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Bem-vindos a mais um explicador especial na Rádio Observador. Estamos a promover debates nos vários círculos eleitorais do país, hoje sobre Leiria. Tenho comigo a Margarida Balseiro Lopes, é a cabeça de lista da AD, coligação PSD/CDS, tem 35 anos, é a atual Ministra da Juventude e da Modernização Administrativa. Também o Eurico Brilhante Dias, cabeça de lista do PS, tem 53 anos, é deputado socialista, já foi líder parlamentar, Secretário de Estado da Internacionalização. E o Gabriel Mithá Ribeiro, candidato do Chega, 59 anos, é professor universitário, atualmente deputado do partido Chega. Bem-vindos aos três. Margarida Balseiro Lopes representou neste último ano um sinal que Luís Montenegro quis dar de aposta na juventude. Uma das medidas cartaz, a garantia pública pra compra da primeira habitação, contribuiu pra aumentar os preços das casas e o Porta 65 tarda em responder aos jovens. Como é que assim se vai motivando a juventude a ficar em Portugal?

Antes de mais, cumprimento os meus colegas de painel. Ao longo dos últimos meses, foram tomadas várias decisões para remover alguns obstáculos que têm impedido os jovens de acederem à habitação. Uma das medidas mais emblemáticas foi a isenção de impostos na compra da primeira habitação pra jovens até os 35 anos. Houve mais de 30 mil jovens que compraram casas e que não pagaram impostos. A garantia teve como objetivo, novamente, remover um obstáculo que muitas vezes impede um jovem casal, de adquirir a sua casa, porque não tem o chamado valor da entrada. E, portanto, é nessa lógica que esta medida foi desenhada, mas que não deve ser desacompanhada, ou seja, tem de haver, e está a ser uma prioridade do governo, o reforço da oferta. Aliás, o objetivo é que até 2030 sejam construídas mais de 59 mil casas, precisamente com esse objetivo, porque mesmo que tenhamos algumas medidas mais no lado da procura, focadas na juventude, nós temos, obrigatoriamente, de reforçar a oferta, de construir mais casas, tanto a nível público, como remover também alguns obstáculos que têm impedido que o setor privado contribua para este objetivo.

E por isso, estes atrasos de respostas, há uma previsão pra que possa ser melhorado o processo ou o governo, neste momento, não tem capacidade pra responder a estes jovens que precisam deste programa?

Tem, porque eu acho que a pergunta tem subjacente alguns constrangimentos no Porta 65 Jovem. Esses constrangimentos já estão a ser ultrapassados. Aliás, o site do IHRU já tem publicados os resultados dos pagamentos efetuados ao abrigo das novas regras, porque também importa referir que houve um reforço muito significativo do financiamento deste programa em mais de 70%. Por outro lado, houve também uma alteração de filosofia do programa, porque anteriormente os jovens tinham de se candidatar com contrato de arrendamento. Agora basta candidatarem-se com o seu rendimento e depois, se saberem se têm ou não têm acesso ao apoio, é que têm a obrigatoriedade de ir arranjar um contrato e uma casa de acordo com as suas possibilidades. E, portanto, esses são constrangimentos que reconhecemos que existiram, mas que neste momento já estão a ser ultrapassados.

Eurico Brilhante Dias, o porta-voz do PS, Marcos Perestrelo, disse em entrevista à SIC este fim de semana que o Ministério Público decidiu interferir na campanha. Isto só acontece porque é com Pedro Nuno Santos, porque este mecanismo da averiguação preventiva já tinha sido utilizado também com Luís Montenegro.

Eu diria que em grande medida não terá sido com Pedro Nuno Santos, até porque ainda há um ano aconteceu isso, quando nós tínhamos uma maioria absoluta. Eu não queria deixar de ir às questões que a Margarida colocou e cumprimento também o senhor deputado Gabriel Mithá Ribeiro, que nos acompanha também neste explicador especial. É muito ilustrativo. Esta questão da habitação é muito ilustrativa do falhanço das políticas do governo e como um governo mal preparado pode fazer mal ao país, apesar, seguramente, das boas intenções. Este governo tomou um conjunto de medidas que foram pouco ponderadas. Fizeram parte de uma certa propaganda de apoio aos jovens, prejudicaram muitos jovens no acesso à habitação. Quer a garantia, quer a isenção de impostos na aquisição, nós sabíamos, iriam ser comidas imediatamente pelo preço das casas. Quando nós mexemos do lado da procura e ao mesmo tempo do lado da oferta, retiramos um conjunto de medidas que procurava mitigar o efeito do alojamento local na habitação, aquilo que nós sabemos é que o governo governaria para alguns e não para todos. Quanto ao aumento do preço das casas, que disparou, que estava a diminuir o seu crescimento durante a governação do PS e que agora está a aumentar de forma significativa, nós dissemos: a taxa de esforço, que é avaliada pelo Banco de Portugal, que obriga os bancos a avaliar por determinação do Banco de Portugal, iria fazer com que muitos jovens, aquilo que seria a possibilidade de comprar uma casa e de ter um empréstimo, ficaria em causa por causa do aumento dos preços. As medidas, quando se tomam do lado da oferta, como foram tomadas, e do lado da procura, como foram tomadas, afastam ainda mais, porque é um problema evidente que a habitação é um problema pros jovens, e não só pra os jovens. Afastam os jovens da habitação. E este governo, ao fim de um ano, espero que tenha aprendido que não preparar as medidas, não olhar pra elas e perceber que o elemento entre oferta e procura tem que ser equilibrado, que pra diminuirmos O crescimento do preço das casas, que era aquilo que estava a acontecer no último ano de governação do Partido Socialista.

Diminuição do preço das casas.

Diminuição da taxa de crescimento, foi o que eu disse. Eu sou sempre muito rigoroso nestas questões. Por isso, aquilo que aumentou foi a taxa de crescimento do preço das casas, que chegando ao fim de 2024 estava perto dos 10% em termos homólogos.

