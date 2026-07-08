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Este é o Explicador das manhãs 360. Esta quarta-feira olhamos para o facto de os portugueses estarem a gastar cada vez mais dinheiro em hospitais privados. Para discutir o tema, convidamos para estarem conosco Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e Pedro Pita Barros, especialista em economia de saúde. A moderação é do Luís Soares e do Paulo Ferreira.

Bem-vindos, Óscar Gaspar e Pedro Pita Barros, a este Explicador. Os dados conhecidos ontem da Entidade Reguladora da Saúde mostram que, em média, as famílias gastam cerca de 3 milhões de euros por dia em unidades de saúde privadas. O estudo alerta também para a falta de concorrência neste setor em algumas zonas do país. Óscar Gaspar, começamos exatamente por aqui. Falta concorrência? É preciso mais concorrência no setor da saúde privada?

Bom dia. Os dados da Entidade Reguladora da Saúde de ontem, aquilo que dizem é que há uma série de localizações do país onde não há hospitais privados ou há apenas um hospital privado. Portanto, nesse sentido, falam que pode haver monopólio. E eu reconheço essa crítica. Se olharmos para o mapa de Portugal, eu reconheço que não há hospitais privados neste momento ainda em Beja, em Portalegre, em Castelo Branco, na Guarda, etc. Portanto, a leitura que eu faço é que é necessário que haja mais hospitais privados, porque isso aumenta a oferta de cuidados de saúde aos portugueses e também, já agora, por efeito da própria concorrência, incentiva os próprios hospitais a serem mais eficientes e a proporcionarem melhores cuidados de saúde. Apesar de tudo, de facto, a hospitalização privada tem crescido de forma substancial e consolidada ao longo dos últimos 10 anos. Temos crescido entre 7 a 8% ao ano, não só em Portugal continental, mas também na Madeira e nos Açores. Portanto, este é um caminho que é para continuar a fazer. Os dados também da conta satélite da saúde da semana passada, da parte do INE, apontam que o investimento dos hospitais privados no ano passado terá sido da ordem dos 300 milhões de euros. Portanto, é um valor muito significativo, tanto em termos de novos edificados quanto em termos de equipamentos médicos pesados.

Estes dados mostram também, Óscar Gaspar, ou pelo menos a Entidade Reguladora da Saúde alerta para isso, que o setor está nas mãos de quatro grandes grupos de saúde, o que pode trazer riscos para os utentes, por exemplo, com preços mais elevados. É um alerta no qual a hospitalização privada se revê?

Não exatamente. Todos os processos de consolidação que têm existido têm que passar pela Entidade Reguladora da Saúde e pela Autoridade da Concorrência e, portanto, todas as operações foram devidamente autorizadas. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, por exemplo, olhamos aqui para o lado, para a Espanha. Em Espanha, há um operador que tem 50% do mercado e depois há mais uma série de operadores. Portanto, quatro operadores, diz a entidade reguladora, que têm cerca de dois terços. Na verdade, nós olhamos mais uma vez para o mapa e vemos que em Viana do Castelo há outros operadores, em Leiria há outros operadores, em Coimbra há outros operadores. Portanto, por um lado, eu diria que, tendo em conta o volume de investimento que é necessário, há, de facto, aqui alguma tendência para a concentração, para que quem tem mais capacidade invista mais, mas ainda assim, isso não obsta a que continuem a existir muitos e bons hospitais de média dimensão, alguns deles standalone, outros com duas, três unidades. Em Trás-os-Montes, um grupo que tem três ou quatro unidades. Isso é positivo, com toda a franqueza, quatro grupos não parece que seja demasiada a concentração. Por outro lado, também é verdade que é chamada a atenção nos documentos que a nossa maior contraparte, que são as companhias de seguros, também têm um nível de concentração semelhante. Ou seja, as companhias de seguros que têm os seguros de saúde também têm este nível de concentração. Ou seja, não há um número muito elevado de seguros de saúde, há um número relativo. Portanto, isto é um negócio B2B, em que há uma concorrência grande, tanto entre os prestadores quanto entre os prestadores e os financiadores.

Pedro Pita Barros, bem-vindo também. O que se pode fazer para aumentar ou melhorar para os utentes e beneficiar os utentes com a concorrência também no setor privado?

