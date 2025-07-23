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O governo diz que está a aprender com os casos de atraso no socorro do INEM. Ontem à noite, a Ministra da Saúde utilizou essa expressão enquanto lamentava as mortes que se registaram durante a greve de novembro passado. Ana Paula Martins promete que não vai atirar a toalha ao chão. Entre as seis mortes já analisadas pela Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, duas estiveram ligadas a casos de atraso no socorro durante o período de greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM. Entretanto, a IGAS admite a possibilidade de avançar com uma ação contra o Estado, uma responsabilização jurídica pelo mau funcionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica. Para além do INEM, há ainda preocupação com vários serviços hospitalares durante este período de verão. Por isso, debatemos o SNS com Sofia Andrade, deputada do PS, e Miguel Guimarães, deputado do PSD. O debate é moderado pela Judite França e pelo Miguel Cordeiro.

Muito boa tarde, bem-vindos à Rádio Observador. Sofia Andrade, começo por si. Ontem à noite a ministra disse que o governo está a aprender com os erros e que não é tempo de atirar a toalha ao chão. Como é que o Partido Socialista recebeu esta posição deixada pela ministra?

Olá, muito boa tarde. Cumprimento o meu colega, deputado Miguel Guimarães, cumprimento a quem nos está a ouvir e obrigada pelo convite. De facto, nós ouvimos estas declarações da senhora ministra com muita preocupação. A senhora Ministra da Saúde tem demonstrado em vários domínios que não tem nem competência, nem capacidade de gestão e de liderança para uma área tão importante como é a área da saúde. E o INEM é, porventura, o exemplo mais paradigmático desta total ausência de autoridade de políticas da senhora Ministra da Saúde. Mas tão preocupante quanto a estas declarações tem sido toda a postura da senhora Ministra da Saúde. Inicialmente, optou por ficar em silêncio, um silêncio que foi preocupante, em que nada disse durante muito tempo. E agora que resolveu dizer alguma coisa sobre estes casos, constatamos um embaraço. Um embaraço porque das duas vezes que a senhora Ministra da Saúde falou, ela não assumiu qualquer responsabilidade e disse inclusive algumas inverdades. Começou por dizer que quando chegou ao Ministério da Saúde, a frota do INEM não era renovada desde 2015, o que é falso, porque entre 2016 e 2018 houve uma renovação do parque da VMER e houve também em 2022 a aquisição de novas ambulâncias por parte do INEM. Mas para além destas inverdades, a senhora ministra sofre também aqui de uma amnésia seletiva face a determinados aspectos. Porque a senhora ministra vem falar que está a fazer agora um concurso para a captação de mais técnicos para o INEM. Pois bem, no passado também existiram esses concursos para colocar mais técnicos no INEM. Existiu em 2017, 2019, 2021, 2022. Mas o que é certo é que a abertura deste concurso não garante, por si só, que todas essas vagas serão ocupadas e a senhora ministra não tem condições, nenhum de nós terá, para garantir que isso mesmo vai acontecer. E uma outra coisa que a senhora ministra se esquece também de dizer, porque deve dar algum jeito, é que vem agora anunciar a aquisição de 312 viaturas. Pois bem, o que a ministra deveria ter dito também é que essa aquisição das 312 viaturas resultam de uma resolução do Conselho de Ministros de dezembro de 2023, que previa esta aquisição de viaturas até 2026, um investimento de cerca de € 19 milhões. Pois estamos a meio de 2025 e nada tem sido feito. Só agora é que a senhora ministra lá se lembrou de uma resolução que existia e lá vai colocar os pés ao caminho para fazer alguma coisa. Mas a senhora ministra ontem disse também uma coisa muito grave. Disse que estavam a ser retiradas verbas ao INEM. Pois, o que a senhora ministra também se esqueceu, seletivamente, é que esta transferência do saldo de gerência, que é passada do INEM para a CSS, decorre de uma lei do Orçamento do Estado, que foi implementada no passado por um governo que também era PSD-CDS. E portanto, temos aqui um conjunto de situações que causam algum embaraço e que mostram efetivamente esta falta de responsabilidade da senhora ministra, mas uma responsabilidade que nós atribuímos também ao senhor primeiro-ministro, porque ele decidiu reconduzir a Ministra da Saúde, tendo mais que provas dadas que não tem competência, que não tem sentido de responsabilidade e que não consegue liderar uma pasta tão importante como o INEM, que ela tinha dito, aliás, que iria dedicar 70% do seu tempo.

Sim, Sofia Andrade, só para perceber. Só para terminar, porque nós vamos ter tempo para debater este tema e ainda queremos ouvir aqui o Miguel Guimarães sobre essas declarações da ministra. Perceber do seu lado, do lado do Partido Socialista, a demissão da ministra iria resolver ou ajudar a resolver algum problema?