E o Eurico tem dados que lhe permitam demonstrar uma relação direta entre a isenção de IMT e o aumento do preço das casas.

Eu tenho a forma de lhe mostrar. Eu tenho até aqui o gráfico do Banco de Portugal que mostra bem como ela vinha a descer e depois está a subir.

Não é isso que eu lhe perguntei. Se tem um dado que justifique a afirmação que faz que a isenção de IMT fez aumentar o preço das casas.

Há dados objetivos sobre o crescimento do preço das casas, que é concomitante com a decisão que tomaram.

O aumento do preço das casas verificava-se porque há pouca oferta.

Ó Margarida, não há nada pior do que negar uma evidência. E portanto, há pouca oferta, e a oferta é a mesma. Aliás, uma parte da oferta do PRR que estava para ser incluída na parte de fundo perdido, o governo tirou quase 6 mil casas para empréstimos para mais tarde, das 26 mil casas que foram programadas, e bem, pelo governo.

Em vez de 26 agora são 59 mil.

Agora são 20 mil. 59 mil são uma ilusão.

59 mil são 36 mil financiadas a 100%.

São 26 mil. Os senhores passaram 6 mil pra parte de empréstimos, temos apenas 20 a fundo perdido. Por isso, há uma evidência de que más políticas, mal preparadas, apesar da propaganda, têm maus resultados. E a Margarida tem que convir que os jovens hoje, com este governo ao fim do ano, estão mais longe de comprar casa. Alguns compraram, é um fato. Aliás, há até um aumento de compras de casa no último ano. Há mais casas compradas. O problema é que afastou.

Por jovens. E os jovens pagam hoje menos IRS do que pagavam há um ano.

Com as propostas do Partido Socialista.

Não, porque o alargamento do IRS joga por iniciativa e impulso do governo. E os jovens conhecem isso, também não tenho dúvidas nenhumas.

Se há gente, se há comunidade prejudicada neste país por este governo durante este ano, foi um governo que governou para alguns e não para todos os jovens. E isto é muito evidente. Quando não se olha pra oferta, quando não se olha para os efeitos das medidas do lado da procura, tem-se o resultado que a Margarida e o governo do PSD alcançaram, que é prejudicar muitos jovens.

Quero um exemplo em como é que o que está a dizer é desmentido. O IRS Jovem só se aplicava a jovens diplomados neste momento, com as alterações introduzidas pelo governo, aplica-se a todos os jovens, independentemente do nível de qualificação que têm. Isto é abonar para todos os jovens.

Sinalizo que a Margarida quer fugir do tema da habitação. Eu voltarei ao tema da habitação.

E voltará, mas depois não é com o nosso tempo.

E voltarei com gosto ao IRS.

Só não vai ao tema do Ministério Público, que era a pergunta.

O do Ministério Público eu comecei por responder, que não é o Pedro Nuno Santos, porque como é evidente, já aconteceu no passado, foi a minha primeira resposta. Agora, terei muito gosto de ir ao IRS.

Porque já ficou a sua opinião também sobre esta questão da habitação, deixe-me chamar ao debate o Gabriel Mithá Ribeiro. E antes de irmos a estas questões da governação e da governabilidade, Gabriel Mithá Ribeiro, queria só dar-lhe a oportunidade para responder, porque nos últimos dias a Comissão de Transparência do Parlamento considerou que violou o código de conduta dos deputados. Retrata-se das declarações que fez, neste caso, sobre a deputada Isabel Moreira?

Não. E aliás, eu respondi na minha página a essa situação, porque antes de mais, agradecer o convite à Rádio Observador, saudar São Miguel Vítor Dias, a senhora ministra Margarida Balseiro Lopes e o senhor deputado Eurico Brilhante Dias. Isso, para mim, é uma questão muito séria, muito sensível, de falta de liberdade de expressão em Portugal. E eu fui ouvido na Comissão de Estatuto dos Deputados e Transparência e expliquei claramente o que estava em causa. Acontece que fiquei com a impressão que não serviu de nada eu dar as explicações que tinha que dar e voltei a responder sobre o assunto na minha página. Portanto, essa é uma questão que merece um debate profundo em Portugal. É um dos temas em que eu tenho insistido, que tem a ver com aquilo que eu considero que é um ataque à nossa liberdade, à nossa maneira de estar, que incere naquilo que até nós podemos considerar uma espécie de violência identitária.

Ficou dada essa resposta então na comissão e na sua página e mantém essas coisas.

Mantenho.

Era só pra dar essa oportunidade de responder. Vamos então às questões da governabilidade. O Chega votou ao lado do PS para derrubar um governo de direita. Isto não pode prejudicar o partido perante o seu eleitorado. Não tem sentido isso nas ruas?