Bom dia. Aqui a concorrência no setor privado também terá alguns limites naturais. Quando a Autoridade da Concorrência faz a análise dos casos em que houve alguma concentração, isso torna-se mais claro com as suas preocupações presentes. A Entidade Reguladora da Saúde, que traz uma preocupação genérica, que me parece saudável que ela tenha, não me parece que traduz uma preocupação concreta, particular com estes efeitos neste momento. Como estava sendo dito, quatro grupos para a dimensão de Portugal, se calhar, não é um número desproporcionado, até porque nem todos esses grupos estão em todos os locais neste momento. Além do mais, o funcionamento do setor privado é condicionado pelo que também se passa no setor público, inevitavelmente. E aqui seria importante que, no futuro, a entidade reguladora percebesse melhor como é que os doentes pensam as suas decisões, que alternativas consideram, e é aí que nós temos concorrência ou não, é na escolha das pessoas. A entidade reguladora admite esta ideia de 90 minutos de deslocação para ajudar a definir o que é o mercado geográfico relevante e depois associa isto às NUTS 3. É possível fazer uma visão um pouco mais fina e pensar que, se calhar, para algumas especialidades, o tempo de deslocação que as pessoas estão dispostas a fazer é menor e a concorrência até será menor. Para outras, se calhar, as pessoas consideram alternativas com mais tempo de deslocação e a concorrência será maior nesse caso. E também seria importante fazer uma consulta aos prestadores para perceber, na sua estrutura de receitas, quantos doentes pagam 100% da sua fatura, porque havendo uma parte que é paga pelas seguradoras, os preços acabam por ser determinados por essa negociação. E aqui, claramente, o elemento focado pelo Óscar Gaspar das seguradoras exercerem pressão sobre os preços, faz diferença. E é importante também pensar que, em termos de qualidade de serviço, provavelmente é o elemento de concorrência mais visível para o doente, aquilo que o preocupará mais nesse contexto, se tiver esta proteção de saúde, pelo menos parcialmente, e aí não haverá a preocupação de se estar a baixar a concorrência para isso. Agora, nalguns sítios, será muito difícil, pela dimensão dos mercados, ter muitos operadores privados. Não faz sentido montar um hospital privado muito grande em zonas com pouca população disponível para utilizar.

Não será sustentável, não.

Não, e portanto, haverá aquilo que nós chamamos de situações de monopólio natural, no sentido em que haverá poucos, porque as economias de escala necessárias para operar obrigam isso. Aliás, também a forma como os próprios hospitais, os grupos privados de hospitais têm crescido, aumentando a sua diferenciação, aumentando a sua especialização, aumenta também essa dimensão mínima. Ter um hospital que tenha as especialidades mais de ponta, obriga a ter doentes muito complexos, que não se conseguem em áreas pequenas em número suficiente. E, portanto, também a própria lógica do que é a atividade altera a dimensão mínima eficiente que eles têm a funcionar. Portanto, eu compreendo as preocupações da Entidade Reguladora, acho que elas vão ser matizadas com estes outros elementos globais.

E deixe-me pegar nesse ponto que o Pedro Pita Barros referiu. Óscar Gaspar, seguramente que os associados da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada têm acessados qual é a parte da fatura que é paga diretamente a 100% pelos utentes, pelo utente final, e qual é aquela que é suportada através de seguros de saúde.

Bom, nós temos dados, mas não é preciso recorrer aos nossos dados, porque os dados são públicos.

São públicos.

O INE publicou a conta satélite da saúde no passado dia um, portanto, na semana passada, e os dados são públicos e segundo os dados do INE, no último ano, as famílias acabam por suportar cerca de 37% da atividade. Sendo certo que aqui na família ainda temos duas componentes. Temos a componente privada propriamente dita, digamos assim, e temos a componente de copagamento dentro dos seguros. E nós não conseguimos distinguir estas duas componentes.

Eu penso que era isso que o Pedro Pita Barros gostava de ter obtido, não é? Claro.

Era essa a divisão que eu gostava de ter, porque faz toda a diferença ter essa divisão.

Mas repare, os seguros diretamente têm aqui um peso de 24%. Ou seja, de facto, seguros e famílias representam mais de 60% daquilo que é a atividade dos hospitais privados. E, portanto, de longe, os nossos maiores interlocutores, os maiores pagadores da atividade dos hospitais privados, são as companhias de seguros. E é por isso que é muito curioso, olhando a evolução dos hospitais privados e dos seguros de saúde nos últimos cinco, sete anos, as retas são praticamente paralelas. E, portanto, a verdade é que tem, neste momento, o último dado que nós conhecemos da parte da Associação Portuguesa de Seguros, é que já ultrapassamos os 4,3 milhões de portugueses com seguro de saúde. Nós, em poucos anos, aumentamos mais de 1 milhão de pessoas, passamos dos 3 para os 4 milhões e neste momento, embora a taxa de crescimento esteja a achatar-se, a reduzir-se, mas as projeções já vão nos 5 milhões.

Óscar Gaspar, já agora para esse crescimento e para este aumento da despesa em 56% em oito anos da despesa das famílias com hospitais privados, da vossa análise, a crise do SNS, vamos chamar-lhe assim, os problemas do SNS, são o principal fator que leva as pessoas a recorrer aos privados?

