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Está no ar o Explicador da Rádio Observador. Nesta edição, nas manhãs 360 de fim de semana, falamos sobre a atribuição do Prêmio Nobel da Paz à Maria Corina Machado, a grande opositora do regime de Nicolás Maduro, na Venezuela. Para isso, convidamos para estar conosco Fernando Topa, conselheiro das comunidades portuguesas na Venezuela, e Milu Almeida, presidente da Associação Mulher Migrante na Venezuela. A moderação deste Explicador é do Luís Soares. Bem-vinda, Milu de Almeida, a este Explicador. Já estamos aqui também a tentar o contato com o Fernando Topa, que neste momento ainda não conseguimos estabelecer, mas Milu Almeida é presidente da Associação Mulher Migrante, que em Portugal tem ajudado a integração de muitos luso-venezuelanos e mesmo venezuelanos. Como é que recebeu esta notícia do Prêmio Nobel da Paz atribuído a Maria Corina Machado?

Bom dia a todos e obrigada pelo convite, por estar convosco e partilhar estas ideias. Mas claro, como todos, é natural que a pessoa receba esta notícia com muita alegria, porque tudo que seja para premiar a luta e todo o desenvolvimento que tem havido ao longo destes anos com esta situação para voltar a restabelecer a democracia na Venezuela. Tudo é bem-vindo e mais contente não poderia estar, mas isto é como tudo, qualquer venezuelano sente-se orgulhoso, não somente por um Prêmio Nobel, igual quando beatificam uma personagem, quando canonizam, como aqui há pouco tempo o Dr. José Gregório Hernandez. Quando se tem um reconhecimento destes tão importantes, obviamente que é um motivo de muito orgulho.

E é importante também, Milu Almeida, além daquilo que referenciou, que tem sido o trabalho da oposição política a Maduro feito por Maria Corina Machado, que este prêmio tenha sido atribuído também a uma mulher. O fato de ser uma mulher também é significativo?

Óbvio, eu como mulher, obviamente que me sinto muito mais satisfeita ainda por isso, porque é uma mulher, porque é uma mulher lutadora, por tudo isso. Agora, se isto vai contribuir para restabelecer, aí tenho já as minhas dúvidas, mas pronto, são passos que se vão dando pouco a pouco.

Milu de Almeida, sabemos que têm sido anos difíceis nesta luta contra o regime venezuelano. Houve mesmo quem dissesse que este prêmio foi atribuído a uma trumpista. Como é que olha para estas críticas que têm sido feitas a esta atribuição, ao fim de todos estes anos que têm sido de contestação ao regime venezuelano?

Obviamente que eu também não digo que seja uma mulher trumpista, isso está fora de questão. Pode ser, e se é, também respeito, é nisso que se baseia a democracia, é respeitar as ideologias dos demais, não é verdade? E conviver com todas as ideologias. Agora bem, se me perguntam o porquê deste prêmio, obviamente que eu creio que tem um cariz político. Sim, tem, no seu fundo, ou seja, para mim também tem essa visão política, essa vertente, porque foi uma maneira de blindá-la, porque assim ela já é uma figura reconhecida mundialmente e vai estar mais difícil que agora o regime vá contra ela. Ela até agora tem estado na clandestinidade e eu espero bem que com este prêmio, ela possa sair da clandestinidade sem que seja feito nada contra a sua pessoa.

Precisamente, ia perguntar também se acredita, Milu de Almeida, que este prêmio pode ser um virar de página na luta contra, nomeadamente, o regime de Maduro na Venezuela. Vem também dar mais foco e mais atenção àquilo que se passa no país?

Eu acredito que sim. Pode ser um virar de página. Que vá solventar a situação, isso já é outra coisa. Eu aí sou um pouco cética. E sou cética porque ao longo de todos estes anos que temos lutado, e digo temos, porque estou incluída nisso, vi como fomos traídos por vários dirigentes da oposição. Lutaste por um, deste a vida por um, e aí foi outra vez para trás. As esperanças nossas têm nos matado as esperanças pouco a pouco, por isso eu agora estou um pouco, como dizemos aqui, para trás. Será? Não será? A dúvida está sempre aí. Agora, como sempre digo, a esperança é o último que se perde, e por isso há que continuar na luta. Mas que isto seja já um virar de página, pode ser, mas pouco a pouco. Penso que não vai ser já. Que vamos estar mais no foco da atenção, porque agora até muitas pessoas dizem: "A Venezuela está muito melhor, porque já não se ouve falar da Venezuela". E não é bem assim. Claro que agora temos bens alimentares, o que não havia antes. Agora temos bens alimentares? Sim, temos Mas o poder aquisitivo está muito por baixo. Então, todas essas coisas que há, é pra quem tem certo poder aquisitivo, não é pro povo em geral, porque o povo em geral não pode chegar a essas coisas.