Não, pelo contrário. Nós tendemos a ver a política como algo objetivo, que tem a ver com sondagens, estudos de estatísticas, por aí fora. Mas a política é essencialmente um fenômeno subjetivo. E os fenômenos subjetivos têm a ver com emoções, sentimentos, por aí fora. E desde 2019 que o Chega está em crescimento, porque aqueles fenômenos que explicam o crescimento do Chega, como a imigração, a saúde, a justiça, a corrupção, etc, não mudaram. Portanto, o Chega em 2019 teve um deputado, em 2022, nesse contexto, passou pra 12 deputados, em 2024 passou pra 50 e nada disso mudou, e nós estamos em 2025. Eu não vejo razões de fundo na sociedade portuguesa que alterem este crescimento sustentado que o Chega tem mantido. Agora, há aqui uma questão que é uma questão de instabilidade política, quer dizer, em seis anos, 2019 a 2025, nós vamos pra quarta eleição. Portanto, isto já parece a Primeira República, que em 45 teve 45 governos em 16 anos E quando nós olhamos qual é a fonte da instabilidade política, percebemos que a política é aquilo que resulta da relação entre o poder e o povo, o Estado e a sociedade. E a sociedade ou o povo português é absolutamente estável, quer dizer, suporta tudo, não protesta, vai a eleições. E quando nós olhamos, percebemos que a fonte da instabilidade é o poder, é o Estado, é a governação. E quando olhamos em mais detalhe, neste momento, a grande fonte de instabilidade, e é isso que os portugueses vão querer corrigir a 18 de maio, a grande fonte de instabilidade é o primeiro-ministro Luís Montenegro, foi a incapacidade do PSD de criar a sua própria estabilidade política. Agora, não venha dizer que a culpa dessa instabilidade ou da instabilidade que vivemos é do Chega ou é do PS. Não, era o próprio governo AD, o próprio primeiro-ministro Luís Montenegro, que devia ter percebido o que é ser de direita ou o que é ser de esquerda. E ele quer ficar em cima do muro. Aliás, nós em Portugal não temos uma discussão profunda sobre a fronteira entre a direita e a esquerda, que para mim, para nós, é uma fronteira moral, é uma fronteira cívica. Infelizmente, o PSD não percebe isso e quer ficar em cima do muro, quer ficar isolado. Depois cria uma instabilidade política, que é uma instabilidade política nacional, nós ainda não falámos do distrito de Leiria, mas que depois não permite aos distritos resolverem os seus próprios problemas. Como é que, por exemplo, em Leiria, nós vamos resolver os problemas da saúde, os problemas da habitação, que aqui foram falados, os problemas do ensino, que tem a ver com o ensino superior, como o caso do IPL, por exemplo, e o ensino básico e secundário, a integração da imigração, os problemas de insegurança que estão a crescer em Leiria, no distrito. Como é que nós vamos resolver todos esses problemas se o poder central é a fonte de instabilidade?

E nós já vamos aí explorar pelo menos um ou dois dos que disse Gabriel Mithá Ribeiro. Deixe-me começar aqui lançando uma nova ronda e por quem Leiria é muito importante também a questão da indústria e por isso as questões económicas ganham uma relevância particular para esta região. Margarida Balseiro Lopes, no programa eleitoral, a AD quis baixar o IRC para 15% há um ano. No orçamento de Estado foi perdendo um bocadinho essa ambição para garantir a viabilização do PS e neste programa eleitoral recua na ambição e quer uma taxa de 17%. Por que foram recuando nesta questão do IRC?

É público que para a AD, coligação PSD/CDS, é prioritário descer os impostos sobre as pessoas e sobre as empresas. E, portanto, nós iniciámos esse caminho o ano passado. É verdade que só conseguimos reduzir 1% porque o PS não deixou a redução de 2% e, portanto, nós quisemos garantir a viabilização do orçamento e queremos continuar esse caminho, esse esforço de redução dos impostos sobre as empresas, que não deve ser visto de forma isolada. Ou seja, para nós conseguirmos remover e mitigar custos de contexto e facilitar, ajudar e apoiar as nossas empresas, nós temos objetivamente, além de reduzir impostos, nós temos de melhorar a nossa justiça administrativa e fiscal. Nós temos de garantir que o Estado é menos burocrático e, portanto, de remover obstáculos que hoje em dia tolhem o crescimento das empresas. E, portanto, é com a combinação de várias destas medidas nós conseguimos criar condições para que as empresas possam criar valor, criar riqueza. E este é um tema particularmente importante para um distrito como o distrito de Leiria, porque de facto as empresas da região têm dado cartas, aliás, são até no contexto da execução de fundos europeus também empresas que lideram essa execução. E nós procurámos acelerar no último ano, desde logo ao nível também do PRR, porque é uma necessidade da nossa economia e das nossas empresas.

E também aproveitando já a pergunta que depois vou fazer ao Eurico Brilhante Dias, nos últimos dias o governo teve que reagir à questão das tarifas dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse é um ponto que pode gerar preocupações também, em especial nesta região, que é uma região que produz também muito para exportação. O governo aí tem uma especial responsabilidade?

Claro que sim. Para um distrito, para uma região como a região de Leiria, é especialmente importante, até por termos, de facto, empresas com forte pendor de exportação e, portanto, várias das decisões tomadas e anunciadas pelo ministro da Economia têm, de facto, essa preocupação. Uma das preocupações passa por apoiar as empresas a terem novos mercados, a encontrarem novos mercados para conseguirem continuar a exportar. E essa será garantidamente uma prioridade e uma preocupação do governo.

Eurico Brilhante Dias já foi secretário de Estado da Internacionalização, conhece bem este setor. Estas tarifas obrigaram os vários governos a reagir e, no caso português, as associações patronais e confederações elogiaram o pacote criado pelo governo. Por que para o PS o governo agiu tarde e mal?

Eu devo dizer que irei diretamente à pergunta, porque tarde e mal são duas coisas diferentes. Mas vamos à questão central ainda no distrito de Leiria, até porque a Margarida introduziu aqui um conjunto de questões que são para nós coletivamente importantes, que tem a ver com o tecido exportador do distrito. O distrito exporta um terço, aproximadamente, do seu volume de produção industrial na área da indústria. Está muito aberto e muito exposto às flutuações de procura internacional e há aspectos que para nós são centrais. É que o distrito, no seu conjunto, no turismo, nas várias indústrias que vão da pedra aos moldes, às peças de plástico, aos vários elementos que nós exportamos também no setor automóvel, que é um setor em grande transformação também, é um setor que precisa de apoios e de apoios dirigidos. É por isso que sempre discordámos desta ideia que só a transversalidade do decréscimo do IRC

Seria razoável, porque o PS é bastante mais ambicioso. O PS considera que o apoio efetivo às atividades econômicas transacionáveis é particularmente importante, por exemplo, ao distrito de Leiria. O tarde e mal. O tarde diz respeito ao fato de outros países terem começado bastante mais cedo a apresentar iniciativas. Estas iniciativas têm que atuar em três áreas distintas. Primeiro, os apoios nos seguros de crédito. A contratualização de seguros de crédito para mercados terceiros é particularmente relevante.

Que está no pacote apresentado pelo governo.

