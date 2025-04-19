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Bem-vindos ao Explicador Especial da Rádio Observador. Estamos a promover debates nos vários círculos eleitorais do país, hoje sobre Portalegre. Tenho comigo o Luís Moreira Testa, do Partido Socialista, jurista, já foi deputado em duas legislaturas, é também o presidente da Federação Distrital do PS de Portalegre, e o João Lopes Aleixo, do Chega, consultor, licenciado em Gestão e Administração de Empresas, é presidente da Mesa da Convenção e do Conselho Nacional do Chega e deputado municipal em Lisboa. Bem-vindos a ambos. Luís Moreira Testa, começo por si e já vamos às questões específicas de Portalegre. As sondagens apontam, quer seja uma vitória do PS, quer da AD, para números muito próximos. Estando ainda assim longe de uma maioria à esquerda, como é que o PS pode assegurar condições de governabilidade em caso de vitória? Estará sempre dependente da AD?

Antes de mais, muito boa tarde. Cumprimentar o João Aleixo, Miguel e todos os ouvintes da Rádio Observador. As questões de governabilidade são questões que se adquirem depois da noite eleitoral. A expectativa que nós temos é conseguir uma maioria robusta para o Partido Socialista, ainda que não seja uma maioria absoluta, mas que permita uma clarificação do quadro político que nos permita governar o país para dar resposta às necessidades dos portugueses e das portuguesas. E portanto, nesse sentido, esses cenários são cenários que se vão construindo. A pergunta que me coloca é uma pergunta, admito, de retórica, mas que tem uma explicação simples. Nós vivemos num espectro político-partidário muito distante daquele que existia nos anos 70 e 80 e, portanto, a democracia portuguesa também tem que passar a conviver com o espectro democrático que se foi consolidando nos últimos tempos. Eu admito que o facto de hoje em dia ser mais complexo um partido ter uma maioria robusta que possa determinar alguma explicação para que isso não coincida com estabilidade governativa. Mas eu não entendo isso assim. E no meu entender, aquilo que determina a estabilidade governativa é a capacidade que os diferentes partidos podem ter de se articular com as demais forças partidárias no espectro parlamentar para garantir a governabilidade do país.

E isso acha que o PS terá?

E nesse sentido, o Partido Socialista, do meu ponto de vista, oferece mais garantias do que propriamente o PSD, porque o PSD tinha uma condição que ainda assim foi proporcionada por outros partidos, nomeadamente pelo Partido Socialista, mas que não conseguiu traduzir em longevidade governativa.

João Lopes Aleixo, já vou a estas questões da governabilidade, deixe-me só perguntar-lhe, porque não é de Portalegre, não tem vida em Portalegre, isso pode prejudicá-lo enquanto candidato pelo distrito?

Esse pressuposto é mediamente correto, porque a minha família está perfeitamente instalada há muitas gerações no distrito de Évora, fronteira com Portalegre, e originalmente é de Portalegre e mais do que ser Portalegre, Évora ou Beja, eu acho que a questão aqui é a defesa do Alto Alentejo e do Alentejo como um todo. E por isso eu penso que mais do que a questão de onde nós somos e de que terra é que vimos, é a forma como nós encaramos este desafio e como lutamos na defesa das populações que aí vivem e com um conhecimento familiar e próprio, não só de empresas agrícolas no distrito de Évora e de Portalegre, considero que isso nunca será um óbice na função que me possam vir a confiar no dia 18.

Muito bem, não o diminui na sua opinião.

De forma alguma. Antes pelo contrário.

Deixe-me ir aqui também à influência do Chega. Apesar de ter tido 50 deputados, o Chega acabou por ficar arredado do centro de decisão com aquele "não é não" de Montenegro. Como é que o partido pode ter influência se não são quebradas as linhas vermelhas?

