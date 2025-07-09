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Está garantida a aprovação da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do INEM. A proposta foi da Iniciativa Liberal, é votada depois de amanhã, mas o PSD já anunciou a abstenção, o que significa que o Parlamento vai dar luz verde a mais uma CPI. Depois desse debate na Assembleia da República, que decorreu hoje, temos aqui no Explicador da Rádio Observador dois convidados, Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, Paulo Moacho, do Livre. Apesar de também ter sido convidado, o Partido Socialista não se mostrou disponível. É um debate moderado pela Judite França e pelo Miguel Vieira.

Joana Cordeiro, Paulo Moacho, bem-vindos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Joana Cordeiro, começo por si. A iniciativa de requerer uma comissão parlamentar de inquérito à gestão do INEM, como aqui referíamos na introdução deste explicador, foi da Iniciativa Liberal. O que é que esperam que saia desta comissão parlamentar de inquérito? E pergunto-lhe também se este é o único instrumento ao dispor do Parlamento para chegar às respostas que a Iniciativa Liberal pretende.

Boa tarde a quem nos ouve. Boa tarde, Miguel e Judite. Boa tarde ao Paulo Moacho também. Como nós temos dito, se há área em que o Estado tem que funcionar bem é a área de emergência médica, porque obviamente quando o Estado falha, significa que há pessoas que têm a sua vida em risco. E portanto, aquilo a que nós temos assistido ao longo dos anos no INEM tem sido sistematicamente a problemas que se vão agravando. Há todo um histórico de desinvestimento, de descoordenação, de más decisões, de reformas que não foram feitas. Já sabíamos que o INEM tinha meios que alguns já estavam ultrapassados, que já deviam ter sido substituídos. Toda a questão dos helicópteros, ano após ano, sistematicamente, nunca estão prontos a tempo, cada vez que é preciso fazer um concurso e nós temos assistido a isto ao longo dos anos. E aquilo que nós considerámos é que, de facto, a Assembleia da República já fez inúmeras audições sobre o INEM. Já ouvimos inúmeros responsáveis do INEM, inúmeros ministros, e acaba por sair pouco dessas audições. O instrumento que nós encontrámos, porque obviamente, e como todos sabem, as comissões de inquérito permitem um tipo de inquérito diferente. Podemos fazer perguntas de outra forma, podemos pedir documentos, coisa que uma audição parlamentar dita normal não permite. Mais do que tudo, o que é que nós queremos? Queremos perceber exatamente que decisões foram tomadas ao longo dos anos, por que é que foram tomadas e o objetivo é perceber exatamente onde é que estão a falhar, para que depois possamos encontrar as soluções para o futuro e para que estes problemas, que sistematicamente nós vamos vendo, não se repitam, porque ao longo dos anos todos vimos muitas notícias de falta de socorro, de espera. Ainda agora há dois, três dias, mais esta questão de alguém que fica cinco horas à espera por um transporte de helicóptero, quer dizer, estes casos somam-se uns aos outros e às tantas temos que usar todos os instrumentos que estão ao nosso alcance e aqui foi a Comissão Parlamentar de Inquérito.

Que o Livre vai votar favoravelmente. Paulo Moacho a votar também. Bem-vindo. Pergunto se não teme que esta comissão parlamentar de inquérito acabe por se transformar numa troca de acusações entre PS e PSD, os dois partidos que têm tido responsabilidades governativas ao longo dos últimos anos.

Antes de mais, boa tarde a todos e todas que nos estão a ouvir e cumprimento também a Joana Cordeiro. Espero que não, espero que seja possível perceber efetivamente o que é que está a falhar no INEM, porque acho que é inegável nesta fase que há muita coisa que está a falhar no INEM e certamente que haverá responsabilidades de todos os partidos que têm estado no governo. Do nosso ponto de vista, a principal questão é que para além das situações que já estavam mal, e isso também é inegável, que vêm do governo anterior, estas situações têm-se agravado sucessivamente e com este governo atual, que nos tem aliás prometido uma refundação do INEM e que andamos há mais de um ano a ouvir falar na refundação do INEM, até agora muito pouco se tem visto em termos de questões concretas que possam representar uma melhoria no serviço que é prestado às pessoas. Todas estas situações que a Joana já referiu nos atrasos no encaminhamento de doentes, na questão dos helicópteros, que é absolutamente inacreditável. É preciso recordar que o presidente do INEM, que estava em funções quando a Ana Paula Martins iniciou as funções de Ministra da Saúde, se demitiu precisamente por discordâncias relativamente à forma como o governo estava a gerir a questão dos helicópteros e a iminência do país ficar sem ter helicópteros de emergência médica. Tem-se sucessivamente atirado esta hipótese da Força Aérea poder dar apoio. Já várias vezes foi dito isso e o seu contrário e agora novamente percebemos que a Força Aérea não tem essa capacidade de poder dar esse apoio e temos agora também um concurso que foi adjudicado e está novamente o país na iminência de ficar sem os helicópteros operacionais que estão contratados. Há aqui claramente situações que é preciso apurar de uma forma um bocadinho mais incisiva e que com as sucessivas audições parlamentares, com as sucessivas vindas ao Parlamento de várias entidades, não se tem contribuído para esclarecer. E também chegamos à conclusão, e refletimos bastante sobre esta matéria, porque entendemos que comissões parlamentares de inquérito não se devem banalizar, mas também chegamos à conclusão evidente de que este seria o único meio de efetivamente o Parlamento poder perceber o que está a acontecer no INEM e por que está sucessivamente a falhar, tendo em vista naturalmente percebermos o que é preciso mudar e melhorar no funcionamento do INEM para que o serviço possa funcionar em condições.