Sim, mas não está agora executado. Por isso, quando o senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, apresentou, havia países com pacotes de seguros de crédito para contratar. E nós não, não tivemos para contratar. Segundo, aspectos centrais como a diversificação de mercados. Nós devíamos ter preparado previamente, como eu fiz, por exemplo, com evidentemente outros membros do governo, para o Brexit, para aproveitar o CETA com o Canadá, para aproximar Portugal do mercado do Mercosul no momento em que houve um acordo entre a União Europeia e os países do Mercosul ainda. Estamos a falar dos anos 2019, quando ainda estava o presidente Bolsonaro em funções. Portanto, nós devíamos ter articulado para que no momento em que aquilo ocorreu, como diziam várias personalidades em Portugal e noutros países, tivéssemos um pacote preparado, que neste momento, como dizem as confederações patronais, entrará em vigor lá mais pra frente.

Nas próximas semanas.

Pois, nas próximas semanas. Portanto, nas próximas semanas as empresas continuam à espera.

Ou seja, é mais uma questão de timings e não de-

O mal também é muito importante. Por que é o mal? O mal porque há questões centrais que estão por resolver com este governo. Eu vou dar um exemplo. Primeiro, nós estamos a viver esta fase de forte turbulência no comércio internacional. A Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal não tem plano estratégico homologado pela tutela. Continua sem plano estratégico homologado. Ou seja, puseram uma nova direção, colocaram uma nova administração na AICEP, que tem a obrigação de em três meses apresentar o seu plano estratégico. Até hoje não foi homologado pelo governo. Não foi e não será, porque o governo está em gestão e não vai poder homologar. Segundo aspecto, fala-se dos custos de crédito. As empresas desesperam pelo pagamento dos custos de crédito. Desesperam. Eu conheço empresas, tive agora este fim de semana um caso de uma empresa que exportou para Marrocos, o cliente marroquino falhou, tem tudo aprovado na COCEC, não há fundos do tesouro pra pagar. Qual é a razão?

É uma questão de operacionalização.

Terceiro. Não, mas eu quero dar um terceiro. Eu deixei, em 2022, e teve sequência com o meu sucessor, como secretário de Estado da Internacionalização, um importante pacote de auxílio às pequenas e médias empresas e às microempresas para exportação digital, via digital, nas diferentes plataformas, fundamental para diversificar mercados. As empresas estão há um ano à espera de receber o primeiro pagamento. Há um ano. E por isso nós não podemos dizer que este governo fez tarde e mal. E o mal tem a ver com isto, porque não resolveu problemas centrais. As empresas estão a desesperar que o IAPMEI faça pagamentos, a desesperar em vários dos programas. Por isso, quem quer apoiar neste momento as empresas, tem que começar por fazer o essencial. Paguem às empresas nos diferentes instrumentos, quer do PRR, quer do PT2020 em fecho, quer no lançamento do PV2030. E é isto que é-

Talvez o Eurico pudesse ter trazido eram os dados de execução do PRR para a região de Leiria, no que diz respeito às empresas.

Mal seria.

Mal seria, mas não está apresentado, porque se apresentasse ficaria envergonhado com o desempenho que se verificava até março de 2024.

Mas isso é perfeitamente normal, Margarida. Isso é só falta de experiência, peço desculpa.

O que aconteceu de 2024 até agora.

Ó Margarida, qualquer regime de incentivos tem fases de aprovação de propostas, tem fase de execução e de pagamento.

Desde quando é que o PRR está em execução? Desde quando é que o PRR está em execução? Termina no próximo ano.

Se não houvesse hoje mais pagamentos do que havia em 23, é porque o país tinha colapsado. Não era um problema de mais cão.

Nós estamos a falar de quase mais 100 milhões de euros. Não é uma virulência. Sabe qual é o total?

Não tem noção do que é 100 milhões.

Sabe quanto é que é o total da região de Leiria? É porque não sabe, porque o total são 168 milhões.

É muito pouco dinheiro. São 100 milhões, quando nós temos PT2020, PT2030 e PRR, é muito pouco dinheiro.

Eu estou lhe a falar do PRR.

Desculpa, eu estou a falar do conjunto dos instrumentos de apoio. Agora vai me falar só do PRR, ó Margarida, sinceramente.

Também lhe podia falar do PT2030, que temos a maior taxa de execução per capita no distrito de Leiria.

É simples. Muita propaganda, alguma dela indo cortar fitas de projetos que foram lançados e concretizados, como foi o caso da Start Campos em Sines, não resisto, em que teve dois ministros a cortar a fita de um projeto que o doutor Luís Montenegro dizia que era corrupção, falta de ética, etc.

Era o data center que está envolvido na operação.

Esclareça o país, frente desta afirmação do Eurico Brilhante Dias, que Luís Montenegro disse que esse projeto era corrupção. Nós temos que ser responsáveis por aquilo que dizemos.

Ó Margarida, o Luís Montenegro associou a este projeto corrupção. Naquele mesmo dia.

As declarações do Eurico estão aqui disponíveis para poderem ser conferidas.

Eu sou muito calmo. Margarida, eu percebo que fico nervosa quando falamos de corrupção. Mas agora, vamos lá ver se nos entendemos. No dia 7 de novembro de 2023, o doutor Luís Montenegro disse que bastava por questões de corrupção e ética, e o que estava em causa era o data center. Portanto, não desvie aquilo que é o essencial. Portanto, foram dois ministros.

Não acrescenta nada proveitoso.

Dois ministros cortar a fita Do maior projeto de investimento direto estrangeiro captado para este país desde a alta Europa.

Deixe-me ir aqui ao Gabriel Mithá Ribeiro, claramente porque há aqui uma questão relevante que é esta política de Donald Trump. Gabriel Mithá Ribeiro, este protecionismo não põe em risco, sobretudo mercados como o português, que são muito dependentes da exportação?