Houve duas questões que desde o início, nas eleições legislativas, foram claras da parte do Chega, que não viabilizaríamos um governo do PS, mas que queríamos criar condições para estabilidade governativa à direita. Quem impôs essas barreiras não fomos nós, foi o governo do PSD e o senhor primeiro-ministro Luís Montenegro. Por isso, nesse aspecto de podermos e que agora nos encontramos de eleições no dia 18, podia ter sido evitado se tivesse havido uma maior disponibilidade para negociar. E o que é facto é que isso foi tudo posto de parte com o "não é não" e com a questão das linhas vermelhas. No entanto, repare que o Chega teve uma postura na Assembleia da República, independentemente disso tudo, de estar ao lado daquelas propostas que poderiam beneficiar a vida dos portugueses. E falando de uma, e aqui o Luís concordará comigo, que fazia parte também do programa eleitoral do Chega e que veio beneficiar a região de Portalegre, é o caso das SCUT e com a abolição das portagens da A23, que vieram beneficiar não só o distrito, como todos os empresários que aqui trabalham. Por isso, independentemente da questão da estabilidade governativa, não é isso que nos diminui na capacidade de tentar levar avante as nossas políticas, o que nós achamos que é bom para as pessoas. Ao contrário de outros partidos, nós votámos sempre ao lado dos partidos que apresentavam propostas nesse sentido. Não tivemos essa barreira ou essa cegueira ideológica que muitos outros partidos demonstraram, nomeadamente ainda ontem no debate do doutor André Ventura com a CDU, que vimos que há ali uma cegueira ideológica que votam contra tudo o que o Chega apresenta, independentemente de estar de acordo com o que eles defendem e só porque somos nós. E eu penso que isso não é forma de governar, porque nós somos eleitos para representar um distrito, somos eleitos para representar um país e devemos ter no cerne das nossas preocupações o bem de quem nos deu a sua confiança, de quem nos elegeu e de todos os outros, porque quando vamos para a Assembleia da República representamos todos, não apenas os que nos elegeram.

Deixe-me pegar ainda uma questão que disse, que foi as SCUT e as acessibilidades são sempre um tema muito premente no distrito de Portalegre. Ainda há poucas semanas, o atual ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, referiu-se a Portalegre como uma ilha rodoviária, por ser a única capital de distrito sem ligação por estrada. Luís Testa, tendo o PS tido já responsabilidades de governo, por que é que esta situação nunca se resolveu? Pode-se dizer que Portalegre falhou aquele timing dos grandes investimentos em autoestradas que o país teve?

Sim, a questão das ligações rodoviárias é uma questão muito pertinente e não fosse a obtusidade do governo de Passos Coelho, essa questão poderia estar resolvida. Quando o governo de Passos Coelho assinou o último acordo de parceria com a União Europeia, identificou as ligações rodoviárias como prioridade negativa, ou seja, admitiu que a União Europeia impusesse a impossibilidade de se investir com apoio comunitário em mais rodovias no país, como se estivesse tudo feito. Não, não está tudo feito. E nós hoje estamos perante uma circunstância de termos que recorrer a verbas do Orçamento Geral do Estado para financiar um conjunto de obras rodoviárias que não estão feitas e que necessitam ser feitas, nomeadamente a ligação entre a A6 e a A23, que consta do nosso programa eleitoral distrital e que carece, obviamente, de um investimento por parte do Estado português em quadro de emergência. Nós muitas vezes na política utilizamos um chavão que é a avaliação custo-benefício para determinar um conjunto de investimentos, ou seja, tentarmos perceber se vale a pena fazer aquele investimento ou não vale a pena. A verdade é que a diminuição drástica de população no Alto Alentejo leva a que qualquer análise custo-benefício seja praticamente sempre negativa no nosso quadro populacional. Mas a política não pode ter só este instrumento para avaliar das necessidades de investimento, e o João certamente concordará comigo, da necessidade também olhar para os investimentos do Estado como tendo a perspetiva do fomento. Ou seja, a determinada altura, o Estado não pode só determinar se faz ou não faz um investimento por ele ser relevante para o quadro atual. Não, o investimento pode ser feito, e deve ser feito, na perspetiva de transformar o quadro atual. Aliás, foi isso que aconteceu com a barragem do Pisão. Foi uma grande conquista do Partido Socialista, dos autarcas do PS do Alto Alentejo, dos deputados eleitos naquela legislatura, em que todos juntos trabalharam para que um determinado investimento, neste caso de fins agrícolas e de abastecimento de água às populações, pudesse ser âncora para a transformação da realidade de um território. E o investimento rodoviário também tem essa faceta, a possibilidade de transformar um território, porque senão, vejamos, uma empresa, investimento direto estrangeiro, uma empresa internacional, quando escolhe Portugal para investir, escolhe os territórios que melhores condições, nomeadamente em termos de infraestruturas, colocam ao seu dispor. E nós no Alto Alentejo não podemos estar, por via da ineficiência do Estado, prejudicados em concorrência com outras regiões. E isto é muito sintomático, tem sido muito sintomático. E se essa é uma grande bandeira que os autarcas, as populações, os movimentos cívicos, os eleitos na Assembleia da República devem ter no próximo quadro político, é precisamente a da construção de uma via rodoviária que permita a ligação entre a A6 e a A23.