Permita-me aqui uma nota prévia. Eu não discuto esse valor do crescimento, mas voltando às contas do INE, da conta satélite da saúde, a despesa com os hospitais públicos aumentou mais do que a dos privados. Portanto, a evolução, e embora no público não haja preço, e portanto, os cidadãos não notem esse aumento dos custos, mas aquilo que dizem os dados é que a evolução da despesa do público tem sido superior à do privado. E, portanto, nomeadamente a partir de 2022, sabe-se que há uma inflação muito significativa, desde aquilo que é específico da saúde, os medicamentos, os dispositivos médicos e tudo mais, mas também inflação geral e também muito significativa no SNS, as despesas com o pessoal. Os últimos dados públicos, em termos do SNS, apontam que nos últimos anos, quer os médicos, como os enfermeiros, tenham aumentos do salário mensal médio em torno de 36%. E portanto, isto é muito significativo. O custo da saúde hoje é bastante superior àquele, nomeadamente, do pré-Covid. Esse é um ponto bastante relevante. Por outro lado, como dizia o professor Pedro Pita Barros, como a nossa relação está bastante relacionada com os seguros, há aqui este efeito, que eu acho que é um efeito simbiótico, mas que é um efeito também de promoção da eficiência por parte dos hospitais privados. Em relação às razões para ter seguro de saúde, mais uma vez, eu recorro aos dados públicos do Observatório de Seguros de Saúde, promovido pela ASF, que é a entidade reguladora dos seguros, que aponta que, de facto, as duas primeiras razões têm a ver com o acesso. As pessoas querem ter uma consulta a tempo e horas, as pessoas não querem esperar dois anos pra uma operação às cataratas e portanto, sabem que se tiverem um seguro, podem recorrer de forma mais direta aos hospitais privados e portanto, há aqui uma melhoria de acesso.

A segunda grande razão para as pessoas terem um seguro de saúde tem a ver com o custo, porque como também o professor Pedro Pita Barros há pouco iniciou, as pessoas sabem que se forem através de um seguro de saúde, o preço que está em causa é um preço contratualizado, negociado entre a companhia de seguros e o hospital privado. Permita-me só, a terceira grande razão para acabarmos o pódio, a terceira grande razão para as pessoas terem um seguro de saúde, é que as pessoas cada vez mais querem escolher o prestador. As pessoas já não querem uma consulta de um alergologista, as pessoas querem de um determinado alergologista ou de um determinado ortopedista, etc. E portanto, essa questão da fidelização ao profissional de saúde também, ou se quiser dizer de outra maneira, da liberdade de escolha do prestador, é muito relevante.

Pedro Pita Barros, olhando precisamente para esta questão, a falta de resposta, por vezes, dos hospitais públicos acabam por empurrar também os utentes para o privado. E já agora perguntar-lhe também se as parcerias público-privadas poderiam ser também uma forma mais equilibrada de as pessoas terem um melhor acesso e mais direto à saúde.

Vamos separar em dois pontos. Primeiro, uma observação. Quando se fala nas pessoas que têm seguro de saúde e que são cerca de 4,3 milhões ou até 5 milhões, com 50% da população a ter algum tipo de seguro de saúde, isso movimenta 6% da despesa total. O que significa que temos aqui um paradoxo de haver muito seguro, mas pouca cobertura. E isso justifica também algumas das preocupações que se possam ter com o funcionamento do que é a cobertura do Serviço Nacional de Saúde público e porque é que as pessoas vão buscar seguro privado. E aqui parece-me muito acertada a lógica do Óscar Gaspar, em dizer que as pessoas procuram alguma liberdade de escolha. Nós temos alguma evidência, até na sequência de um comentário que eu fiz há alguns anos atrás sobre os médicos de família, em que zonas como o Norte, onde existe grande cobertura de médicos de família, existe também uma percentagem de cerca de 8% a 10% de pessoas que também têm médico de família no setor privado ou diz que tem no setor privado. Significa que as pessoas estão à procura de mais do que apenas fugir ao Serviço Nacional de Saúde e às dificuldades do Serviço Nacional de Saúde que possam ter. Nós temos aqui uma evolução da forma como a população navega o sistema de saúde em geral, diferente do que era no passado. E portanto, não são só as dificuldades do SNS que empurram as pessoas para o setor privado, há algo mais também que nos deve fazer refletir nesse caso. Agora, parcerias público-privadas. A resposta rápida é não. E é não pelo seguinte: as parcerias público-privadas é um instrumento para gerir entidades públicas, o que significa que do ponto de vista do cidadão, é relativamente irrelevante as condições de acesso, em termos de regras. O que pode ser relevante é se a parceria público-privada vier a trazer maior eficiência de funcionamento no sentido em reduzir tempos de espera para consultas e para intervenções, então, assim a pessoa beneficia desse maior acesso por melhoria de funcionamento. Agora, conseguir fazer isso não é apenas conseguido por dizer que temos uma parceria público-privada. É preciso que a parceria seja bem desenhada, tenha um contrato bem feito. No passado nós tivemos isso e hoje temos apenas uma parceria para a exploração da parte clínica, da atividade clínica. Mantivemos as parcerias de infraestrutura nos hospitais que foram construídos dessa forma. O que nós acabamos por ter que pensar é que as parcerias público-privadas podem ser um bom instrumento, desde que bem desenhado. E isso obriga a ter um número suficiente de concorrentes para serem parceiro privado, um bom processo de seleção, e é esse aspecto que é difícil de construir. Aliás, pensar que as parcerias público-privadas são uma solução que se monta rapidamente, e que têm resultados a curto prazo, é provavelmente estar à procura de algo que não vai acontecer. Portanto, para algumas das dificuldades que nós temos, sim, vale a pena pensar nas parcerias como instrumento. Não, não será uma bala mágica que vai resolver todos os problemas e é preciso continuar a investir no funcionamento geral do sistema.