Não. Primeiro sublinhar aquilo que foi dito, Leiria é um distrito a nível industrial, a nível económico, fortíssimo, em vários aspectos, na indústria de moldes, de vidros, por aí fora, indústria extrativa. Agora, há uma diferença profunda do Chega em relação ao PS e o PSD nesta questão do Trump. E estes dois partidos estão a revelar uma dificuldade enorme em lidar com o presidente Trump e não se pode isolar a questão económica ou das tarifas de lidar com a nova administração de Trump em termos políticos gerais. Há aqui algumas notas que não têm aparecido no debate público que me parecem fundamentais. Nós não queremos ver o que está acontecendo. O que está acontecendo nos Estados Unidos da América desde janeiro deste ano não é muito diferente daquilo que aconteceu em 1989 com a queda do muro de Berlim. Na altura não se previa que em 1991, portanto dois ou três anos depois, a União Soviética se revelasse um gigante de pés de barro e implodisse. O mundo está a sofrer uma transformação profunda e se calhar daqui a um, dois anos as pessoas vão perceber o que está a acontecer. A perda de poder da esquerda nos Estados Unidos é significativa e isso vai afetar todo o Ocidente. Portanto, é preciso perceber isso, é preciso saber lidar com o presidente Trump e é exatamente isso que PSD e PS não são capazes de fazer. Veja, esta questão das tarifas do presidente Trump, eu já lá vou, mas não pode ser desligada da política externa global dos Estados Unidos da América. O presidente Trump fez aquilo que na Europa tem que ser feito, que foi o combate a sério à imigração ilegal. Essa imigração ilegal estava associada ao tráfico de seres humanos e ao narcotráfico. Isso são fenômenos suficientes para destruir um povo ou uma sociedade. E é aí que nós integramos as tarifas aduaneiras, isto é, o presidente Trump está a fazer aquilo que os portugueses e demais europeus deviam fazer, que era defender as economias nacionais, defender os empregos nacionais, reequilibrar ganhos e perdas em relação às economias externas. Portanto, tudo isto é uma lógica sólida, continuada, que nós não queremos perceber e estamos a fazer um braço de ferro para romper com o presidente Trump. Eu devo dizer que esta guerra econômica de tarifas entre os Estados Unidos da América e a China, se nós em Portugal, incluindo o distrito de Leiria, percebermos como tem de ser percebida, até pode ser vantajosa, por exemplo, pra indústria de moldes, pra indústria de exportação, o reequilíbrio do circuito econômico no mundo ocidental. Mas o que se está a fazer é querer fazer uma guerra com o presidente Trump, que pode, em vez de beneficiar a Europa, como tudo indica que pode acontecer se nós percebermos o mundo que se está a reconstruir, pode prejudicar-nos. Portanto, é preciso perceber que o grande adversário do Ocidente, o grande adversário da Europa em termos econômicos, e não só, é a China. E nós estamos aqui a fazer um braço de ferro e com esta orientação do PSD e do PS, nós vamos afundar-nos ainda mais. Quer dizer, a Europa não é os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, especialmente com o presidente Trump, a última coisa que é é inimigo da Europa. Mas quer se vender o mundo ao contrário, como se não houvesse aqui uma questão de valores, de princípios, de maneira de estar ocidental. O presidente Trump, com aquela questão do Dodge, está a fazer um combate que não se via contra a fraude, o desperdício e o abuso do aparelho de Estado. Aquela questão da USAID foi usada pela esquerda pra divulgar o pior da esquerda pelo mundo todo. E essa esquerda que se afirma pelo mundo todo é claramente antiocidental. Portanto, eu acredito que daqui a um, dois anos, nós finalmente vamos perceber aquilo que está a mudar, e a mudar profundamente, desde janeiro deste ano.

A falha do lado de cá que não estão a saber interpretar esses sinais dados por Donald Trump.

Evidentemente que quem governa Portugal, em vez de procurar orientar a economia, a vida, as instituições, o combate à corrupção, a redução do peso de Estado no sentido em que o Ocidente deve caminhar, querem continuar com uma lógica inversa a isso. E claro que a Europa vai perder e claro que Portugal vai perder.

Pelo que eu vou percebendo aqui, a Margarida e o Eurico vão querer responder ainda também a esta matéria, mas deixem-me passar já pro nosso último tema e aqui pedia respostas mais breves. Claro que se quiserem ainda fazer algum comentário sobre esta situação, podem fazê-lo. Margarida Balseiro Lopes, a saúde é também outro dos problemas que o país tem enfrentado. No caso da região de Leiria, já está inscrito no orçamento de Estado as verbas pro novo Hospital do Oeste no Bombarral. Estando a localização decidida, havendo dinheiro, por que o concurso ainda não foi lançado?

Porque de fato houve um processo que foi deixado pelo governo anterior, que de resto todos sabemos que o resultado final nem sequer é um resultado que beneficie o distrito de Leiria. Mas esse é um processo que está a ser reavaliado para que a decisão possa ser tomada em breve. Dar nota de que a saúde no distrito de Leiria não é apenas a região Oeste. Também há a intervenção de outras duas Unidades Locais de Saúde, no caso de Leiria e Coimbra. E tem, de facto, havido a preocupação de reforçar aquela que é a resposta ao nível dos cuidados de saúde primários. Houve a redução em cerca de 9 mil pessoas sem médico de família, mas continuamos a ter cerca de 100 mil pessoas sem médico de família. As Unidades de Saúde Familiar de tipo C que em breve vão existir, apesar de na lei existirem há muitos anos, nunca tinham sido operacionalizadas. Das 20 anunciadas para o país todo, nós temos no distrito cinco, e isso mostra que, de facto, é uma preocupação, não só a saúde, mas a saúde no distrito de Leiria. E estas cerca de cinco Unidades de Saúde Familiar tipo C vão conseguir dar resposta, portanto vão conseguir atribuir médico, médica de família a quase 50 mil pessoas, porque esta tem de ser uma preocupação. Obviamente que tem existido, e eu acho que isso também é um fator a destacar, uma grande parceria entre a Unidade Local de Saúde de Leiria e os municípios da região, em particular da Comunidade Intermunicipal de Leiria. Ainda amanhã, dia 22 de abril, será apresentado um projeto em parceria com os municípios, que vai procurar oferecer com unidades móveis serviços de saúde de maior proximidade e, portanto, a saúde terá de continuar a ser uma prioridade.

