia da República e duram mais anos. E por isso é que as confederações empresariais em geral, e nesse aspeto posso falar pela CCP, nós preferimos fazer alguns compromissos e algumas cedências sobre pontos que até estávamos de acordo com o Governo, em nome de precisamente tentar que este processo corra bem.

Chegar a um resultado. João Vieira Lopes, muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter estado aqui em direto na Rádio Observador. Tenho a certeza que nos vamos voltar a encontrar em breve para voltar a discutir este tema. Obrigado por ter estado.