O que nós achamos é que a senhora ministra tem que assumir as suas responsabilidades e deve prestar essas declarações precisamente no Parlamento e ao povo português. E aqui era isto que eu gostaria de enfatizar. O Partido Socialista chamou a ministra ao Parlamento para vir prestar esclarecimentos sobre estas questões do INEM. Esta audição esteve inicialmente marcada para amanhã, dia 24, e a senhora ministra desmarcou por compromissos de agenda. O que é estranho é que nós, senhores deputados, recebemos a agenda do governo, como recebemos habitualmente, e a agenda da senhora Ministra da Saúde para estes próximos dias está vazia. Portanto, isto mostra-nos mais uma vez que a senhora ministra não quer assumir as responsabilidades, está a fugir ao Parlamento, está a fugir de prestar os esclarecimentos que lhe são exigidos e que são devidos. E, portanto, esta postura, sim, esta incompetência, esta falta de rigor e transparência, essa sim, é muito preocupante e não nos tranquiliza de todo.

Miguel Guimarães, bem-vindo também. Ainda há outros seis casos de mortes durante a greve do INEM, que ainda vão ser avaliados pela IGAS. Por agora, confirmam-se duas mortes ligadas ao atraso no socorro A ministra tinha prometido tirar consequências políticas em caso de mortes. Concorda quando a ministra diz que, do ponto de vista político, tirar consequências é resolver os problemas sem atirar a toalha ao chão?

Muito obrigado, Judite. Um cumprimento ao Miguel também e à senhora deputada Sofia Andrade e a todos os ouvintes que estão conosco. Deixe-me dar uma pequena nota antes de passar à resposta à sua pergunta, que é fácil. Acho que a senhora ministra respondeu, e penso até que foi à Rádio Observador, e respondeu bem. Em primeiro lugar, a senhora ministra é a ministra que mais vezes veio ao Parlamento, que mais foi escrutinada. E eu não lhe sei dizer agora, de cor, quantas vezes esteve cá, mas esteve cá seguramente umas 16 vezes. Em segundo aspecto, a senhora ministra vai ter aquilo que nós chamamos de uma comissão parlamentar de inquérito, aqui no Parlamento, exatamente sobre o INEM, em que não vai ser só a senhora ministra, porque vamos avaliar também aquilo que o Partido Socialista não fez durante estes anos todos e, obviamente, várias situações complicadas que aconteceram também relativamente, não sequer ao atraso, mas, só pra termos ideia quem nos está a ouvir, em 2022 e 2023, 34.368 doentes classificados como prioridade um, ou seja, o máximo de gravidade, risco de vida, não tiveram sequer o meio de socorro adequado, que seria uma SiV, uma VMR ou um helicóptero. Posto isto, deixe-me dar nota também que a senhora ministra já fez várias alterações no INEM. Já contratou 200 técnicos de emergência pré-hospitalar, fez o concurso ainda na anterior legislatura e contratou, e vai abrir agora um novo concurso pra contratar mais 200. O que significa que num espaço curto de tempo, vai ter mais técnicos de emergência pré-hospitalar do que aqueles que existiam quando este governo tomou posse. Terceiro aspecto, obviamente, que a iniciativa de proteger as verbas do INEM para que o INEM possa de fato fazer os investimentos devidos, foi uma iniciativa do governo e do grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República, porque senão o INEM, imagine que tinha € 100 milhões no fim do ano, não os utilizava até o fim do ano e eles iam para os cofres das Finanças. A partir de agora, isso deixou de acontecer. Para além disso, a senhora ministra decidiu também, no Conselho de Ministros, que o INEM, em vez de ficar com 2,5% daquilo que é o valor dos seguros, como sabem, o financiamento do INEM vem basicamente dos seguros, vai passar a ficar com 3%, ou seja, vai ter mais € 30 milhões este ano, isto pra já este ano, depois, nos próximos anos, logo se vê, mas passa a ter pelo menos mais 30 milhões todos os anos. Para além disso, obviamente, valorizou a carreira dos TEPH, valorizou a carreira dos médicos, valorizou a carreira dos enfermeiros, está a modernizar o CODU e fez uma auditoria que está em curso para melhorar os aspectos de organização, e nomeadamente a questão dos tempos de espera. E agora vamos aos tempos de espera. É verdade que os tempos de espera nem sempre são cumpridos. Primeiro, os tempos de espera não estão completamente definidos. Este é o primeiro aspecto, que uma grande parte das pessoas não sabe. O tempo de espera é o mais rápido possível. Mas nós percebemos que na emergência, sobretudo quando temos um doente classificado com prioridade um, quanto mais rápido, melhor. Maior a probabilidade de salvar a vida. Infelizmente, nós sabemos que temos muitas chamadas pro CODU. Temos, de facto, um número grande, das quais cerca de 800, julgo eu, espero não estar a dizer nenhum disparate, são doentes graves, ou seja, de prioridade máxima, da tal prioridade um, e nem sempre o INEM consegue chegar a tempo. Isto é, o INEM salva milhares de vidas todos os dias, mas há vidas que o INEM não consegue salvar. E, portanto, este caso de Bragança foi um caso destes. Houve, de facto, um atraso no CODU, mas esse atraso muitas vezes existe. Não existe só uma vez ou duas, infelizmente, porque há vários meios de socorro que estão, por exemplo, a ser utilizados noutros sítios. Há várias chamadas ao mesmo tempo. Há uma explicação que a pessoa que está a chamar tem que dar à pessoa que atende o telefone, ou seja, o técnico de emergência pré-hospitalar, para ele perceber exatamente qual é o meio de socorro que vai enviar, se é o meio de socorro mais ou menos diferenciado em função da situação clínica, e obviamente que isto às vezes não se consegue chamar em tempo útil. Imaginemos que neste caso de Bragança, se teria chegado mais cedo. Ok?