Só aqui recentrando no novo hospital do Oeste, se para esta demora toda não contribui algum desconforto dos autarcas, muitos deles do PSD, que são contra a localização do hospital.

É uma decisão que de facto tem sido muito contestada, em particular pela população das Caldas, Óbidos, mas enfim, é uma decisão que ainda não está tomada.

Eurico Brilhante Dias, no caso do PS, se o PS sair vencedor e portanto com capacidade de execução, este novo hospital é para avançar nesta localização ou este desconforto entre os autarcas pode aqui levar a reavaliações?

Duas notas prévias. Primeiro, porque não resisto depois de ouvir o senhor deputado Gabriel Mithá Ribeiro falar, de lhe dizer que nós percebemos muito bem o que é que está em causa. As universidades portuguesas perceberam, aqueles que tinham o apoio do USAID em África, em momentos muito difíceis, no meio de guerras e de grandes calamidades, também perceberam. Aqueles que ouviram o presidente Trump e o vice-presidente J.D. Vance dizer que a Europa tinha sido construída, o projeto europeu, contra os Estados Unidos, para tramar os Estados Unidos, todos nós percebemos muito bem o que é que está em causa. E percebemos também que há hoje um conjunto de europeus que percebe que tem que se unir para construir a sua defesa comum de forma mais independente dos Estados Unidos da América. Aliás, dando passos naquilo que o próprio governo acabou por fazer quando cancelou a compra de aviões com origem nos Estados Unidos ainda bem há pouco tempo, apresentado pelo senhor Ministro da Defesa. E percebemos muito bem que hoje em dia há uma internacional de extrema-direita, de que faz parte o senhor deputado Gabriel Mithá Ribeiro, que em vez de lutar por mais compreensão, redução de tarifas, mais comércio internacional, mais prosperidade coletiva, opta sempre por uma lógica de confronto, de divisão e de empobrecimento. E eu não conheço nenhum candidato ao distrito de Leiria, com exceção do senhor deputado Gabriel Mithá Ribeiro, quando eu ainda há pouco disse que as empresas do distrito têm, na área industrial, um terço exportam, um terço do seu volume de negócios é para exportar. Subscrever este tipo de projetos, confundir tarifas com migrações e coisas do gênero, só serve para empobrecer o distrito de Leiria. E aquilo que o senhor deputado Gabriel Mithá Ribeiro fez aqui foi defender objetivamente o empobrecimento dos empresários e dos trabalhadores do distrito de Leiria.

Vamos à questão da saúde.

Quanto à questão da saúde, devo dizer, como nota prévia, a saúde no distrito de Leiria é bem a ilustração do fracasso absoluto deste governo. Nós estamos aqui depois do domingo de Páscoa, que foi pior do que o domingo de Páscoa do ano passado. O verão já tinha sido pior que o verão do ano passado. E por quê? Porque a primeira medida que este governo tomou foi demitir o doutor Fernando Araújo.

Que é candidato do Partido Socialista no círculo do Porto.

Ser candidato do PS não é um problema. Há muita gente do PSD que trabalhou comigo.

Mas é um momento de clarificação.

Há muita gente do PSD, olhe o doutor Miguel Frasquilho, por exemplo, que trabalhou com o governo do PS. Sabe que isso é saudável. Que a administração pública não seja monocolor, é saudável. Vindo de um dirigente do PS, que trabalhará e que trabalharei com outros dirigentes e com o PSD. Sabe que trabalho com muitos autarcas do PSD no distrito de Leiria há bastante tempo. E os autarcas do PSD sabem que eu trabalho com eles como se fossem do meu partido ou de outro partido qualquer. Isso não tem nenhuma importância. Agora, essa demissão gerou um problema evidente. O distrito de Leiria nunca tinha tido grávidas a ter filhos a 200 quilômetros O distrito de Leiria, no verão de 2023, apesar das dificuldades, tinha tido uma coordenação entre a ULS Oeste e a ULS Leiria, que tinha permitido não encerrar tanto tempo os blocos em Leiria. Foi tudo dizimado. Lançou-se 51 vagas para médicos de família. Apareceram 10, com meses de atraso. Tudo isto tem a ver com a forma como esta senhora Ministra da Saúde tem vindo a exercer o seu cargo. A forma como foi avisada repetidamente que criar rupturas com a direção executiva iria provocar um empeoramento. Tem a ver com os nossos utentes de Castanheira de Pera, que são da ULS Coimbra, que ficaram sem médico de família. O Bombarral chegou a ter sete médicos de família, não tem médicos de família. E por aí adiante.

Castanheira de Pera é um dos concelhos que terá uma unidade de saúde familiar tipo C e, portanto, terá médico de família.

Terá. O ULS Coimbra.

Nós estamos em funções há 11 meses, vocês estiveram oito anos.

Isso é mais uma ilustração da falta de preparação. Portanto, este governo recebeu uma reforma da constituição do ULS e na transformação de todas as USF em USF tipo B. Chegou, como não sabia o que fazer, apresentou 20 USF tipo C. Margarida, sabe quantas manifestações de interesse para USF tipo C há na ULS Leiria?

Há cinco.

Não há.

Há cinco! No distrito de Leiria há cinco.