O governo agora anunciou um conjunto dessas intenções. Se o PS for para o governo, a ideia é dar seguimento a esses anúncios?

Repara bem, esse compromisso da ligação A6 à A23 era um compromisso já assumido no ano passado, nas últimas eleições legislativas. Basta ler o nosso programa, onde estava bem identificada essa questão. O governo agora anunciou, como aliás anunciou à 25ª hora, nem percebo como é que um governo em gestão consegue fazer isto, a alteração do plano ferroviário nacional. Anunciou por mera questão eleitoral, já depois das eleições estarem marcadas e com o objetivo meramente eleitoralista.

Deixe-me pegar nisso que disse, porque João Lopes Aleixo, Portalegre, além da questão da rodovia, tem também este problema da ferrovia, que a estação mais próxima da capital de distrito está a 15 quilômetros, portanto, não está dentro da cidade. É viável pensar numa aproximação da estação à cidade ou a prioridade deve ser o investimento na rodovia?

Miguel, eu tenho alguma dificuldade em pôr isso nessa forma. Aliás, deixe-me pegar só um pouco no que o Luís também disse Porque em algumas coisas concordamos, até com o senhor ministro Pinto Luz, porque realmente Portalegre é uma ilha rodoviária. O que é lamentável é que nos últimos anos as pessoas e os responsáveis que puderam fazer a diferença e mudar esse status quo, não o fizeram. Não se compreende como a capital de distrito esteja a 50 km da A23 e a 70 da A6, tenha projetos como o IC13, que seria importante para o distrito, continue pendurado como um projeto e inclusive o IC9. E a verdade é que tanto PS como PSD tiveram responsabilidades, quer no governo, quer nas autarquias, e podiam ter feito essa diferença. E então quando falamos do Pisão, isso ainda é mais dramático. E o problema aqui, penso que todos nós concordamos no diagnóstico. O problema está em pôr as coisas a andar e fazer diferente, porque então o Pisão eu acho que é vergonhoso, visto que estamos a falar de um projeto que se começou a falar na década de 50. Passaram 70 anos e um projeto que é fulcral pra agricultura da região, é fulcral em termos de abastecimento da água, se fizermos o Alqueva, pode ter a componente de turismo, a questão da central hidroelétrica, ou seja, é determinante para este registo. Como dizia, a ferrovia é outro óbice da região, inclusive a estação de Portalegre, como bem dizia. Eu por acaso medi, são 12 km, mas depende do sítio quando vai. E a linha do Leste está completamente quase ao abandono. Ou seja, todas as ligações que possa fazer para os grandes centros urbanos e mesmo pra Espanha, é uma desgraça quando se está ali em Portalegre, e o Luís aí tem toda a razão. Um empresário quando vai investir, a pergunta que se faz, e ainda esta semana estive em algumas associações do setor, é: qual é o empresário, no seu devido juízo, desculpo-lo desta forma, que se vai implantar em Portalegre? E depois isto é um ciclo vicioso, porque temos o despovoamento cada vez maior e Portalegre é o distrito com menos pessoas neste país, com uma quebra inacreditável nos últimos 10 anos, de cerca de 11,5%. Está cada vez mais envelhecida, com 30% da população com mais de 65 anos e não há empregos. Isto vai se alimentando a si próprio e nunca saímos daqui. Ou seja, é preciso um governo determinado e que de uma vez por todas veja o que se passa no Alto Alentejo, nomeadamente em Portalegre, e que queira fazer a diferença, porque senão qualquer dia, e nós hoje em dia, falando da questão eleitoral, elegemos dois deputados por Portalegre, qualquer dia não elegemos ninguém, embora isso não seja possível, mas não elegemos ninguém porque não há população pra votar. Isto eu acho que é gritante. Acho que todos nós, e quando digo todos nós, todas as forças políticas farão o diagnóstico, não diria muito diferente. A questão que eu ponho é: como é que isto se muda e quando é que se muda? Porque nos últimos 50 anos, com os governos que tivemos, o que é verdade é que nada aconteceu.