Do SNS. Pedro Pita Barros.

Do sistema de saúde. Serviço Nacional de Saúde e setor privado, como é que isto se articula.

Até porque neste momento o que nós verificamos, Pedro Pita Barros, é que o orçamento da saúde é cada vez maior e os vários governos até se gabam de ter aumentado esse orçamento. E vemos também que o gasto direto das famílias, através de seguros ou diretamente com a medicina privada, é cada vez maior. Isto é racional economicamente, Pedro Pita Barros?

Pois, é uma excelente pergunta para a qual eu gostava de ter uma resposta concreta. Primeiro, é natural que haja maior despesa em saúde em geral. Nós observamos isso em todas as sociedades e observamos isso também em Portugal. E temos fatores de crescimento de novas oportunidades terapêuticas que têm o custo associado. Temos a questão de ter que aumentar as remunerações profissionais de saúde em linha com o global da economia para que eles se mantenham neste setor, e isso também gera pressão sobre custos e, portanto, sobre despesa, qualquer que seja o setor. A questão que nós podemos colocar é: conseguimos eliminar algum desperdício que possa existir? Conseguimos fazer de forma diferente algumas das coisas que fazemos, por exemplo, equipes multidisciplinares de uma forma mais abrangente em todos os setores. Conseguimos deixar de fazer ou deixar de ter intervenções que têm baixo valor terapêutico ou que até têm zero valor terapêutico. Então nós temos aqui várias margens de ajustamento para dizer que devíamos preocupar mais com o retorno que obtemos daquilo que se gasta, do que propriamente ficar fixados num valor global de quanto se gasta. Nós temos visto que tem sido possível fazer esses aumentos. Agora, se esses aumentos têm todos correspondência depois em resultados, é a grande dúvida face às dificuldades que nós vamos vendo, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde. Esse é um ponto importante. Agora, dentro do setor privado, as questões são mais simples, no sentido em que quando não conseguirem ter esse grau de eficiência, acabam por ter de sair ou por ser adquiridos por grupos que acabam por ser mais eficientes nessa gestão. Portanto, nós temos um sistema de saúde que se vai equilibrando de uma forma relativamente constante ao longo dos últimos 20 anos e, portanto, estes números que a entidade reguladora de saúde agora trouxe e os novos números da Conta Satélite da Saúde, mostram precisamente que não temos nenhuma quebra nos últimos dois anos, face ao que vinha a ser a parte de trás. A preocupação com os pagamentos diretos das famílias, o quanto é que as pessoas gastam diretamente quando precisam de cuidados de saúde, isso sim, eu acho que é uma preocupação que nós deveríamos ter, de como aumentar essa proteção, que não foi resolvida nem pela cobertura do Serviço Nacional de Saúde, nem pela entrada dos seguros privados, que nos últimos 20 anos não têm conseguido fazer diminuir essa parte. Ou tecnicamente não é possível fazer esse seguro, ou os seguros que existem exigem já uma comparticipação forte das pessoas e não temos essa informação, nem a ASF, a entidade que regula os seguros, tem essa informação. E portanto, nós temos aqui ainda alguns puzzles para compreender melhor como podemos diminuir o esforço direto das famílias quando precisam de cuidados de saúde.

Muito bem, Pedro Pita Barros, Óscar Gaspar, obrigado a ambos pela presença neste Explicador. Bom dia, um abraço e obrigado.

Muito obrigado.