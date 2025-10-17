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Começa agora o Explicador das manhãs 360, neste Dia Nacional de Luta contra a Dor. Falamos sobre o novo projeto do Observador, que foi lançado hoje e que se chama justamente Dor. São nossos convidados Mariana Carvalho, fisioterapeuta e doente com artrite reumatóide. Filipe Antunes, médico fisiatra e presidente da Associação Portuguesa do Estudo da Dor e o jornalista Paulo Farinha, editor de inovação do Observador. Muito bom dia aos três. Obrigada por estarem conosco no Explicador. Todos os anos, na terceira sexta-feira de outubro, lembramos as pessoas que sofrem com dor crônica. Filipe Antunes, começo por si. Só em Portugal são mais de três milhões. O que isso nos diz sobre a dimensão deste problema e por que ainda se fala tão pouco da dor, sendo uma condição que afeta tantas pessoas?

Exato. Ao serem três milhões, podemos dizer que é a maior doença que existe em Portugal. De fato, afeta um terço da população portuguesa. E lembrar isto num dia é bom para pôr isto no mapa, mas de fato são 364 dias destas pessoas a sofrer. É verdade que as estruturas do Sistema Nacional de Saúde estão vocacionadas para tentar resolver esta situação. Acaba por ser um doente em cada uma destas quintinhas ou destas setorizações que são as várias especialidades médicas. Mas, de fato, todos nós lidamos com esta circunstância. O que interessa aqui é chamar a atenção que existem estas pessoas, que são muitas as pessoas que sofrem da dor, e que a dor é a principal incapacidade que estas pessoas sofrem e a principal razão pela qual alguém procura apoio dentro dos profissionais de saúde.

Filipe Antunes, nós associamos, se calhar por ignorância, a dor a um sintoma, uma consequência ou uma das consequências de outras doenças, mas também pode ser uma doença autônoma, também é uma doença a dor crônica.

Isso, exatamente. Nós dizemos que é um sintoma, um sinal de que alguma coisa não está bem, que sinaliza o nosso corpo que temos que mudar. Isso é a chamada dor aguda, útil, porque se nós tivermos esse sinal, vamos conseguir modificar, mudar, ultrapassar essa situação. Mas depois temos aquela situação que se vivencia ao longo dos anos, que se estabelece, que acaba por ultrapassar aquele que seria o tempo expectável da resolução desta situação, e então surge a dor crônica. Hoje em dia, já considerada até pela Classificação Internacional das Doenças na última versão, uma doença autônoma, com existência própria, com todo um conjunto de sinais e sintomas e que depois acarreta um conjunto intimidadvel de incapacidades. Por isso falamos até numa questão de dor total, aquela circunstância que atinge o indivíduo em todas as circunstâncias.

Também temos como convidada a Mariana Carvalho. Muito bom dia, bem-vinda a este Explicador. É fisioterapeuta e também é doente com artrite reumatóide. Aquilo que lhe pergunto é: como é viver com a dor no dia a dia? Em que medida é que a dor se pode tornar incapacitante? E como é que também as pessoas que estão à volta, e aqui falo das pessoas mais próximas, mas também até do pessoal médico, reage perante a manifestação do quão incapacitante pode ser a dor no dia a dia?

Olá, bom dia! Em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Viver com dor é toda uma aprendizagem de uma vida nova, de um eu novo, porque uma pessoa passa de viver uma vida normal em que não se lembra do que é ter um joelho, ou um ombro, ou uma mão, para passar a viver todos os dias e a lembrar-se que alguma coisa não está bem. É difícil caracterizar numa palavra ou numa frase, porque na prática acabamos por ter que quase planear cada passo, cada fase do dia. E às vezes é um pouquinho difícil de explicar isso, seja a amigos e familiares, seja mesmo aos médicos, porque não me estão a ver, mas eu sou nova, se calhar olham para mim, não achariam que eu tenho doenças ou que tenho dor. E, portanto, às vezes, mesmo a médicos, não é muito fácil de explicar quando tudo está bem em termos analíticos, em termos de análise, etc. Não é muito fácil explicar que: "Não, mas eu tenho mesmo dor, eu estou a sofrer e tenho dificuldade às vezes em fazer atividades do dia a dia."

E Mariana, também por isso esta condição pode ser muito solitária, não é?

O caminho às vezes é bastante solitário, sim, porque muitas vezes são doenças invisíveis, a dor é invisível, não temos nenhum gesso, não temos nódoas negras.

Não há pensos, não há ligaduras.