Milida Almeida, como eu dizia na apresentação deste Explicador, é presidente da Associação Mulher Migrante, que em Portugal tem ajudado a integração de muitos venezuelanos e também de venezuelanos. Aquilo que eu queria perguntar é se ainda há muitas pessoas a sair da Venezuela e a vir, nomeadamente para Portugal, por causa da situação política e também econômica no país. Tem essa percepção? Como é que está essa situação também?

Sim, tenho. Temos épocas. Temos épocas que está mais calmo, temos épocas que as coisas continuam e que vêm muitas pessoas de lá. Ainda continuam a chegar. Talvez não naquele êxodo que houve, que aquilo foi todo mundo a sair, mas sim, ainda continua a haver e ainda continua a haver muitos problemas de integração. Aquela nossa comunidade, a comunidade que eu chamo a comunidade da vergonha, porque todo mundo: "Ah, e a comunidade portuguesa na Venezuela está muito bem." Entre aspas. A comunidade portuguesa está muito bem, o empresário grande, porque o empresário pequeno já não está igual. E em definitiva, quando a pessoa se vê afetada no poder aquisitivo, que afeta muito a família, as crianças, tudo isso, pois as pessoas optam, como nós optamos em épocas diferentes, de emigrar, os nossos antepassados, pra buscar melhores condições de vida. E é isso que eles estão a fazer também muitos deles, porque a Venezuela deixou de ser pra eles um país com condições de vida, então optam por emigrar, já seja pra cá, já seja pra outros lados do planeta, mas sim, optam por emigrar, para buscar uma melhor condição de vida. Isso é óbvio.

Milida Almeida, ia pedir-lhe que continuasse em linha conosco. Já conseguimos o contato também com o Fernando Topa, que é conselheiro das comunidades portuguesas na Venezuela. Bem-vindo também a este Explicador, Fernando. Queria perguntar-lhe como é que esta notícia da atribuição do Prêmio Nobel da Paz à Maria Corina Machado foi recebida por entre a comunidade portuguesa aí na Venezuela.

Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Com certeza que foi com muita alegria e satisfação. Eu penso que a comunidade portuguesa, dentro do contexto político que vive na Venezuela, vai conseguir tratar esse assunto da melhor maneira, porque é preciso tratar isso também com muito cuidado. Vamos lá ver. Não podemos politizar o tema do prêmio, senão vamos estragar tudo. Do ponto de vista humano, com certeza que é importante. A Maria Corina Machado é uma pessoa que, independente da controvérsia que possa haver no tema político, é uma mulher lutadora, que luta pela liberdade, pela educação, por um país melhor, bom para todos os venezuelanos e para todas as pessoas que fazem vida na Venezuela. Então dentro desse contexto, com certeza que isso foi bem recebido. Com certeza, ficamos todos satisfeitos. Primeiro Prêmio Nobel da Paz para uma pessoa da Venezuela, com certeza tem que ser motivo de satisfação. Mas com certeza tem que ser muito bem tratado, porque nós sabemos que na Venezuela, hoje em dia, estes temas se politizam. É um bocado difícil de falar deles, pelo menos de uma forma aberta e sem problemas.

Ou seja, é um prêmio do qual não se fala de forma muito aberta, não se falou de forma muito aberta ao longo do dia de ontem na Venezuela, é isso que está a dizer?

Sim, é assim, vamos lá ver. Isso fala-se em privado, pode-se falar tudo aquilo que a gente quiser com pessoas de confiança, com certeza. Depois é preciso ter cuidado, porque as pessoas não interpretam tudo da mesma maneira. As pessoas começam logo precisamente a entrar no contexto político e com certeza que hoje em dia é um tema muito sensível na Venezuela. Com o atual governo venezuelano. É muito sensível nesse sentido e temos que ter cuidado. Vamos lá ver muito bem aquilo que se vai dizer.

Fernando Topa, e estamos a falar também de uma mulher que tem raízes portuguesas. Isso também é importante pra comunidade portuguesa, estas raízes que Maria Corina Machado tem?

Sim, eu ouvi da boca dela dizer que ela tinha raízes portuguesas. Francamente, eu não sabia disso. Se realmente é assim, com certeza que é uma satisfação ainda maior, sobretudo pra comunidade portuguesa que vive na Venezuela, que é uma comunidade que muitas vezes tem vivido à sombra até das situações políticas, do tema político na Venezuela, com pouca participação cívica, incluso na política venezuelana, são muito poucos os casos, mas sinceramente, pela dimensão da nossa comunidade, sobretudo das segunda, terceira e quartas gerações, eu penso que é importante que a comunidade portuguesa também já assuma um papel importante, um rol importante na sociedade venezuelana, que já temos há tantas décadas a viver e uma geração, incluso ainda de gente profissional, gente preparada, eu penso que é importante assumir esse rol político.