Joana Cordeiro, a Iniciativa Liberal já tem uma lista de nomes a chamar?

A lista completa ainda não, estamos a fazer uma recuperação de todas as notícias que vimos ao longo destes últimos anos, exatamente para conseguir identificar todas as entidades que consideramos que têm responsabilidades ou que podem ajudar a compreender tudo o que se passou no INEM ao longo dos anos, mas obviamente, há algumas pessoas que são óbvias, portanto, todos os ministros. Neste caso, estamos a falar de três ministros da Saúde, diretores executivos do SNS, os sindicatos, a Liga dos Bombeiros, porque obviamente são um parceiro importante do INEM. Estas são assim personalidades óbvias.

Presidentes do INEM, imagino também.

Os presidentes do INEM, sim, os responsáveis do INEM. Também há aqui umas questões relativamente sempre aos vistos do Tribunal de Contas. Eventualmente, podemos também chamar alguém para nos explicar exatamente o que é que tem corrido mal para sistematicamente haver problemas com os vistos também relativamente aos concursos do INEM e aos ajustes diretos e tudo isso. Não temos propriamente a lista fechada. Estávamos um pouquinho à espera também de perceber se a comissão de inquérito iria ser ou não viabilizada. Felizmente foi, porque é efetivamente um instrumento importante que nos permite chegar a todas estas conclusões e a todas estas respostas e permite-nos chamar estas pessoas. E como temos visto noutras comissões de inquérito, exatamente pelo formato da comissão de inquérito, há uma obrigação de respostas. E isso principalmente é aquilo que nos importa neste momento.

Paulo Móris, faço-lhe a mesma pergunta: quem quer o LIVRE ouvir?

Sim, também será na mesma linha. Todos os responsáveis políticos, ministros, presidentes do INEM, todas as pessoas que têm estado envolvidas na gestão do instituto. Sobretudo, parece-nos que aquilo que será essencial e útil é também a capacidade que as comissões parlamentares de inquérito têm de aceder à documentação que lhes deve ser entregue para perceber efetivamente as decisões que são tomadas ou que não são tomadas. E que muitas vezes é a grande dificuldade que a comissão da saúde tem tido quando nós somos sistematicamente confrontados com versões diferentes da mesma história. Nós vimos isso logo no início de 2024, na questão da contratação dos helicópteros, se tinha sido pedida ou não algum tipo de informação ao ministério e se teria sido ignorado. Vimos isso também na questão da greve, em que essa questão também se levantou, em que depois se vai perceber que efetivamente, o gabinete da ministra e a ministra e a secretária de Estado tinham sido informadas de que iria acontecer uma greve e que não teriam tomado as diligências necessárias para acautelar a necessidade de garantir o número de elementos suficientes no INEM para que o serviço funcionasse nas condições normais. Sobretudo, parece-nos que essa documentação será também essencial para se perceber efetivamente as decisões que estão a ser tomadas e por quê, e podemos depois questionar estes responsáveis políticos sobre as decisões que estão a tomar ou não e sobre a sua inação.

Joana Cordeiro, disse no Parlamento que quer garantir que o INEM tem os meios e a liderança que precisa. A questão que se põe aqui é se é possível, através de uma CPI, conseguir um diagnóstico para depois fazer essa tal espécie de refundação do INEM. Não servem as comissões parlamentares de inquérito para assacar responsabilidades políticas mais do que outra coisa?