Lamento dizer-lhe, Margarida, mas isso é desconhecimento. Cinco foi o número que o governo apresentou. Manifestações de interesse têm a ver com privados que querem operar uma delas. Como eu falo com a administração do hospital e da ULS Leiria, sei bem o que me disseram. E o que disseram é que o problema dessas USF tipo C tem o mesmo que têm as USF tipo B, por exemplo, que estão no quadro da ULS: não têm médicos. E, portanto, ninguém vai constituir uma USF tipo C se não tiver médicos. E por isso, em Leiria, depois do anúncio no pontal das cinco, sabe quantas USF tipo C que estão a funcionar no distrito de Leiria? Zero. E sabe por que é zero? Porque o problema é o mesmo. Olhe pro diploma, Margarida. As restrições que estão impostas à USF tipo C, algumas delas justas, feitas por este governo, devo dizer, concordo com algumas das restrições que foram lá postas pelo governo. São restrições que impedem objetivamente que as USF tipo C possam ter médicos. A restrição nos enfermeiros é menor, mas nos médicos não, porque, por exemplo, exige que o médico pra trabalhar numa USF tipo C não possa ter trabalhado para o Estado nos últimos três anos. Sabe quantos médicos é que há nessa circunstância? Zero que queiram trabalhar. E é por isso que das cinco USF tipo C, as manifestações de interesse, houve uma que se aproximou, mas não há nenhuma proposta pra USF tipo C.

Eu iria pedir, só pra concluir com a questão do hospital do Oeste.

Com a questão do hospital, eu digo muito simples. Eu não falo de cor, eu lamento, mas eu tive mais do que uma reunião com a CIMA Oeste. A CIMA Oeste tem autarcas eleitos por diferentes partidos, neste caso o PS e o PSD, e tem independentes, naturalmente, como é o caso do autarca das Caldas da Rainha. Essa questão foi muito discutida. O único autarca que é frontalmente contra, e já agora devo dizer que tem da minha parte toda a compreensão, porque é o autarca das Caldas, que é independente. Dos outros autarcas à volta da mesa, todos, quer os autarcas que são do distrito de Leiria, do sul do distrito de Leiria, quer dos autarcas do norte do distrito de Lisboa, aquilo que todos dizem é: avance com o hospital fazendo uma outra coisa, que é a valorização do Hospital das Caldas, do Hospital de Peniche e, neste caso, também do Hospital Torres Vedras, para que essas unidades possam ser integradas. Porque o que é importante é ter serviços hospitalares que alarguem o conjunto de especialidades que hoje a ULS Oeste não tem.

E por isso não há problema em avançar com a...

E por isso nós devemos avançar. Mas a mais, avançar e valorizando o Rainha D. Leonor, valorizando o Hospital das Caldas, porque o Hospital das Caldas continuará a ser fundamental para prestar um conjunto de serviços.

Mesmo com esta nova infraestrutura.

Mesmo com esta nova infraestrutura. Agora, há uma coisa que nós não fazemos: não brincamos com a população. E, portanto, por cada dia de atraso da construção deste hospital, são milhares e milhares de utentes do SNS que têm piores serviços de saúde, e isso não se faz. Devo dizer que em julho de 2024, e com isso termino, a Assembleia da República votou um projeto de resolução que não teve sequer origem no Partido Socialista. Teve origem num conjunto de iniciativas, salvo erro, do PAN, do PCP e julgo que o Bloco de Esquerda. E é um projeto de resolução que é votado ao 4 de julho de 2024. Se for 7 de julho, perdoem-me a imprecisão na data. É votado por todos os partidos com a abstenção depois do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal, no sentido de se avançar com a construção e com a valorização daquelas três unidades, incluindo aqui Torres Vedras, Peniche e das Caldas. E por isso, a abstenção é isto.

Não, no caso também é a valorização.

É a abstenção violenta ou menos violenta, mas neste caso é uma abstenção que viabilizou isto mesmo, o hospital no Bombarral, só que não vão dizendo, entretanto.

O PS está comprometido com a construção do hospital no Bombarral e da parte da AD, coligação PSD/CDS, é uma questão que ainda está a ser avaliada.

A AD está comprometida, mas está à espera que passem as eleições. E a população das Caldas sabe bem do que estou a falar.

Gabriel Mithá Ribeiro, o ano passado, neste debate, pediu uma clarificação sobre se este novo hospital seria uma aposta a 100% do SNS ou seria, por exemplo, enquadrado numa parceria público-privada. Tendo em conta estas dificuldades todas que temos vindo a registrar, um novo hospital nesta região deve funcionar em regime de PPP?

Sim, em princípio, mas eu não tenho essa ideia fechada. O que eu garanto é que a questão da saúde, e como se viu aqui no discurso do PSD e do PS, é absolutamente prioritária para o distrito. E estamos, como disse a senhora ministra Margarida Balseiro Lopes, a questão da saúde no distrito vai além da questão do hospital. Mas eu antes de falar do assunto, faz-me confusão esta pulsão totalitária dos socialistas, bem evidente no discurso do senhor deputado Eurico Brilhante Dias, de decidir ele aquilo que os outros... Então é bom que ele saiba que eu não sou de extrema-direita e eu é que defino aquilo que sou, não é ele. Portanto, esta tentação soviética ou maoísta dos socialistas. O senhor deputado agora está a interromper para ver se eu não digo para os ouvintes não perceberem o que eu estou a dizer. Esta pulsão totalitária do senhor deputado Eurico Brilhante Dias, tipicamente socialista ou soviético ou maoísta, é absolutamente horrorosa.

Pode prosseguir, Gabriel Mithá Ribeiro. Força, estamos a ouvir.

E este discurso circula no espaço público, este discurso violentamente totalitário dos socialistas circula no espaço público como se fosse uma coisa normal. Portanto, eu repito e digo ao senhor deputado Eurico Brilhante Dias, eu não sou de extrema-direita e os portugueses que estão com o Chega não são. Escusam de vir com essa conversa. Portanto, isso fica claro.

Na próxima manifestação que for com o conhecido Mário Machado, eu depois volto-lhe a relembrar que é de extrema-direita.

O senhor tem uma pulsão totalitária.