Exato. No máximo, podemos pôr uma ortrose para tentar que a mão ou que o joelho não faça tanto movimento, mas é o que é. Por isso, sim, às vezes este sentimento de incompreensão faz com que nos sintamos um pouco sozinhos.

E foi também por isso que criou a sua página no Instagram, A Brigada do Reumático.

Exatamente.

Sabe que nós, mais velhos, diz-nos muito esse nome.

Pois, eu saí na altura a dar o nome, eu fiz a pesquisa.

E essa é uma expressão que ficou, certo?

E acho que as pessoas associam, mas a maior parte das pessoas já não associa a isso, associa só a uma expressão: "Vem aí a brigada do reumático."

As dores, lá está, as dores, as queixas.

Eu criei porque na altura, quando fui diagnosticada com 20 anos, eu senti-me um pouco incompreendida e com falta de respostas.

Que idade tem hoje, Mariana?

Eu hoje tenho 27. Eu não tinha respostas às minhas perguntas, sentia que muitas pessoas também não sabiam muito bem o que fazer comigo e achei que fazia sentido criar um espaço onde eu conseguisse ajudar outras pessoas a pelo menos facilitar um pouquinho este processo inicial ou mesmo de gestão da doença.

Paulo Farinha, temos obviamente de falar do nosso projeto do Observador, que foi lançado hoje, Dor. Há algum cuidado especial na forma como se fala de dor para não cair também num certo dramatismo ou até banalização?

Olá, Maria João, bom dia. Este projeto que nós temos e que lançamos hoje, tenta também alertar para isso, para a forma como nós olhamos para a dor dos outros. Para a nossa dor, nós estamos habituados a olhar, dói aqui, dói acolá. Às vezes precisamos de ir ao médico, de ir à farmácia, de tomar medicação ou de fazer Fisioterapia, seja o que for. Estamos habituados a ver a dor como um sintoma e não exatamente como uma doença.

Foi como dizia o Paulo Ferreira.

Exatamente, como dizia o Paulo. Este projeto pretende também alertar para isso, para a forma como nós vemos a dor dos outros, no sentido de não a minimizar, no sentido de compreender que a dor, quando é crônica, quando é incapacitante e quando limita de forma atroz a vida das pessoas e o dia a dia das pessoas, tem consequências na forma como o nosso colega fala conosco, tem consequências com a forma como a nossa mulher ou o nosso marido, ou o nosso filho, ou o nosso pai fala conosco, tem consequências na forma como aquela pessoa no autocarro pode estar um bocadinho mais mal-disposta de manhã, porque está com dores terríveis. Portanto, é também um apelo à empatia para nós nos tentarmos colocar nas dores do outro, para sentirmos que quando nós não estamos bem, não conseguimos raciocinar bem e, portanto, quando os outros estão com uma dor terrível que limita totalmente o dia a dia, também as pessoas não vão estar bem para trabalhar.

Paulo, e achas que em relação a outras secções do Observador, como a das doenças cardiovascular, arterial, achas que no caso da dor ainda continua a haver pouca sensibilização para algo que afeta muitas pessoas, mas que é de alguma forma também invisível?

Eu acho que sim, e essa foi uma das razões que nos levou no Observador a fazer esta secção. Nós temos, como tu disseste, o Mental, sobre saúde mental, temos o Arterial, sobre doenças cerebrovasculares. Agora temos o Dor, o terceiro grande projeto do Observador sobre saúde. Tentamos com estes projetos alertar para temas de que as pessoas estão familiarizadas, mas não têm noção do real impacto que podem ter na vida de quem está à nossa volta. A dor é daquelas coisas que nós lidamos com ela porque achamos que é uma coisa natural.

Aceitamos, quase que incorporamos.

Como se fosse uma condição.

Pode ser uma consequência, porque dor de dentes toda a gente alguma vez na vida terá, uma dor de cabeça também. Felizes aqueles que nunca tiveram dores de cabeça. Eu invejo muito as pessoas que de vez em quando conheço, que me dizem que nunca tiveram uma dor de cabeça na vida. Mas quando se trata de dores que representam esta total limitação ao nosso dia a dia, à forma como nós nos comportamos, como nós estamos e como nós lidamos com os outros, sim, há ainda muito trabalho a fazer para sensibilizar.

Filipe Antunes, esta é de facto uma das tarefas mais importantes neste momento: a sensibilização da comunidade para a dor e para quem sofre com a dor.

Exatamente. Aliás, eu estava aqui a escutar o Paulo e a pensar que de facto, até a palavra Observador, observar a dor.

É verdade, já tínhamos falado sobre isto em off.

Até o Explicador. Podemos incluir o Explicador.