Em primeiro lugar, sim, obviamente, servem para assacar responsabilidades políticas, mas nós aprendemos muito com as comissões de inquérito e portanto, as comissões de inquérito fazem recomendações. E com tudo aquilo que nós vamos saber e analisar, tendo em conta toda a documentação, como o Paulo estava a explicar, as comissões de inquérito permitem-nos pedir um conjunto de documentos que de outra forma são mais difíceis de obter e permitem-nos uma análise mais aprofundada das várias questões que temos aqui envolvidas. E no fim dos trabalhos, a comissão de inquérito vai emitir um conjunto de recomendações, porque de facto nós temos ouvido a senhora ministra falar muitas vezes de uma refundação do INEM. Logo a seguir à greve, a senhora ministra disse que agora ia tomar o INEM para si, até tirou a tutela do INEM, na altura, à segunda secretária de Estado, e disse que ia dedicar 70% do seu tempo ao INEM e assumir todas as responsabilidades. E tem falado numa refundação do INEM. E isto mostra novamente aquilo que nós estávamos a tentar reforçar, que é: nós já ouvimos a senhora ministra em comissão falar desta refundação do INEM e na realidade a senhora ministra não explicou absolutamente nada sobre o que previa como refundação do INEM, porque refundação do INEM não é como nós ouvimos hoje no Parlamento O PSD falar que até contrataram mais técnicos de emergência pré-hospitalar, que até renegociaram os contratos e os valores que são pagos, mas isto não é nenhuma refundação dos INEM. Não há aqui nenhum modelo de organização diferente. O Conselho Diretivo do INEM funcionava com duas pessoas, quer dizer, temos um INEM a ser gerido apenas por duas pessoas. Isto era uma reivindicação antiga, por exemplo, que nunca foi resolvida. Portanto, refundar o INEM, pelo menos na nossa opinião, é ter boa gestão, ter uma boa liderança, ter um modelo de organização diferente, porque neste momento aquilo que nos parece é que de facto é uma grande confusão e que há poucas responsabilidades a serem assumidas quando temos problemas destes. Temos um relatório da IGAS que nos diz que uma das mortes a seguir à greve de novembro foi por falta de socorro atempado. E a primeira coisa que o INEM faz e que a senhora ministra foi dizer, foi pôr a culpa em dois profissionais. Portanto, é que isto não é só uma questão administrativa ou uma questão do que é que eventualmente pode correr mal no processo em si. Há efetivamente uma responsabilidade política de contexto e que não é só deste governo, é de governos anteriores. E obviamente sim, isso é uma conclusão e uma resposta a retirar desta CPI, mas espero que esta CPI consiga emitir um conjunto de recomendações que mostrem exatamente qual é o caminho futuro do INEM.

Paulo Mocho, acha que vai ser possível apurar os responsáveis pelo estado do INEM ou será uma comissão parlamentar de inquérito que depois, no fundo, acaba em banho-maria?

Espero que não, mas também partilho desta visão da Joana Cordeiro, no sentido em que mais do que nós apurarmos responsáveis, até porque nós sabemos quem são os responsáveis. São os ministros da tutela, são quem esteve à frente do INEM e as decisões que foram sendo tomadas de investimento ou desinvestimento, de alterar a forma de funcionamento ou não e a sua gestão, mas sobretudo aquilo que nos interessa é perceber efetivamente o que é que está a correr mal e o que é que é preciso fazer para alterar. E é isso que a nós nos vai mover, sobretudo nesta comissão parlamentar de inquérito, é ter ideias concretas e a visão concreta, vendo à lupa aquilo que se passa dentro do INEM, do que é que está a correr mal e do que é que é preciso mudar para que as coisas possam funcionar, porque a verdade é que elas não só não estão a melhorar, como estão a piorar. E portanto, algo não está a ser feito que deveria estar a ser feito para que as coisas pudessem, no fundo, entrar nos eixos e termos o INEM a fazer aquilo que é a sua missão, em vez de termos o INEM constantemente em discussão política sobre as suas ineficiências, sobre as suas falhas, sobre até casos judiciais e buscas que temos tido agora notícias nos últimos dias. E portanto, é importante que isso se resolva de uma vez por todas e não há razão nenhuma para que não se consiga chegar a essa visão clara e que seja quanto mais partilhada por todos os partidos, melhor, para que efetivamente possamos servir aquilo que nos interessa a todos, acredito que é as pessoas e o serviço que lhes é prestado.

Precisamente, tendo em vista os utentes, tinha aqui ainda uma pergunta para o final deste explicador e que se prende com o encerramento das urgências de obstetrícia e ginecologia na península de Setúbal, uma notícia que ficamos a conhecer ao princípio do dia com base em dados publicados no portal da Saúde. Tinha aqui essa pergunta preparada, sendo que agora nos últimos instantes o Ministério da Saúde divulgou um comunicado em que dá conta que já não vai haver o encerramento simultâneo das três urgências a partir do próximo sábado, sequer haverá esse encerramento simultâneo a partir das 20h de hoje até às 20h de amanhã, que era aquilo que estava previsto. Em todo o caso, pergunto-lhes se de facto esta é uma preocupação para vocês, tendo em conta que este é um problema recorrente que acontece a cada verão e em outros momentos muito específicos ao longo do ano. Joana Cordeiro.