Sim, eu sou totalitário, mas o presidente Trump não é totalitário. Eu já percebi, senhor deputado. O senhor deputado quer autodefinir-se como democrata, ainda que se dê com antidemocratas e que, aliás, seja o único deputado na Assembleia da República censurado pela Comissão de Estatuto de Deputados por insultar uma colega. Eu acho isso extraordinário, senhor deputado. O senhor deputado não quer se clarificar. Senhor deputado, insultou uma colega, e por isso o senhor deputado vem a este debate, fica muito nervoso porque lhe chamam de extrema-direita, mas não há outra forma de dizer, senhor deputado Gabriel Mithá Ribeiro, o senhor deputado, ainda por cima com as funções que ocupa na Assembleia da República, insultou uma colega e é objetivamente um dos atores da extrema-direita portuguesa.

Vamos ouvir Gabriel Mithá Ribeiro.

Isto não é totalitário, isto é ser verdadeiro. E a verdade, por muito que doa, deve ser dita.

Pronto, quem está nervoso é o senhor deputado, que nem me deixa falar. Portanto, eu não insultei ninguém.

Se o presidente Trump ficava mais nervoso.

Vamos ouvir agora Gabriel Mithá Ribeiro.

Vou continuar. Eu não insultei ninguém. O que eu fiz e faço e vou continuar a fazer, para que o senhor deputado Eurico Brilhante Dias saiba, é uma coisa chamada liberdade de expressão que ele odeia. Está vendo? Ele não me deixa falar.

Feminizia é o quê, senhor deputado? Não é insulto? Desculpa, senhor deputado. Chamou feminazi à senhora deputada. Feminazi não é um insulto?

Para mim, não. É a minha opinião.

Por isso é que o senhor diz que não é de extrema-direita, porque não é um insulto.

Mas vamos ouvir agora Gabriel Mithá Ribeiro. Força, para conseguir explicar a sua ideia, Eurico Brilhante Dias. Agora vamos ouvir Gabriel Mithá Ribeiro.

Eu estou aqui há um, dois, três minutos, se calhar fui eu que menos falei, e tenho desse lado a velha pulsão totalitária dos socialistas que nem deixa sequer haver liberdade no espaço público.

Não, mas tem toda a liberdade. Prossiga com a ideia.

Da pulsão totalitária dos socialistas, em especial do senhor Eurico Brilhante Dias, as pessoas que me estão a ouvir confirmaram agora. Mas eu quero falar da questão da saúde no Oeste. Portanto, primeira: vai além, como disse a senhora ministra Margarida Balseiro Lopes, da questão do hospital. Quer dizer, há uma falta grave de coesão do território nacional que se sente no distrito de Leiria. Portanto, há falta de médicos de família, uma questão severa em Ansião, Alvaiázere, Pedrogão Grande, além das questões mais centrais, como a situação do Centro Hospitalar de Leiria, urgências de ginecologia e obstetrícia. Eu tenho aqui os dados, quer dizer, 132 dias fechados, mesmo na pediatria, por aí fora. Agora, pelo menos para aproveitar os últimos minutos, para esta questão do novo hospital do Oeste. Esta é uma história longa, que começou em 2008, e o senhor deputado Eurico Brilhante Dias estava muito bem com o governo de José Sócrates. Como o aeroporto já não ia para a região de Leiria, decidiu-se então em 2008, a história começou em 2008, que iam ser construídos dois hospitais, um para os concelhos do Oeste Sul e outro para os concelhos do Oeste Norte. E foi em 2015, o governo de António Costa que decidiu substituir duas unidades hospitalares por uma única grande unidade hospitalar. E com isso, o que aconteceu? O governo António Costa, do qual o senhor deputado Eurico Brilhante Dias fez parte, criou uma divisão desnecessária entre as populações e com a decisão que tomou de ser no Bombarral, agravou o problema, ou vai agravar o problema da falta de coesão do território nacional, mas pelo menos que se construa o hospital. Agora, o PSD chegou ao governo, em vez de ouvir as forças vivas do distrito, especialmente da zona de Caldas de Rainha, Óbidos, o que o governo do PSD fez? Primeiro, não resolveu nenhum dos problemas de saúde no distrito, nem a nível nacional. Em segundo lugar, a nível do distrito, seguiu a decisão do PS. E, portanto, nós achamos, e levamos essa discussão à Comissão de Educação, que tem de se pensar bem nesta questão do novo hospital Porque a região Centro, sedeada em Leiria, é sugada a norte pela grande área metropolitana do Porto e a sul pela grande área metropolitana de Lisboa. E portanto, em vez da localização do novo hospital ser mais central, mais favorável à região Centro, foi mais ou menos uma cooptação do Bombarral para a região Sul. Isto é para beneficiar, sobretudo, o distrito de Lisboa. Claro que em termos de ser construído o hospital, se tiver que ser no Bombarral, que seja no Bombarral e que se construa o hospital no Bombarral, mas há aqui necessidade de pensar a decisão que se tomou. E por isso é que o PSD não consegue explicar porque é que tem problemas com os seus próprios autarcas. Eu sei por quê, é porque nunca quis ouvir as forças vivas da região, e nós ouvimos e nós percebemos o que é que poderia ser feito. Não uma, mas duas unidades hospitalares com valências distribuídas entre elas, facilitavam o investimento inicial, facilitava a gestão dos hospitais, como nos foi explicado.

E por isso, a ser uma, que seja o mal menor, que é avançar no Bombarral.

É o mal menor, mas o PSD ainda vai a tempo de pensar na melhor solução, porque até daria, a longo prazo, maior facilidade de cobertura da assistência hospitalar na região. Uma região que sabemos, e foi aqui referido, por exemplo, tem épocas de turismo, épocas sazonais, onde há muita procura. Além do envelhecimento da população na região, muitas famílias acabam por sair da região e os idosos ficam sozinhos. Tudo isso cria uma pressão enorme na questão.

Que obriga a reformular essa estrutura de saúde, na vossa opinião.

E o PSD aprender a ouvir as forças vivas para não cometer erros de governação, como tem feito, como fez no último ano.

Gabriel Mithá Ribeiro, Eurico Brilhante Dias, Maria Balceiros Lopes, obrigado pela disponibilidade, por se juntarem a este debate da Rádio Observador. Obrigado.

Obrigado.