E deixe-me pegar nesta questão do despovoamento. Eu vou aqui relacionar com outra matéria um pouco mais específica, que é a saúde. A Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo tem uma elevada dificuldade em recrutar, sobretudo especialistas. Este é um problema que não é de agora, também não é do último ano. Já se tentaram várias estratégias. Como é que se pode chamar pessoas pro interior, sobretudo neste setor da saúde, que é tão importante? Os privados podiam ter aqui algum interesse na exploração da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, por exemplo?

Ora bem, a questão da saúde é uma questão muito complexa e, portanto, não há receitas simples para questões muito complexas. Uma das questões que foi elencada no último período de governação do Partido Socialista, foi a necessidade de se comportar em um conjunto de investimentos pra Unidade Local de Saúde, e investimentos que fossem investimentos de última geração, porque não era possível atrair profissionais de saúde recém-formados, qualificados, com uma qualificação moderna, para operar estruturas de saúde do século passado. Isso não acontecia, não podia acontecer. E, portanto, hoje em dia, visitando quer o Hospital de Portalegre, quer o Hospital de Elvas, quer todos os centros de saúde e extensões de saúde do Alto Alentejo, nós percebemos que houve uma modificação brutal do ponto de vista da capacidade instalada em toda a Unidade Local de Saúde. Por exemplo, a nova Unidade de Cuidados Intensivos, que está praticamente terminada, e que é uma obra de grande monta. Foram praticamente €7 milhões para construir uma Unidade de Cuidados Intensivos num hospital do interior. É uma Unidade de Cuidados Intensivos de primeira linha em qualquer parte do mundo. E isso também serve de apelo aos novos profissionais de saúde pra poderem ali trabalhar. Não era possível atrair jovens profissionais na área da saúde se nós continuássemos a ter infraestruturas completamente degradadas, como tínhamos até há bem pouco tempo. Essa é a primeira questão. Agora, todos concordamos que as primeiras populações a sofrer com a falta de profissionais de saúde são precisamente as populações do interior. E não é possível determinar um cuidado de saúde próximo, atento, sem profissionais de saúde. É necessário formar mais profissionais de saúde. É necessário ultrapassar os bloqueios que têm impedido que as universidades em Portugal que queiram ministrar o curso de Medicina o possam fazer o mais urgentemente possível, porque só assim é que podemos suprir essa lacuna, que é uma lacuna que tem afetado, e muito, as populações do Alto Alentejo. Já se tentaram todas as estratégias. Os municípios pagando por cima do vencimento que os médicos auferem na Unidade Local de Saúde, não resultou. A possibilidade de haver compensação em termos de horas para os profissionais de saúde poderem ter outras funções noutros sítios, nomeadamente em privados, não tem resultado. E, portanto, nós temos que ter urgentemente mais profissionais de saúde no país por forma a combater esta lacuna, que é uma lacuna que tem prejudicado, e muito, uma população envelhecida como a do Alto Alentejo. Mas deixe-me só precisar aqui um conjunto de questões que eu acho que necessitam de serem pormenorizadas. Nós, na ferrovia, temos uma lacuna, que é a lacuna, em primeiro lugar, da falta de eletrificação da Linha do Leste, que está prevista e já estava prevista no Plano Ferroviário Nacional a sua eletrificação. E temos a lacuna, que é uma lacuna estrutural, da distância da estação de caminhos de ferro à capital de distrito. Já estava prevista também a elaboração de um estudo para a aproximação, através de um ramal da Linha do Leste, à capital de distrito. Eu não percebo porque é que este governo não fez ainda o estudo a que estava obrigado e agora vem renovar esse compromisso nesta última alteração ao Plano Ferroviário Nacional. E, portanto, nós todos temos que ter a perspectiva de querer desenvolver o transporte ferroviário, por um lado, através da eletrificação da Linha do Leste. Isso é absolutamente essencial, não só para o serviço da Linha do Leste ao Alto Alentejo, mas também no sistema ferroviário nacional e por via da sua aproximação à capital de distrito, através de um ramal dedicado. Eu acho que esses investimentos são cruciais. E quando o Miguel pergunta: mas isso deve ser feito em contraponto com a rodovia? Não. O Alto Alentejo merece ser tratado de igual forma relativamente às outras regiões, ou seja, são investimentos complementares, e o João certamente estará de acordo comigo, em que nós não podemos escolher uma questão em detrimento da outra. Não. Nós temos que apostar quer na rodovia, quer na ferrovia. O distrito de Portalegre, o Alto Alentejo, tem sido desde há muitos anos olvidados por parte dos diversos poderes centrais em matéria de transportes e, portanto, eu acho que chega mesmo à altura de nós assentarmos ideias naquilo que queremos fazer.