Sim. Se há problema que a Iniciativa Liberal tem referido já por diversas vezes, são efetivamente os encerramentos das maternidades em geral, porque obviamente, isto é uma situação que não dá previsibilidade nem confiança a nenhuma família. Portanto, quando se chega a um final de uma gravidez, numa altura de ansiedade, uma família não saber onde é que os filhos vão nascer é completamente inaceitável.

Como é que isto se resolve, Joana?

Isto tem sido algo que nós temos dito sistematicamente. A península de Setúbal tem que garantir que há uma urgência sempre a funcionar. E isto é uma decisão política que pode eventualmente ser complicada, tem que ser tomada com coragem. Há vários grupos de trabalho que já foram criados pelo governo.

Portanto, defende a concentração da urgência de obstetrícia e ginecologia num único espaço?

Miguel, defendo que uma das urgências, pelo menos, tem que estar sempre aberta. Eu não tenho os números todos detalhados para conseguir tomar essa decisão, portanto, temos que confiar nas poucas notícias que vão saindo sobre os relatórios dos grupos de trabalho, que não são públicos. Portanto, agora é preciso de uma vez por todas resolver o problema da península de Setúbal, porque não podemos ter uma grávida a ir a cinco hospitais diferentes para ser atendida ou grávidas que acabam por perder os filhos porque sistematicamente as urgências estão fechadas. E quando falamos da península de Setúbal, existem três maternidades e é completamente inaceitável que não haja uma maternidade que esteja aberta.

Paulo Mocho, a mesma pergunta. Foi eleito precisamente por este círculo de Setúbal. Como é que se resolve este problema recorrente do encerramento dos serviços de urgência? O caminho passa, como defendia aqui a sua companheira de Parlamento, a Joana Cordeiro, pela concentração num único espaço?

Este também é um tema que nos tem preocupado e também sendo eleito pelo distrito de Setúbal, tenho acompanhado especialmente. Não me parece que seja através do encerramento de urgências de uma forma permanente e concentrando que ele se vai resolver. A verdade é que no momento em que é um momento de escassez de recursos humanos, o governo tem que garantir que haja pelo menos uma urgência na margem sul a funcionar.

Foi isso que eu quis dizer, não vamos alterar as palavras que eu disse. É exatamente isso.

Eu sei.

A questão de recurso e garantir que justo está a funcionar. E depois vemos o resto.

Exatamente. A emergência tem que ser essa. Agora, também precisamos ter uma visão a longo prazo e nós também sabemos que o ministério, a ministra já o disse, que provavelmente aquilo que será a opção do governo é concentrar tudo apenas num local, o que nos parece desadequado, porque a margem sul não é propriamente um local que tenha falta de pessoas, que tenha falta de utentes e de grávidas para serem servidas por estes serviços. Aquilo que deveria estar a preocupar o governo e onde o governo também deveria estar a aplicar as suas energias, era em garantir que se resolve o problema da escassez de médicos, e que eles são contratados e que se consegue desbloquear a questão das especialidades, porque caso contrário, vamos estar só a arrastar o problema. Concentrando tudo num local, pode resolver alguns problemas, mas pode ter outros, ainda por cima com ineficiências que nós temos e que ainda agora estávamos a discutir, em termos daquilo que tem a ver com emergência médica, torna as questões muito mais complicadas de gerir. Termos uma grávida que vai do Barreiro para Almada ou que tem que ir para o Santa Maria ou para outro local, implica deslocações que às vezes são de alguns quilômetros e que aumentam os riscos de situações como aquelas que temos visto de pessoas que perdem os bebês e são situações que não devem acontecer no nosso país. Aqui também vemos mais uma vez uma falta de ação completa do governo, em que nos vai dando informação aos pouquinhos, em que nos vai atirando para cima da mesa hipóteses, mas nunca toma uma decisão e sobretudo não a aplica e não resolve os problemas. Isso é que é inadmissível.

Havemos seguramente ter a oportunidade de voltar a falar sobre as soluções que cada um dos partidos que representam sugere e defende para pôr termo a este problema recorrente do encerramento das urgências de obstetrícia e ginecologia. Joana Cordeiro, Paulo Machado, muito obrigado pela vossa disponibilidade, pela vossa participação neste debate da Tarde Política.