Neste caso é mesmo Explicador.

É importante observar e explicar para depois partilhar, porque aqui é que está o segredo, e o partilhar no cuidar, o cuidador, aquele que cuida, que é isso que nós todos tentamos fazer, aquilo que o Paulo resumiu. Todos nós temos a nossa dor, sabemos as nossas limitações, mas é importante olhar para os outros e tentar dar algo da nossa partilha, daquilo que sabemos, tendo quase a absoluta certeza que não vamos resolver a situação. Vamos tentar cuidar, porque partilhar as nossas experiências é meio caminho andado para ultrapassarmos a nossa situação.

Mariana, fazia-lhe uma pergunta que tem um pouco a ver com esta sensibilização da comunidade. Vivendo essa experiência da dor pessoalmente, que conselho daria a outras pessoas que sofrem desse problema e que ainda não arranjaram forma de procurar resolver, por não saberem ao certo aquilo por que estão a passar?

Eu acho que as pessoas são todas diferentes. Se há pessoas que se sentem muito melhor e conseguem lidar melhor ao falar com outras e ao partilhar e ouvir experiências, há outras pessoas que preferem mesmo não estar rodeadas de outras pessoas com doença. De qualquer forma, o meu conselho seria sempre rodearem-se de pessoas com quem se sintam confortáveis para dizerem tudo aquilo que sentem, sem se sentirem julgadas, sem se sentirem observadas com aquele olhar de coitadinho, porque isso é muito mau, para que estejam em um ambiente seguro e consigam aos pouquinhos pedir ajuda e encontrar as estratégias adequadas para gerirem a sua dor.

Da experiência que tem, Mariana, pode haver duas atitudes das pessoas que lidam consigo em relação a isso. Quando exterioriza, quando comunica, diz que tem dor, pode haver a empatia de pessoas que percebem isso, mas pode haver também muito aquele pensamento mais: "bom, ela está se a queixar de uma forma exagerada, talvez está se a vitimizar". Como é que se lida com isto? Encontra muito essas reações na sociedade também?

Sim, mas nós às tantas já começamos a saber quando é que devemos dizer que estamos com dor e quando é que não. A que pessoas é que nos podemos queixar e a que pessoas é que já sabemos que não vale a pena e mais vale guardar e lidar com isso sozinho, porque lá está, nem toda a gente está preparada para ter esse tipo de empatia. Garanto-vos que a partir do momento em que uma pessoa passa por algo do gênero, ter dor ou de se lesionar, a nossa empatia aumenta exponencialmente, porque acho que começamos a pensar muito mais: "OK, aquela pessoa respondeu-me desta forma desagradável, mas se calhar ela está em sofrimento. Vou lhe dar uma segunda oportunidade".

Paulo Farinha, estamos a terminar. Em poucas palavras, o que esperas que esta iniciativa, este novo projeto do Observador, a Dor, mude nas pessoas e na forma como o país olha para a dor crônica?

Olha, nós pretendemos, quando tivemos a ideia desta secção e quando preparámos os parceiros para a fazer e a equipa para ter esta secção, uma das ideias que tivemos sempre presente é que contribui para a literacia em saúde, que tanta falta faz na sociedade portuguesa, e que ajuda as pessoas a compreender um bocadinho melhor também o lado dos profissionais que lidam com as pessoas que têm dor. Aproveitando os breves segundos antes de terminarmos agora, por isso é que nós temos, muito rapidamente, entre as várias secções que nós temos no novo projeto, temos explicadores, temos artigos de opinião. A Mariana Carvalho é uma das autoras e o Filipe Antunes, que está connosco, são dois dos autores que nós temos na nova secção, que podem já encontrar on-line. Temos entrevistas, que irão também à antena da rádio, e temos uma secção que chamamos: "O que eu aprendi com a dor dos outros", que são reportagens sobre profissionais de saúde com uma carreira inteira dedicada a compreender a dor e a ajudar a aliviar o sofrimento dos doentes. São histórias extraordinárias, que vão ser escritas pela Sofia Teixeira, que juntamente com a Cláudia Pinto, fazem parte da equipa, e que ajuda muito a perceber a vida e a dedicação que estas pessoas têm a tratar e a acompanhar a dor dos outros.

Muito para ler, não é?

Há muito para ler.

Muito para assistir. Mariana Carvalho, Filipe Antunes, Paulo Farinha, muito obrigada por terem vindo ao Explicador. Um bom dia.

Bom dia, obrigado.

Finalizamos este Dia Nacional da Luta contra a Dor com o lançamento de um novo projeto no Observador, chama-se justamente Dor, já está disponível.