Fernando, já percebemos que é difícil de fazer uma análise política àquilo que é a atribuição deste prêmio, mas queria perguntar-lhe se acredita que podemos estar aqui perante um virar de página naquilo que é a luta política contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, ou pelo menos de haver um maior foco da comunidade internacional naquilo que vai sendo a situação política do país

Está a ter um maior foco da comunidade internacional sim. A nível local, eu acredito sinceramente que isto pode até abrir novas feridas. E nós sabemos que o governo venezuelano é um bocadinho sensível a essas coisas. As reações são sempre muito adversas. Podiam contextualizar esse prêmio de outra maneira, que eu acredito que não o vão fazer assim, logicamente. Não sei se abrirá novas portas, eu não estou tão confiante nisso, porque realmente o governo venezuelano tem uma situação muito pouco flexível nesse sentido. Sabemos que tem alguns aliados a nível internacional, mas realmente são muito poucos. Eu realmente não acredito que isto possa ser um virar de página na história política da Venezuela. Neste momento, não acredito.

Fernando, tem também, nos últimos meses, aumentado a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, com o envio de navios de guerra para águas internacionais perto da Venezuela. A comunidade portuguesa está com receio daquilo que possa ser algum tipo de resposta norte-americana, nomeadamente ao regime de Nicolás Maduro?

Atenção, isto é uma opinião muito particular minha também. Eu realmente não acredito numa intervenção americana no território da Venezuela. Atenção, eu penso que isto pode ser uma posição, talvez, de medir forças, de poder provocar ou querer provocar algum erro de parte do Estado venezuelano, que pudesse, eventualmente, motivar alguma defesa das forças americanas. Agora, de resto, eu não acredito sinceramente que o governo americano vai fazer uma intervenção assim só porque o quer fazer. Muito sinceramente, não acredito. É mais, eu penso que seria até um erro estratégico muito grande.

Mas é algo que preocupa a comunidade? Há receios, há pessoas que, por exemplo, estejam a ponderar sair do país por causa desta situação, nomeadamente?

Sim, eu acredito que sim, haverá pessoas que podem pensar nisso. Que uma situação dessas podia ser catastrófica para o país e as pessoas podem se sentir, até certa forma, preocupadas e ameaçadas. Talvez aquelas pessoas que tenham miúdos pequenos, pessoas já de certa idade, possam tratar de, de momento, sair e buscar novas oportunidades, que também é muito normal. Isso está a passar muito na Venezuela. A principal crise da Venezuela, à parte da política, é uma crise econômica muito grande, claro, com certeza que é provocada pela inflexibilidade de tomar ações realmente por parte do governo venezuelano. Mas a crise é basicamente econômica, que está a afetar seriamente, sobretudo a nossa comunidade, que é uma comunidade muito grande. Muitas pessoas estão ligadas ao comércio. Como sabem, a parte do suministro alimentar à Venezuela, na grande maioria, é movida pelos portugueses, as padarias, os supermercados e todas essas coisas. Mas também há uma parte da comunidade muito grande, que é a que está mais escondida, que não é tão visível, que também passa por situações econômicas muito duras e pessoas que estão em pobreza extrema. São pessoas que não têm para onde escapar. Aquelas pessoas que têm uma situação econômica um bocadinho melhor, podem estar a pensar em qualquer momento em sair do país para buscar novas oportunidades e proteger-se um bocadinho também de qualquer situação que se possa apresentar.

Era aquilo que Camilo de Almeida também dizia há pouco. Milo, passava-lhe a palavra outra vez também sobre esta questão e esta tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, que se tem sentido nos últimos meses. É um motivo de preocupação acrescida também, sente isso entre as pessoas que vão chegando ou aquelas que já cá estão e com quem vai conversando?

Obviamente que sim, e eu concordo perfeitamente com o meu colega, com o Fernando, e já como ex-conselheira também, e no mundo associativo tenho muito contato, e aqui mesmo com a comunidade portuguesa que tem emigrado para Portugal. Obviamente que há um temor, mas eu sou da mesma opinião do Fernando. Eu, de verdade, não acredito numa intervenção. Acho isso muito pouco provável. Mas que há receios, penso obviamente que há receios. E o que está agora nestes momentos até mais a ser um problema grave para a nossa comunidade é realmente a parte econômica, porque a desvalorização da moeda é enorme e é um país que está dolarizado. Então, pode-me dizer, muitos desconhecem essa situação, uma pensão de um salário mínimo atualmente está em US$ 0,65 ao mês. Diga-me como se pode viver com isso num país dolarizado. Então há uma pobreza extrema também dentro da nossa comunidade, que é essa pobreza envergonhada, que não se dão a conhecer muitos deles, e que também, isto sim, lhes afeta. Às vezes, é tanto problema que têm a tratar de sobreviver, que já nem participam muitas vezes da política, porque pra eles é mais importante sobreviver que a própria política. Isso é o que eu tenho às vezes percebido também na nossa comunidade.

Milo de Almeida, Fernando Topa, muito obrigado por terem vindo a este Explicador. Bom fim de semana, obrigado.

Obrigado.

Obrigada a nós pelo convite.