Não se pode dar ao luxo de escolher um sobre o outro.

Não pode.

Deixe-me aqui recentrar, João, na questão da saúde e do despovoamento. E o Luís Moreira Testa já estava aqui a dizer que já foram tentadas todas as estratégias e os municípios, sobretudo, têm feito grandes apostas pra tentar recrutar médicos, oferecendo mais condições. Se já tudo foi experimentado, o que é que se pode inventar de novo para conseguir chamar pessoas pro interior e, sobretudo, na saúde?

Mais médicos.

Há duas coisas que realmente eu e o Luís estamos de acordo, que é: sem boas infraestruturas, seria impossível cativar qualquer pessoa pra se fixar na região e trabalhar cá. E as obras que têm sido feitas e as melhorias acho que são significativas e são positivas nesse sentido. E aqui também dizem que tudo foi tentado e vou dar como bom. No entanto, a questão que há aqui é a questão da fixação da população e principalmente dos jovens. E por isso eu acho que temos que lhes dar incentivos para eles continuarem no distrito. Esses incentivos podem ser de vária ordem, podem ser incentivos fiscais, podem ser benefícios de todos os tipos, que têm que ser, obviamente, estudados, porque inclusive uma das coisas que vemos, e que é surpreendente, é que com todos estes problemas que nós temos no distrito, o custo da habitação, que se faz verificar agora em Portalegre, também há uma pouca oferta nesse sentido. E por isso, a aposta numa formação local para determinadas áreas da saúde poderia ser interessante para criar e reter pessoas no distrito com a formação adequada pra também depois trabalharem na saúde e pra trazer de fora. Não sei exatamente as políticas que foram desenvolvidas nesse sentido, mas terá que haver algum tipo de benefício de ordem remuneratória, fiscal e de outras ordens para que seja atrativo vir para Portalegre e pra estes hospitais trabalhar. Há aqui uma outra questão que não abordamos e que também tá ligada a outros pontos que nós já falamos, como a questão rodoviária, que é: hoje em dia, a deslocação entre concelhos, por exemplo, ao Hospital de Portalegre ou de Elvas, é uma loucura, porque as estradas são más, demoram muito tempo e isso também tem custos acrescidos. E por isso, isto ainda vem reforçar mais o assunto que estávamos a falar há pouco da rodovia e até poderíamos considerar da ferrovia, porque há pessoas que têm que ir ao hospital pra uma consulta e hoje em dia é impossível, por exemplo, ir de comboio. Falava o Miguel há pouco dos privados. Eu acho que volto ao ponto de há pouco, eu acho que qualquer empresário hoje em dia pra se fixar neste distrito, só se for maluco, porque tem que ter condições para ter rentabilidade, porque os empresários e os privados têm que ter rentabilidade. Aliás, vemos que, e foi notícia da semana passada, que o distrito de Portalegre registou um aumento de 340% de insolvências, ou seja, o tecido empresarial tá a satisfazer, tá a asfixiar as empresas e por isso temos que também aqui atuar para tentar reverter esta situação, que mais uma vez, como dizia, não tem tanto a ver com a saúde, mas a ver com o despovoamento. Cada vez temos menos empresas, ao ter menos empresas há menos postos de trabalho, ao haver menos postos de trabalho, as pessoas têm que sair e os jovens têm menos opções. Por isso, acho que é um assunto que tem que ser agarrado com unhas e dentes, quer a nível autárquico, quer a nível de incentivos no Governo da Nação, para que isto possa inverter.

A partir do governo central. João Lopes Aleixo, Luís Moreira Testa, chegamos ao fim do nosso tempo. Obrigado pela vossa disponibilidade.

Muito obrigado.

Por se juntarem a este debate da Rádio Observador.

Obrigado.

Obrigado.