Foi 1h20 de espera, pelo que diz o relatório.

Eu já li o relatório. O relatório, aliás, depois não faz um nexo de causalidade com a greve dos TEPH, porque aparentemente os TEPH aqui estavam a trabalhar, estavam no seu posto de serviço. Ainda assim, as declarações da senhora ministra da Saúde, acho que são declarações positivas, no sentido de que está a fazer tudo pra tentar resolver ao máximo estas situações.

Mas faz sentido o governo falar em período de aprendizagem já com 15 meses de governo, com umas eleições pelo meio, é certo, mas com esta ministra já com a pasta, faz sentido falar em aprendizagem?

O período de aprendizagem, eu não sei exatamente o que a senhora ministra quis dizer com o período de aprendizagem, mas nós estamos sempre a aprender. Isto é, nós quando estamos numa determinada missão e temos uma determinada função, digamos assim, como os deputados que estão aqui na Assembleia da República, nós todos os dias vamos aprendendo mais alguma coisa. E, portanto, é natural que os ministros, e até o próprio primeiro-ministro, todos os dias vá aprendendo mais alguma coisa sobre aquilo que são as áreas de intervenção que nós vamos tendo. Eu não sei exatamente porque é que levou a senhora ministra a dizer essa questão da aprendizagem, mas é verdade que todos vamos aprendendo. Não me parece que isso seja ofensivo. Acho que até é de alguma humildade relativamente àquilo que são Que é uma área tão complexa como o INEM e não me parece que por aí exista propriamente um problema.

Miguel Guimarães, vamos então olhar aqui para outra questão, até porque a ministra Ana Paula Martins foi administradora do Hospital de Santa Maria, uma das maiores unidades de saúde do país. E a notícia esta semana é que o Hospital de Sintra abriu portas ao serviço de urgência básica com o objetivo de apoiar o Hospital Fernando da Fonseca, Amadora-Sintra, e aliviar a pressão nas urgências. Mas, de acordo com relatos de profissionais da unidade de saúde, o que está a acontecer é que se estão a agravar as dificuldades que existiam, porque há desvio de médicos das escalas do Fernando Fonseca para o novo hospital, para o Hospital de Sintra. Portanto, quase como uma manta que está a tapar os ombros e a destapar os pés. Era suposto que isto acontecesse? O funcionamento do Hospital de Sintra foi acautelado com profissionais suficientes?

O Hospital de Sintra é um hospital que vai ter uma ligação direta ao dito Hospital Amadora-Sintra, Fernandes da Fonseca. Mas é óbvio que vão ser precisos mais profissionais de saúde. Vão ser precisos contratar mais profissionais de saúde. Eu acho que esta é a fase inicial, em que se está a tentar compatibilizar aquilo que é o número de pessoas que vai diretamente ao Hospital de Sintra, que abriu, e aquele que continua a ir ao hospital antigo, entre aspas, ou mais antigo, ao Fernandes da Fonseca. Mas é evidente que a existência de dois hospitais vai induzir mais procura direta e, portanto, vai aumentar actualmente o número de pessoas que hoje vai a Amadora-Sintra, vai ser maior agora se juntarmos Sintra e Amadora-Sintra. E isso vai, obviamente, obrigar a muito curto prazo, contratar mais profissionais de saúde.

Portanto, foi precipitada a abertura do hospital, é isso que me está a dizer?

Eu não sei se foi precipitada. Teoricamente, quando nós abrimos um hospital que vai teoricamente retirar doentes do Hospital Amadora-Sintra, e vai, de certeza que o Hospital Amadora-Sintra, com a abertura do Hospital de Sintra, está neste momento a ter menos doentes. É evidente que, teoricamente, os recursos que existiam, até porque este Hospital de Sintra não é um hospital com todas as valências, como se sabe, é um hospital mais pequeno, é um hospital com menos valências, teoricamente os doentes distribuirão-se e portanto haverá menos doentes neste Hospital de Sintra, que já deixam de ir ao Hospital Fernandes da Fonseca. E nessa perspectiva, teoricamente, os profissionais de saúde acabariam por chegar. Ainda assim, porque há escalas, porque há necessidade de permanência de médicos nos dois hospitais, vão ser obviamente contratados mais médicos, não tenho dúvidas sobre isso. Agora, o hospital teria que abrir em algum momento, abriu agora, e agora as coisas vão sendo também ajustadas.

Sofia Andrade, quer reagir a esta questão?

Sim. Primeiro, só dizer aqui uma questão. O deputado Miguel Guimarães diz que a ministra vem muitas vezes ao Parlamento. Pois, de facto, a senhora ministra está a fazer exatamente aquilo que era suposto fazer, que é vir ao Parlamento e prestar esclarecimentos. E se ela foi tantas vezes chamada, pois isto é revelador de quantas são as falhas, os problemas e os constrangimentos que nós temos sentido nos últimos meses na pasta da Saúde. O senhor deputado cai também neste discurso muito fácil de dizer que o problema está agudizado porque tiveram uma herança pesada do Partido Socialista. Pois nós podemos fazer esse discurso perfeitamente, porque o Partido Socialista sempre assumiu as suas responsabilidades quando era governo. Soubesse este governo e esta senhora ministra da Saúde fazer o mesmo. Relativamente à questão das urgências. Eu acho que falta aqui muito planeamento por parte da senhora Ministra da Saúde. Ela veio dizer muito recentemente que estava a estudar, a ensaiar um modelo de urgências regionais e que eventualmente seria implementado a partir de setembro. Pois a senhora ministra esquece-se que estamos agora em pleno verão, num período absolutamente crítico, e para este período crítico não há qualquer previsibilidade de nada, não há nenhuma resposta que esteja preparada, não há nada que esteja estudado para acautelar e para solucionar eventuais episódios que possamos ter. Aliás, a este respeito, já várias entidades se manifestaram, nomeadamente a Ordem dos Médicos, que atribui também alguma responsabilidade ao diretor executivo do SNS, porque esta figura da direção executiva do SNS devia ser precisamente este instrumento que fizesse uma articulação entre as organizações dos hospitais e das diferentes ULS. E o que vemos é que temos agora uma direção executiva do SNS, ao contrário daquela que era gerida no passado pelo doutor Fernando Araújo, em que agora nós não lhe reconhecemos absolutamente trabalho nenhum. Nós não sabemos o que é que a direção executiva está a fazer, porque este trabalho de organização e de articulação não é feito. Aliás, relativamente também ao serviço de urgência. Nós no passado, quando anunciávamos algum serviço de urgência que porventura fosse encerrar, nós fazíamos com muito tempo de antecedência. Era colocado no portal do SNS os encerramentos com três meses de antecedência para haver esta previsibilidade, para que as pessoas soubessem com aquilo que podem contar. Ora, o PSD na altura ficava muito incomodado com esta coisa da previsibilidade. "O que é que é isto de sabermos há três meses as urgências que vão estar fechadas?" Mas o que nós temos agora é uma falta completa de previsibilidade e temos uma completa anarquia, porque os utentes nunca sabem, a cada momento, as urgências que vão fechar. E se no passado o encerramento de um serviço de urgência era uma exceção, agora quase que se está a tornar uma regra. E é uma regra muito infeliz e que deixa a descoberto uma grande parte da população que necessita de cuidados e que nunca sabe, a cada momento, a que hospital, a que unidade é que pode recorrer.

Sofia Andrade, Miguel Guimarães, discutimos o INEM, esse relatório da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, sobre o que se passou na greve do INEM, os relatórios que já se conhecem, pelo menos relativos a seis mortes, e detalhámos também essas notícias que apontam para problemas na zona de Sintra, no novo Hospital de Sintra, e o impacto que está a ter também no Hospital Fernando de Fonseca. Sofia Andrade, Miguel Guimarães, muito obrigado por terem estado conosco na Rádio Observador.

Obrigado, boa tarde.